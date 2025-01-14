Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

1. Giờ hành chính là gì?

Giờ hành chính là gì? Giờ hành chính hiện vẫn chưa được định nghĩa cụ thể trong các văn bản pháp luật tại Việt Nam. Thế nhưng hầu như ai cũng tự hiểu rõ rằng đây là một thuật ngữ dùng để chỉ thời gian làm việc trong một ngày.

Giờ hành chính là gì? Bạn có phù hợp với các công việc giờ hành chính

Giờ hành chính là gì? Có người làm việc theo ca, cũng có người làm việc theo giờ hành chính. Chúng khác biệt nhau ở số giờ làm việc, khung giờ làm việc cũng như quãng thời gian nghỉ ngơi,... Theo đó:

1.1. Hiểu đầy đủ về thuật ngữ giờ hành chính

Giờ hành chính thường được quy định với số lượng thời gian làm việc trong ngày tầm 8 tiếng đồng hồ, trừ giờ nghỉ trưa. Trong đó, giờ làm việc được chia ra làm 2 ca là sáng và chiều, mỗi ca có 4 tiếng.

Nhân viên sẽ được nghỉ giữa ca tầm 1 - 2 tiếng tùy theo quy định của từng cơ quan, đơn vị khác nhau. Giờ hành chính áp dụng cho tất cả mọi nhân viên trong một tổ chức, không phân biệt cấp bậc.

Giờ hành chính được biết đến khá phổ biến tại Việt Nam, nó đóng vai trò là khuôn khổ vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp, công ty sẽ lên kế hoạch hoạt động cho toàn bộ đội ngũ nhân viên dựa theo khung giờ này, từ cuộc họp cho đến các thời hạn công việc,...

1.2. Giờ hành chính tiếng Anh là gì?

Giờ hành chính cũng được ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Cụ thể, trong tiếng Anh nó còn được gọi là Office Hours (Giờ ở cơ quan, giờ giấc công ty,...)

1.3. Ngoài giờ hành chính tiếng Anh là gì?

Vượt khỏi phạm vi 8 tiếng giờ làm mỗi ngày, người ta gọi những khung giờ còn lại là giờ ngoài hành chính. Tên tiếng Anh của nó là Outside Of Working hoặc Outside Office Hours.

Ở Việt Nam, một số đơn vị, cơ quan doanh nghiệp cũng sẽ cho nhân viên làm việc trong khung giờ ngoài hành chính này. Mục đích còn tùy vào tính chất, quy mô công việc tại từng thời điểm, đương nhiên chế độ lương thưởng sẽ được tính khác.

Một số công việc ở các doanh nghiệp đặc thù sẽ phải làm việc ngoài giờ hành chính

2. Quy định về khung giờ hành chính tại các cơ quan ở Việt Nam

Giờ hành chính là gì? Mặc dù vẫn đảm bảo giờ hành chính đủ 8 tiếng 1 ngày nhưng tùy công ty, cơ quan, chúng sẽ bắt đầu và kết thúc vào những khung giờ không giống nhau. Chẳng hạn như giờ hành chính tại các cơ quan nhà nước thường từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều.

Còn giờ hành chính tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, văn phòng sẽ có những quy định riêng, chẳng hạn:

Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nghỉ trưa 2 tiếng.

Từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, nghỉ trưa 2 tiếng.

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nghỉ trưa 1 tiếng.

Đôi khi các tổ chức cũng linh hoạt sắp xếp bắt đầu công việc sớm để kết thúc sớm cho nhân viên: Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều chẳng hạn.

3. Trường học có được tính giờ là hành chính không? Giờ hành chính là giờ nào?

Thông thường, giờ hành chính tại các trường học không áp dụng cho đối tượng học sinh hay giáo viên giảng dạy. Giờ giấc học tập, đào tạo đặc thù được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định riêng trên toàn thể cả nước.

Giờ hành chính ở đây nói đến là giờ hành chính để các bậc phụ huynh làm việc với nhà trường khi có nhu cầu. Vậy, ở trường học khung giờ hành chính là gì?

Tùy theo đặc điểm khu vực hoạt động của từng trường mà giờ hành chính có những khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, thông thường thì:

Giờ hành chính tại các trường mẫu giáo và tiểu học: Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nghỉ trưa 1 tiếng.

Giờ hành chính tại các trường THPT và THCS: Bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều, nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi.

Tại các trường học, khung giờ hành chính là gì? Giờ hành chính là giờ nhà trường làm việc, tiếp đón PH

4. Các công việc gắn liền với giờ hành chính

Các công việc giờ hành chính là gì? Hiện nay, các công việc làm giờ hành chính tương đối đa dạng và phong phú. Nếu bạn yêu thích khung giờ làm việc này, hãy thử tham khảo một số vị trí phù hợp và có mức lương ổn này:

Nhân viên hành chính - nhân sự: Làm việc trong các bộ phận hành chính của các công ty, đảm nhiệm trách nhiệm quản lý tài liệu, điều phối khối văn phòng. Mức lương thông thường từ 8.000.000đ - 10.000.000đ.

Nhân viên kế toán: Công việc này cũng không yêu cầu tăng ca quá nhiều vì chủ yếu có liên quan đến tài chính công ty. Mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ bạn sẽ làm các việc như quản lý sổ sách, lập báo cáo thu chi, cấp lương thưởng, phạt,... Mức lương ở vị trí này khá tốt, thông thường từ 10.000.000đ - 20.000.000đ.

Nhân viên Marketing: Đảm trách những hoạt động quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến bán hàng, triển khai những chiến dịch quảng bá, tìm kiếm khách hàng tiềm năng cũng như phân tích thị trường. Thu nhập từ 5.000.000đ - 15.000.000đ.

Nhân viên chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: Giải quyết thắc mắc, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hỗ trợ khách hàng những vấn đề có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty. Mức lương cơ bản dao động từ 7.000.000đ - 15.000.000đ.

Chuyên viên kỹ thuật: Đảm nhiệm các vấn đề kỹ thuật trong công ty, đảm bảo cho công ty hoạt động ổn định.

Nhân viên sản xuất: Chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, quản lý vật liệu, chất lượng sản phẩm.

Các công việc, ngành nghề có liên quan đến giờ hành chính tại Việt Nam khá đa dạng

5. Ưu điểm và hạn chế khi lựa chọn công việc làm theo giờ hành chính

Bất kỳ khung giờ làm việc nào cũng có điểm mạnh và hạn chế riêng, giờ hành chính cũng không ngoại lệ. Bạn cần cân nhắc thật kỹ lưỡng nhu cầu, mục tiêu mà xác định mình có phù hợp làm giờ hành chính hay không.

Vậy, ưu - nhược điểm của khung giờ hành chính là gì? Cụ thể:

5.1. Ưu điểm

Khi làm việc vào giờ hành chính, bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời như sau:

Giờ hành chính giúp tạo ra sự thống nhất về hoạt động trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Điều này giúp cho việc phối hợp công việc giữa các bộ phận trở nên dễ dàng, hiệu quả tối ưu hơn.

Khung giờ làm việc này có thể hỗ trợ bạn rèn luyện được tính kỷ luật tốt hơn. Với giờ giấc đi làm cụ thể, cố định, ai cũng sẽ có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Giờ hành chính áp dụng cho tất cả mọi nhân viên trong công ty, đảm bảo sự công bằng trong công việc . Ngoài ra, người lao động còn được hưởng những chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt hơn như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép,...

Với khung giờ làm việc cố định, người làm việc giờ hành chính có thể lên kế hoạch đi chơi, đi du lịch,... cho bản thân dễ dàng.

5.2. Nhược điểm

Thế nhưng, làm giờ hành chính cũng tồn tại nhiều mặt hạn chế bạn cần biết để khắc phục, cụ thể:

Giờ hành chính có thể làm giảm đi sự linh hoạt trong công việc của một bộ phận người như người có con nhỏ, người muốn tìm công việc theo giờ, làm việc bán thời gian.

Làm việc đúng giờ đúng giấc từng ly từng tí khiến người lao động có một chút áp lực, căng thẳng. Họ buộc phải giải quyết công việc trong cùng khung giờ mỗi ngày mà không được để sang thời gian khác dù có đang gặp các vấn đề về sức khỏe hay tinh thần không thể đảm bảo hiệu quả công việc.

Khung giờ hành chính hiện tại ở nước ta được áp dụng khá nhiều nên dễ dẫn đến vấn đề tắc nghẽn giao thông. Tình trạng này còn được gọi với cái tên khác là giờ cao điểm.

Giờ hành chính cũng có thể làm hạn chế một số khả năng tiếp nhận, xử lý công việc, yêu cầu của khách hàng. Một số trường hợp khách hàng ở xa khu vực trung tâm sẽ khó đảm bảo đến nơi đúng giờ hành chính để làm việc.

Giờ hành chính khiến nhiều người lao động cảm thấy áp lực

6. Làm giờ hành chính có chính sách nghỉ phép như thế nào?

Chính sách nghỉ phép của người làm giờ hành chính là gì? Ở nước ta, người làm việc giờ hành chính sẽ có những chế độ, chính sách nghỉ phép riêng. Cụ thể, hàng ngày, các cơ quan nhà nước cho phép người lao động được nghỉ 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.

Một số công ty, đơn vị kinh doanh sẽ áp dụng để nhân viên nghỉ 1 ngày vào chủ nhật để đảm bảo hoạt động. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết đặc biệt của dân tộc, người làm giờ hành chính cũng có chế độ nghỉ riêng. Cụ thể như sau:

Nghỉ tết Dương lịch 1 ngày.

Nghỉ lễ giỗ Tổ 1 ngày.

Nghỉ ngày 30/4 - 1/5 2 ngày.

Nghỉ ngày Quốc Khánh 2/9 1 ngày.

Nghỉ ngày tết Nguyên đán 5 ngày.

Nghỉ phép từ 12 đến 16 ngày tùy ngành nghề, lĩnh vực.

Tất cả những ngày nghỉ này, người lao động đều được hưởng lương, thưởng đầy đủ theo đúng chế độ.

7. Bí quyết làm việc hiệu quả, thoải mái nhất trong môi trường làm giờ hành chính

Nhiều người cho rằng, làm việc trong giờ hành chính với những công việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến họ nhàm chán. Họ cảm thấy môi trường, khung giờ này khiến họ bị thụt lùi, “chai sần” và dần mất đi động lực cố gắng.

Tuy nhiên trên thực tế, điều đó chỉ đúng một phần, có không ít người vẫn đang hạnh phúc với môi trường hành chính này. Nguyên do là vì họ có những bí quyết hữu hiệu sau đây. Bạn hãy tham khảo, áp dụng thử để xem có thể cải thiện được tình trạng của mình hay không:

Có kế hoạch làm việc rõ ràng, cụ thể mỗi ngày

Cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong ngày

Thường xuyên tự đánh giá hiệu quả làm việc của bản thân

Tạo mối quan hệ hòa đồng với đồng nghiệp để được hỗ trợ tốt nhất trong công việc.

Tự tạo động lực cho bản thân để công việc giờ hành chính không còn nhàm chán

Như vậy, bài viết đã giúp bạn hiểu giờ hành chính là gì cũng như các quy định về giờ hành chính tại Việt Nam. Trước khi quyết định ứng tuyển vào các công việc giờ hành chính, bạn hãy lưu ý kỹ các thông tin vừa cung cấp trên.

Ngoài ra dù là công việc gì, bạn cũng hãy tự tạo cho mình một nguồn động lực tích cực, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều này sẽ góp phần giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu trong suốt quá trình đi làm.

Xem thêm: