7 Mẫu đơn xin việc file Word chuyên nghiệp [Tải ngay]

Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao những ứng viên có chuẩn bị sẵn mẫu đơn xin việc file word khi ứng tuyển. Mặc dù đây không phải là mẫu đơn bắt buộc nhưng là yếu tố thể hiện sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp của ứng viên. Bài viết dưới đây, Job3s sẽ tổng hợp những mẫu đơn xin việc dạng file word dễ sử dụng nhất cho các ngành nghề.

1. 7 Mẫu đơn xin việc file word

Việc viết đơn xin việc chất lượng cao luôn là bước quan trọng để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Vậy hãy cùng nhau tìm hiểu những mẫu đơn xin việc file word đơn giản một cách chuyên nghiệp.

1.1. Mẫu đơn xin việc file word cho kế toán

Khi bạn tìm kiếm công việc trong lĩnh vực kế toán, một yếu tố quan trọng để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng là việc viết đơn xin việc chuyên nghiệp và sắc sảo. Mẫu đơn xin việc file Word cho kế toán là một công cụ hữu ích giúp bạn trình bày thông tin một cách rõ ràng và chuyên nghiệp hơn.

Mẫu đơn xin việc file word trong ngành nghề kế toán

>>> Tải mẫu đơn xin việc file word đơn giản ngành kế toán

1.2. Mẫu đơn xin việc file word cho marketing

Mẫu đơn xin việc vào ngành marketing là một văn bản được soạn bởi người ứng tuyển gửi đến bộ phận tuyển dụng của công ty. Mẫu đơn được gửi kèm với hồ sơ xin việc gồm có những thông tin cơ bản, kinh nghiệm của ứng viên. Đồng thời mong muốn ứng tuyển vị trí mà công ty đang tuyển dụng.

Mẫu đơn xin việc nhân viên Marketing chuyên nghiệp

>>> Download mẫu đơn xin việc file word ngành Marketing

1.3. Mẫu đơn xin việc file word cho kỹ sư xây dựng

Trong ngành kỹ sư, đơn xin việc giúp ứng viên trình bày chi tiết và đầy đủ các kinh nghiệm làm việc của bản thân trong ngành. Các bạn có thể nêu bật những kỹ năng chuyên môn như giám sát công trình, quản lý dự án hay phân tích. Ngoài ra, ứng viên có thể giải thích lý do tại sao muốn làm việc ở ngành nghề này và muốn làm việc tại công ty đang ứng tuyển.

Mẫu đơn xin việc file word dành cho nhân viên kỹ sư xây dựng

>>> Tải mẫu đơn xin việc file word ngành kỹ sư xây dựng

1.4. Mẫu đơn xin việc file word cho ngân hàng

Mẫu đơn xin việc file Word trong ngành ngân hàng là một mẫu đơn cần có khi ứng tuyển vào các vị trí như giao dịch viên, thẩm định tín dụng, nhân viên tín dụng,... Mẫu đơn sẽ trình bày đầy đủ các thông tin liên hệ, sơ lược về kỹ năng, chuyên môn hay các kinh nghiệm. Qua đó, nhà tuyển dụng sẽ dễ dàng chọn lọc những ứng viên phù hợp với tiêu chí mà họ đang tìm kiếm.

Mẫu đơn xin việc nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp

>>> Tải mẫu đơn xin việc file word ngành ngân hàng

1.5. Mẫu đơn xin việc file word cho lập trình viên

Mẫu đơn xin việc vị trí lập trình viên cũng sẽ có một vài nội dung quan trọng như thông tin liên hệ, kinh nghiệm làm việc hay các kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp. Nhờ đó, nhà tuyển dụng có thể đánh giá được mức độ phù hợp của bạn với vị trí ứng tuyển.

Mẫu đơn xin việc bằng file word cho lập trình viên

>>> Download mẫu đơn xin việc file word cho lập trình viên

1.6. Mẫu đơn xin việc file word cho xuất nhập khẩu

Mẫu đơn xin việc file Word ở vị trí nhân viên xuất nhập khẩu cũng giống với những mẫu đơn khác là sẽ đề cập đến thông tin cơ bản của ứng viên, các kinh nghiệm hay chuyên môn. Công ty đăng tuyển sẽ dựa vào đó xem xét đơn xin việc của bạn và có thể thông báo với bạn nếu phù hợp với vị trí họ đang tuyển.

Mẫu đơn xin việc bằng file word cho ngành xuất nhập khẩu

>>> Tải đơn xin việc file word đơn giản cho ngành xuất nhập khẩu

1.7. Mẫu đơn xin việc file word cho công nhân

Đơn xin việc làm công nhân là một dạng văn bản hành chính, nội dung trình bày về nguyện vọng của ứng viên khi ứng tuyển. Mẫu đơn xin việc làm cho công nhân chỉ tập trung xoáy sâu vào lý do bạn muốn đăng ký và tại sao bạn biết đến công ty tuyển dụng.

Mẫu đơn xin việc bằng file word cho công nhân

>>> Download mẫu đơn xin việc cho công nhân

>>> Xem thêm: 6 Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh chuyên nghiệp và sáng tạo

2. Hướng dẫn viết đơn xin việc file word đơn giản

Đơn xin việc chính là bảng thông tin giúp bạn tự giới thiệu mình và thể hiện lý do vì sao bạn muốn làm việc tại công ty đó. Dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách viết một mẫu đơn xin việc file word hiệu quả.

Phần mở đầu

Các nội dung trong phần mở đầu bạn nên đảm bảo phải có như:

Thông tin cá nhân

Lời chào hỏi

Giới thiệu sơ lược về bản thân

Phần mở đầu hãy nêu những thông tin cá nhân và sơ lược về bản thân (Nguồn: Internet)

Phần giữa

Đoạn đầu tiên bạn nên trình bày sơ lược về vị trí đang ứng tuyển và hãy nắm rõ thông tin tuyển dụng để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn.

Đoạn thứ hai bạn cần tạo sự ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng những thông tin nổi bật như kinh nghiệm làm việc, kiến thức hay các kỹ năng. Trong mẫu đơn xin việc đơn giản file word, bạn cũng có thể giải thích lý do tại sao nhà tuyển dụng nên chọn bạn thay vì các ứng viên khác. Ở nội dung này, hãy trình bày thật ngắn gọn, thông tin cô đọng nhưng vẫn đảm bảo được tính rõ ràng.

Hãy thể hiện những nội dung cụ thể trong từng đoạn ở phần thân đơn (Nguồn: Internet)

Phần cuối

Ở cuối mẫu đơn xin việc file word, các bạn có thể viết những nội dung như:

Hãy thể hiện sự mong muốn của mình dành cho công việc đang ứng tuyển

Nhấn mạnh những điểm mạnh của bản thân mà bạn cho là phù hợp ở vị trí này

Khuyến khích nhà tuyển dụng đọc thông tin hồ sơ của bạn

Gửi lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng đã dành thời gian đọc thư

Ký tên

Cách viết đơn xin việc bằng file word dành cho các ứng viên (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách đưa trình độ văn hóa trong đơn xin việc

3. Lưu ý khi viết mẫu đơn xin việc đơn giản file word

Giống với việc viết CV đẹp, trong mẫu đơn xin việc file word bạn cần lưu ý đến những lỗi cơ bản để có một lá đơn hoàn chỉnh và gây ấn tượng với công ty.

Lỗi chính tả hay ngữ pháp

Đừng quá chủ quan mà không kiểm tra lại những lỗi chính tả sau khi làm xong đơn xin việc. Lỗi chính tả trong đơn cũng khiến cho nhà tuyển dụng không thể chấp nhận được đặc biệt với những ngành nghề đặc thù như giáo viên. Nếu bạn không kiểm tra cẩn thận khi viết xong và nộp đơn thì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn không thực sự nghiêm túc với công việc.

Nội dung trong đơn quá dài dòng và không đi vào trọng tâm

Không có quy định về độ dài trong mẫu đơn xin việc file word nhưng bạn không nên viết quá dài dòng bởi nhà tuyển dụng không có thời gian nhiều để đọc hết thông tin của bạn. Do đó, hãy trình bày thông tin một cách chi tiết, tập trung vào những điểm nổi bật về kinh nghiệm cũng như kỹ năng. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng ghi điểm đối với nhà tuyển dụng.

Ghi sai tên của công ty và vị trí ứng tuyển

Những lỗi thường gặp khi viết đơn xin việc là để trống tên công ty và vị trí ứng tuyển hay viết tắt tên công ty. Điều này sẽ làm cho nhà tuyển dụng cho rằng ứng viên không thực sự nghiêm túc với công việc ứng tuyển.

Nội dung thể hiện quá mức về bản thân

Tự tin là đức tính tốt nhưng khi tự tin thái quá sẽ mang lại ấn tượng không tốt khi bạn bắt đầu tải mẫu đơn xin việc file word để viết. Lúc phỏng vấn, chỉ qua vài câu hỏi thì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá được những thông tin bạn ghi trong đơn có đúng hay không. Do đó, bạn không nên thể hiện quá mức về khả năng thực của mình.

Đề cập đến người tham vấn nhằm tăng độ tin cậy

Người tham vấn là người đã từng làm việc với bạn trong các dự án khác nhau ở công ty cũ và cũng là người chứng kiến nỗ lực của bạn. Để tăng độ tin cậy cho thông tin, bạn nên lựa chọn người tham chiếu mà bản thân tin tưởng. Sau đó xin phép họ để liệt kê những thông tin cá nhân của họ trong mẫu đơn xin việc file word giúp nhà tuyển dụng dễ dàng xác minh thông tin hơn.

Ứng viên cần lưu ý những thông tin khi bắt đầu viết đơn xin việc (Nguồn: Internet)

Viết mẫu đơn xin việc file word ấn tượng sẽ giúp bạn tìm việc hiệu quả và nhanh chóng hơn. Hy vọng qua bài viết trên đây của Job3s có thể giúp bạn tạo được một mẫu đơn ưng ý nhất. Các bạn có thể tải ngay những mẫu đơn xin việc chuẩn file word dễ sử dụng để tiết kiệm thời gian tìm việc. Chúc các bạn may mắn và sớm có công việc phù hợp.