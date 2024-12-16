Tạo hồ sơ xin việc online đơn giản cho mọi ngành nghề 2025

Tạo hồ sơ xin việc online đơn giản cho mọi ngành nghề 2025
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 16/12/2024
  2. 1. Hồ sơ xin việc online là gì?
  4. 2. Hồ sơ xin việc online gồm những gì?
    1. 2.1. CV xin việc
    2. 2.2. Đơn xin việc
    3. 2.3. Ảnh cá nhân
    4. 2.4. Sản phẩm cá nhân
    5. 2.5. Các giấy tờ khác
  6. 3. Cách làm hồ sơ xin việc online trên Job3s
  8. 4. Các lưu ý khi nộp file hồ sơ xin việc online
  10. 5. Nộp hồ sơ xin việc online qua đâu?

Hồ sơ xin việc online mang đến nhiều ưu điểm cho ứng viên và cả nhà tuyển dụng như tiết kiệm thời gian, quy trình đơn giản, nhanh chóng. Chính vì thế, nhiều nhà tuyển dụng và ứng viên hiện nay ưa chuộng hình thức nộp hồ sơ online hơn so với nộp trực tiếp tại công ty. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hồ sơ xin việc trực tuyến sẽ gồm những gì nhé!

1. Hồ sơ xin việc online là gì?

Hồ sơ xin việc trực tuyến là hồ sơ mà công ty hoặc ứng viên gửi qua email hoặc thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến của trang web tuyển dụng. Cung cấp cho nhà tuyển dụng thông tin cơ bản về bạn. Từ đó, kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện tham gia vòng giới thiệu hay không. Vì vậy, bạn nên tạo một hồ sơ xin việc ấn tượng.

Hồ sơ xin việc online là hồ sơ được gửi qua nền tảng internet đến nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2. Hồ sơ xin việc online gồm những gì?

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ sẽ gồm: CV xin việc, đơn xin việc, ảnh cá nhân, sản phẩm cá nhân và một số giấy tờ khác.

2.1. CV xin việc

CV xin việc chính là thủ tục bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ online xin việc. Một CV xin việc phải đảm bảo đầy đủ các nội dung dưới đây:

  • Thông tin cá nhân
  • Mục tiêu nghề nghiệp
  • Trình độ học vấn
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kỹ năng làm việc

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm một số thông tin khác để làm CV của bạn nổi bật hơn so với các ứng viên khác như: sở thích, chứng chỉ, hoạt động tham gia.

Mẫu CV xin việc hiện đại mà bạn có thể tự tạo online​

2.2. Đơn xin việc

Đơn xin việc là một trong những tài liệu cần có khi làm hồ sơ xin việc online, dùng để trình bày các kỳ vọng, thể hiện sự mong muốn được làm việc tại công ty.

Bạn nên cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn đã tìm hiểu về thông tin công việc đang ứng tuyển, về công ty, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bạn chứng minh được là bạn hoàn toàn là người phù hợp với vị trí mà bạn ứng tuyển.

Mẫu thư xin việc đơn giản mà đầy đủ thông tin

2.3. Ảnh cá nhân

Với những công việc yêu cầu ngoại hình như hàng không, khách sạn, bạn cần có thêm file ảnh toàn thân và chân dung trong hồ sơ online của mình.

2.4. Sản phẩm cá nhân

Đối với một số ngành nghề như Marketing, Quảng cáo, Báo chí, Thiết kế, các thành phẩm, dự án , mẫu thiết kế của bạn là điểm mạnh giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Điều này giúp bạn dễ dàng chứng tỏ được khả năng, kỹ năng và trình độ của mình để tạo lợi thế hơn so với các ứng viên cạnh tranh khác.

Bạn có thể đính kèm portfolio khác trong hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

2.5. Các giấy tờ khác

Nếu bạn muốn thể hiện năng lực và trình độ của mình đối với nhà tuyển dụng, bạn có thể đính kèm theo các chứng chỉ hành nghề, bảng điểm, giấy khen, bằng cấp chính quy.

Với những kiểu giấy tờ này, bạn có thể scan ảnh rồi tải lên drive và gửi file đính kèm cùng các mục trên.

Có thể chụp ảnh bằng lên file hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

3. Cách làm hồ sơ xin việc online trên Job3s

Dưới đây là cách tạo hồ sơ xin việc trên Job3s với những bước đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng.

Bước 1: Đăng ký và đăng nhập website Job3s

Bước 2: Tạo các loại tài liệu trong hồ sơ xin việc

Sau khi đăng nhập thành công, bạn kích chọn vào mục “Hồ sơ và CV”. Tại đây có 3 dạng hồ sơ cho bạn:

Tiếp theo, bạn lựa chọn mẫu đơn mà bạn muốn tạo và chỉnh sửa các thông tin theo nội dung của cá nhân.

Bước 3: Kiểm tra, tải về và tạo thư mục hồ sơ

Sau khi đã hoàn thiện các thông tin trong khi tạo CV online xin việc, thư xin việc hay sơ yếu lý lịch, bạn nên kiểm tra tất cả các thông tin thêm một lần nữa để tránh sai sót. Khi tất cả các thông tin đều đúng, bạn thực hiện lưu và tải file định dạng PDF về máy.

Bước 4: Gửi hồ sơ xin việc online

Bạn chỉ cần mở email hoặc bất cứ phương thức ứng tuyển online nào mà nhà tuyển dụng yêu cầu ra, gửi cho họ bộ hồ sơ xin việc đầy đủ, đã được nén file gọn gàng của mình là OK rồi.

Có thể gửi hồ sơ xin việc qua email cho nhà tuyển dụng (Nguồn: Interet)

>>> Xem thêm: Hồ sơ xin việc mua ở đâu? Mẫu đơn xin việc chất lượng

4. Các lưu ý khi nộp file hồ sơ xin việc online

Khi nộp hồ sơ xin việc online, bạn cần phải trình bày rõ ràng theo đúng như tiêu chuẩn nhất

  • Tiêu đề Email: Để không nhầm lẫn với những ứng viên khác, bạn cần phải điền lên những tiêu đề Email theo như mẫu cơ bản như sau [Vị trí ứng tuyển] - [Tên bạn].
  • Nội dung Email: Nội dung của Email cần nêu rõ lý do gửi email để những nhà tuyển dụng nắm được email của bạn gửi có mục đích gì.
  • Định dạng file: Bạn nên định dạng file PDF để tránh các lỗi định dạng, làm bộ hồ sơ trở nên kém chuyên nghiệp.
Chuẩn bị nội dung email và file PDF cho hồ sơ (Nguồn: Internet)

5. Nộp hồ sơ xin việc online qua đâu?

Vậy nộp hồ sơ xin việc qua đâu? Có 3 cách nộp hồ sơ xin việc là nộp qua các trang tuyển dụng hoặc nộp qua mail công ty, website công ty.

Trang tuyển dụng

Hiện nay các trang tuyển dụng ngoài việc đăng tải các thông tin tuyển dụng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau mà còn hỗ trợ gửi hồ sơ xin việc online của bạn đến tận tay công ty đang cần nhân sự. Bạn chỉ cần truy cập vào website hoặc ứng dụng của bộ phận tuyển dụng trung gian, đăng ký tài khoản, điền thông tin và đính kèm theo hồ sơ xin việc, CV là xong.

Bạn có thể nộp hồ sơ xin việc qua Job3s.ai

Qua mail

Gửi hồ sơ xin việc qua email là cách thức phổ biến nhất hiện nay. Gửi hồ sơ xin việc qua email công ty có độ bảo mật cao hơn so với gửi qua các trang tuyển dụng. Khi gửi mail cần lưu ý đến tiêu đề email, cách xưng hô, cũng như kèm theo đầy đủ các loại giấy tờ mà doanh nghiệp yêu cầu.

Website công ty

Doanh nghiệp thường có website, bạn có thể nộp trực tiếp hồ sơ xin việc online trên hệ thống này. Điều này sẽ tạo cảm giác an toàn hơn cho ứng viên, đảm bảo rằng hồ sơ sẽ đến tận tay doanh nghiệp. Hơn nữa, công ty cũng dễ dàng quản lý số lượng ứng viên cũng như hồ sơ xin việc.

Trên đây là tất cả các thông tin về hồ sơ xin việc online do Job3s tổng hợp và chia sẻ. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hoàn tất cho mình một bộ hồ sơ xin việc nộp online một cách chỉnh chu và chuyên nghiệp nhất.

