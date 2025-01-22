Học điện ra làm gì? Chuyên gia phân tích xu thế và cơ hội việc làm tốt nhất năm

1. Ngành kỹ thuật điện là gì?

Để có thể trả lời được câu hỏi học điện ra làm gì, bạn cần có hiểu biết cơ bản về ngành kỹ thuật điện và những môn học cơ bản của ngành này.

1.1. Đặc điểm của ngành kỹ thuật điện

Ngành kỹ thuật điện còn được gọi với một cái tên khác là kỹ thuật điện, điện tử. Đây là ngành học cung cấp các kiến thức liên quan đến thiết bị điện, thiết bị thông minh.

Theo học ngành này, sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá các sự cố về điện, thi công và vận hành các công trình điện tại các nhà máy, xí nghiệp. Đồng thời, những người học ngành này sẽ có khả năng sửa chữa, bảo trì khi hệ thống điện gặp lỗi.

1.2. Những môn học cơ bản của ngành kỹ thuật điện

Sau khi đã có cái nhìn tổng quan về ngành kỹ thuật điện, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc học điện ra làm gì, học ngành này gồm những môn nào. Những thông tin dưới đây sẽ là câu trả lời đầy đủ và chi tiết nhất để giải đáp cho băn khoăn của bạn.

Để đảm bảo sinh viên sau khi ra trường có khả năng xử lý nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực điện, người theo học ngành này sẽ được trang bị kiến thức thông qua một số môn học cơ bản sau:

Xác suất thống kê

Lý thuyết mạch điện

Hệ thống cung cấp điện

Các nguồn năng lượng tái tạo

Máy điện trong thiết bị tự động và điều khiển

Điều khiển logic và PLC

Nhà máy điện và trạm biến áp

Hệ thống BMS cho tòa nhà

Kỹ thuật điện cao áp

Chiếu sáng công nghiệp và dân dụng

Sinh viên theo ngành điện sẽ được học về hệ thống cung cấp điện

2. Học điện ra làm gì?

Nếu đã biết ngành kỹ thuật điện có những môn nào, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về học điện ra làm gì để có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai.

2.1. Học điện tử viễn thông ra làm gì?

Tại Việt Nam, sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tử viễn thông, bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc như:

Kỹ sư thiết kế tối ưu mạng, quản trị mạng, vận hành hệ thống mạng viễn thông.

Kỹ sư thiết kế và viết phần mềm.

Kỹ sư thiết kế, chế tạo, vận hành các thiết bị y tế.

Chuyên viên thiết kế truyền dẫn, vận hành, bảo trì tại công ty sản xuất phần mềm.

Kỹ sư thiết kế vi mạch kiểm thử vi mạch hoặc kỹ sư làm việc trong lĩnh vực bán dẫn.

Chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành và điều hành kỹ thuật tại các đài phát thanh, đài truyền hình.

Lương trung bình của kỹ sư điện tử viễn thông là khoảng 11 triệu đồng/tháng và cao nhất có thể lên đến 45 – 50 triệu đồng/ tháng.

Cơ hội việc làm trong tương lai của ngành điện tử viễn thông tại Việt Nam tương đối rộng mở. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn đòi hỏi bạn phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm làm việc vững vàng.

2.2. Học cơ điện tử ra làm gì?

Ngoài việc "bỏ túi" những thông tin về học điện ra làm gì, bạn cũng nên tìm hiểu về nghề cơ điện tử và học cơ điện tử ra làm gì. Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân cơ điện tử có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn như:

Chuyên viên kỹ thuật cơ điện, phòng điều khiển, phòng công nghệ tự động.

Chuyên viên quản lý chuyên vận hành bảo trì các hệ thống điện tử công nghiệp, robot công nghiệp.

Quản lý, giám sát kỹ thuật tại các doanh nghiệp.

Cố vấn, giảng viên, nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ cơ điện tử.

Thông thường, sinh viên mới ra trường có ít kinh nghiệm sẽ nhận mức lương từ 7 – 9 triệu/ tháng. Kỹ sư cơ điện tử có kinh nghiệm trên một năm sẽ có thể nhận mức lương 18 - 20 triệu đồng/tháng. Những người đảm nhận chức vụ quan trọng, mức lương được nhận có thể lên đến 50 triệu đồng.

Với xu thế phát triển chung của đất nước cùng đặc thù ngành nghề, trong tương lai cơ điện tử sẽ là ngành thịnh hành.

2.3. Kỹ thuật điện tử viễn thông ra làm gì?

Những thông tin giải đáp cho câu hỏi học điện ra làm gì sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về ngành kỹ thuật điện tử viên thông. Theo những chuyên gia phân tích nhân lực, ngành điện tử viễn thông có rất nhiều tiềm năng về cơ hội việc làm. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học có thể đảm nhận những vị trí công việc sau:

Chuyên viên tư vấn, thiết kế và vận hành, điều hành kỹ thuật.

Chuyên viên thiết kế, quy hoạch mạng và tối ưu mạng tại những công ty viễn thông.

Chuyên viên vận hành, bảo trì tại các công ty điện tử, viễn thông.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đảm nhận vai trò của Giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông.

Lương khởi điểm dành cho sinh viên mới ra trường trung bình từ 8 – 10 triệu/ tháng. Mức độ sẽ tăng dần tùy theo năng lực, tính chất công việc và khả năng thăng tiến của mỗi cá nhân. Theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực, nhu cầu nhân sự nhóm ngành này rất lớn nhất là khi các tập đoàn sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu thế giới hướng tới Việt Nam.

2.4. Học kỹ thuật điện ra làm gì?

Học điện ra làm gì hay học kỹ thuật điện ra làm gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm để định hướng công việc trong tương lai. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện có nhiều cơ hội việc làm ở các vị trí như:

Kỹ sư điện, kỹ thuật viên vận hành và bảo trì, kỹ sư hệ thống điện.

Kỹ sư nghiên cứu, thiết kế và vận hành thiết bị điện và hệ thống điện.

Chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực điện tại các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện gió.

Giảng viên tại các cơ sở đào tạo.

Mức lương trung bình cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện dao động từ 7 - 10 triệu/ tháng và từ 12 - 15 triệu/ tháng với những bạn có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm. Mức lương sẽ tăng theo vị trí công việc và trách nhiệm mà bạn đảm nhận.

Triển vọng và tiềm năng của ngành kỹ thuật điện ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai là rất lớn bởi nhu cầu về nghề điện vẫn không ngừng tăng qua mỗi năm.

2.5. Kỹ thuật cơ điện tử ra làm gì?

Khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ điện tử, bạn có thể đảm nhận các vị trí công việc như:

Thiết kế, tư vấn thiết kế, triển khai công nghệ, quản lý sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cơ điện tử tại các doanh nghiệp, nhà máy thuộc lĩnh vực cơ điện tử và robot hoặc các lĩnh vực có liên quan như kỹ thuật tự động hóa.

Làm việc tại các nhà máy có các hệ thống, dây chuyền tự động.

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực cơ điện tử và robot tại các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.

Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp cải tiến và chuyển sang sử dụng các hệ thống thông minh như người máy, ngành kỹ thuật cơ điện tử sẽ tiếp tục phát triển. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể nhận mức lương khởi điểm 7 - 8 triệu đồng/ tháng. Người có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao có thể nhận từ 40 - 50 triệu đồng/ tháng.

Bạn hoàn toàn có thể tiếp tục làm công việc nghiên cứu tại các viện chuyên ngành sau tốt nghiệp

3. Có nên theo học ngành điện không?

Việc trả lời được câu hỏi học điện ra làm gì là cơ sở để bạn biết được nên hay không nên theo đuổi ngành học này.

Trên thực tế, đây là một trong những ngành học đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, mang lại nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cả trong và ngoài nước. Dựa vào thống kê của các nhà tuyển dụng, tỉ lệ phần trăm tuyển dụng của ngành kỹ thuật điện luôn đứng “top” những công việc có nhu cầu cao.

Một lý do nữa để các bạn lựa chọn ngành điện chính là cơ hội việc làm đa dạng, sự nghiệp thăng tiến cùng mức lương hấp dẫn.

4. Những ai phù hợp với ngành điện?

Để biết mình có phù hợp với khối xã hội hay không. Bạn phải hiểu rõ học điện ra làm gì, nó phù hợp với những người có tính cách, thói quen, sở thích như thế nào. Đáp ứng những yêu cầu dưới đây chứng tỏ bạn rất phù hợp với ngành nghề này:

Nắm vững kiến thức các môn khoa học tự nhiên: Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điện có sự liên quan mật thiết với các môn khoa học, đặc biệt là hai môn toán và vật lý.

Có khả năng lập trình: Sinh viên theo học ngành kỹ thuật yêu cầu cần có khả năng lập trình và mã hóa, đặc biệt khi làm việc với hệ thống nhúng cấp thấp hay phân tích dữ liệu.

Có khả năng làm việc với vi mạch điện tử: Đây là khá quan trọng với sinh viên muốn theo học ngành điện.

Có sức khỏe tốt: Vấn đề sức khỏe rất quan trọng, có sức khỏe tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong công việc. Ngành điện thường xuyên phải làm việc ngoài trời vì vậy yếu tố về sức khỏe là vô cùng quan trọng.

Sở hữu tư duy logic, sáng tạo: Ngành học yêu cầu ở bạn có sự yêu thích, đam mê công nghệ để liên tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ của mình.

Theo học ngành điện, bạn cần có khả năng làm việc với vi mạch điện tử

5. Những trường đào tạo ngành kỹ thuật điện tốt nhất hiện nay

Cùng chúng tôi khám phá những trường đào tạo ngành kỹ thuật điện tốt để tìm được đáp án cho câu hỏi học điện ra làm gì.

5.1. Các trường đào tạo ngành kỹ thuật điện tốt khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, 3 cái tên dưới đây đều nằm trong danh sách trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật điện tốt nhất. Cụ thế:

Đại học Bách Khoa Hà Nội: Đây là một trong những trường đại học danh tiếng nhất Việt Nam, đi đầu trong ngành kỹ thuật.

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Với thế mạnh là đào tạo kỹ thuật, công nghệ, Công nghiệp Hà Nội chỉ xếp sau Bách Khoa trong lĩnh vực điện tại miền Bắc.

Đại Học Điện lực: Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về học điện ra làm gì, trường đào tạo ngành kỹ thuật điện tốt nhất, đại học Điện lực chính là lựa chọn tốt nhất.

5.2. Các trường đào tạo ngành kỹ thuật điện tại khu vực miền Trung

Nhắc đến trường đào tạo kỹ thuật điện miền Trung tốt nhất không thể bỏ qua 3 cái tên sau:

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng: Ngôi trường có thế mạnh về đào tạo ngành kỹ thuật điện.

Trường Đại học Quy Nhơn: Mục tiêu của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật điện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh: Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điện của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh giúp sinh viên hiểu được cấu tạo, nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng.

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng là một trong những trường kỹ thuật điện tốt nhất khu vực miền Trung

5.3. Các trường đào tạo ngành kỹ thuật điện tốt nhất miền Nam

Tại miền Nam, có 3 trường đại học nổi tiếng về đào tạo ngành điện, bao gồm:

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM: Trường không ngừng nâng cao cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ cao vào chương trình học, đạt chứng nhận kiểm định chuẩn HCERES và AUN-QA.

Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM: Trường chuyên đào tạo các ngành về Sư Phạm, Kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ.

Đại học Công nghệ TP.HCM: Tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ trong đó có kỹ thuật điện, điện tử.

Việc tìm hiểu học điện ra làm gì là điều vô cùng cần thiết để bạn có sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai một cách đúng đắn và phù hợp nhất. Hãy cố gắng và nỗ lực không ngừng để con đường công danh sự nghiệp đạt được kết quả như mong đợi.