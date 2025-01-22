Khối D07 gồm những môn nào? Cách lựa chọn trường phù hợp không phải ai cũng biết

1. Khối D07 gồm những môn nào?

D07 bao gồm những môn nào là vấn đề nhận được khá nhiều sự quan tâm không chỉ của các em học sinh mà còn có các bậc phụ huynh. Đây là khối học được khá nhiều bạn học sinh lựa chọn để tăng thêm cơ hội chọn ngành học cho mình sau khi ra trường.

Khối D07 sẽ bao gồm các bộ môn như: Toán, tiếng Anh, Hóa học - đáp án chính xác nhất cho câu hỏi D07 gồm những môn nào. Khối học này được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào năm 2018 nhằm áp dụng cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Sự có mặt của khối này giúp cho các bạn học sinh tăng thêm cơ hội xét tuyển vào các trường đại học với những ngành khác nhau như: Khoa học môi trường, công nghệ thông tin, sư phạm hóa học,... Do đó, nếu bạn có điểm mạnh về những bộ môn trên, hãy đăng ký theo khối D07.

Toán học là một trong những bộ môn có trong khối D07

2. Khối D07 gồm những ngành nào?

Bên cạnh thắc mắc D07 gồm những môn nào, bạn cũng không nên bỏ qua thông tin về những ngành được xét tuyển bởi khối này. Qua các thông tin liên quan đến ngành học, bạn sẽ dễ dàng biết được nếu chọn khối này thì cơ hội xét tuyển vào những ngành mà mình mong muốn có cao hay không.

Thực tế, khối D07 hiện nay đang được xét tuyển khá nhiều ngành từ tự nhiên cho đến môi trường, kinh tế và xã hội. Chọn ngành này bạn nên tham khảo những nhóm ngành cụ thể như:

Kinh tế (Kế toán, Thương mại điện tử, Kinh doanh thương mại, Quản trị nhân lực,...)

Sản xuất và chế biến (Công nghệ may, Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản,...)

Khoa học tự nhiên (Hóa học, Khí tượng & khí hậu học, Khoa học vật liệu,...)

Kỹ thuật (Kỹ thuật in, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt,...)

KHXH & Nhân văn (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc,…)

CNTT & Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm,...)

Xây dựng, Giao thông, Kiến trúc (Kỹ thuật về hạ tầng đô thị, Kỹ thuật về cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng,…)

Sư phạm, Giáo dục đào tạo (Sư phạm Hóa Học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Công nghệ,...)

Ngoài ra, chọn khối D07 bạn còn có thể lựa chọn một số ngành khác ví dụ như: Công nghệ sinh học, Dược học, Kinh tế vận tải,... tùy theo các trường xét tuyển. Hãy tham khảo thêm chi tiết tại những trường mà bạn có dự định sẽ học để biết khối này có phù hợp hay không.

Học khối D07 có thể theo ngành công nghệ sinh học

3. Danh sách những trường đại học có xét tuyển khối D07

Không chỉ quan tâm đến D07 gồm những môn nào, việc tìm kiếm những trường đại học nào có xét tuyển khối D07 là vô cùng cần thiết bởi nó ảnh hưởng khá nhiều đến việc đưa ra quyết định phù hợp nhất cho các bạn học sinh. Sau đây là danh sách với những thông tin cụ thể về các trường mà bạn nên tham khảo, bao gồm:

Tên trường Tỉnh thành Điểm chuẩn 2023 Đại học Bách khoa Hà Nội Hà Nội - 24.6 (Kỹ thuật Sinh học) - 24.49 (Kỹ thuật Thực phẩm) Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội - 33.4 (Toán học) - 23.25 (CNKT hóa học) - 24.6 (Hoá dược) Đại học Công nghiệp Hà Nội Hà Nội - 19,56 (Hóa dược) - 23,51 (Công nghệ thực phẩm) Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - 23,33 (Công nghệ sinh học) - 22,4 (Kỹ thuật điện) - 21,3 (Kỹ thuật hóa học) Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - 21,7 (Sư phạm kỹ thuật công nghiệp) - 19,65 (Công nghệ kỹ thuật hóa học) Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai - 21,5 (Hệ thống thông tin, CNTT, Công nghệ kỹ thuật cơ khí) - 22,5 (Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử) Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh TPHCM - 21 (CNTT, Dược học) - 20 (Quản trị kinh doanh, công nghệ kỹ thuật ô tô) Đại học Cần Thơ Cần Thơ - 21.7 (Công nghệ sinh học) - 15 (Nuôi trồng thủy sản) - 23.2 (Quản trị kinh doanh) - 20 (Công nghệ thực phẩm) - 23,25 (Sư phạm sinh học)

4. Những ai phù hợp thi khối D07?

Ngoài vấn đề D07 gồm những môn nào, nhiều bạn học sinh cũng cảm thấy thắc mắc không biết rằng mình có hợp thi khối này hay không? Thực tế, việc có hợp thi khối này hay không còn dựa trên năng lực cá nhân của bạn, dưới đây là một số lưu ý mà bạn nên tham khảo:

Nếu bạn là người có năng lực trong môn Toán, Tiếng Anh, Hóa Học, khối này sẽ rất thích hợp, việc chọn khối này sẽ giúp bạn nâng cao điểm thi của mình và tăng khả năng đậu vào trường. Ngược lại, với những ai chưa nắm vững các kiến thức về 3 bộ môn trên thì chọn ngành này sẽ là một thử thách khá lớn.

Trước khi đưa ra quyết định bạn nên làm bài đánh giá năng lực để biết được bộ môn nào là điểm mạnh, điểm yếu của mình. Sau đó, dựa trên kết quả để chọn được khối học thích hợp với khả năng học tập.

Đặc biệt, song song với việc biết được D07 gồm những môn nào, bạn hãy tham khảo thêm những khối học khác để có thêm lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Ngoài ra, nếu bạn muốn chọn khối D07, hãy cân nhắc và tìm kiếm xem nó có phù hợp với định hướng phát triển bản thân hay không trước khi đưa ra quyết định để tránh hối hận về sau.

Người có khả năng học Toán - Tiếng Anh - Hóa rất hợp để thi khối D07

5. Kinh nghiệm ôn thi thành công cho khối D07

Đa số các bạn học sinh đều muốn biết về D07 gồm những môn nào cùng kinh nghiệm ôn thi thành công để tăng cơ hội đạt điểm tối đa cho mình trong kỳ thi sắp tới. Dưới đây là những kinh nghiệm bạn cần lưu ý nếu muốn ôn thi thành công, bao gồm:

Nên học từ cơ bản đến nâng cao để hiểu được cặn kẽ các kiến thức ban đầu và học thêm nhiều kiến thức mới để giải đề.

Hãy ôn luyện và thường xuyên giải đề sau mỗi buổi học để ôn lại kiến thức cũ, tránh trường hợp bỏ quên kiến thức.

Với môn Tiếng Anh, hãy thường xuyên học từ vựng để trau dồi vốn từ cho mình và tăng khả năng dịch.

Nên học tập kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để hiểu sâu hơn về các kiến thức mình vừa học.

Luyện thêm các đề thi của năm trước để có thêm kinh nghiệm cho việc giải những dạng đề khó.

Với môn hóa, hãy nắm vững các kiến thức đặc trưng liên quan đến các nguyên tố cùng những chương trình phản ứng.

Thường xuyên ghi chép những kiến thức mới để ghi nhớ và biết cách ứng dụng khi gặp phải.

Nên thường xuyên giải để để ghi nhớ các công thức một cách tốt hơn

6. Mẹo giúp sĩ tử lựa chọn trường phù hợp

Nếu đã có đáp án cho khối D07 gồm những môn nào và chọn khối này để thi, xét điểm trong kỳ thi THPT sắp tới, tiếp theo bạn cần tìm được cho mình một ngôi trường thích hợp. Để chọn được ngôi trường tốt nhất cho sự phát triển trong tương lai của mình, bạn cần cân nhắc những yếu tố sau:

Tìm hiểu xem ước mơ, hoài bão của bản thân là gì? Tính cách của mình thích hợp để phát triển trong ngành nào?

Làm đánh giá để biết năng lực của bản thân có thích hợp để vào ngôi trường này hay không?

Hãy cân nhắc thật kỹ trong vấn đề chọn ngành theo học cùng với đó là đầu ra sau khi kết thúc khóa học. Vì hiện nay tình trạng học sinh, sinh viên sau khi kết thúc 4 năm học lại không có việc làm, con đường tương lai mịt mù.

Xem xét về vấn đề kinh tế để biết xem môi trường đó thực sự có phù hợp với bạn hay không, tránh trường hợp không chi trả nổi học phí và bỏ học giữa chừng.

Một yếu tố khác quan trọng không kém chính là độ uy tín của trường. Hãy ưu tiên chọn những ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt và hỗ trợ đầu ra cho sinh viên.

Hãy tìm kiếm các trường uy tín và có đầu ra tốt để tăng thêm cơ hội việc làm sau khi ra trường

7. Cơ hội việc làm sau khi ra trường nếu theo khối D07

Sau khi đã hiểu rõ khối D07 gồm những môn nào, hãy cân nhắc về cơ hội việc làm sau khi ra trường nếu theo khối này để biết liệu con đường này có phù hợp không? Như đã đề cập đến ở trên, khối D07 mở ra khá nhiều cơ hội cho các bạn học sinh trong vấn đề lựa chọn ngành học. Theo khối này, bạn sẽ dễ dàng theo học các ngành đang hot và tăng thêm thu nhập cá nhân trong tương lai.

Ngoài ra, trong khối D07 được xét tuyển với nhiều ngành nghề có cơ hội tăng thu nhập cao như:

Marketing: Với chuyên ngành này bạn sẽ có cơ hội phát triển tùy theo lĩnh vực chuyên môn như: Digital, content,... với mức lương rơi và khoảng từ 10.000.000 - 50.000.000 đồng/tháng.

Quản trị kinh doanh: Học chuyên ngành này bạn sẽ có cơ hội phát triển với các vị trí như: Giám đốc, Trường phòng, Chuyên viên,... kèm theo đó là mức lương khoảng 15.000.000- 20.000.000 đồng/tháng.

Công nghệ thông tin: Tùy theo kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên môn, bạn sẽ được thăng chức lên trưởng phòng, giám đốc cùng mức lương dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng.

Đây là những ngành học cực kỳ hot với cơ hội việc làm cao trong những năm gần đây. Vậy nên, bạn có thể yên tâm khi lựa chọn khối này để theo học. Bên cạnh đó, việc có được vốn ngoại ngữ sẽ giúp bạn mở ra cơ hội lớn để phát triển bản thân cũng như tài chính sau khi ra trường.

Khối D07 với những ngành hot nhất định sẽ tăng cơ hội có việc làm sau khi ra trường

Việc nắm rõ khối D07 gồm những môn nào là vô cùng cần thiết đặc biệt là với những bạn học sinh sắp ra trường. Đây sẽ là cơ sở giúp bạn nâng cao kiến thức chuyên môn và có được thành tích như mong muốn. Ngoài ra, các sĩ tử cũng đừng quên bỏ túi một số kinh nghiệm ôn thi để có được kết quả tốt nhất.