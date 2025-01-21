Giám sát nhà hàng là gì? Mô tả công việc và mức lương hấp dẫn của ngành nghề này

1. Giám sát nhà hàng là gì?

Giám sát nhà hàng là quá trình quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của một nhà hàng để đảm bảo mọi việc được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định. Người đảm nhận vai trò giám sát nhà hàng thường là người phụ trách toàn bộ hoạt động nhà hàng dưới sự chỉ đạo của ban quản lý hoặc giám đốc.

Nhiệm vụ của người giám sát nhà hàng có thể bao gồm:

Quản lý nhân sự: Giám sát quá trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên nhà hàng, đảm bảo họ thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Quản lý thực đơn: Đảm bảo thực đơn của nhà hàng được phê duyệt và triển khai đúng cách, có thể điều chỉnh theo mùa hoặc yêu cầu của khách hàng.

Quản lý kho hàng: Theo dõi và kiểm soát việc lưu trữ thực phẩm và hàng hóa, đảm bảo không có lãng phí và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Quản lý dịch vụ khách hàng: Đảm bảo nhân viên phục vụ khách một cách lịch sự và văn minh, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ.

Quản lý tài chính: Theo dõi ngân sách, doanh thu và chi phí của nhà hàng, báo cáo cho ban quản lý hoặc chủ sở hữu.

Tuân thủ quy định: Đảm bảo nhà hàng tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, sức khỏe và an toàn lao động.

Giám sát vận hành hàng ngày: Theo dõi hoạt động hàng ngày của nhà hàng để đảm bảo mọi thứ diễn ra trơn tru và không gặp vấn đề nào.

2. Bản mô tả công việc giám sát nhà hàng

Giám sát nhà hàng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp của nhà hàng. Vai trò của người giám sát nhà hàng vô cùng quan trọng để đảm bảo mọi hoạt động của nhà hàng diễn ra một cách hiệu quả và cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

2.1. Giám sát nhân viên

Trong công việc của giám sát nhà hàng, vai trò của họ là tổ chức và kiểm soát công việc của nhân viên để đảm bảo mọi người hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Cụ thể, công việc của giám sát bao gồm:

Phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định trách nhiệm của từng nhân viên

Phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định trách nhiệm của từng nhân viên, đảm bảo họ hiểu và thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất.

Theo dõi và quản lý lịch làm việc hàng ngày, đảm bảo nhân viên tuân thủ lịch trình làm việc, không có trường hợp bỏ việc không có lý do.

Đề xuất các biện pháp để ngăn chặn hành vi thiếu trách nhiệm, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và chuyên nghiệp.

Theo dõi mọi hoạt động để tránh tình huống tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng và chất lượng dịch vụ.

Giám sát quá trình làm việc của bộ phận quản lý, đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra theo kế hoạch đã đề ra.

2.2. Theo dõi cách nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn

Trong mô tả công việc giám sát nhà hàng, việc giám sát cách nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn là rất quan trọng. Giám sát nhà hàng cần phải thực hiện các công việc sau:

Thường xuyên kiểm tra và giám sát nhân viên

Thường xuyên kiểm tra và giám sát nhân viên để đảm bảo họ tuân thủ đúng các quy định và quy tắc của nhà hàng.

Hiểu rõ yêu cầu và tiêu chuẩn dinh dưỡng của khách hàng để đảm bảo nhân viên trong bộ phận hiểu và thực hiện đúng nhiệm vụ của họ.

Đề xuất việc tuyển dụng nhân viên mới phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhân sự của nhà hàng, đặc biệt là đảm bảo các tiêu chuẩn đã đề ra.

2.3. Quản lý tài sản và trang thiết bị của nhà hàng

Giám sát nhà hàng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sử dụng tài sản hợp lý, bảo trì, sửa chữa và thay thế trang thiết bị kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí. Nhiệm vụ của họ bao gồm:

Giám sát việc sử dụng thiết bị và vật tư trong nhà hàng

Đảm bảo tất cả các tài sản và trang thiết bị trong nhà hàng được giám sát, bảo quản và sử dụng một cách hiệu quả.

Tham gia vào quá trình tư vấn và dự trù về việc mua sắm tài sản cho nhà hàng.

Giám sát việc sử dụng thiết bị và vật tư trong nhà hàng để tránh lãng phí và đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Thực hiện kiểm kê định kỳ để đảm bảo rằng tất cả các trang thiết bị, công cụ và dụng cụ trong nhà hàng đều được theo dõi cẩn thận.

2.4. Quản lý tiền bạc

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho nhà hàng, giám sát nhà hàng cần thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Thực hiện kiểm soát chi phí và tối ưu nguồn lực để duy trì lợi nhuận

Theo dõi ngân sách của nhà hàng, đảm bảo mọi chi tiêu tuân thủ theo kế hoạch.

Liên tục theo dõi doanh thu từ các nguồn khác nhau, phân tích xu hướng và đưa ra dự đoán để xác định chiến lược kinh doanh.

Thực hiện kiểm soát chi phí và tối ưu nguồn lực để duy trì lợi nhuận.

Báo cáo cho quản lý hoặc chủ sở hữu về doanh thu và chi phí của nhà hàng.

2.5. Xử lý những yêu cầu và phàn nàn từ khách hàng

Là một giám sát nhà hàng, bạn cần có khả năng xử lý yêu cầu, phàn nàn của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả:

Tích cực giải quyết sự cố trong quá trình phục vụ và thanh toán

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và phản hồi về trải nghiệm dịch vụ.

Hợp tác với các bộ phận khác trong nhà hàng để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hợp lý, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng.

Tích cực giải quyết sự cố trong quá trình phục vụ và thanh toán, tuân thủ các tiêu chuẩn của nhà hàng.

Xử lý phàn nàn về chất lượng dịch vụ để ngăn chặn việc tái diễn lỗi tương tự. Tất cả thông tin sẽ được ghi chép để đánh giá hiệu quả.

Tiếp nhận và thực hiện các đề xuất từ khách hàng để cải thiện chất lượng phục vụ.

2.6. Đào tạo nhân viên về nghiệp vụ

Ngoài những việc đã nêu, giám sát nhà hàng cũng phải thực hiện công việc liên quan đến đào tạo nhân viên về nghiệp vụ. Cụ thể:

Hướng dẫn nhân viên mới theo các tiêu chuẩn của nhà hàng

Trực tiếp hướng dẫn nhân viên mới theo các tiêu chuẩn của nhà hàng, giúp họ nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc và hiểu rõ công việc cần làm.

Tổ chức và giám sát việc thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng cho nhân viên trong bộ phận.

2.7. Báo cáo và hợp tác với các bộ phận khác

Báo cáo và hợp tác với các bộ phận khác cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong mô tả công việc của người giám sát nhà hàng. Để thực hiện nhiệm vụ này, mỗi người giám sát cần:

Báo cáo và hợp tác với các bộ phận khác để hoạt động diễn ra suôn sẻ

Liên lạc với nhà bếp và quầy Bar để đảm bảo việc cung cấp thực phẩm và dịch vụ đáp ứng được mong đợi của khách hàng.

Quản lý và kiểm soát việc tiêu thụ hàng hóa hàng ngày theo định kỳ để báo cáo cho cấp trên theo quy định.

3. Những kỹ năng cần có khi làm giám sát nhà hàng

Vị trí giám sát nhà hàng có trách nhiệm kiểm soát và điều hành mọi hoạt động của nhà hàng, bao gồm cả nhân viên, khách hàng và chất lượng dịch vụ. Để làm việc tốt trong vai trò này, ngoài kỹ năng giám sát nhà hàng, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Giám sát nhà hàng phải có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và công việc

Có đam mê và quan tâm đến lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn.

Hiểu biết về ngành bán lẻ thực phẩm, F&B và quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và công việc của nhà hàng.

Quyết đoán và có tư duy logic.

Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý hiện đại.

Giao tiếp tốt, biểu đạt ý kiến một cách rõ ràng và thuyết phục.

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và xử lý các vấn đề một cách nhanh nhạy khi cần.

Thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Sẵn lòng chịu áp lực cao trong công việc.

4. Thu nhập của giám sát nhà hàng

Thông thường, mức lương giám sát nhà hàng sẽ được nêu rõ trong thông tin tuyển dụng cho vị trí này. Hiện nay, lương giám sát nhà hàng thường được chia thành 3 cấp độ chính:

Cấp độ thấp nhất: khoảng từ 7 – 8 triệu mỗi tháng.

Cấp độ trung bình: khoảng từ 8 - 12 triệu mỗi tháng.

khoảng từ 8 - 12 triệu mỗi tháng. Cấp độ cao nhất: khoảng từ 15 – 25 triệu mỗi tháng.

Tuy nhiên, mức lương này chưa bao gồm các khoản khác như phí phục vụ, tiền tip hoặc các khoản phụ khác. Ngoài ra, mức lương có thể thay đổi tùy theo khu vực. Ví dụ, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng mức lương cho vị trí giám sát nhà hàng thường cao hơn so với các tỉnh nhỏ.

5. Học ngành gì để làm giám sát nhà hàng?

Ngành nhà hàng đang bùng nổ tại Việt Nam, mở ra vô số cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ai đam mê lĩnh vực này. Để trở thành một giám sát nhà hàng chuyên nghiệp, bạn có thể theo học một số ngành sau đây:

Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn cung cấp cho bạn những kỹ năng để làm việc

Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn: Đây là ngành học chuyên đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và vận hành nhà hàng khách sạn, bao gồm:quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý dịch vụ, kiến thức về ẩm thực

Ngành Du lịch: Ngành du lịch cũng cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong ngành nhà hàng, bao gồm kiến thức về văn hóa du lịch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các khóa học ngắn hạn về giám sát nhà hàng, quản lý nhà hàng hoặc quản lý dịch vụ khách hàng để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

Nếu bạn là người năng động, nhiệt huyết, có khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý hiệu quả, thì Giám sát nhà hàng chính là một lựa chọn nghề nghiệp lý tưởng dành cho bạn. Hãy trao dồi đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể phát triển và thành công trong vị trí này.