Làm thế nào để sở hữu đơn xin việc nhà nước phù hợp vị trí ứng tuyển của bạn? Đây là câu hỏi được khá nhiều bạn quan tâm khi muốn ứng tuyển vào các vị trí nhân viên nhà nước. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những thông tin cụ thể về mẫu đơn xin việc nhà nước hấp dẫn.

1. Mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước

Ngày nay, các mẫu đơn xin việc nhà nước được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Vì vậy, bạn không cần phải loay hoay suy nghĩ cách viết đơn xin việc “xịn sò”. Khám phá một số mẫu đơn xin việc thu hút nhà tuyển dụng dưới đây:

1.1. Mẫu 1

Nội dung mẫu đơn xin việc này khá ngắn gọn, thích hợp với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà nước. Mẫu đơn này chủ yếu tập trung vào mặt hình thức, cách sử dụng từ ngữ lịch sự để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.

1.2. Mẫu 2

Cách viết mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước này cũng khá ngắn gọn, rõ ràng. Hầu hết mẫu đơn này thường dùng cho cách viết đơn xin việc bằng tay.

1.3. Mẫu 3

Khác với cách viết 2 mẫu đơn xin việc vào nhà nước trên, mẫu này cung cấp khá chi tiết về thông tin ứng viên. Mẫu này thường giúp ứng viên làm nổi bật lên những ưu điểm, bằng cấp mà bạn sở hữu.

1.4. Mẫu 4

Đối với những bạn sở hữu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà nước thì không thể nào bỏ qua mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước này. Bởi vì, cách viết đơn xin việc bên dưới thiên hướng làm rõ ưu điểm về kỹ năng và kinh nghiệm.

1.5. Mẫu 5

Cách trình bày thông tin mẫu này khá logic, rõ ràng và chi tiết. Bên cạnh đó, trong phần nội dung sử dụng những từ ngữ miêu tả “mong muốn”, “hành động” của bản thân để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng

2. Phần cơ bản trong mẫu đơn xin việc nhà nước

Một mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước phải bao gồm những phần sau:

Phần mở đầu

Đầu tiên phần mở bài không thể nào thiếu thông tin người nhận trong đơn xin việc. Sau đó bạn đừng quên cung cấp thông tin cá nhân để nhà tuyển dụng nhận diện về bạn.

Nội dung bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, điện thoại, email, địa chỉ và vị trí muốn ứng tuyển. Ngoài ra, tùy từng loại mẫu đơn mà có thể có thêm những thông tin khác.

Phần nội dung chính

Nội dung phần này, bạn cần viết thông tin liên quan đến học vấn, kinh nghiệm, trình độ liên quan đến vị trí ứng tuyển như sau:

Tóm tắt về quá trình học tập bao gồm học vấn và các bằng cấp liên quan.

Kinh nghiệm làm việc cũng như kỹ năng và dự án, thành tựu, giải thưởng.

Liệt kê những hoạt động đã tham gia.

Phần kết đơn

Bạn đừng quên lời cảm tạ để bày tỏ sự chân thành của mình đối với nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, kết bài của đơn xin việc chuẩn nhà nước sẽ có thời gian viết đơn cùng chữ ký người viết.

3. Lưu ý khi sử dụng mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước

Trong quá trình viết mẫu đơn xin việc vào nhà nước hoặc sử dụng mẫu có sẵn, bạn đừng quên bỏ túi những lưu ý sau để tránh xảy ra sai sót khi viết đơn:

Nắm rõ yêu cầu của đơn vị ứng tuyển nhà nước để sử dụng từ ngữ, cách trình bày đạt tiêu chuẩn.

Sắp xếp thông tin theo mức độ quan trọng của nội dung.

Phân chia rõ các mục để người đọc dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết.

Sử dụng ngôn từ sáng tạo, lịch sự.

Kiểm tra cách diễn đạt và ngữ pháp để mẫu đơn xin việc trở nên chuyên nghiệp.

Nội dung bài viết trên là những chia sẻ mà Job3s đã tổng hợp những mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước mới nhất. Hy vọng với những mẫu đơn cũng như thông tin trên sẽ hướng dẫn bạn cách viết đơn xin việc thu hút nhà tuyển dụng.