Nhiệt huyết tuổi trẻ qua CV tình nguyện viên cực ấn tượng

Trở thành tình nguyện viên cho các tổ chức xã hội là một phần không thể thiếu của đời sinh viên, khi có thể cống hiến được sức khỏe, tài năng của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh thiếu thốn trong xã hội, hoặc chỉ đơn giản nâng cao nhận thức về các vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Khi số lượng tình nguyện viên các trường cấp ba, đại học luôn trong tình trạng đông đúc, thì hoàn thiện CV tình nguyện viên sẽ khiến bạn trở nên “uy tín” hơn rất nhiều trong mắt hội đồng tuyển chọn đấy nhé!

1. Vì sao bạn nên tham gia những hoạt động tình nguyện?

Đối với ở trong môi trường đại học, tham gia những hoạt động tình nguyện là cách dễ nhất để lấy điểm rèn luyện, làm đẹp học bạ. Ở trong môi trường bên ngoài, lợi ích của việc tham gia những chương trình như thế này nhiều vô kể.

Thứ nhất, bạn sẽ có cơ hội được gặp gỡ giao lưu với nhiều người bạn mới, được đi tới một vùng đất mới, có thêm cái nhìn rộng mở hơn về đất nước và những con người sống ở đó. Tạo nên một mạng lưới mối quan hệ như vậy sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc sống và công việc sau này, đặc biệt là khi bạn đã quen làm việc với những nhà hảo tâm thì công việc đối ngoại sau này của các bạn sẽ trở nên suôn sẻ hơn.

Thứ hai, làm việc thiện nguyện là tích công đức, góp phần làm xã hội thêm phần tốt đẹp, ai mà lại không muốn được xây dựng một môi trường văn minh, thân thiện để các thế hệ cùng nhau chung sống và chia sẻ các giá trị cơ chứ?

2. Hướng dẫn viết CV tình nguyện viên đúng chuẩn

Tuy không có nhiều yêu cầu khắt khe như CV xin việc nhưng CV khi muốn tham gia đội tình nguyện cũng cần đáp ứng những yêu cầu nhất định. Trong phần nội dung dưới đây Job3s sẽ hướng dẫn bạn cách viết CV tình nguyên viên đúng chuẩn nhé!

2.1. Các tình nguyện viên cần chuẩn bị những gì?

Đây giống như một cuộc phỏng vấn công việc, nhưng các bạn đừng quá lo lắng nhé! Không cần thiết phải chuẩn bị kỹ càng giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hay giấy khám sức khỏe gì cả.

Quy trình tuyển chọn những tình nguyện viên cũng không quá khắt khe, chỉ cần nghiêm túc và nhiệt huyết với trách nhiệm mình được giao cho là yên tâm rồi. Nhưng trước hết, như các loại CV thông thường, các tình nguyện viên cần chuẩn bị ảnh thẻ các kích cỡ (phòng trừ các trường hợp) như 3x4 hoặc 4x6, nhớ in nhiều vào nhé để các dịp sau có thể sử dụng tiếp.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tuyển vào những ban chuyên môn như ban Ảnh, ban Truyền thông,... thì đừng quên đem theo những tác phẩm của mình để bên tuyển chọn có được những lựa chọn sáng giá nhất. Các bạn có thể gửi sẵn link drive trên laptop hoặc nén vào USB mang theo đều được nhé.

2.2. Các tình nguyện viên cần viết gì trong CV?

Căn bản, CV tình nguyện viên không khác CV xin việc là bao, ngoại trừ những phần quá kỹ như mục tiêu công việc, thì vẫn cần đầy đủ thông tin cá nhân, kinh nghiệm cá nhân, kỹ năng/chứng nhận cá nhân. Có rất nhiều mẫu CV sẵn trên mạng bạn có thể tham khảo dùng thử. Chọn những mẫu CV rực rỡ, không quá cứng nhắc nghiêm túc để trở nên nổi bật cũng được.

Nên nhớ trình bày theo từng hàng, highlight nhấn mạnh tên các hàng đó để bên tuyên chọn họ dễ đọc, và cuối cùng cẩn thận về vấn đề chính tả nhé. Tất cả những kinh nghiệm bạn từng làm cho các tổ chức hay trường cấp ba, đại học nhớ điền hết, đừng quên vị trí của mình trong những chương trình đó (ban Tuyển sinh, ban Hậu cần hay ban Truyền thông).

Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm, có lẽ bên tuyển chọn có thể chọn bạn làm trưởng ban nhất định nào đó luôn đấy.

Bên trên Job3s đưa ra là những lưu ý khi viết CV tình nguyện viên và những lý do mà bạn không thể bỏ qua cơ hội này. Job3s chúc bạn ứng tuyển tình nguyện viên thành công và có nhiều kỷ niệm tuổi trẻ thật rực rỡ nhé!