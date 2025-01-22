Ngành Digital Marketing là gì? Lương Digital Marketing cao không?

Trước sự chuyển mình mạnh mẽ và sự bùng nổ của công nghệ số, mở ra cơ hội lớn cho ngành Digital Marketing. Vậy ngành Digital Marketing là gì? Mức lương của ngành Digital Marketing có cao hay không? Ngành này có tiềm năng phát triển như thế nào?

1. Ngành Digital Marketing là gì?

Digital Marketing là gì? Digital Marketing còn có tên gọi khác là tiếp thị kỹ thuật số. Digital Marketing thường sử dụng các kênh kỹ thuật số như Internet, thiết bị di động, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm,... để tiếp cận khách hàng tiềm năng và quảng bá sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu cho doanh nghiệp của mình.

Ngành Digital Marketing mang lại những điểm khác biệt so với Marketing truyền thống như:

Tiếp cận khách hàng trực tiếp và hiệu quả hơn: Digital Marketing cho phép doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cụ thể với đối tượng khách hàng tiềm năng, dựa trên các yếu tố như nhân khẩu học, sở thích, hành vi,...

Digital Marketing cho phép doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cụ thể với đối tượng khách hàng tiềm năng, dựa trên các yếu tố như nhân khẩu học, sở thích, hành vi,... Dễ dàng đo lường hiệu quả chiến dịch: Ngành này cung cấp các công cụ và dữ liệu giúp doanh nghiệp theo dõi và đo lường hiệu quả của từng chiến dịch một cách chính xác, từ đó tối ưu hóa chi phí và hiệu quả.

Ngành này cung cấp các công cụ và dữ liệu giúp doanh nghiệp theo dõi và đo lường hiệu quả của từng chiến dịch một cách chính xác, từ đó tối ưu hóa chi phí và hiệu quả. Tính tương tác cao : Digital Marketing khuyến khích sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt và tạo dựng lòng tin thương hiệu.

2. Học Digital Marketing là học gì?

Để hiểu rõ ngành Digital Marketing là gì? Bạn có thể tìm hiểu thông qua việc học Digital Marketing. Những người học Digital Marketing là những người học cách sử dụng các kênh kỹ thuật số như Internet, thiết bị di động, mạng xã hội,... để tiếp cận khách hàng tiềm năng và quảng bá sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu của doanh nghiệp.

Nội dung học tập của ngành Digital Marketing như sau:

Kiến thức nền tảng về Marketing: Bao gồm các nguyên tắc cơ bản về Marketing như Marketing Mix (4Ps), phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng,...

Bao gồm các nguyên tắc cơ bản về Marketing như Marketing Mix (4Ps), phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng,... Kiến thức chuyên môn về Digital Marketing: Bao gồm các lĩnh vực như SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing, Affiliate Marketing,...

Bao gồm các lĩnh vực như SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing, Affiliate Marketing,... Kỹ năng mềm: Bao gồm các kỹ năng như tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích dữ liệu, kỹ năng quản lý dự án,...

Bao gồm các kỹ năng như tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích dữ liệu, kỹ năng quản lý dự án,... Ngoài ra, bạn cũng nên thêm cách sử dụng các công cụ hỗ trợ Digital Marketing như: Google Analytics, Facebook Ads, Photoshop, Canva,...

Có nhiều cách để bạn có thể học Digital Marketing:

Theo học các chương trình đào tạo : Có thể theo học các trường đại học, cao đẳng, hoặc các trung tâm đào tạo uy tín.

: Có thể theo học các trường đại học, cao đẳng, hoặc các trung tâm đào tạo uy tín. Tự học: Có thể tham khảo các tài liệu online, video hướng dẫn, hoặc tham gia các khóa học online.

Tham gia các cộng đồng Digital Marketing: Tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, hoặc các sự kiện offline để học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

3. Học Digital Marketing ở đâu?

Ngoài câu hỏi Digital Marketing là gì? Học Digital Marketing ở đâu cũng rất được nhiều bạn trẻ quan tâm. Nếu bạn đang muốn theo học chuyên ngành này bạn có thể theo học tại:

3.1. Học Digital Marketing tại các trường Đại học/Cao đẳng

Khi theo học ngành Digital Marketing tại các trường đại học bạn sẽ được cấp bằng tốt nghiệp và được công nhận. Ngành học này sẽ có chương trình đào tạo bài bản, cơ hội thực tập và networking tốt.

Tuy nhiên việc theo học tại các trường đại học sẽ có những nhược điểm như: Mất nhiều thời gian để tốt nghiệp một chương trình học bạn phải mất 3 – 4 năm. Ngoài ra học phí để theo học cũng khá cao, chương trình đào tạo có thể không cập nhật được xu hướng mới nhất.

3.2. Học tại các trung tâm đào tạo

Nếu bạn học Digital Marketing tại các trung tâm đào tạo thì thời gian học sẽ ngắn hơn so với học trong các trường đại học. Mức học phí đa dạng, các chương trình đào tạo tại các trung tâm này cũng tập trung vào thực hành nhiều hơn.

Tuy nhiên, nếu học Digital Marketing tại các trung tâm thì bằng cấp của bạn sẽ không được công nhận rộng rãi. Chất lượng đào tạo tại các trung tâm với nhau sẽ không đồng đều.

3.3. Tham gia các khóa học online

Học Digital Marketing online là một lựa chọn phổ biến và linh hoạt cho nhiều người, đặc biệt là những người đang đi làm hoặc muốn học tập theo lịch trình riêng. Bạn có thể tham gia các khóa học Digital Marketing online trả phí. Tuy nhiên, khi lựa chọn khóa học, hãy lưu ý đến nội dung khóa học, giảng viên, giá cả, đánh giá của học viên khác.

Tuy nhiên, việc học online đòi hỏi tính tự giác và khả năng tập trung cao, Kỹ năng quản lý thời gian tốt. Kỹ năng tự học và nghiên cứu. Ngoài ra, bạn cũng cần có Digital Marketing online.

3.4. Tự học

Ngoài ra bạn cũng có thể tự học về Digital Marketing nó sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí học tập, chủ động về thời gian và chương trình học. Bạn có thể tham khảo các tài liệu về Digital Marketing tại blog và website cá nhân của các chuyên gia Digital Marketing.

Tuy nhiên bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu chuẩn, không có người giải đáp thắc mắc, định hướng cũng như tạo động lực.

Lưu ý: Kiến thức lý thuyết trong ngành Digital Marketing thôi là chưa đủ, bạn cần thực hành để vận dụng những gì đã học vào thực tế.

4. Digital Marketing làm những công việc gì?

Để hiểu rõ hơn ngành Digital Marketing là gì? bạn có thể tìm hiểu thông qua những công việc cụ thể của Digital Marketing. Công việc của họ phụ thuộc vào vị trí và lĩnh vực làm việc. Nhìn chung, Digital Marketing sẽ bao gồm những công việc chính sau:

Nghiên cứu thị trường và khách hàng: Phân tích thị trường để xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, nghiên cứu hành vi và sở thích của khách hàng, xác định các kênh Marketing hiệu quả nhất để tiếp cận khách hàng.

Phân tích thị trường để xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, nghiên cứu hành vi và sở thích của khách hàng, xác định các kênh Marketing hiệu quả nhất để tiếp cận khách hàng. Lập kế hoạch chiến dịch Marketing: Xác định mục tiêu chiến dịch, lựa chọn các kênh Marketing phù hợp, lập kế hoạch nội dung và hình ảnh cho chiến dịch, xác định ngân sách và thời gian triển khai chiến dịch.

Xác định mục tiêu chiến dịch, lựa chọn các kênh Marketing phù hợp, lập kế hoạch nội dung và hình ảnh cho chiến dịch, xác định ngân sách và thời gian triển khai chiến dịch. Triển khai chiến dịch Marketing: Tạo và đăng tải nội dung trên các kênh Marketing, chạy quảng cáo trên các nền tảng online, quản lý và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Tạo và đăng tải nội dung trên các kênh Marketing, chạy quảng cáo trên các nền tảng online, quản lý và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch. Theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch : Phân tích dữ liệu thu thập được từ các kênh Marketing, đánh giá hiệu quả của chiến dịch và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

: Phân tích dữ liệu thu thập được từ các kênh Marketing, đánh giá hiệu quả của chiến dịch và đưa ra các điều chỉnh phù hợp. Ngoài những công việc trên, Digital Marketing còn có thể bao gồm các công việc chuyên môn như:

SEO: Tối ưu hóa website để tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Tối ưu hóa website để tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm. SEM: Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm như Google Ads.

Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm như Google Ads. Social Media Marketing : Tiếp thị trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok,...

: Tiếp thị trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok,... Content Marketing: Tạo và chia sẻ nội dung hữu ích để thu hút khách hàng tiềm năng.

Tạo và chia sẻ nội dung hữu ích để thu hút khách hàng tiềm năng. Email Marketing : Gửi email quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng tiềm năng.

: Gửi email quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng tiềm năng. Affiliate Marketing: Hợp tác với người khác để quảng bá sản phẩm/dịch vụ và nhận hoa hồng khi có người mua hàng.

Digital Marketing là một ngành nghề đa dạng và phong phú với nhiều công việc khác nhau. Ngành nghề này luôn cập nhật những xu hướng mới nhất và đòi hỏi người làm việc phải có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường thay đổi liên tục.

5. Digital Marketing cần những kỹ năng gì?

Ngành Digital Marketing là gì? Để thành công trong ngành Digital Marketing cần phải có kỹ năng gì? Nếu bạn đang muốn trở thành 1 Digital Marketing thì cần trang bị cho mình những kỹ năng sau:

Kỹ năng Marketing: Đầu tiên bạn phải hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của Marketing như Marketing Mix (4Ps), phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng,... Ngoài ra, bạn cần có khả năng xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả và khả năng đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing.

Đầu tiên bạn phải hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của Marketing như Marketing Mix (4Ps), phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng,... Ngoài ra, bạn cần có khả năng xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả và khả năng đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing. Kỹ năng kỹ thuật số: Hiểu biết về các kênh Marketing online như website, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm,... Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ Digital Marketing như Google Analytics, Facebook Ads, Photoshop, Canva,... biết lập trình website cơ bản.

Hiểu biết về các kênh Marketing online như website, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm,... Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ Digital Marketing như Google Analytics, Facebook Ads, Photoshop, Canva,... biết lập trình website cơ bản. Kỹ năng tư duy sáng tạo : Để tạo ra các chiến dịch Marketing hiệu quả, bạn cần có khả năng tư duy sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới mẻ.

: Để tạo ra các chiến dịch Marketing hiệu quả, bạn cần có khả năng tư duy sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Khả năng giao tiếp tốt : Digital Marketing là một ngành nghề đòi hỏi bạn phải giao tiếp với nhiều người như khách hàng, đối tác, đồng nghiệp,...

: Digital Marketing là một ngành nghề đòi hỏi bạn phải giao tiếp với nhiều người như khách hàng, đối tác, đồng nghiệp,... Kỹ năng phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

Phân tích dữ liệu là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing và đưa ra các điều chỉnh phù hợp. Kỹ năng quản lý dự án: Digital Marketing thường involves managing multiple projects simultaneously.

6. Các lĩnh vực cần Digital Marketing

Muốn biết cụ thể ngành Digital Marketing là gì? Và những lĩnh vực nào cần Digital Marketing. Hiện nay Digital Marketing là một công cụ mạnh mẽ có thể được ứng dụng cho mọi ngành nghề vì lĩnh vực nào cũng cần thu hút khách hàng tiềm năng, tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu.

Những lĩnh vực cần Digital Marketing gồm:

Quảng cáo: Đây là hoạt động sử dụng các kênh quảng cáo trả tiền để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Quảng cáo kỹ thuật số có thể được thực hiện trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads...

Đây là hoạt động sử dụng các kênh quảng cáo trả tiền để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Quảng cáo kỹ thuật số có thể được thực hiện trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads... SEO: Đây là hoạt động nhằm nâng cao thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, v.v. SEO có thể được thực hiện bằng cách tối ưu hóa nội dung trang web, xây dựng liên kết...

Đây là hoạt động nhằm nâng cao thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, v.v. SEO có thể được thực hiện bằng cách tối ưu hóa nội dung trang web, xây dựng liên kết... Social Media Marketing: Đây là hoạt động sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, v.v. để kết nối với khách hàng tiềm năng và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đây là hoạt động sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, v.v. để kết nối với khách hàng tiềm năng và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ. Content Marketing : Đây là hoạt động tạo và chia sẻ nội dung có giá trị để thu hút và giữ chân khách hàng. Nội dung có thể bao gồm bài viết trên blog, infographic, video, ebook...

: Đây là hoạt động tạo và chia sẻ nội dung có giá trị để thu hút và giữ chân khách hàng. Nội dung có thể bao gồm bài viết trên blog, infographic, video, ebook... Email Marketing: Đây là hoạt động gửi email cho khách hàng tiềm năng và khách hàng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, nuôi dưỡng mối quan hệ và thúc đẩy bán hàng.

Đây là hoạt động gửi email cho khách hàng tiềm năng và khách hàng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, nuôi dưỡng mối quan hệ và thúc đẩy bán hàng. Marketing Automation: Đây là việc sử dụng phần mềm để tự động hóa các hoạt động marketing, chẳng hạn như gửi email, quản lý khách hàng tiềm năng….

7. Mức lương Digital Marketing

Ngoài câu hỏi Digital Marketing là gì mức lương Digital Marketing là điều được rất nhiều người quan tâm mức lương của ngành này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: Vị trí công việc, kinh nghiệm, kỹ năng, ngành nghề, quy mô công ty.... Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo mức lương cho vị trí Digital Marketing hiện nay:

Vị trí Mức lương VNĐ/tháng Chuyên viên Digital Marketing 9.000.000 - 15.000.000 triệu Chuyên viên SEO 10.000.000 - 18.000.000 triệu Chuyên viên Content Marketing 8.000.000 - 15.000.000 triệu Chuyên viên Social Media Marketing 8.000.000 - 14.000.000 triệu Chuyên viên Email Marketing 7.000.000 - 12.000.000 triệu Trưởng nhóm Digital Marketing 15.000.000 - 25.000.000 triệu Giám đốc Digital Marketing 30.000.000 - 50.000.000 triệu

Lưu ý: Mức lương trên chỉ là tham khảo. Ngoài mức lương cơ bản, một số công ty còn có các chế độ phúc lợi khác như: thưởng hiệu quả công việc, bảo hiểm, phụ cấp, chế độ...

8. Triển vọng ngành Digital Marketing

Ngành Digital Marketing là gì? ngành này có triển vọng như thế nào? Digital Marketing hiện đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều tiềm năng trong tương lai vì những lý do như:

Sự phát triển của internet và công nghệ: Internet ngày càng phổ biến, mọi người dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động trực tuyến. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho Digital Marketing trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Internet ngày càng phổ biến, mọi người dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động trực tuyến. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho Digital Marketing trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng. Sự thay đổi hành vi của khách hàng: Khách hàng ngày nay đã chủ động tìm kiếm thông tin và mua sắm trực tuyến. Digital Marketing sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn.

Khách hàng ngày nay đã chủ động tìm kiếm thông tin và mua sắm trực tuyến. Digital Marketing sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn. Nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp: Doanh nghiệp ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của Digital Marketing và sử dụng nó để phát triển kinh doanh.

Doanh nghiệp ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của Digital Marketing và sử dụng nó để phát triển kinh doanh. Sự phát triển của các công nghệ mới : Các công nghệ mới như AI, Big Data, AR/VR đang được áp dụng vào Digital Marketing, giúp tăng hiệu quả và khả năng tiếp cận khách hàng.

: Các công nghệ mới như AI, Big Data, AR/VR đang được áp dụng vào Digital Marketing, giúp tăng hiệu quả và khả năng tiếp cận khách hàng. Digital Marketing là gì? xu hướng phát triển về các mặt nào:

Personalization: Cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng dựa trên dữ liệu.

Cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng dựa trên dữ liệu. AI & Automation : Sử dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

: Sử dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch. Video Marketing: Video Marketing sẽ ngày càng phổ biến và hiệu quả.

Video Marketing sẽ ngày càng phổ biến và hiệu quả. Influencer Marketing: Influencer Marketing sẽ ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Qua triển vọng của nghề kể trên bạn đã hiểu hơn về ngành Digital Marketing là gì? Đây là một ngành hấp dẫn và tiềm năng. Nếu bạn có đam mê với Marketing và muốn theo đuổi ngành này, hãy trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết.

9. Cơ hội nghề nghiệp của Digital Marketing

Ngành Digital Marketing là gì? Cơ hội nghề nghiệp có lớn không? Ngành Digital Marketing đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều tiềm năng trong tương lai. Đặc biệt, do nhu cầu sử dụng Digital Marketing của doanh nghiệp ngày càng tăng cao, dẫn đến thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong ngành này.

Theo dự báo của Hiệp hội Marketing Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho ngành Digital Marketing sẽ tăng trưởng 20%/năm trong giai đoạn 2023 - 2025. Đây là cơ hội rất tốt cho các sinh viên đang học ngành này. Ngành Digital Marketing có cơ hội nghề nghiệp như:

Đa dạng: Ngành Digital Marketing có nhiều vị trí công việc khác nhau, phù hợp với nhiều sở thích và kỹ năng.

Ngành Digital Marketing có nhiều vị trí công việc khác nhau, phù hợp với nhiều sở thích và kỹ năng. Mức lương cao: Mức lương Digital Marketing khá cao so với mức lương trung bình của người lao động Việt Nam.

Mức lương Digital Marketing khá cao so với mức lương trung bình của người lao động Việt Nam. Cơ hội phát triển: Ngành Digital Marketing luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, do vậy bạn có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân liên tục.

Ngành Digital Marketing luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, do vậy bạn có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân liên tục. Làm việc tại các công ty lớn: Bạn có cơ hội làm việc tại các công ty lớn, uy tín trong ngành Digital Marketing.

Bạn có cơ hội làm việc tại các công ty lớn, uy tín trong ngành Digital Marketing. Chuyên viên: Bắt đầu với vị trí chuyên viên, bạn sẽ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể như SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing...

Bắt đầu với vị trí chuyên viên, bạn sẽ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể như SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing... Chuyên gia : Sau khi tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, bạn có thể thăng tiến lên vị trí chuyên gia, với trách nhiệm cao hơn và chuyên môn sâu hơn trong lĩnh vực của mình.

: Sau khi tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, bạn có thể thăng tiến lên vị trí chuyên gia, với trách nhiệm cao hơn và chuyên môn sâu hơn trong lĩnh vực của mình. Trưởng nhóm: Trưởng nhóm phụ trách quản lý một nhóm chuyên viên trong lĩnh vực Digital Marketing.

Trưởng nhóm phụ trách quản lý một nhóm chuyên viên trong lĩnh vực Digital Marketing. Giám đốc bộ phận: Giám đốc bộ phận phụ trách quản lý một bộ phận trong Digital Marketing, bao gồm nhiều nhóm chuyên viên.

Giám đốc bộ phận phụ trách quản lý một bộ phận trong Digital Marketing, bao gồm nhiều nhóm chuyên viên. Giám đốc Marketing: Giám đốc Marketing phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động marketing của doanh nghiệp, bao gồm cả Digital Marketing.

Nếu bạn đã hiểu rõ hơn Digital Marketing là gì? và muốn ứng tuyển vị trí này ngoài những công việc kể trên bạn có thể tham khảo thêm các công việc khác tại Job3s.ai. Chúng tôi luôn cập nhật thông tin tuyển dụng mới và nhanh chóng nhất. Đặc biệt tất cả những công ty đăng tin trên website của chúng tôi đã được kiểm duyệt và là các công ty uy tín.