Mẫu CV tiếng Pháp ấn tượng & chuyên nghiệp [Kèm cách viết]

Việ chuẩn bị một chiếc mẫu CV tiếng Pháp chuyên nghiệp là điều mà người đang theo học tiếng Pháp hoặc đang ứng tuyển việc làm có môi trường giao tiếp tiếng Pháp mong muốn. Tiếng Pháp là ngôn ngữ khó, chắc hẳn khi viết CV chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn. Cùng job3s.ai tìm hiểu cách viết một chiếc CV xin việc tiếng Pháp kèm theo mẫu hoàn chỉnh, chinh phục hành trình tìm việc làm ngay nhé!

1. Mẫu CV xin việc tiếng Pháp chuyên nghiệp

Mời bạn xem các mẫu CV tiếng Pháp độc đáo dưới đây. Hãy chọn mẫu mình thích nhất và điều chỉnh để phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn xem nhiều mẫu CV xin việc đơn giản, bạn có thể truy cập website job3s.ai để chỉnh sửa và tải các CV xin việc tiếng Pháp hoàn toàn miễn phí.

Mẫu CV xin việc tiếng Pháp cá tính (Nguồn: Internet)

Mẫu CV xin việc tiếng Pháp đơn giản (Ảnh: Internet)

Mẫu CV tiếng Pháp chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

2. Bật mí cách viết CV tiếng Pháp hoàn chỉnh

Một mẫu CV tiếng Pháp chuyên nghiệp thường bao gồm các phần cơ bản như bên dưới. Ngoài ra tùy từng ngành nghề và mức độ của bạn có thể linh hoạt thêm bớt các phần. Chúng ta cùng cách viết cho từng mục nhé.

2.1. Thông tin cá nhân (Situation personnelle et état civil/ Coordonnées)

Về mục thông tin các nhân thì chỉ cần trình bày một cách ngắn gọn về thông tin liên lạc của bản thân mình là được. trường hợp bạn ứng tuyển làm việc cho những doanh nghiệp, công ty nước ngoài thì bạn cần thêm vào quốc tịch cũng như tình trạng hôn nhân.

Bao gồm:

Prénom et nom de famille (Họ và tên)

Adresse (Địa chỉ)

Date de naissance (Ngày tháng năm sinh)

Adresse email (Địa chỉ email)

Numéro de téléphone (Số điện thoại)

Site web/réseaux sociaux/Dossier professionnel (Website/ Tài khoản mạng xã hội/Portfolio)

Nationalité (Quốc tịch)

État civil (Tình trạng hôn nhân)

Thông tin cá nhân ngắn gọn bằng tiếng Pháp trong CV (Nguồn: Internet)

1.2. Giới thiệu bản thân (Titre/objectif/projetprofessionnel)

Hãy giới thiệu bản thân bằng cách nêu bạn là ai, nêu qua kinh nghiệm chính của mình, lý do ứng tuyển và mong muốn về vị trí ứng tuyển đó. Phần này cần thể hiện bạn có quan tâm tới công việc và tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, công ty.

Phần giới thiệu bản thân trong CV xin việc tiếng Pháp (Nguồn: Internet)

2.3. Học vấn (Éducation)

Về mục trình độ học vấn và bằng cấp trong CV tiếng Pháp thì ứng viên cần đưa vào các thông tin chi tiết về trường đại học và chứng chỉ bằng cấp mà bạn đang sở hữu. Chú ý cần trình bày các bằng cấp có trình độ tương ứng với trình độ đã quy định tại Pháp. Ví dụ như chứng chỉ GCSE’s có giá trị tương đương với Le Brevet và trình độ A-bằng tú tài Le Baccalauréat…

Một số từ vựng tiếng Pháp bạn về học vấn:

Baccalauréat (BAC): Bằng tốt nghiệp cấp 3

License (BAC + 3): Bằng cử nhân trung cấp

Maîtrise (BAC + 4): Bằng cử nhân cao đẳng

Masters or DEA, DESS (BAC + 5/6): Bằng cử nhân đại học

Doctorat (BAC + 8): Bằng cao học, thạc sĩ, tiến sĩ

DEUG – General or DUT, BTS – Technical (BAC+ 2): Các bằng cấp chứng chỉ liên kết

2.4. Kinh nghiệm làm việc (L'expérience professionnelle)

Mục kinh nghiệm làm việc trong CV tiếng Pháp thì khác với CV tiếng Việt hoặc CV tiếng Anh, bạn cần phải trình bày lần lượt về tên doanh nghiệp, công ty và chức vụ, thời gian làm việc và nội dung công việc là gì thì đến với CV tiếng Pháp bạn chỉ cần đề cập đến công ty, thời gian làm việc và vị trí bạn từng đảm nhiệm là gì.

Phần kinh nghiệm làm việc trong mẫu CV tiếng Pháp (Nguồn: Internet)

2.5. Kỹ năng (Connaissances/Compétences)

Những kỹ năng nào phù hợp với vị trí ứng tuyển, hãy viết thêm vào CV xin việc tiếng Pháp để tăng tính thuyết phục nhà tuyển dụng. Ví dụ một số kỹ năng bằng tiếng Pháp:

Linguistiques

Techniques

En gestion de projet

En communication

En résolution de problèmes

Interpersonnelles

En leadership

2.6. Sở thích và hoạt động ngoại khóa (Centres d’intérêts & Activités extra-scolaires)

Phần này đề cập đến sở thích và hoạt động ngoại khóa như việc tham gia vào các tổ chức, hoạt động xã hội, hay các sở thích cá nhân khác. Lưu ý là tránh đưa các sở thích và hoạt động không quá liên quan đến công việc. Ngoài ra, trong CV tiếng Pháp còn có thể có mục người tham chiếu nếu nhà tuyển dụng có yêu cầu cao.

3. Một số lưu ý khi dùng mẫu CV tiếng Pháp

Viết CV tiếng Việt không quá khó vì đây là chúng ta đang viết bằng tiếng mẹ đẻ của mình, khi viết thì chỉ cần tuân thủ theo những quy tắc đặt ra là có thể hoàn thiện. Dù vậy thì bản CV bằng tiếng Pháp lại không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Một số điều cần lưu ý như sau:

- Chọn mẫu CV: Ứng viên cũng nên lựa chọn cho mình một mẫu CV đẹp và cần ưu tiên các CV có thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thu hút. Việc thêm vào quá nhiều chi tiết và màu sắc sẽ làm cho CV của bạn trông quá lòe loẹt, không thể làm nổi bật nên các nội dung cần thiết. Tiếp đó bạn cần chú ý về độ dài của bản CV.

- Chọn ảnh CV: Hãy chọn các tấm ảnh nghiêm túc, tốt nhất là ảnh chân dung. Các tấm ảnh đời thường hay ảnh selfie không làm cho bạn trông thu hút hơn đâu, ngược lại nó sẽ làm cho bạn trở thành người không có sự nghiêm túc trong cuộc phỏng vần- Độ dài CV: Chú ý đến việc căn chỉnh CV không dài quá, thường sẽ chỉ trong khoảng 1 đến 2 trang A4 là độ dài lý tưởng.

- Cỡ chữ: Về kích cỡ chữ thì đối với CV tiếng Pháp về font chữ nên có nhiều sự lựa chọn để làm bản CV của mình trông ấn tượng hơn. Bạn nên lựa chọn tối đa 2 loại cỡ chữ trong bản CV xin việc, 1 loại để viết tên một số đề mục và loại còn lại viết về những nội dung trong đề mục đó. .

- Font chữ: Nên chọn font chữ phổ thông, dễ nhìn, tránh các font chữ nghiêng ngả và khiến cho nhà tuyển dụng đánh giá bạn không có sự chuyên nghiệp.

- CV có định dạng PDF: Ưu điểm trong định dạng này sẽ không bị lỗi layout khi gửi và nhận giữa tất cả thiết bị và nhìn chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Cân lưu ý về lượng file hợp lý, nếu quá nặng sẽ bị gặp khó khăn khi gửi và mở xem.

Mẫu CV tiếng Pháp đơn giản chuẩn chỉnh về hình thức (Nguồn: Internet)

Trên đây bạn đọc đã vừa được bật mí về mẫu CV tiếng Pháp và cách viết sao cho ấn tượng chinh phục nhà tuyển dụng. Đừng quên yêu thích và chia sẻ bài viết nếu như nó thực sự có hữu ích đối với bạn. Cuối cùng chúng tôi xin chúc độc giả thật nhiều sức khỏe và thường xuyên ghé thăm website Job3s để không bỏ lỡ nhiều thông tin thú vị khác nhé.