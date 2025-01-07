Thiết kế nội thất là lĩnh vực đang rất phát triển hiện nay và mức lương của ngành này cũng khá hấp dẫn. Làm thế nào để có một bản CV thiết kế nội thất thể hiện được năng lực và gây ấn tượng đối với nhà tuyển dụng? Đây hẳn là câu hỏi không đơn giản để trả lời, cùng Job3s tìm hiểu nhé.

1. Đôi nét về ngành thiết kế nội thất hiện nay

Thiết kế nội thất là một ngành sáng tạo, đi cùng với đó là trí tưởng tượng phong phú và đam mê với nghề. Xã hội ngày nay càng phát triển thì yếu tố làm đẹp càng được chú trọng.

Không chỉ làm đẹp cho bản thân, mọi người bây giờ có xu hướng làm đẹp cho cả căn nhà, văn phòng, công ty. Một môi trường sống khoa học, đẹp đẽ mà không kém phần tiện lợi đang được chú trọng đầu tư bao giờ hết. Do đó thiết kế nội thất cũng theo đó mà phát triển.

Tương ứng với sự phát triển của ngành thiết kế nội thất là sự nghiêm ngặt trong yêu cầu ứng tuyển. Trước khi tìm việc thiết kế nội thất phù hợp với bản thân, ứng viên cần chuẩn bị một bản mẫu CV đẹp, chỉnh chu. Cần chuẩn bị rất nhiều để có một bản CV thiết kế nội thất gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đồng thời CV đó phải thể hiện được những cả hai yếu tố “cần” và “đủ”.

Ngành thiết kế nội thất mang lại không gian sống thẩm mỹ và tiện nghi cho mỗi nhà (Nguồn: Internet)

2. Tạo sự khác biệt giữa CV thiết kế nội thất

Mỗi ngành sẽ có những đặc thù riêng, bởi vậy là một ứng viên bạn cần nắm rõ sự khác biệt đó để có thể tạo nên viết nên CV thiết kế nội thất.

2.1. Hình thức trình bày

Thiết kế nội thất là một ngành sáng tạo khoa học. Tại sao lại nói như vậy? Sáng tạo ở đây là sáng tạo ra cái mới, cái đẹp, cái riêng. Chả ai muốn công ty hay nhà mình không có gì đặc biệt hay nổi trội trong khi đã thuê nhân viên nội thất. Khoa học ở đây là sự bố trí, sắp xếp đồ đạc nội thất sao cho vừa thuận tiện khi sử dụng vừa không chiếm quá nhiều không gian.

Một ứng viên thiết kế nội thất nói riêng đều đã có cái chất đặc biệt trong mình. Việc trình bày một bản CV thể hiện rất nhiều vào điều đó. Khả năng sắp xếp bố cục, sắp xếp và trình bày chắc chắn sẽ thể hiện được khái quát nhất năng lực của ứng viên. Do đó nên chú trọng vào hình thức trình bày sao cho khoa học mà vẫn đẹp và chuẩn nhất.

Hãy thể hiện sự sáng tạo của bạn trong khi viết CV

2.2. Sắp xếp thứ tự một cách logic

Bạn thiết kế nội thất cho một ngôi nhà và kết quả là về phần diện tích không gian thoáng đãng bạn đã xử lý tốt tuy nhiên sự sắp xếp có phần hơi lệch lạc. Chẳng hạn như bạn thiết kế phòng bếp, theo thứ tự bạn đặt từ lò nướng đến máy rửa bát đến bồn rửa đến tủ lạnh và cuối cùng là chỗ để chế biến thức ăn. Liệu sự sắp xếp này có hợp lý trong khi phần chế biến thức ăn lại không ở cạnh bồn rửa?

Hãy thể hiện sự sáng tạo của bạn trong khi viết CV ngành thiết kế nội thất

Việc bạn sắp xếp thứ tự các mục trong bản CV của bạn cũng vậy. Ở đây có một mẹo cho bạn là bạn có thể trình bày theo thời gian hoặc theo chức năng.

Trình bày theo theo gian đang là một dạng trình bày được ứng dụng khá cao do hiệu quả nó mang lại. Đặc biệt là bạn có thể không cần “giỏi văn” mà vẫn có một bản CV khoa học. Theo thứ tự được đề xuất đó là thông tin cá nhân, mục tiêu, trình độ chuyên môn, thành tích đạt được, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng.

Trình bày theo chức năng khá khó và thường được viết bởi những người “đẳng cấp có thừa”. Theo đó bạn có thể trình bày theo cách riêng của mình nhưng vẫn phải thu hút phía tuyển dụng. Ví dụ như khi bạn viết mục kinh nghiệm làm việc, hãy khéo léo càng thêm phần kỹ năng học được vào đó.

2.3. Sử dụng mẫu thiết kế CV mang phong cách đặc biệt

Bạn muốn thể hiện sự sáng tạo và phong cách làm việc thông qua việc tự thiết kế bản CV mang phong cách của riêng mình. CV thiết kế nội thất luôn có sẵn trên thị trường nói chung và trên Job3s.ai nói riêng, dựa vào bố cục và hình thức của những bản CV đó bạn hoàn toàn có thể đạt được sự khoa học và sáng tạo của mình.

Tuy nhiên tự thiết kế riêng cho mình một bản CV là một ý kiến rất hay. Để làm được điều đó bạn cần sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế và điều này chắc không có gì khó khi tất cả công cụ bạn hầu như đã dùng để thiết kế rồi.

Tiếp theo đó hãy chọn cho mình một phong cách thiết kế. Ở đây chúng tôi tổng hợp được những ý tưởng về phong cách thiết kế TopCV như sau:

- Phong cách tối giản đang ngày càng được ưa chuộng.

- Phong cách hội họa nhiều màu sắc nhưng không quá lòe loẹt.

- Ngoài ra, khuyến khích thiết kế theo phong cách 3D thú vị và gây ấn tượng mạnh.

Sử dụng mẫu thiết kế CV mang phong cách đặc biệt

2.4. Kèm theo một bản portfolio

Bản portfolio được coi là hồ sơ thể hiện chính xác năng lực của bạn. Đây là nơi bạn tổng hợp tất cả các thiết kế được bạn chọn lọc cẩn thận kỹ càng. Những thiết kế này có thể là những thiết kế nội thất đoạt giải khi tham gia chương trình nào đó hoặc đó là những thiết kế bạn tự hào nhất.

Hãy gửi kèm một bản portfolio cùng với bản CV thiết kế nội thất để nhà tuyển dụng nhìn nhận được năng lực của bạn và từ đó cơ hội được xét duyệt CV cũng cao hơn.

Bạn có thể gửi kèm một bản porfolio kèm CV cho nhà tuyển dụng

3. Hướng dẫn viết bản CV thiết kế nội thất đúng chuẩn

Nhân viên thiết kế nội thất đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng không gian. Bạn cần là một người linh hoạt và thừa sức tưởng tượng để có thể tạo ra không gian theo ý muốn khách hàng. Từ sang trọng cho đến cổ điển, từ đơn giản cho đến cầu kỳ, từ đẹp mắt giàu tính nghệ thuật cho đến sự hợp lý đi lại và sắp xếp. Hãy chuẩn bị thật kỹ để thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy được bạn có tiềm năng và kỹ năng để đáp ứng công việc này.

3.1. Những mục tương đồng với những bản CV khác

Dù là CV thiết kế nội thất hay các bản CV khác bạn cần có các mục sau: thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp và trình độ học vấn. Khoa học, ngắn gọn nhưng thể hiện được đam mê, nhiệt huyết và sự cống hiến với công việc là điều Job3s muốn nhắc nhở tới bạn.

Đảm bảo các thông tin quan trọng cần xuất hiện trong CV thiết kế nội thất

3.2. Quan tâm đến kinh nghiệm làm việc

Nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ quan tâm đến mục này trong bản CV của bạn. Kinh nghiệm làm việc thể hiện được những công việc mà bạn đã từng làm. Từ đó nhà tuyển dụng xác định được lĩnh vực nào mà bạn đã từng thiết kế nội thất như thiết kế cho văn phòng, thiết kế nội thất trong nhà hay thiết kế nội thất cho phòng họp của công ty,...

Thời gian làm việc cũng là một điều quan trọng. Làm thiết kế là bạn phải làm liên tục để trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm xử lý vấn đề trong thời gian đủ lâu. Bạn có thể làm ở nhiều công ty nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng thời gian bạn làm việc chỉ từ 1-2 tháng thì nhà tuyển dụng sẽ không đánh giá cao. Với thời gian đó cho một lĩnh vực thiết kế nội thất, bạn sẽ không đủ để học hỏi hết những điều mà lĩnh vực đó mang lại.

Hãy cho nhà tuyển dụng thấy những kinh nghiệm mà bạn có

3.3. Kỹ năng cũng là một mục quan trọng

Tất nhiên là việc có nhiều kỹ năng và khả năng thành thạo kỹ năng là yếu tố quan trọng để nhà tuyển dụng có quyết định tuyển bạn hay không. Nên học hỏi và rèn luyện thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Autocad, 3d max,...

Việc thành thạo nhiều phần mềm sẽ giúp ích cho bạn trong việc linh động hóa sử dụng giữa các phần mềm từ đó cải thiện được việc thiết kế trên bản vẽ và mô tả cho khách hàng.

Ngoài ra cần rèn luyện tiếng anh và tin học văn phòng. Một phần vì hầu hết các phần mềm đều bằng tiếng anh. Lý do thứ hai là kỹ năng tiếng anh tốt có thể giúp bạn tiếp cận gần hơn với các phong cách thiết kế nội thất trên thế giới. Nếu vẫn có ý nghĩ rằng chỉ cần nhìn hình mà không cần đọc thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ hối hận.

Kỹ năng là một mục quan trọng trong CV xin việc thiết kế nội thất

4. Cách trình bày CV xin việc ngành thiết kế nội thất đúng chuẩn

Để làm CV hoàn hảo bạn cần chú trọng đến cách trình bày để đảm bảo được đầy đủ yếu tố về thẩm mỹ lẫn nội dung. Phần nội dung dưới đây Job3s sẽ hướng dẫn bạn một số mẹo khi trình bày CV xin việc ngành thiết kế nội thất.

Bố cục rõ ràng: Đảm bảo bố cục sạch sẽ, dễ hiểu, không chồng chéo thông tin.

Đảm bảo bố cục sạch sẽ, dễ hiểu, không chồng chéo thông tin. Không lỗi chính tả: Sử dụng font chữ không chân, kích thước từ 11-14 cho nội dung chính. Rà soát lỗi chính tả và định dạng.

Sử dụng font chữ không chân, kích thước từ 11-14 cho nội dung chính. Rà soát lỗi chính tả và định dạng. Trình bày logic: Sắp xếp theo trình tự nhiệm vụ và chức năng của từng mục trong CV.

Sắp xếp theo trình tự nhiệm vụ và chức năng của từng mục trong CV. Làm nổi bật thông tin quan trọng: Đặc biệt là việc làm, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng làm việc để nhà tuyển dụng dễ nhận ra ngay.

Mẫu CV làm nổi bật được các nội dung quan trọng

Do đặc thù ngành thiết kế nội thất là sự sáng tạo mà bản CV thiết kế nội thất cũng có những điểm cần lưu ý rõ rệt. Việc thể hiện năng lực của bản thân trên bản CV thiết kế nội thất được khuyến khích triệt để. Kèm theo đó bạn sẽ có rất nhiều cơ hội như qua vòng phỏng vấn, có thể trao đổi để có mức lương hợp lý hơn. Ấn tượng đầu rất quan trọng nên hãy dựa vào những thông tin Job3s đã tổng hợp để rút kinh nghiệm nhé.