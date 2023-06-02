Download mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp độc đáo

Tình trạng sinh viên tìm kiếm việc làm rất nhiều vì ngày nay đa phần các bạn muốn làm thêm sơm để có kinh nghiệm trước khi ra trường, một phần cũng là trang trải cuộc sống. Hãy xem những mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp và cách để tạo CV phù hợp với sinh viên qua nội dung bài viết sau nhé!

1. Tại sao sinh viên chưa tốt nghiệp cần viết CV?

Việc có một CV xin việc là cần thiết cho sinh viên chưa tốt nghiệp khi tìm kiếm công việc thực tập hoặc làm thêm. Nhà tuyển dụng thường yêu cầu nộp CV trước khi phỏng vấn ứng viên, bao gồm cả sinh viên chưa có kinh nghiệm. Để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, viết một CV chuyên nghiệp và thu hút là rất quan trọng.

Mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp trên website Job3s

2. Mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp

Tham khảo một số mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp sau đây. Bạn hãy biến chúng thành chiếc CV độc đáo riêng của mình bằng cách download mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp và chỉnh sửa cho phù hợp.

Mẫu CV thực tập sinh SEO cho sinh viên chưa ra trường

Mẫu CV dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp vị trí Telesales

Mẫu CV dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp vị trí nhân viên chứng từ

CV biên dịch viên tiếng Hàn cho sinh viên chưa tốt nghiệp

Mẫu CV điều phối viên tổ chức sự kiện phù hợp với sinh viên chưa ra trường

3. Cách viết CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp

Đối với những bản CV mẫu xin việc part time bạn không cần đầu tư quá kỹ về phần nội dung nhưng nếu như cẩn thận và nghiêm túc bạn sẽ dễ dàng chinh phục nhà tuyển dụng hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn viết mẫu cv xin việc đơn giản cho sinh viên chưa có kinh nghiệm, mẫu cv xin việc làm thêm cho sinh viên và cách để có bản cv mẫu cho sinh viên làm thêm đầy đủ nhất.

3.1. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ là phần được trình đầu tiên trong mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Phần này cũng là phần đơn giản nhất bởi vì bạn chỉ cần khai báo một cách trung thực những thông tin về bản thân mà nhà tuyển dụng muốn biết như là Họ tên, quê quán, ngày/tháng/năm sinh, số điện thoại cá nhân, địa chỉ email,... Kèm theo đó là một ảnh chụp chân dung không cần kích thước quá to, tốt nhất bạn nên để theo khổ 3x4. Ảnh phải đảm bảo được yếu tố lịch sự và được gắn vào góc trái của bản CV.

3.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Bởi vì bạn vẫn đang là sinh viên nên phần mục tiêu bạn đừng ghi mục tiêu quá to tát sẽ không phù hợp với mục đích của mình. Bản chất bạn đang muốn tìm kiếm một việc làm thêm nên chỉ cần đảm bảo ổn định về việc làm là được. Hoặc bạn thể hiện mong muốn được cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Ví dụ: Với CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp bạn có thể viết mục tiêu là áp dụng được những kiến thức học được trên giảng đường vào công việc thực tế. Qua đó học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống, rèn luyện và xây dựng kỹ năng nghề nghiệp,...

3.3. Trình độ học vấn

Trình độ học vấn thực chất cũng chỉ là phần khai báo thông tin cá nhân, bạn chỉ cần ghi đầy đủ thông tin về quá trình đi học tại các cơ sở đào tạo theo mục hướng dẫn là xong. Hãy nhớ ghi đầy đủ thông tin và sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian để không bị đảo lộn quá trình hoạt động trong sự nghiệp của bạn nhé.

3.4. Kinh nghiệm làm việc

Bạn nghĩ rằng sinh viên chưa tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm ư? Hầu hết mọi người đều nghĩ giống bạn tuy nhiên đây lại là suy nghĩ hết sức sai lầm. Nhiều bạn sinh viên đã đi làm thêm ngay từ khi bước chân vào cánh cửa đại học, tuy thời gian trải nghiệm không dài nhưng cũng đủ để các bạn tích lũy được phần nào kinh nghiệm đối với mỗi ngành nghề đó.

Cần ghi rõ cả quá trình bạn làm việc trước đây, nếu như bạn đã trải qua quá nhiều doanh nghiệp khác nhau thì đừng vội liệt kê toàn bộ chúng vào đây, bạn chỉ nên liệt kê các công ty nào mà bạn đảm nhận vị trí liên quan đến vị trí đang ứng tuyển thôi. Ngoài việc liệt kê bạn cần ghi rõ những thành tích xuất sắc mà bạn đã làm được đối với vị trí đó để nhà tuyển dụng thấy được bạn là một ứng viên tiềm năng.

Trong trường hợp bạn chưa có kinh nghiệm thì phải làm sao? Đừng lo lắng, nếu chưa sở hữu kinh nghiệm thì bạn có thể áp dụng cho mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp cho người chưa có kinh nghiệm và ghi thêm một số các hoạt động cộng đồng mà bạn từng tham gia chẳng hạn như là ủng hộ, tình nguyện,...

Bạn nên nhớ không nên liệt kê những công việc có thời gian làm quá ngắn bởi vì nó thể hiện bạn là người không kiên nhẫn với công việc và nhà tuyển dụng sẽ trừ điểm bạn ở phần này.

3.5. Hoạt động

Sinh viên thường tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng như là tình nguyện hay hiến máu nhân đạo,... Bạn có thể ghi đầy đủ những hoạt động mà bạn đã từng tham gia để không bỏ trống phần này nhé. Ngoài ra bạn càng tham gia nhiều hoạt động càng thể hiện bạn là một người năng động và nhiệt huyết.

3.6. Thành tích, chứng chỉ

Những thành tích mà bạn có được sẽ là yếu tố rất quan trọng để nhà tuyển dụng cộng điểm cho bạn. Vì vậy nếu như bạn đã đạt được những thành tích đáng nể thì cần phải liệt kê ngay vào phần này nhé.

Những sinh viên ưu tú luôn là đối tượng được nhà tuyển dụng săn đón một cách nhiệt tình nên các bạn cần “khoe” những thành tích xuất sắc đó của mình.

Chứng chỉ cũng là một trong số yếu tố giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, hiện nay chứng chỉ

3.7. Kỹ năng

Hầu hết các sinh viên trong thời buổi hiện nay đều thiếu nhiều kỹ năng, vì vậy bạn nên khai chính xác sự thật, nên ghi những kỹ năng nào mình sở hữu để nhà tuyển dụng sẽ sắp xếp đúng công việc nếu như bạn được nhận.

Nên viết kỹ năng vào CV của sinh viên chưa tốt nghiệp

3.8. Sở thích

Thông qua phần sở thích cá nhân nhà tuyển dụng sẽ nắm bắt được phần nào tính chất của ứng viên để lựa chọn xem những sở thích đó có thích hợp với công việc mình đang làm hay không. Vì vậy tùy vào từng vị trí ứng tuyển cụ thể mà bạn có thể ghi các sở thích khác nhau.

Ví dụ: Bạn muốn xin làm cộng tác viên bán hàng quần áo cho một công ty thời trang nào đó thì bạn cần ghi mục sở thích của mình là thích thời trang, mua sắm,... nói chung phần sở thích cá nhân càng liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển càng tốt.

Đó là một số phần quan trọng trong mẫu cv cho sinh viên chưa ra trường mà bạn cần đề cập và điền đầy đủ nội dung để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Tuy những công việc làm thêm cho sinh không đòi hỏi yêu cầu quá cao nhưng nếu bạn có các yếu tố nổi trội và những thành tích xuất sắc được liệt kê vào bản CV xin việc này thì bạn sẽ đánh bại được những ứng viên khác để dành chiến thắng.

Vì vậy hãy chăm chút nội dung thật kỹ càng trước khi nộp, cách viết cv cho sinh viên chưa tốt nghiệp dưới đây sẽ giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng.

4. Một số lưu ý viết CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp

Hãy tham khảo một số lưu ý sau đây được Job3S tổng hợp và chia sẻ sau đây về cách viết cv cho sinh viên năm nhất, năm hai cho đến năm cuối. Dù là sinh viên năm mấy thì cũng đều có cách viết giống nhau, hãy theo dõi các lỗi cơ bản sinh viên thường mắc phải trong mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp như sau:

4.1. Lưu ý về nội dung CV

Một bản CV hoàn hảo sẽ có nội dung hay và hấp dẫn, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để tạo ra phần nội dung khiến nhà tuyển dụng bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên cả. Hãy xem cân phải lưu ý gì khi viết nội dung cho bản CV của mình nhé:

- Dù là bản CV xin việc cho sinh viên làm thêm, tuy nhiên các bạn cũng cần đầu tư về nội dung một cách chỉnh chu nhất. Cần xác định rõ mình đang viết CV cho vị trí cụ thể nào mà toàn bộ nội dung được đề cập trong các đề mục đều phải hướng về vị trí ấy. Không trình bày quá dài dòng và lan man gây ra tình trạng rối mắt mà thậm chí khi đọc xong nhà tuyển dụng vẫn chẳng hiểu bạn muốn nói cái gì.

- Xuyên suốt CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp cần phải sử dụng lời văn lịch sự, trang nhã, không viết tắt và đặc biệt không nên sử dụng từ ngữ địa phương sẽ làm giảm sự chuyên nghiệp của bản CV.

- Cần trình bày đầy đủ các phần có liên quan tuy nhiên chỉ nên tóm gọn những ý chính làm nổi bật nên bản thân bạn đối với vị trí ứng tuyển, không nên trình bày như bạn viết một đoạn văn sẽ không rõ ràng các ý với nhau, nhiều khi dài quá nhà tuyển dụng sẽ không đủ kiên nhẫn để đọc hết bản CV của bạn đâu.

Điều chỉnh kỹ càng các thông tin bạn viết trong CV chưa tốt nghiệp

4.2. Lưu ý về hình thức CV

Nếu nói nội dung là “hồn” của mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp thì hình thức sẽ là phần “xác” của bản CV đó. Vì sao lại như vậy? Tâm hồn là thứ ẩn náu bên trong muốn thể hiện được nó trước hết bạn cần phải có vẻ bề ngoài thật hấp dẫn.

Hình thức bản CV sẽ có tác dụng giúp bạn thu hút được sự quan tâm của nhà tuyển dụng, chính vì vậy dù bạn có phần nội dung xuất sắc đến cỡ nào đi nữa mà hình thức của bạn không bằng ai thì bạn vẫn sẽ bị loại.

Hãy xem một số lưu ý cho phần hình thức của bản CV là gì qua nội dung dưới đây:

- Lỗi chính tả là một lỗi được xuất hiện nhiều nhất trong các bản CV tiếng Việt của sinh viên, đa số các bạn viết sai chính tả rất nhiều và vì thế bản CV của bạn sẽ kém “sang”. Để giúp bản CV của mình trở nên “sang chảnh” hơn thì hãy khắc phục lỗi này ngay nhé.

- Về hình thức trình bày đối với bản CV xin việc càng đơn giản càng tốt, CV không phải là một môn hội hoạ nên bạn không nhất thiết phải cho những bản thiết kế màu mè sặc sỡ để làm nổi bật đâu, có khi nó lại có tác dụng ngược lại đấy, hãy cân nhắc về điều này nếu như bạn không muốn bản CV của mình trở nên “khác người” theo cách đặc biệt.

- Bố cục bản CV cần được sắp xếp một cách gọn gàng, khoa học, các đề mục có sự liên kết chặt chẽ với nhau như vậy thể hiện được mạch cảm xúc của bạn và khiến nhà tuyển dụng nhận ra điều đó.

CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp cần chú trọng về mặt hình thức

Trên đây là bài hướng dẫn cách viết mẫu CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp, hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ này các bạn sinh viên sẽ nắm được cách tạo bản CV xin việc hiệu quả nhất cho mình dù là chưa tốt nghiệp. Job3s chúc bạn sớm tìm được việc làm thêm trong thời gian sớm nhất và có thể gắn bó công việc đó để phát triển sự nghiệp sau này của mình.