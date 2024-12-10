Tổng hợp mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước chính xác

Tổng hợp mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước chính xác
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 10/12/2024
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước
    1. 1.1. Mẫu 1
    2. 1.2. Mẫu 2
    3. 1.3. Mẫu 3
    4. 1.4. Mẫu 4
    5. 1.5. Mẫu 5
  4. 2. Phần cơ bản trong mẫu đơn xin việc nhà nước
  6. 3. Lưu ý khi sử dụng mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước

Làm thế nào để sở hữu đơn xin việc nhà nước phù hợp vị trí ứng tuyển của bạn? Đây là câu hỏi được khá nhiều bạn quan tâm khi muốn ứng tuyển vào các vị trí nhân viên nhà nước. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những thông tin cụ thể về mẫu đơn xin việc nhà nước hấp dẫn.

1. Mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước

Ngày nay, các mẫu đơn xin việc nhà nước được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Vì vậy, bạn không cần phải loay hoay suy nghĩ cách viết đơn xin việc “xịn sò”. Khám phá một số mẫu đơn xin việc thu hút nhà tuyển dụng dưới đây:

1.1. Mẫu 1

Nội dung mẫu đơn xin việc này khá ngắn gọn, thích hợp với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà nước. Mẫu đơn này chủ yếu tập trung vào mặt hình thức, cách sử dụng từ ngữ lịch sự để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.

mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước
Mẫu đơn xin việc nhà nước chuẩn (Nguồn: Internet)

>>> Tải ngay mẫu 1: Tại đây

1.2. Mẫu 2

Cách viết mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước này cũng khá ngắn gọn, rõ ràng. Hầu hết mẫu đơn này thường dùng cho cách viết đơn xin việc bằng tay.

mẫu đơn xin việc nhà nước
Viết mẫu đơn xin việc vào nhà nước ngắn gọn, súc tích (Nguồn: Internet)

>>> Tải ngay mẫu 2: Tại đây

1.3. Mẫu 3

Khác với cách viết 2 mẫu đơn xin việc vào nhà nước trên, mẫu này cung cấp khá chi tiết về thông tin ứng viên. Mẫu này thường giúp ứng viên làm nổi bật lên những ưu điểm, bằng cấp mà bạn sở hữu.

mẫu đơn xin việc vào nhà nước
Mẫu đơn xin việc chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

>>> Tải ngay mẫu 3: Tại đây

1.4. Mẫu 4

Đối với những bạn sở hữu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà nước thì không thể nào bỏ qua mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước này. Bởi vì, cách viết đơn xin việc bên dưới thiên hướng làm rõ ưu điểm về kỹ năng và kinh nghiệm.

đơn xin việc theo mẫu nhà nước
Viết đơn xin việc làm nổi bật phần kinh nghiệm (Nguồn: Internet)

>>> Tải ngay mẫu 4: Tại đây

1.5. Mẫu 5

Cách trình bày thông tin mẫu này khá logic, rõ ràng và chi tiết. Bên cạnh đó, trong phần nội dung sử dụng những từ ngữ miêu tả “mong muốn”, “hành động” của bản thân để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng

mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước
Mẫu đơn xin việc nhà nước chi tiết (Nguồn: Internet)

>>> Tải ngay mẫu 5: Tại đây

2. Phần cơ bản trong mẫu đơn xin việc nhà nước

Một mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước phải bao gồm những phần sau:

Phần mở đầu

Đầu tiên phần mở bài không thể nào thiếu thông tin người nhận trong đơn xin việc. Sau đó bạn đừng quên cung cấp thông tin cá nhân để nhà tuyển dụng nhận diện về bạn.

Nội dung bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, điện thoại, email, địa chỉ và vị trí muốn ứng tuyển. Ngoài ra, tùy từng loại mẫu đơn mà có thể có thêm những thông tin khác.

phần mở đầu mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước

Phần nội dung chính

Nội dung phần này, bạn cần viết thông tin liên quan đến học vấn, kinh nghiệm, trình độ liên quan đến vị trí ứng tuyển như sau:

  • Tóm tắt về quá trình học tập bao gồm học vấn và các bằng cấp liên quan.
  • Kinh nghiệm làm việc cũng như kỹ năng và dự án, thành tựu, giải thưởng.
  • Liệt kê những hoạt động đã tham gia.

phần thân mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước

Phần kết đơn

Bạn đừng quên lời cảm tạ để bày tỏ sự chân thành của mình đối với nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, kết bài của đơn xin việc chuẩn nhà nước sẽ có thời gian viết đơn cùng chữ ký người viết.

phần kết mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước

3. Lưu ý khi sử dụng mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước

Trong quá trình viết mẫu đơn xin việc vào nhà nước hoặc sử dụng mẫu có sẵn, bạn đừng quên bỏ túi những lưu ý sau để tránh xảy ra sai sót khi viết đơn:

  • Nắm rõ yêu cầu của đơn vị ứng tuyển nhà nước để sử dụng từ ngữ, cách trình bày đạt tiêu chuẩn.
  • Sắp xếp thông tin theo mức độ quan trọng của nội dung.
  • Phân chia rõ các mục để người đọc dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết.
  • Sử dụng ngôn từ sáng tạo, lịch sự.
  • Kiểm tra cách diễn đạt và ngữ pháp để mẫu đơn xin việc trở nên chuyên nghiệp.
cách viết đơn xin việc chuẩn nhà nước
Khi viết đơn xin việc cần tránh lỗi chính tả và cách diễn đạt (Nguồn: Internet)

Nội dung bài viết trên là những chia sẻ mà Job3s đã tổng hợp những mẫu đơn xin việc chuẩn nhà nước mới nhất. Hy vọng với những mẫu đơn cũng như thông tin trên sẽ hướng dẫn bạn cách viết đơn xin việc thu hút nhà tuyển dụng.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »