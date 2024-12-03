Những giấy tờ trong hồ sơ xin việc nhà nước chuẩn nhất

Thứ Ba, 03/12/2024
Thích công việc nhà nước bởi sự ổn định và nhẹ nhàng của công việc, vậy bạn đã sẵn sàng và chuẩn bị xong cho mình bộ hồ sơ xin việc nhà nước chưa? Cùng tham khảo bài viết về hồ sơ xin việc nhà nước dưới đây của Job3s nhé.

1. Hồ sơ xin việc nhà nước có cần thiết?

Cũng như mọi cơ quan đoàn thể và tổ chức cá nhân khác, khi ứng tuyển nhân viên công chức mới cho các vị trí trong nhà nước, cơ quan đó cũng phải yêu cầu các ứng viên tham gia ứng tuyển chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ xin việc bao gồm đầy đủ các loại giấy tờ yêu cầu, để cơ quan nhà nước có những sự hiểu biết nhất định về ứng viên, từ đó tiến hành sàng lọc CV online mẫu trước khi ứng viên tiến vào vòng phỏng vấn trong. Vì vậy, hồ sơ xin việc nhà nước là vô cùng quan trọng.

2. Cần chuẩn bị gì cho hồ sơ xin việc nhà nước?

Đối với một bộ hồ sơ xin việc nhà nước, ứng viên cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau: 1 bản sơ yếu lý lịch (đã bao gồm công chứng); đơn xin việc (viết tay, có người bảo lãnh); giấy khám sức khỏe; giấy khai sinh bản sao (đã công chứng); giấy chứng minh thư/ căn cước công dân (đã công chứng); bản sao sổ hộ khẩu (đã công chứng); giấy báo trúng tuyển kỳ thi công chức và giấy xác nhận về chức vụ được phân công.

Một bộ hồ sơ đầy đủ sẽ phải bao gồm đầy đủ 7 loại giấy tờ như trên, còn tùy thuộc cơ quan bạn ứng tuyển, nếu yêu cầu thêm loại giấy tờ, bằng cấp khác, phải bổ sung.

2.1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Yêu cầu một bản sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được công chứng tại các UBND xã phường nơi cư trú. Riêng đối với loại giấy tờ này, bạn hoàn toàn có thể làm được tại bất cứ đâu trên đất nước chữ S, dù bạn có hộ khẩu ở miền Bắc hay miền Nam, chỉ cần mang ra UBND nơi bạn đang sinh sống và làm việc, họ sẽ giải quyết giúp bạn.

Một bản sơ yếu lý lịch sẽ bao gồm ảnh thẻ 4x6 và các thông tin yêu cầu trong tờ kê khai. Ứng viên cần kê khai thông tin một cách đầy đủ, chi tiết và ngắn gọn, để các cơ quan nhà nước có thể nắm rõ được thông tin ứng viên. Không giống như một bản đơn xin việc ngắn gọn, sơ yếu lý lịch là bản kê khai thông tin chi tiết về cá nhân ứng viên: từ thông tin cơ bản nhất là họ tên, địa chỉ sinh sống và làm việc, những hoạt động đã diễn ra trong quá khứ, các mối quan hệ trong gia đình,…

Đối với các ứng viên ứng tuyển cho vị trí công chức nhà nước, bạn hẳn phải hiểu rất rõ rằng: lý lịch và tiểu sử trong sạch là điều kiện bắt buộc mà bất cứ ứng viên nào đăng ký cũng đều phải có.

hồ sơ xin việc nhà nước
Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên (Nguồn: Internet)

>> Xem thêm: Cách viết hồ sơ xin việc tiếng Trung ấn tượng và chuyên nghiệp

2.2. Đơn xin việc

Cũng giống như sơ yếu lý lịch, đơn xin việc là một mẫu đơn, thể hiện rằng, ứng viên chủ động và hoàn toàn tự nguyện tham gia ứng tuyển cho vị trí mà cơ quan đang tuyển dụng. Một lá đơn xin việc cần thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản như:

Phần 1: có quốc hiệu tiêu ngữ, có kính gửi tới các cơ quan đoàn thể nơi bạn tham gia ứng tuyển.

Phần 2: nêu ngắn gọn thông tin cơ bản của ứng viên (phần này ứng viên không cần trình bày sâu và chi tiết về cá nhân mình, nó sẽ được thể hiện trong phần sơ yếu lý lịch của ứng viên).

- Họ, tên ứng viên

- Ngày tháng năm sinh đầy đủ

- Quê quán (giống trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu)

- Số chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân

- Thông tin liên hệ: số điện thoại ứng viên, emails,…

Phần 3: phần chứa nội dung lý do viết đơn. Trong phần này, bạn cần trình bày ngắn gọn lý do tại sao bạn muốn làm việc tại vị trí này, bạn mong muốn điều gì khi được làm việc tại đây. Lưu ý, lý do nên trình bày có trọng tâm, ngắn gọn, không dài dòng, lan man làm loãng ý, gây nên sự dài dòng không cần thiết cho lá đơn xin việc.

Phần 4: Cam kết những thông tin trình bày phía trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm như thế nào nếu không đúng? Sau đó là một lời cảm ơn chân thành đến đoàn thể, cơ quan đã xem xét và đọc lá đơn của bạn.

Cuối lá đơn, cần ký và ghi rõ họ tên của bạn và người đứng ra bảo lãnh cho bạn – là người có quyền bảo lãnh cho bạn về mặt pháp luật của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa như bố, mẹ,…, về toàn bộ thông tin bạn trình bày phía trên.

2.3. Giấy khám sức khỏe của ứng viên

Không cần giấy khám sức khỏe đặc thù như các ứng viên cho vị trí tài xế, phi công,… Các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí nhà nước có thể dễ dàng khám tại các bệnh viện hay các cơ sở y tế có uy tín trên địa bàn nơi ứng viên đang cư trú và yêu cầu họ cấp cho một bản chứng nhận sức khỏe.

Ứng viên phải có giấy khám sức khỏe để đảm bảo cho nhà tuyển dụng thấy rằng, mình đủ sức khỏe để đảm nhận công việc mà nhà nước, cơ quan giao phó.

hồ sơ xin việc nhà nước
Giấy khám sức khỏe (Nguồn: Internet)

2.4. Các giấy tờ khác cần công chứng trong hồ sơ xin việc nhà nước

Hầu hết, khi đi xin việc tại tập đoàn tư nhân, hay cơ quan nhà nước, bạn luôn luôn được yêu cầu phải chuẩn bị bản sao của 3 loại giấy tờ: chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước, giấy khai sinh và sổ hộ khẩu, yêu cầu đã có sự công chứng xác nhận của các cơ quan nhà nước và đối với các bản sao, vẫn phải trong thời gian còn hiệu lực sử dụng là 6 tháng kể từ ngày công chứng.

Những giấy tờ này, bạn có thể làm được dễ dàng tại UBND nơi bạn đang sinh sống và làm việc hay tại các văn phòng công chứng hồ sơ xin việc trên địa bàn. Lưu ý, khi đi công chứng, bạn cần mang theo bản gốc để cơ quan xác nhận và đóng dấu giúp bạn.

Ngoài ra, bạn nên đọc kỹ trong bảng yêu cầu tuyển dụng của các cơ quan nhà nước bạn ứng tuyển để chuẩn bị thêm các giấy tờ khác yêu cầu như: bản sao chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ ngoại ngữ như: tiếng anh, tiếng hàn, tiếng trung,…hay bằng cấp chuyên môn về vị trí bạn đang ứng tuyển,…

Lưu ý đối với các loại chứng chỉ ngoại ngữ, để không mất thời gian, bạn có thể mang ra các văn phòng công chứng tư nhân, họ sẽ tiến hành dịch thuật và công chứng luôn giúp bạn.

hồ sơ xin việc nhà nước
Giấy tờ khác cần công chứng trong hồ sơ (Nguồn: Internet)

2.5. Giấy báo kết quả thi công chức nhà nước và giấy xác nhận

Đây là loại giấy đặc biệt dùng để phân loại kỳ tuyển dụng của nhà nước với các công ty tư nhân. Ứng viên muốn ứng tuyển cho vị trí mà nhà nước đang tuyển dụng, thì bạn phải trải qua một cuộc thi tuyển công chức. Cuộc thi này sẽ được cơ quan nhà nước thông báo lên trang chủ để tất cả các ứng viên đủ điều kiện có thể tham gia.

Sau quá trình tham gia cuộc thi, bạn sẽ nhận được kết quả và cuối cùng là giấy thông bảo trúng tuyển kèm theo giấy xác nhận về vị trí, đơn vị bạn được phân công. Đây là giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ xin việc nhà nước.

>> Xem thêm: Cách dán hình hồ sơ xin việc đúng quy chuẩn

Ai cũng có những định hướng và mong muốn riêng cho công việc và cuộc sống của mình. Trên đây là bài viết của Job3s về hồ sơ xin việc nhà nước, mong rằng nó sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình bạn hoàn thiện hồ sơ của mình. Gửi đến bạn những lời chúc tốt lành nhất và mong bạn sẽ sớm tìm được cho mình một vị trí công việc mà bạn đang hướng đến nhé!

