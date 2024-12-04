Cách viết CV kế toán trưởng chứng minh tốt năng lực của bạn

Để có được một CV kế toán trưởng ấn tượng thì không chỉ đầy đủ về hình thức mà phần nội dung cần phải hấp dẫn người đọc. Từ ngay những phút ban đầu thì hình thức sẽ gây ấn tượng nhưng để níu chân nhà tuyển dụng thì cần phải có nội dung. Vậy để giúp CV của bạn đủ sức thuyết phục, hãy theo dõi bài viết dưới đây về những kỹ năng và kinh nghiệm khi viết CV xin việc ứng tuyển vào vị trí việc làm kế toán trưởng!

1. Cách chuẩn bị cho một CV kế toán trưởng nổi bật

Để CV kế toán trưởng của bạn có thể nổi bật và gây chú ý đến nhà tuyển dụng thì các ứng viên cần nắm được những yếu tố chủ chốt đối download CV xin việc kế toán trưởng là gì.

Hiểu rõ về vị trí ứng tuyển

Việc hiểu rõ về vị trí ứng tuyển sẽ giúp cho phần mực tiêu trong công việc của bạn rõ ràng và thuyết phục hơn. Ngoài ra nội dung bạn trình bày cũng sẽ phù hợp hơn với vị trí kế toán tưởng.

Chọn lọc nội dung nổi bật nhất

Đầu tiên ứng viên cần phải chọn lọc được những nội dung nổi bật và cần thiết cho vị trí này để khai thác tránh tình trạng viết lan man và khiến cho thông tin bạn mang lại bị loãng và quá phổ thông.

Bạn hãy lựa chọn những yếu tố mà vị trí kế toan trưởng cần có và nhà tuyển dụng yêu cầu để làm nổi bật được CV của bạn và nhà tuyển dụng sẽ thấy được ưu điểm cảu bạn ngay lập tức.

Chọn được mẫu CV phù hợp

Bởi vì là một công việc có tính chất đặc thù và liên quan đến những con số rất nhiều nên ứng viên có thể chọn tiết kế mẫu hoặc có thể tự thiết kế cho mình một bản CV ấn tượng nhưng vẫn cần phải đầy đủ các nội dung như quy định.

Bạn có thể tham khảo những mẫu thiết kế CV kế toán trưởng của để sử dụng job3s.ai để sử dụng, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng và có gây ấn tượng mạnh đến nhà tuyển dụng.

Chọn mẫu CV kế toán trưởng phù hợp với vị trí ứng tuyển (Nguồn: Internet)

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin việc lái xe và cách viết hay đầy đủ cần nắm rõ

2. Một CV kế toán trưởng bao gồm những gì?

Rất nhiều ứng viên đang muốn ứng tuyển vào vị trí kế toán trưởng đều có chung một thắc mắc đó là “CV kế toán trưởng có giống với CV của những ngành nghề khác hay không?”. Thì về cơ bản, CV để ứng tuyển vào vị trí kế toán tưởng cũng không có gì khác so với CV của những vị trí khác, nó cũng cần có đầy đủ những phần như:

- Thông tin cá nhân, bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, quê quán,...

- Trình độ học vấn của ứng viên

- Mục tiêu trong công việc

- Kinh nghiệm làm việc và những giải thưởng hoặc thành tựu đã đạt được trong công việc

- Phần kỹ năng và bài học rút ra từ những công việc trước đó

- Phần sở thích cá nhân: phần này cũng rất quan trọng bởi nhà tuyển dụng sẽ nhìn vào đây để đánh giá tình cách và con người bạn

- Cuối cùng là người tham chiếu trong cv: phần này ghi thông tin của những lãnh đạo nơi làm việc trước đó của bạn.

Bên cạnh việc năm bắt được hình thức của một bản CV xin việc vị trí kế toán trưởng mà bạn cần phải nắm bắt được nhu cầu cảu nhà tuyển dụng. Bạn cũng nên sử dụng CV mang phong cách riêng của bạn, nó sẽ không giống với bất kỳ mẫu CV có sẵn nào và sử dụng những màu sắc bắt mắt để gây chú ý.

Mẫu CV ngành kế toán có đầy đủ các thành phần nội dung

>>> Xem thêm: Mẫu CV ngành công nghệ thực phẩm độc đáo riêng của ngành

3. Cách viết CV xin việc vị trí kế toán trưởng

Nhà tuyển dụng sẽ tập trung vào những yếu tố như trình độ, kinh nghiệm cũng như kỹ năng của ứng viên. Vậy nên bạn cần chú trọng đến những phần nội dung này. Bạn có thể tham khảo một số nội dung chính là nhà tuyển dụng sẽ quan tâm khi tuyển vị trí kế toán trưởng mà trang thông tin tuyển dụng hàng đầu Job3s đưa ra dưới đây nhé!

3.1. Phần trình độ học vấn

Đối với vị trí kế toán nói chung và vị trí kế toán tưởng nói riêng thì trình độ học vấn là vo cùng quan trọng. Bởi vì là một nghề đặc thù nên cần phải được đào tạo qua trường lớp thì mới có thể làm được chứ không phải ai cũng có khả năng làm công việc này.

Vì thế, nhà tuyển dụng luôn đưa ra yêu cầu cho việc tuyển dụng kế toán doanh nghiệp đóa là phải tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán, đây cũng là yêu cầu thiết yếu và đầu tiên để xem xét nhận CV của ứng viên.

Ứng viên cần đưa ra những thông tin như tên trường và tên ngành bạn đã theo học bên cạnh đó là kèm theo bảng điểm của bạn để nhà tuyển dụng tiện theo dõi. Nếu như bạn là một người có trình độ và kỹ năng tốt nhưng bạn lại không biết sắp xếp bố cục CV kế toán trưởng khiến cho nhà tuyển dụng không đọc đến những thông tin này thì rất có thể bạn sẽ bị loại.

Vậy nên, hãy sắp xếp bố cục CV một cách hợp lý để nhà tuyển dụng không cảm thấy hàm chán và có thể đọc được tất cả những thông tin mà bạn đưa tới cho họ.

Học vấn ghi trong CV của ngành kế toán yêu cầu tốt nghiệp đúng chuyên ngành

3.2. Phần kinh nghiệm làm việc

Tất nhiên rằng nhà tuyển dụng nào cũng muốn tuyển được những nhân viên cso kinh nghiệm làm việc tốt và ấn tượng. Và đặc biệt khi ở vị trí kế toán thì kinh nghiệm làm việc vô cùng quan trọng và là một trog những yếu tố quyết định việc bạn có vượt qua vòng CV hay không.

Bạn có thể trình bày kinh nghiệm làm việc của mình theo kiểu liệt kê các công việc trước đó của mình và những công việc đó cần liên quan trực tiếp đến vị trí kế toán trưởng. Ứng viên nên liệt kê theo dòng thời gian từ quá khứ đến hiện tại.

Bạn nên chú ý trình bày phần này thật khoa học và logic cộng với những kinh nghiệm đã có được thì bạn có thể tự tin ghi điểm với nhà tuyển dụng.

Đối với những ứng viên mới ra trường và không có nhiều kinh nghiệm thì nên tận dụng tối đa thời gian còn đi thực tập để có thể trau dồi kiến thức và có cho mình những kinh nghiệm nhất định.

CV có cách ghi kinh nghiệm làm việc tốt

3.3. Phần kỹ năng trong công việc

Đây là một phần thông tin quan trọng và có thể nhận đươc điểm khá cao từ phía nhà tuyển dụng. Nó sẽ là phần quyết định và là điểm sáng trong CV kế toán trưởng của bạn giúp bạn có thể đánh bật những ứng viên khác.

Một số những kỹ năng làm vị trí kế toán trưởng cần có như:

- Kỹ năng tính toán

- Kỹ năng làm việc nhóm và dẫn dắt nhóm

- Kỹ năng làm việc cẩn thận và tỷ mỉ trong công việc

- Sử dụng máy tính và những phần mềm dành riêng cho công việc một cách thành thạo

- Kỹ năng tiếng anh cần phải tốt và đáp ứng được nhu cầu của công việc

Các kỹ năng nên ghi trong CV kế toán

Bài viết liên quan:

- Mẫu CV xin việc phục vụ đầy đủ và chi tiết kèm hướng dẫn

Ngoài những gợi ý cách viết các mục CV kế toán trưởng, ứng viên có thể đưa thêm các nội dung dựa vào những thành phần cần có của một chiếc CV ở mục 2. Job3s mong rằng những chia sẻ bên trên sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình làm CV. Chúc bạn thành công trong quá trình tìm việc của mình.