Hướng dẫn làm đơn xin việc bác sĩ không phải ai cũng biết

1. Đơn xin việc bác sĩ có chức năng gì?

Đơn xin việc bác sĩ là văn bản, giấy tờ quan trọng đầu tiên mà bạn trình diện lên cho lãnh đạo cấp cao để giới thiệu bản thân với họ. Tương tự với các đơn xin việc ngành khác, đây chính là bộ mặt và con người của bạn. Đương nhiên, để chứng minh bản thân là người có tài, đẹp từ trong ra ngoài, thì rõ ràng đơn xin việc bác sĩ của bạn cũng phải thật tốt.

Hơn thế nữa, ngành nghề này có mức độ cạnh tranh và đào thải cực cao. Chính vì lẽ đó, vòng viết đơn cũng không hề đơn giản để vượt qua, đòi hỏi các bạn phải chú trọng đến cả hình thức lẫn nội dung bên trong, mới có thể tạo ấn tượng đậm sâu với nhà tuyển dụng.

Vậy để đáp ứng những yêu cầu trên, văn bản này cần có những nội dung gì?

2. Trình bày nội dung chi tiết đơn xin việc bác sĩ

Tương tự như đối với đa số ngành nghề khác, đơn xin việc bác sĩ cũng phải bao hàm các nội dung như lý lịch ứng viên, kinh nghiệm đi làm, mục tiêu nghề nghiệp,... Tuy nhiên, những chi tiết bên trong chắc chắn sẽ cần bao hàm những vấn đề đặc thù liên quan tới ngành Y học.

Ngoài ra, để hướng tới sự hiện đại, đổi mới, một chiếc đơn xin việc bác sĩ thực hiện theo hình thức online sẽ đáp ứng đầy đủ yếu tố chuyên nghiệp, nghiêm túc, đồng thời tiết kiệm thời gian hơn so với đơn viết tay. Điều này là hoàn toàn phù hợp với thời buổi hiện nay, đặc biệt là các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân.

2.1. Lý lịch ứng viên trong đơn xin việc bác sĩ

Đây chắc chắn là mục cơ bản nhất mà ai cũng biết và nghĩ đến đầu tiên trong đơn xin việc bác sĩ. Ở đây các bạn sẽ cần cung cấp những chi tiết về thông tin của bản thân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ,... Ngoài ra, những thông tin chi tiết hơn như số CCCD, tình trạng sức khỏe,... thì có thể gửi qua chính trang tuyển dụng của cơ quan đó (nếu có), hoặc điền trong bộ hồ sơ giấy có công chứng sau này.

Nói riêng trong đơn xin việc bác sĩ viết online, thì các bạn chỉ nên trình bày một vài nội dung căn bản như trên một cách ngắn gọn, khoa học là được.

2.2. Trình độ học vấn đối với đơn xin việc bác sĩ

Chúng ta đều hiểu rằng Y học là một ngành đặc thù và đòi hỏi ứng viên phải có trình độ học vấn cực cao. Điều này đồng nghĩa với việc, những đơn xin việc trái ngành ở đây nghiễm nhiên sẽ không được chấp nhận. Hơn nữa, nếu bạn mong muốn được làm bác sĩ, trình độ học tập của bạn chỉ dừng lại ở bậc đại học đôi khi là chưa đủ. Các bạn cần phát triển lên cấp độ thạc sĩ, tiến sĩ, khi đó chuyên môn mới đủ cứng để vào nghề, cũng như cơ hội thăng tiến chắc chắn sẽ cao hơn.

Như vậy, với mục này trong đơn xin việc bác sĩ, các bạn cần nêu đầy đủ quãng thời gian, ngành, cũng như trường học liên quan. Có thể ví dụ như là bạn học Đại học Y Hà Nội từ năm 2015 đến năm 2021, chuyên ngành Y đa khoa,... Sau đó, tiếp tục đến các bậc cao học (nếu có). Ngoài ra, sẽ là một điểm cộng nếu bạn có điểm trung bình cao, cũng như có thành tích, giải thưởng về ngành Y.

Đừng ngần ngại “khoe khoang” những điều này vì đây chính là công cụ giúp nhà tuyển dụng mê mẩn đơn xin việc bác sĩ của bạn.

2.3. Mục tiêu nghề nghiệp trong đơn xin việc bác sĩ

Điều quan trọng nhất để tạo nên một người bác sĩ thành công chính là cái “tâm” và cái “tầm”. Y học nói hoa mỹ một chút thì là cái nghề cứu nhân độ thế, người trong ngành ngoài phải có đam mê với công việc, cũng cần có tâm huyết và lòng nhân ái để giúp đời, giúp người.

Nghe chừng điều này hơi lan man, nhưng thực chất lại chính là những vấn đề các bạn cần nhắm đến trong đơn xin việc bác sĩ. Thường nhiều người trong phần này sẽ chỉ nhắm đến mục tiêu là làm việc gì, mong muốn thăng tiến đến vị trí nào, tức là những khát khao nhận được khi làm công việc. Trong khi đó, họ lại quên mất rằng công việc còn có nhiều giá trị còn quý báu hơn, cũng như bỏ qua vấn đề chính là giá trị của bản thân có thể đem lại lợi ích, đóng góp gì cho bên tuyển dụng.

Chính vì thế, hãy tận dụng 3 đến 4 câu văn súc tích, vừa bày tỏ khát khao được làm việc, thăng tiến, đồng thời cũng cho thấy lòng nhân ái, tận tình cứu giúp bệnh nhân. Thêm nữa, bạn nên bày tỏ một chút định hướng dài hạn với công việc, để người tuyển dụng có thể có những đánh giá tốt hơn về đơn xin việc bác sĩ của bạn nhé!

2.4. Kinh nghiệm làm việc đối với đơn xin việc bác sĩ

Bác sĩ có thể được coi là một trong những nghề “không tuổi” bởi sự trân trọng, cũng như cơ hội công việc dành cho đối tượng này là không giới hạn. Điều này tuyệt đối dễ hiểu, khi những bác sĩ giỏi sau khi nghỉ hưu theo quy định Nhà nước, luôn được mời gọi làm việc từ các bệnh viện tư nhân. Tác nhân dẫn đến vấn đề này chính là nhờ kinh nghiệm và kiến thức mà họ tích lũy trong ngành.

Như vậy rõ ràng, kinh nghiệm làm việc vô cùng có giá trị đối với đơn xin việc bác sĩ. Do đó, bạn hãy liệt kê những cơ quan mà bạn đã từng làm việc, đảm nhiệm vị trí gì trong thời gian nào. Thêm nữa, nếu khi bạn nhận được bằng khen, tuyên dương thì cũng nên ghi vào đơn nhé.

Ngược lại, đối với các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn chỉ cần nêu thời gian làm thực tập sinh ở các bệnh viện là được.

2.5. Các kỹ năng và tính cách có quan trọng với đơn xin việc bác sĩ?

Nhiều người sẽ cho rằng mục này trong đơn xin việc bác sĩ đôi khi sẽ dư thừa và nhà tuyển dụng không để ý tới. Nhưng đây là nhận định cực kỳ sai lầm. Xét về khía cạnh đạo đức, cũng như cách đối xử của bác sĩ với bệnh nhân, thì đây luôn là vấn đề tương đối nhạy cảm và nóng hổi. Vấn đề này không chỉ tự nhiên phát triển theo nhận thức của mỗi người, mà là bài học có trong mọi cấp độ đào tạo của ngành Y.

Chính vì thế, bạn hãy thể hiện bản thân là người có tâm huyết với nghề, nhiệt tình, chịu khó, thật thà,... Ngoài ra, các bạn cũng cần luyện tập và thành thạo một vài kỹ năng để làm tốt công việc sau này, cũng như giúp đơn xin việc bác sĩ được đánh giá cao. Ở đây có thể kể đến như kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, trình độ tin học văn phòng,...

3. Lưu ý khi làm đơn và lựa chọn mẫu đơn xin việc bác sĩ chuyên nghiệp

Do đây là hình thức xin việc theo dạng viết đơn, vậy nên các bạn cần chọn lọc thông tin đắt giá nhất để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Đoạn đầu tiên của đơn luôn luôn sẽ cần lời kính gửi, hay kính thưa người lãnh đạo, tuyển dụng. Tiếp đến, kết hợp những thông tin kể trên theo hình thức viết văn, ví dụ là kết nối phần mục tiêu, kinh nghiệm làm việc, rồi dẫn dắt đến kỹ năng,... Nếu bạn không phải là người giỏi viết lách, thì timviec365.net là một công cụ thiết yếu dành cho bạn.

Trong thời buổi hiện nay, thật khó để tìm được một mẫu đơn được thiết kế nguyên bản bằng tay. Thay vào đó, một lựa chọn nhanh chóng và chuẩn xác hơn chính là tận dụng những đơn sẵn có trên những trang web, phần mềm cung cấp.

Một trong những website đi đầu trong ngành về sự uy tín và chuyên nghiệp chính là timviec365.net. Bạn chỉ cần truy cập trang rồi sau đó lựa chọn một mẫu đơn xin việc bác sĩ ưng ý. Sau đó, chỉnh sửa nội dung theo hướng dẫn của đơn cũng như các bí quyết bên trên, tải về, rồi in ra là bạn đã nhận được một đơn xin việc hoàn hảo.

Hy vọng cẩm nang viết đơn xin việc bác sĩ mà bài viết chia sẻ phía trên sẽ đem lại cho bạn những thành công khi đi xin việc nhé!