Giấy tờ trong hồ sơ xin việc lái xe bao gồm những gì?
Thứ Ba, 17/12/2024
Trong quá trình xin việc, chuẩn bị giấy tờ trong hồ sơ xin việc lái xe là một yếu tố quan trọng và không thể thiếu. Những giấy tờ này giúp cho nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan về kinh nghiệm cũng như đánh giá trình độ của ứng viên. Bài viết dưới đây mà Job3s sẽ tổng hợp những giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ xin việc tài xế lái xe và các lưu ý khi viết. Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Hồ sơ xin việc lái xe là gì?

Hồ sơ xin việc lái xe hiểu một cách đơn giản là toàn bộ tài liệu mà ứng viên dùng để nộp vào công ty, doanh nghiệp. Bao gồm sơ yếu lý lịch, CV, đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, các giấy tờ công chứng,... Thông qua đó, nhà tuyển dụng có thể nắm rõ các thông tin quan trọng và đánh giá mức độ phù hợp công việc của ứng viên với vị trí tuyển dụng.

hồ sơ xin việc lái xe cần những gì
Hồ sơ xin việc lái xe là toàn bộ tài liệu mà ứng viên dùng để nộp vào công ty (Nguồn: Internet)

2. Những giấy tờ trong hồ sơ xin việc lái xe

Vậy trong hồ sơ xin việc cần những gì để đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ nhà tuyển dụng? Hãy cùng theo dõi dưới đây:

2.1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

Trong hồ sơ xin việc lái xe, việc có sơ yếu lý lịch được địa phương xác nhận là điều rất quan trọng. Vì đặc thù trong ngành nghề lái xe phải tiếp xúc với nhiều người, dễ nhạy cảm về mặt pháp luật nên các nhà tuyển dụng mong muốn tìm được ứng viên có lý lịch trong sạch và rõ ràng.

Do đó, khi kê khai lý lịch cá nhân, các bạn cần ghi đúng thông tin một cách chính xác và trung thực. Điều này sẽ giúp gia tăng sự đảm bảo và lá đơn cũng cần có sự xác nhận ở địa phương.

sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc lái xe
Sơ yếu lý lịch được địa phương xác nhận là thành phần không thể thiếu (Nguồn: Internet)

2.2. Giấy xác nhận nhân sự có chứng nhận của công an phường, xã

Hiểu một cách đơn giản, đây là giấy xác nhận quyền dân sự của người tham gia việc tuyển dụng mà không có tiền án, tiền sự. Bởi vì công việc có liên quan đến sự an toàn của nhiều người nên giấy tờ xác nhận nhân sự luôn là điều cần thiết. Để có thể hoàn thành thủ tục một cách thuận lợi và đúng quy định, các ứng viên nên làm theo sự hướng dẫn của cơ quan công an phường, xã nơi bạn đang sinh sống.

đơn xin việc trong mẫu hồ sơ xin việc lái xe
Giấy xác nhận quyền dân sự của ứng viên không có tiền án, tiền sự (Nguồn: Internet)

2.3. Giấy khám sức khỏe

Các tài xế lái xe cần phải đảm bảo được một thể trạng sức khỏe tốt để có thể đáp ứng với cường độ công việc hàng ngày. Vì thế, người lái xe cần chuẩn bị một tờ giấy khám sức khỏe đạt yêu cầu trong hồ sơ của mình.

Mẫu giấy khám sức khỏe của lái xe thông thường sẽ là mẫu A3 một mặt hoặc A4 hai mặt. Mỗi công ty, doanh nghiệp có thể yêu cầu hình thức mẫu giấy khám sức khỏe khác nhau nên bạn dựa vào thông tin tuyển dụng để lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, giấy khám sức khỏe cũng phải đạt các tiêu chuẩn như:

  • Có dòng thông tin xác nhận “Đủ sức khỏe lái xe hạng….” (hạng sẽ được ghi theo bằng lái).
  • Dấu tròn, đỏ là dấu xác nhận đạt yêu cầu, còn nếu không được công nhận sẽ là dấu vuông.
  • Một điều cần lưu ý nữa đó là thời hạn của giấy khám sức khỏe không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày bắt đầu khám.
cách viết hồ sơ xin việc lái xe
Các tài xế lái xe cần phải đảm bảo sức khỏe tốt để đáp ứng cường độ công việc (Nguồn: Internet)

2.4. Đơn xin việc xin lái xe

Một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin việc lái xe đó chính là đơn xin việc. Các bạn có thể in đơn theo mẫu có sẵn hoặc viết tay, tùy theo sự lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, đơn xin việc phải có bố cục rõ ràng gồm có ba phần như mở, thân và kết đơn.

Ngay từ phần mở bài, ứng viên nên sử dụng kính ngữ đối với nhà tuyển dụng và bổ sung đầy đủ các thông tin cá nhân. Các bạn nên thể hiện ra những mong muốn, khao khát chân thành nhất về công việc ở thân đơn.

Bởi vì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao những yếu tố cốt lõi và điều này tạo nên sự khác biệt cho đơn xin việc. Đến phần kết đơn, hãy để lại một lời cảm ơn chân thành cũng như mong muốn nhận được phản hồi về buổi phỏng vấn sắp tới.

đơn xin việc trong hồ sơ xin việc lái xe
Có thể in mẫu đơn xin việc có sẵn hoặc viết tay nhưng phải có bố cục rõ ràng (Nguồn: Internet)

2.5. CV xin việc

Mặc dù công việc tài xế không yêu cầu trình độ học vấn cao nhưng trong hồ sơ nên có kèm theo CV xin việc, điều này sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội việc làm của mình. Nhờ đó, nhà tuyển dụng sẽ thấy được bạn là một ứng viên có tiềm năng với khả năng thẩm mỹ tốt và biết sử dụng công nghệ.

CV cũng cần đáp ứng những thông tin yêu cầu bao gồm kinh nghiệm, học vấn, mục tiêu nghề nghiệp, chứng chỉ, sở thích,... Các ứng viên nên giới hạn độ dài của CV vào khoảng 1 đến 1,5 trang giấy A4.

Bên cạnh đó, các bạn có thể sử dụng những mẫu hồ sơ xin việc lái xe trên các nền tảng online hiện nay như Job3s. Đặc biệt, làm CV nên được in ở dạng PDF để bố cục vẫn giữ nguyên được hình thức ban đầu.

cv trong hồ sơ xin việc lái xe
Mẫu CV xin việc tài xế lái xe có sẵn trên các nền tảng online (Nguồn: Internet)

2.6. Bản sao công chứng bằng lái xe​

Một tiêu chí quan trọng khác đối với ngành nghề tài xế đó là sở hữu bằng lái xe phù hợp với vị trí tuyển dụng. Bằng lái xe sẽ giúp bạn chứng minh được mức độ phù hợp của mình với nhà tuyển dụng.

Cũng giống sơ yếu lý lịch, bạn nên đến cơ quan phường, xã để công chứng bản sao bằng lái xe trước khi nộp hồ sơ. Các doanh nghiệp, công ty sẽ không chấp nhận một bản sao bằng lái xe không có công chứng rõ ràng. Với công nghệ hiện đại thì việc chỉnh sửa giấy tờ đều dễ dàng.

công chứng hồ sơ xin việc lái xe
Bằng lái xe sẽ giúp ứng viên chứng minh được mức độ phù hợp công việc (Nguồn: Internet)

2.7. Bản sao công chứng căn cước công dân và các bằng cấp liên quan

Tùy vào từng đơn vị tuyển dụng có yêu cầu bản sao công chứng sổ hộ khẩu, chứng minh hay các bằng cấp liên quan khác. Ở những doanh nghiệp khắt khe, họ sẽ yêu cầu ứng viên nộp bản sao công chứng. Bởi vì đặc thù công việc tài xế lái xe có ảnh hưởng đến sự an toàn của khách hàng nên nhà tuyển dụng muốn xác thực những thông tin một cách minh bạch nhất có thể.

3. Lưu ý khi làm hồ sơ xin việc lái xe

Công việc lái xe không yêu phải có trình độ học vấn cao nhưng để gia tăng mức độ cạnh tranh thì cách viết hồ sơ xin việc lái xe của bạn phải thực sự gây ấn tượng. Hãy cùng nhau điểm qua một vài lưu ý giúp bạn chuẩn bị hồ sơ được chỉn chu và chuyên nghiệp hơn.

3.1. Khi viết

Đơn xin việc: Đối với những mẫu đơn xin việc có sẵn trong các hồ sơ, các bạn chỉ cần dán ảnh, điền đầy đủ thông tin và xin dấu xác nhận ở địa phương. Tuy nhiên, một vài doanh nghiệp yêu cầu các ứng viên phải viết tay. Vì thế, các bạn nên đọc kỹ yêu cầu của nhà tuyển dụng để lựa chọn hình thức viết phù hợp.

Bằng cấp: Công việc này không yêu cầu bằng cấp cao nhưng khi bạn có bằng cấp liên quan thì sẽ dễ để lại ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Đặc biệt, với vị trí tài xế công nghệ, việc sở hữu một tấm bằng như chứng minh khả năng tiếp cận công nghệ nhanh chóng và luôn là điểm cộng lớn cho bạn.

viết hồ sơ xin việc lái xe
Lưu ý về đơn xin việc và bằng cấp khi bắt đầu viết hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

3.2. Chuẩn bị hồ sơ

Ảnh thẻ: Trong bộ hồ sơ xin việc lái xe sẽ có ba vị trí cần được dán ảnh. Ở mỗi vị trí dán ảnh đã có in sẵn khung, bạn chỉ cần thực hiện theo. Vị trí thứ nhất là ở bìa hồ sơ góc bên trái trên cùng với cỡ ảnh 4x6. Vị trí thứ hai và thứ ba là ở bên góc trái trên cùng trong sơ yếu lý lịch và đơn xin việc có cỡ ảnh 3x4.

Thông tin bìa hồ sơ: Ngay từ phần thông tin bìa, bạn phải thể hiện sự chỉn chu qua chữ viết rõ ràng, bố cục được điền cân đối, gọn gàng. Có một số loại hồ sơ đã in sẵn những ô thể hiện thành phần bao gồm bên trong, ứng viên chỉ cần tích vào những ô đó. Ngoài ra, cũng có những loại hồ sơ không in sẵn, bạn hãy chủ động điền thông tin vào dấu ba chấm đó.

Các thành phần bên trong hồ sơ: Một điểm cộng khác mà nhà tuyển dụng đánh giá bạn là người chu toàn, cẩn thận hay không thể hiện qua cách bạn sắp xếp thông tin bên trong bộ hồ sơ. Thông thường, đơn xin việc sẽ được đặt trước, tiếp đến là CV và đến các giấy tờ liên quan. Các bạn nên nhớ tránh để những giấy tờ bị nhăn hay có nếp gấp nhé.

bộ hồ sơ xin việc lái xe
Các ứng viên nên chuẩn bị ảnh thẻ và sắp xếp thông tin một cách hợp lý (Nguồn: Internet)

4. Kinh nghiệm làm hồ sơ xin việc lái xe

Để có thể tạo ra một bộ hồ sơ xin việc ngành lái xe thật chỉn chu và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng, các bạn có thể nghiên cứu những kinh nghiệm được chia sẻ ở bên dưới.

Đảm bảo tốt về nội dung định trình bày

Những thông tin trình bày trong đơn xin việc, CV hay sơ yếu lịch đều phải đảm bảo sự ngắn gọn, phù hợp và viết đúng vào trọng tâm vấn đề. Các ứng viên cần phải tìm hiểu những thông tin liên quan đến doanh nghiệp, quy trình tuyển dụng ra sao để có thể viết hồ sơ sao cho phù hợp. Khi bạn đã hiểu doanh nghiệp thì bạn sẽ có được sự tự tin và biết nên viết những gì trong hồ sơ.

Trình bày thông tin cá nhân chính xác rõ ràng

Hãy trình bày những thông tin của bản thân một cách rõ ràng, súc tích và chính xác. Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp nắm rõ về thông tin cá nhân của bạn và có thể ghi nhớ dễ dàng hơn. Các ứng viên hãy đảm bảo sự nghiêm túc và chính xác trong từng thông tin đã được liệt kê ở từng thành phần trong bộ hồ sơ xin việc lái xe.

Làm nổi bật kinh nghiệm

Một điều cũng cần lưu ý nữa đó là hãy làm nổi bật những kinh nghiệm bạn đã trải qua để thể hiện những điểm mạnh của mình. Bạn có thể liệt kê các kinh nghiệm của mình kèm theo từng thời điểm cụ thể. Nên đưa ra những kinh nghiệm ở thời điểm gần nhất thì ưu tiên viết trước và sau đó sẽ viết đổ dần về trước.

Làm rõ kỹ năng chuyên môn

Nếu bạn làm trong ngành lái xe mà không có những kỹ năng cơ bản thì chắc chắn không thể nào hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì thế, bạn có thể ghi thêm vào các kỹ năng chuyên môn nổi bật trong hồ sơ xin việc để thu hút được sự quan tâm của nhà tuyển dụng.

Chẳng hạn như, trong suốt thời gian lái xe, bạn cần có khả năng xử lý tình huống xảy ra bất thình lình. Bởi vì không ai có thể tránh được các vấn đề xảy ra trên đường đi. Về kỹ năng cơ bản của nghề lái xe, bạn cần có như khả năng ghi nhớ tốt, khả năng quan sát, xử lý tình huống bất ngờ xảy ra hay phải có sự tập trung cao độ,...

cách viết hồ sơ xin việc lái xe
Các ứng viên có thể làm rõ khả năng chuyên môn trong hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

Giấy tờ trong hồ sơ xin việc lái xe là một phần quan trọng giúp nhà tuyển dụng đánh giá và xác nhận năng lực qua hồ sơ của bạn. Hy vọng qua bài viết của Job3s, các bạn sẽ biết thêm nhiều thông tin bổ ích để chuẩn bị hồ sơ một cách chuyên nghiệp hơn. Qua đó có thể thu hút sự quan tâm và chú ý từ nhà tuyển dụng. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công!

