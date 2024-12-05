1. Hướng dẫn viết CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng hay nhất

Cũng giống như tính đầy đủ trong bộ hồ sơ xin việc cần các loại giấy tờ như thư xin việc, sơ yếu lý lịch,… Để có một CV xin việc ghi điểm tuyệt đối thì bố cục của CV chính là thứ chúng ra cần quan tâm đầu tiên, việc lên một bố cục CV có đầy đủ các nội dung giúp chúng ta có thể thể hiện tốt nhất bản thân mình trong mắt nhà tuyển dụng. Đặc biệt là CV tiếng Anh thì lại càng cần có một bố cục đầy đủ.

1.1. Bố cục chung của CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Ở nội dung này của bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn một vào bí quyết viết CV sống còn của kỹ sư xây dựng. CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng hay cho dù nó là CV xây dựng tiếng Việt đi chăng nữa thì đều cần phải bảo đảm chứa các nội dung được sắp xếp theo trình tự sau:

Thứ nhất là phần thông tin nhằm cung cấp cho nhà tuyển dụng biết bạn là ai và làm cách nào để nhà tuyển dụng có thể liên lạc, cách thức mà nhà tuyển dụng có thể gửi thư mời phỏng vấn cho bạn.

Nội dung thứ 2 phải có trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng đó là mục tiêu nghề nghiệp xây dựng của bạn. Trong nội dung mục tiêu nghề nghiệp này phải bao hàm được hai nội dung. Thứ nhất, mục tiêu nghề nghiệp trong thời gian ngắn hạn của bạn là gì? Thứ hai là những mục tiêu mà bạn muốn phấn đấu trong tương lai. Và chúng đều cần được thể hiện bằng tiếng Anh.

Bố cục chung của CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Nội dung tiếp theo phải có trong CV xin việc của bạn đó chính là trình độ học vấn. Thông tin này nhằm giúp cho nhà tuyển dụng đánh giá được phần nào năng lực chuyên môn của bạn. Bạn nên trình bày các thông tin về những loại chứng chỉ và bằng cấp mà bạn có có liên quan trực tiếp đến công việc xây dựng.

Nội dung cấp thiết và tối quan trọng cần xuất hiện trong CV xây dựng của bạn là các kỹ năng liên quan đến chuyên môn và kinh nghiệm làm việc mà bạn đã tích lũy được từ môi trường thực tế.

Đây là những thông tin chung về bố cục CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Giống như đơn xin việc, CV cũng là một chiếc chìa khóa mở cách cửa đến với công việc trong mơ. Vì vậy nội dung bên dưới chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn một vài bí quyết viết CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng ghi điểm một cách tuyệt đối.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách viết CV tiếng Trung file Word chinh phục nhà tuyển dụng

1.2. Mách bạn bí quyết viết CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng ghi điểm

1.2.1. Thông tin cá nhân trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Có thể nói rằng đây là phần thông tin dễ nhất mà bạn cần phải hoàn thành trong CV, không có quá nhiều kỹ năng hay hàm ý được thể hiện trong phần này. Việc trình bày phần thông tin này chỉ đơn giản là việc bạn điền các thông tin về bản thân bạn vào trong CV xin việc như tên của bạn, năm sinh của bạn và thông tin hay cách thức mà nhà tuyển dụng có thể kết nối tới bạn.

Một vài điểm cần chú ý là phần thông tin này trong hồ sơ xin việc xây dựng của bạn cần phải viết chính xác tuyệt đối thông tin liên hệ và chú ý rằng đây là CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng do đó tên của bạn phải được viết không dấu. Đây có thể là một điểm nhỏ thôi nhưng nó lại khiến nhà tuyển dụng đánh giá bạn là một người có sự tinh tế và khả năng quan sát trong công việc.

Thông tin cá nhân trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Ví dụ:

Full name: Nguyen Thu Huyen

Email: [email protected]

Phone: 098 9124 467

1.2.2. Mục tiêu nghề nghiệp trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Như đã trình bày ở nội dung trước, mục tiêu nghề nghiệp của bạn nên bao gồm những gì bạn mong muốn trong cả ngắn hạn và dài hạn. Mỗi cá nhân là một chủ thể riêng biệt, do đó, họ sẽ có những suy nghĩ khác nhau vì vậy bạn không nên sao chép y nguyên những mục tiêu mà bạn có thể tìm được ở trên mạng. Việc sao chép sẽ khiến CV của bạn mất điểm tuyệt đối.

Mục tiêu nghề nghiệp nên ngắn gọn và không phải là những thứ quá xa rời tầm với của bạn. Một mục tiêu nghề nghiệp của bạn quá khoa trương cũng làm cho CV của bạn bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ.

Ví dụ bằng tiếng Anh:

Apply your four years of experience in interior finishing, as well as your understanding of design and construction, to become a skilled employee who contributes substantial value to our company. As a result, the company will save money and time.

Short-term goal: Become a good co-worker and build networking with a co-worker

Long-term goal: To become a manager within 3 to 4 years of employment.

1.2.3. Trình độ học vấn trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Vị trí bạn ứng tuyển là kỹ sư xây dựng, đây là một vị trí yêu cần trình độ chuyên môn cực cao, do đó, bạn cần phải thể hiện được trình độ chuyên môn của mình không chỉ trong CV xây dựng mà nó còn cần phải được thể hiện cả ở trong thư xin việc xây dựng.

Do đó, bạn cần phải trình bày đầy đủ các thông tin liên quan đến những kỹ năng chuyên môn mà bạn có. Bạn có thể trình bày thêm các giải thưởng trong các cuộc thi về kiến trúc hay xây dựng mà bạn đã từng tham gia hay là những công trình nghiên cứu khoa học về xây dựng của bạn thì đừng ngần ngại gì mà ghi thêm vào nhé!

Trình độ học vấn trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Đây là CV xin việc tiếng Anh do đó, việc bạn có thêm các bằng cấp hay chứng chỉ thể hiện thêm về trình độ chuyên môn tiếng Anh của bạn sẽ là một điểm cộng vô cùng lớn. Các loại chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phổ biến ở Việt Nam có thể kể đến như TOEIC, IELTS,… và một số loại chứng chỉ khác. Miễn là bạn có chứng chỉ tiếng Anh thì hãy ngay lập tức ghi nó vào trong CV của bạn. Để dễ hiểu hơn thì chúng tôi cung cấp cho bạn một ví dụ như sau:

Ví dụ:

In 2016, I received my bachelor's degree in architecture from the University of ABC Engineering.

GPA: 3.65/4.00

1.2.4. Các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Có thể khẳng định chắc chắn rằng đây chính là phần đóng vai trò vô cùng quan trọng trong CV của bạn nó sẽ là thứ đưa bạn đến với công việc mơ ước của bạn. Bạn cần phải thể hiện tóm tắt chúng ở trong đơn xin việc xây dựng của bạn nữa.

Nên chọn những công việc mà bạn đã từng làm có liên quan trực tiếp đến công việc xây dựng mà bạn đang ứng tuyển. Chú ý rằng trừ thực tập ra thì bạn không nên viết các thông tin công việc mà bạn làm trong khoảng thời gian quá ngắn. Chúng tôi nghĩ rằng bạn không nên viết những công việc tạm thời và bạn chỉ làm trong khoảng thời gian từ 2-4 tháng.

Nếu CV của bạn trình bày quá nhiều kinh nghiệm có được nhờ việc làm việc trong ngắn hạn sẽ khiến nhà tuyển dụng nghĩ rằng bạn là một người không trung thành và không ai muốn đào tạo một người không trung thành cả.

Các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

Ví dụ:

Work as the leader of a construction department (2015 - 2017).

- Conducting a current status assessment of new initiatives.

- Make an estimate after you've finished the rough design.

- In charge of project contractors including wood furnishings, paint, stone, plaster, masonry.

- Outline specific progress and quality requirements as the project progresses through its stages of implementation.

- Provide solutions to any challenges that arise throughout the building and execution of the project.

- Inspecting and controlling the quality and quantity of each contractor Accounting will be integrated into the settlement table once the project is completed.

- Provide investors and homeowners with recommendations for materials that are appropriate for the architecture as well as the entire current investment in order to maximize the usage value

- Familiarity with structural design software such as Etabs and Sap

- Working knowledge of CAD, Excel software, and Word.

2. Mẫu CV tiếng Anh kỹ sư Xây dựng hay

2.1. CONTACT

Full name: Nguyen Thu Huyen

Email:......................

Phone: 0989 143 256

2.2. CAREER GOALS

In the short term, I want to be able to get acquainted with new colleagues, get acquainted and adapt to the working environment of your company during the 1-month probationary period.

In the long term: I hope that I can use my experience and knowledge to contribute to the success of the company thanks to the architectural works that I carry out. Hopefully in 1 year I can become the core force of the company and receive the best compensation.

2.3. ACADEMIC LEVEL

Cách viết trình độ học vấn

Graduating from the university of construction with a score of 3.65/4.00 is one of the school's output valedictorians.

Able to communicate in English fluently and use English like a native with IELTS 7.5.

Participated in the city-level architecture competition and won the first prize, continued to participate in the competition and won 3 national prizes.

2.4. WORK EXPERIENCE

- From September to October 2017, I worked as a trainee.

+ Organize labor and distribute drawings.

+ Dissection of a large group

- Title of position: Trainee (November 2017 – December 2017).

+ Begin by constructing the bridge deck from the ground up.

- From June to September 2018, I worked as a field technician.

+ Directly supervise the implementation and construction of drawings.

+ Assist in the establishment of professional management records.

>> Xem thêm: Bí quyết viết điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh đơn giản

2.5. SKILLS

- Be able to deconstruct and read a huge number of drawings.

- After retrieving the volume from the drawing, a basis for construction, material location, equipment, and construction personnel may be laid.

- Persuading customers.

Mẫu viết kỹ năng trong CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng

- Build a good net – working with customers.

- Listening, comprehension, and bargaining are examples of soft talents.

- Possess problem-solving abilities.

- Working knowledge of CAD, Word, and Excel software. Can track overall development as well as each step of flat, office, and other structure interior design.

Trên đây là một số lưu ý và mẫu CV tiếng Anh kỹ sư xây dựng mà chúng tôi cung cấp cho bạn, hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đi xin việc nhé!