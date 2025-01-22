Học không giỏi nên học ngành gì? Mách bạn 5+ ngành cực hot tương lai kiếm bội tiền

1. Một số yếu tố cần lưu ý khi chọn ngành học

Trước khi tìm hiểu học không giỏi nên học ngành gì, bạn cần biết những yếu tố quyết định để chọn được ngành học phù hợp dưới đây:

Sở thích và đam mê: Đây là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn ngành nghề. Nếu bạn yêu thích một lĩnh vực nào đó sẽ tạo ra động lực để học tập và phát triển hơn.

Kỹ năng: Mỗi ngành nghề sẽ đòi hỏi một kỹ năng khác nhau. Do đó, bạn cần xác định xem mình có những kỹ năng nào và kỹ năng nào phù hợp với ngành mà bạn muốn chọn.

Nhu cầu thị trường: Tìm hiểu xem ngành học mà bạn muốn theo đuổi có nhu cầu cao trên thị trường lao động không sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tìm được việc làm hơn.

Mức lương: Đây là yếu tố quan trọng mà bạn cần cân nhắc trước khi chọn ngành học. Tuy nhiên, cũng không nên chỉ dựa vào mức lương để lựa chọn mà cần kết hợp thêm nhiều yếu tố khác.

Thời gian và chi phí đào tạo: Cần cân nhắc xem thời gian và chi phí đào tạo của ngành học mà bạn chọn có phù hợp với điều kiện của bản thân không trước khi quyết định.

2. Học không giỏi nên học ngành gì?

Với mỗi ngành nghề sẽ có những yêu cầu và cơ hội khác nhau. Để trả lời cho thắc mắc học không giỏi nên học ngành gì, bạn hãy tham khảo ngay một số ngành nghề đang hot dưới đây.

2.1. Không giỏi tiếng Anh nên học ngành nào?

Ngành sư phạm:

Với những bạn không học giỏi môn tiếng Anh có thể lựa chọn các nhóm ngành về Sư phạm như: Giáo dục Tiểu học, Lịch sử, Sinh học, Ngữ Văn, Hóa học,...Sau khi đi dạy bạn chỉ cần tập trung truyền tải tốt kiến thức có liên quan đến lĩnh vực mà mình đã chọn. Còn tiếng Anh đã có những giáo viên chuyên môn về môn học này đảm nhận.

Ngành Sư phạm được nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo và tuyển sinh với số lượng lớn qua mỗi năm. Đồng thời một ưu điểm của ngành học này đó là được nhà nước ban hành nhiều chính sách hỗ trợ học phí và việc làm để thu hút những sinh viên đăng ký theo học.

Ngành kế toán:

Kế toán cũng là một trong những ngành xét tuyển theo khối A nên không liên quan nhiều đến môn tiếng Anh. Sinh viên theo học ngành này sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội đảm nhận các vị trí công việc như: Kế toán tổng hợp, kiểm toán viên, kiểm soát nội bộ, giám đốc tài chính, giao dịch ngân hàng, thủ quỹ, tư vấn tài chính,...

Mức lương khởi điểm của kế toán viên là khoảng 6 triệu đồng sau đó có thể tăng dần thêm theo thời gian làm việc và kinh nghiệm. Với vị trí kế toán tổng hợp lương có thể dao động từ 10 - 30 triệu đồng/tháng.

2.2. Không giỏi toán nên học ngành gì?

Ngành ngôn ngữ:

Một lựa chọn phổ biến cho những bạn không học tốt môn toán đó là ngành Ngôn ngữ. Ngành này sẽ đào tạo song song việc sử dụng ngôn ngữ mà bạn lựa chọn với học lịch sử, văn hóa, văn học cùng với nhiều ngôn ngữ khác.

Sau khi đã được rèn luyện một cách toàn diện về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, bạn có thể tìm cho mình rất nhiều công việc với mức lương hấp dẫn như biên dịch viên, phóng viên, marketing, phát thanh viên,...

Ngành báo chí:

Đa số những người có tự duy sáng tạo thường cho rằng mình không thể học toán và thường có xu hướng tìm các công việc có tính linh hoạt, cần sự đổi mới. Do đó, báo chí là lĩnh vực đáng quan tâm dành cho các bạn không học được môn toán. Ngành báo chí sẽ không cần phải học các môn khoa học tự nhiên mà chỉ tập trung đào tạo kỹ năng viết, sử dụng thiết bị truyền thông và một số kỹ năng mềm khác.

Sau khi tốt nghiệp các khoa báo chí, bạn có thể lựa chọn làm các công việc như phát thanh viên, phóng viên, biên tập viên, quay phim,...

Các nhóm ngành nghệ thuật:

Nếu bạn là người có năng khiếu về nghệ thuật như hát, múa, diễn,...thì không nên quá lo lắng về việc học không giỏi nên học ngành gì. Bạn có thể lựa chọn theo học các ngành như Thanh nhạc, Diễn xuất, Thiết kế,...Với các ngành đặc thù này bạn cần học hát, chơi nhạc cụ, biểu diễn nghệ thuật,...tùy vào mỗi loại hình mà bạn theo đuổi sẽ có các chương trình đào tạo khác nhau.

Với tấm bằng từ các ngành nghệ thuật, bạn có thể thử sức làm ca sĩ, diễn viên hay đạo diễn, nhạc sĩ và rất nhiều ngành nghề thú vị khác.

2.3. Không giỏi môn nào nên học ngành gì?

Ngành thẩm mỹ:

Đây là một trong những ngành học có nhu cầu cao và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây bởi nhu cầu của xã hội về chăm sóc sắc đẹp ngày càng tăng. Điều này giúp tạo ra cơ hội rộng mở cho các kỹ thuật viên, chuyên viên thẩm mỹ.

Nếu bạn thắc mắc học không giỏi nên học ngành gì thì thẩm mỹ là câu trả lời hợp lý nhất. Tuy nhiên, bạn cần có sự yêu thích và đam mê với lĩnh vực này cùng tố chất sáng tạo, khéo léo. Thời gian đào tạo của ngành thẩm mỹ chỉ từ 6 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên mức thu nhập lại rất hấp dẫn khoảng 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Kinh doanh trực tuyến:

Kinh doanh trực tuyến là một ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm gần đây. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mọi người có thể dễ dàng mua bán trực tuyến. Điều này tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh rộng mở cho những người muốn kinh doanh trên nền tảng số.

Thời gian đào tạo ngành kinh doanh trực tuyến là khoảng từ 6 tháng đến 2 năm. Mức thu nhập của ngành này không giới hạn mà phụ thuộc vào khả năng buôn bán của mỗi người.

Ngành ẩm thực:

Nếu bạn đang lo lắng học không giỏi nên học ngành gì thì ẩm thực là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Đây là một trong những ngành nghề phổ biến và có nhu cầu cao trên thị trường lao động. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu ăn uống của con người cũng ngày càng trở nên đa dạng và phong phú hơn. Điều này góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực.

Để theo học được ngành ẩm thực, bạn cần có tố chất sáng tạo, khéo léo và niềm đam mê với công việc bếp núc. Thời gian đào tạo của ngành ẩm thực thường kéo dài từ 1 đến 3 năm. Mức thu nhập của ngành này sẽ dao động từ 30 - 50 triệu đồng/tháng.

3. Học không giỏi có nên đi du học không?

Sau khi đã biết học không giỏi nên học ngành gì, bạn có thể tham khảo bảng tổng hợp dưới đây để xem xét việc có nên lựa chọn đi du học hay sang nước ngoài với mục đích xuất khẩu lao động sẽ tốt hơn.

Tiêu chí Du học sinh Xuất khẩu lao động (TTS) Đối tượng Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp CĐ/ ĐH. Có trình độ ngoại ngữ Đã tốt nghiệp THPT trở lên. Có trình độ ngoại ngữ. Mục tiêu Nghiêm túc tập trung học tập để nâng cao kiến thức, học hỏi những điều mới và tiên tiến từ đất nước phát triển. Mong muốn được lao động, làm việc kiếm thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống. Điều kiện Kinh tế khá giả, đáp ứng được chi phí dịch vụ và đảm bảo được chi phí sinh hoạt ổn định trong suốt quá trình theo học. Gia đình có thể chu cấp và gửi tiền trong các năm đầu tiên. Kinh tế chỉ cần đáp ứng đủ cho phần chi phí dịch vụ. Sau đó bạn có thể kiếm tiền để chi trả cho sinh hoạt đồng thời để ra được một khoản tiền đáng kể để làm vốn. Gia đình không cần chu cấp vì có thể kiếm tiền ngay sau khi sang nước ngoài. Ưu điểm Môi trường tốt để thỏa sức học tập và phát triển bản thân, nâng cao kiến thức. Sau khi tốt nghiệp có cơ hội ở lại nước ngoài làm việc hoặc học tiếp lên hệ sau đại học. Được hỗ trợ nơi ở, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày với điều kiện tốt nhất. Không cần mất nhiều thời gian cho việc học lý thuyết. Sau khi kết thúc hợp đồng bạn có thể tiếp tục gia hạn visa nếu được công ty ghi nhận năng lực. Thu nhập cao và ổn định, được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ tốt như người bản xứ. Chi phí Khá cao Thấp hơn so với đi du học Nhược điểm Không làm thêm vượt quá giờ mà chính phủ quy định. Không được quay lại theo chương trình TTS nếu bạn không hoàn thành chương trình học. Áp lực về thu nhập.

Dựa vào đây, bạn có thể cân nhắc việc học không giỏi nên học ngành gì và có nên lựa chọn đi du học hay không. Việc đi du học là điều kiện tốt giúp bạn có thể tìm được công việc có mức thu nhập cao tuy nhiên cần cân nhắc thêm về các tiêu chí khác như mức chi phí và trình độ ngoại ngữ.

4. Học giỏi không phải là tất cả

Qua thông tin học không giỏi nên học ngành gì, có thể thấy mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Có người học giỏi các môn về tự nhiên nhưng cũng có người lại học giỏi xã hội. Vì thế, đừng tự trách bản thân khi mình không học giỏi theo khái niệm thông thường. Trên thực tế, thành tích học tập trong khuôn khổ học thuận chỉ bị ảnh hưởng bởi nỗ lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sức khỏe, tâm lý, thiên bẩm và môi trường,...

Cha mẹ luôn tin rằng học giỏi, đỗ vào những trường tốt sẽ là chìa khóa để dẫn đến thành công. Điều này có thể đúng nhưng không phải tất cả. Học không giỏi nên học ngành gì sẽ không còn là điều lăn tăn nếu như bạn luôn tin tưởng vào năng lực riêng, phát huy những điểm mạnh và cải thiện điểm yếu. Bởi có nhiều ngành nghề và công việc khác không yêu cầu quá cao về học thức mà vẫn đem lại nguồn thu nhập hấp dẫn cho bạn.

Việc tìm hiểu học không giỏi nên học ngành gì là điều cần thiết để bạn có thể định hướng được công việc trong tương lai của mình sao cho phù hợp với các tiêu chí mà bản thân đề ra. Hãy luôn nỗ lực và dám khám giới hạn của bản thân để tìm thấy cho mình những cơ hội việc làm tốt nhất.