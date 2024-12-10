Mẫu job3s.ai/mau-don-xin-viec'>đơn xin việc giáo viên có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với những bạn dự định ứng tuyển. Vậy làm thế nào để viết đơn xin việc ấn tượng, chinh phục nhà tuyển dụng? Đừng lo, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách viết đơn xin việc cho giáo viên hoàn chỉnh.

1. 6 Kiểu mẫu đơn xin việc giáo viên

Mỗi một mẫu đơn xin việc ngành giáo viên đều có những yêu cầu khác nhau không chỉ về hình thức mà nội dung cũng phải chỉn chu. Vì vậy, khám phá ngay cách viết đơn xin việc giáo viên dưới đây:

1.1. Đơn xin việc giáo viên mầm non

Đơn xin việc giáo viên mầm non đòi hỏi sự sáng tạo, văn phong lịch sự. Bởi giáo viên mầm non là những người "nuôi dưỡng" tâm hồn trẻ nhỏ. Chính vì lý do đó, đơn xin việc không chỉ bao gồm những thông tin quan trọng mà còn chỉn chu về nội dung.

Mẫu đơn xin việc cho giáo viên mầm non (Nguồn: Internet)

1.2. Đơn xin việc giáo viên tiểu học

Đối với giáo viên tiểu học, đơn xin việc cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết mà nhà tuyển dụng yêu cầu. Hơn nữa, cách diễn đạt rõ ràng, sạch sẽ, chuyên nghiệp. Qua đó, nhà tuyển dụng đánh giá về kỹ năng cũng như năng lực của ứng viên.

Mẫu đơn xin việc cho giáo viên tiểu học đơn giản (Nguồn: Internet)

1.3. Đơn xin việc giảng viên đại học

Tuy form đơn xin việc giáo viên đại học tương tự như các mẫu đơn khác, nhưng nhà tuyển dụng thường yêu cầu kinh nghiệm hoặc chứng chỉ, các bài báo, nghiên cứu khoa học đã tham gia. Vì vậy, khi viết đơn xin việc, bạn nên viết các kinh nghiệm giảng dạy hoặc dự án đã từng tham gia, đạt giải ở vị trí tương đương.

Đơn xin việc giảng viên đại học, cao đẳng ấn tượng (Nguồn: Internet)

1.4. Đơn xin việc giáo viên tiếng Anh

Cách viết đơn xin việc giáo viên tiếng Anh ấn tượng, bạn có thể trình bày bằng ngôn ngữ Anh. Qua đó chứng tỏ khả năng ngoại ngữ với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng tiếng Việt để viết đơn.

Bởi vì điều mà nhà tuyển dụng khá quan tâm là kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy của bạn thông qua đơn xin việc. Vì thế, bạn không chỉ sử dụng ngữ pháp hay, diễn đạt lôi cuốn mà còn phải liệt kê đầy đủ những thông tin mà nhà tuyển dụng mong muốn.

Viết đơn xin việc ngành giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

1.5. Đơn xin việc giáo viên hợp đồng

Mẫu đơn xin việc dành cho giáo viên hợp đồng cũng có cấu trúc tương tự như các mẫu đơn khác. Nhưng đối với mẫu đơn xin việc giáo viên hợp đồng, trong đơn xin việc cần làm nổi bật kinh nghiệm làm việc cũng như kỹ năng giảng dạy. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng khi ứng tuyển vào vị trí giáo viên hợp đồng.

Mẫu đơn xin việc dành cho giáo viên hợp đồng (Nguồn: Internet)

1.6. Đơn xin việc giáo viên viết tay

Ngày nay, đơn xin việc giáo viên viết tay vẫn được ưa chuộng, bởi nhà tuyển dụng thấy được sự chân thật và thành ý trong từ câu. Tuy nhiên, khi viết tay đơn xin việc, bạn nên chú ý nét chữ rõ ràng, dễ đọc. Hơn nữa, cách thức trình bày nội dung hợp lý, sạch sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Mẫu đơn xin việc viết bằng tay ấn tượng (Nguồn: Internet)

2. Hướng dẫn cách viết đơn xin việc giáo viên

Mẫu đơn xin việc hoàn chỉnh, bao gồm các nội dung sau:

Kính gửi: Phần này bạn có thể điền thông tin sở giáo dục, ban giám hiệu trường mà bạn đang ứng tuyển.

Họ và tên: Bạn nên viết hoa đầy đủ tên của bạn vào mục này.

Ngày tháng năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của bạn tương ứng với giấy khai sinh.

Căn cước công dân: Phần này bạn phải cung cấp thông tin số CCCD, ngày cấp và nơi cấp.

Hộ khẩu thường trú: Thông tin này bạn điền chính xác như kê khai trong hộ khẩu hay CMND của bạn.

Trình độ học vấn: Ghi bằng cấp cao nhất mà bạn đã nhận được.

Trình độ ngoại ngữ: Liệt kê đầy đủ các chứng chỉ ngoại ngữ mà bạn đang sở hữu, như tiếng Anh, tiếng Hàn,...

Lý do ứng tuyển: Phần này bạn ghi ngắn gọn, nhưng đừng quên chèn các kỹ năng, kinh nghiệm vào để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Kết thúc mẫu đơn: Đừng quên lời cảm ơn chân thành và chữ ký xác nhận của bạn.

Viết đơn xin việc dành cho giáo viên thu hút nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3. Tips ăn điểm nội dung đơn xin việc giáo viên

Bỏ túi một số mẹo vặt giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng trong đơn xin việc dưới đây:

Kiểm tra nội dung kỹ lưỡng để tránh sai sót thông tin.

Tạo các mẫu đơn xin việc khác nhau cho từng nơi ứng tuyển.

Sử dụng những từ ngữ chỉ hành động trong nội dung đơn xin việc.

Nêu một số hoạt động ngoại khóa đã tham gia trong đơn xin việc.

Nội dung đơn xin việc đảm bảo chất lượng, diễn đạt tốt sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt.

Chỉn chu về mặt hình thức để lá đơn xin việc trở nên chuyên nghiệp hơn.

Chinh phục nhà tuyển dụng bằng mẫu đơn xin việc ấn tượng (Nguồn: Internet)

4. Lưu ý khi viết đơn xin việc giáo viên

Trong quá trình viết đơn xin việc ngành giáo viên, bạn tham khảo những lưu ý dưới đây để không bị “mất điểm” với nhà tuyển dụng:

Các thông tin trong đơn xin việc phải cung cấp đầy đủ, chính xác, rõ ràng.

Bày tỏ đam mê đứng lớp, giảng dạy của mình trong đơn xin việc.

Không nên điều chỉnh một đơn xin việc cho các vị trí ứng tuyển khác nhau.

Tránh viết lý do xin việc quá ngắn hoặc sơ sài.

Đặc biệt, bạn nên tránh các lỗi chính tả, lỗi diễn đạt hoặc ngữ pháp.

Hãy điều chỉnh tỉ mỉ để có đơn xin việc giáo viên chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

Đơn xin việc giáo viên có tầm ảnh hưởng khá quan trọng với ứng viên trong quá trình ứng tuyển vào vị trí mong muốn. Chính vì vậy, Job3s đã tổng hợp những nội dung cần thiết ở bài viết trên, hy vọng bạn sẽ lựa chọn được mẫu đơn phù hợp với công việc.