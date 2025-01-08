Học Marketing ra làm gì? TOP những ngành nghề hot nhất năm 2024

1. Marketing là ngành gì?

Marketing bao gồm các hoạt động nghiên cứu, tiếp cận thị trường, phát triển sản phẩm và dịch vụ

Trước khi tìm hiểu học Marketing ra làm gì, bạn cần hiểu rõ bản chất của ngành Marketing. Marketing là một lĩnh vực trong kinh doanh tập trung vào việc tạo ra, quảng bá và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Marketing bao gồm các hoạt động như nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, quảng cáo, quan hệ công chúng, và kinh doanh trực tuyến. Mục tiêu của marketing là tạo ra giá trị cho khách hàng và đồng thời tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các loại hình Marketing phổ biến nhất bao gồm: SEO Marketing, SEM Marketing, Content Marketing, Social Marketing, Print Marketing, Marketing Online, Video Marketing. Vì Marketing gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau nên cơ hội việc làm cho ngành này cũng rất cao, do đó bạn không cần quá lo lắng học Marketing ra làm gì, có bị thất nghiệp không.

2. Học Marketing ra làm gì?

Khi theo học bất kỳ một ngành nào, vấn đề đầu tiên mà bạn quan tâm chắc chắn là cơ hội việc làm của ngành đó trong tương lai đúng không. Marketing cũng vậy, trước khi đánh giá và ra quyết định có nên theo học ngành Marketing hay không, bạn cần phải biết học Marketing ra làm gì, thu nhập bao nhiêu và có dễ xin việc hay không.

Thực tế, cùng với sự phát triển của công nghệ, cơ hội việc làm cho ngành Marketing rất lớn. Và Marketing cũng được đánh giá là một trong những ngành nghề HOT nhất hiện nay. Thực tế, tùy theo chuyên ngành Marketing mà học Marketing ra làm gì cũng khác nhau. Cụ thể như sau:

2.1. Học Digital Marketing ra làm gì?

Tìm hiểu học Marketing ra làm gì giúp bạn đưa ra đánh giá khách quan và lựa chọn có nên theo học ngành Marketing hay không

Digital Marketing là việc sử dụng các kênh truyền thông kỹ thuật số như Internet, di động, truyền hình kỹ thuật số và các nền tảng truyền thông xã hội để tiếp cận và tương tác với khách hàng. Học Digital Marketing mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhận các công việc sau:

Chuyên viên Digital Marketing: Phát triển và triển khai các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số trên các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, email, trang web và công cụ tìm kiếm.

Chuyên viên SEO: Tối ưu hóa trang web để cải thiện vị trí trong kết quả tìm kiếm tự nhiên của các công cụ tìm kiếm như Google, Bing.

Chuyên viên quảng cáo trực tuyến: Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads và LinkedIn Ads.

Chuyên viên Content Marketing: Tạo bài viết, video và infographics để thu hút và gây ấn tượng với khách hàng.

Chuyên viên quan hệ công chúng kỹ thuật số: Xây dựng mối quan hệ với các trang web và blog uy tín để tăng cường vị thế trực tuyến của doanh nghiệp.

Chuyên viên phân tích kỹ thuật số: Phân tích dữ liệu trực tuyến để đo lường hiệu suất chiến lược tiếp thị và đề xuất các cải tiến.

Quản lý thương hiệu kỹ thuật số: Đảm nhận vai trò quản lý và phát triển hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trên các nền tảng trực tuyến.

Giảng dạy: Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Digital Marketing, bạn có thể học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, sau đó trở thành giảng viên khoa Marketing tại các trường Đại học.

2.2. Học quản trị Marketing ra làm gì?

Học quản trị Marketing ra trường có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như chuyên viên Marketing, CMO, chuyên viên Kinh doanh,...

Như đã thông tin ở trên, học Marketing ra làm gì phụ thuộc vào chuyên ngành mà bạn đang theo học. Nếu học quản trị Marketing, sau khi ra trường, bạn có thể trở thành chuyên viên Marketing, quản lý doanh nghiệp, chuyên viên Kinh doanh, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên tư vấn quản trị thương mại, chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Nếu thực sự có năng lực, bạn hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí CMO. CMO là người chịu trách nhiệm điều phối và quản lý lĩnh vực Marketing trong công ty. Nhiệm vụ của CMO là phát triển sản phẩm, truyền thông, tiếp thị, phân tích và đánh giá thị trường, chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng, cũng như tư vấn cho CEO về việc định hướng và xây dựng chiến lược của doanh nghiệp.

2.3. Học truyền thông Marketing ra làm gì?

Học truyền thông Marketing ra trường có thể trở thành chuyên viên truyền thông, chuyên viên quan hệ công chúng

Ngoài tìm hiểu học Marketing ra làm gì, bạn cần tìm hiểu sâu hơn về cơ hội việc làm cho từng chuyên ngành thuộc ngành Marketing. Nếu theo học truyền thông Marketing, sau khi tốt nghiệp, bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí sau:

Chuyên viên truyền thông: Tham gia vào quá trình phát triển và triển khai các chiến lược truyền thông để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Chuyên viên quảng cáo: Phát triển và thực hiện các chiến dịch quảng cáo truyền thông trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, radio, báo chí,...

Chuyên viên quan hệ công chúng (PR): Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với cộng đồng, báo chí và đối tác để tạo ra hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp.

Chuyên viên tiếp thị sự kiện: Tổ chức và quản lý các sự kiện và hoạt động tiếp thị để tăng cường nhận thức thương hiệu.

Chuyên viên phân tích truyền thông: Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu suất của các chiến lược truyền thông để đưa ra đề xuất cải tiến và tối ưu hóa kết quả.

2.4. Học Marketing Sale ra làm gì?

Học Marketing Sale mang lại cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Marketing Sale, bạn có thể trở thành:

Chuyên viên Bán hàng: Tham gia vào việc tiếp cận và chốt giao dịch với khách hàng, xây dựng mối quan hệ và tăng doanh số bán hàng cho sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chuyên viên Tiếp thị: Thực hiện các chiến lược tiếp thị để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, tạo ra nhu cầu và thu hút khách hàng mới.

Chuyên viên Quan hệ khách hàng: Quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo họ hài lòng và trung thành với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Quản lý Kinh doanh: Đảm nhận vai trò quản lý hoạt động kinh doanh của một đơn vị trong doanh nghiệp, bao gồm cả việc xây dựng và thực thi chiến lược Marketing Sale.

Chuyên viên Phát triển thị trường: Tìm kiếm và khám phá cơ hội mới trên thị trường, đưa ra các phương pháp tiếp cận và mở rộng thị trường cho sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh: Cung cấp giải pháp kinh doanh cho các khách hàng, hỗ trợ họ trong việc phát triển chiến lược Marketing Sale và nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Như vậy, với những ai đang thắc mắc học Marketing ra làm gì thì không cần quá lo lắng bởi cơ hội việc làm cho ngành học này rất cao. Khi ra trường, bạn có thể đảm nhận rất nhiều vị trí trong doanh nghiệp và có cơ hội thăng tiến tốt.

3. Học Marketing ra làm ở đâu?

Học Marketing ra trường có thể làm việc tại doanh nghiệp hoặc giảng dạy tại trường Đại học, Cao đẳng

Sau khi tốt nghiệp ngành Marketing, bạn có nhiều cơ hội để làm việc tại nhiều loại hình tổ chức khác nhau. Bạn có thể tham gia vào các doanh nghiệp hoạt động với các hình thức tổ chức đa dạng như liên doanh, liên kết, hoặc doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm việc tại các công ty quảng cáo để tham gia vào việc phát triển và triển khai các chiến lược quảng cáo cho khách hàng. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực truyền thông, công ty truyền thông cũng là một lựa chọn tuyệt vời để bạn phát triển sự nghiệp.

Bạn cũng có thể tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu thị trường bằng cách làm việc tại các công ty nghiên cứu thị trường, giúp phân tích và đánh giá thị trường để đưa ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể trở thành giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành Marketing, giúp đào tạo và phát triển thế hệ tương lai của ngành này.

Với nhiều lựa chọn đa dạng như vậy, ngành Marketing mang lại nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển sự nghiệp đa dạng cho bạn sau khi ra trường. Do đó, nếu bạn còn đang băn khoăn học Marketing ra làm gì thì những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm kiếm câu trả lời và đưa ra quyết định có nên theo học ngành này hay không.

4. Ngành Marketing lương bao nhiêu?

Thu nhập ngành Marketing khoảng 10 triệu đồng - 50 triệu đồng/ tháng tùy vào vị trí và kinh nghiệm làm việc

Sau khi đã nắm rõ học Marketing ra làm gì, vấn đề quan trọng tiếp theo mà nhiều người quan tâm đó là ngành Marketing mang lại mức thu nhập bao nhiêu, có cao không. Trên thực tế, mỗi vị trí ngành Marketing sẽ mang lại mức thu nhập khác nhau. Nếu bạn đảm nhận chức vụ cao hơn, thu nhập cũng sẽ cao hơn và ngược lại.

Dưới đây là mức lương trung bình cho nhân viên ngành Marketing mà bạn có thể tham khảo:

Vị trí Mức thu nhập trung bình Giám đốc Marketing 50.000.000 đồng - 150.000.000 đồng/ tháng Brand Manager . Người có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm: 15.000.000 đồng - 25.000.000 đồng/ tháng Người có kinh nghiệm trên 5 năm: Trên 30.000.000 đồng/ tháng Digital Marketing Sinh viên mới tốt nghiệp 7.000.000 đồng - 9.000.000 đồng/ tháng Nhân viên đã có kinh nghiệm 10.000.000 đồng - 15.000.000 đồng/ tháng Trưởng nhóm 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ tháng SEO Marketing Sinh viên mới tốt nghiệp 5.000.000 đồng - 8.000.000 đồng/ tháng Nhân viên chính thức đã có kinh nghiệm 8.000.000 đồng - 15.000.000 đồng/ tháng SEO Leader 15.000.000 đồng - 25.000.000 đồng/ tháng Content Marketing Sinh viên mới tốt nghiệp 7.000.000 đồng - 10.000.000 đồng/ tháng Nhân viên chính thức đã có kinh nghiệm 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ tháng Lead Content Marketing 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng/ tháng Content Marketing Manager Trên 30.000.000 đồng/ tháng

Bảng lương trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mỗi doanh nghiệp sẽ có chính sách lương thưởng khác nhau cho từng vị trí Marketing và dựa trên kinh nghiệm làm việc của mỗi cá nhân. Mức lương ngành Marketing sẽ được thông báo trong buổi phỏng vấn trước khi nhận việc nên bạn có thể yên tâm.

5. Có nên theo học ngành Marketing không?

Việc có nên theo học ngành Marketing không phụ thuộc vào năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của mỗi người

Việc có nên theo học ngành Marketing hay không phụ thuộc vào sở thích và năng lực của bạn. Mặc dù chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing được đánh giá là khá nặng đối với sinh viên, song giá trị nhận lại cũng tương đối lớn.

Marketing không chỉ là về sản phẩm, dịch vụ, quảng bá, hay bán hàng. Nó còn là yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu và có thu nhập cao. Khi học Marketing, bạn sẽ trau dồi kiến thức về tâm lý và hành vi mua sắm của khách hàng, từ đó biết cách áp dụng các chiến thuật tiếp thị hiệu quả.

Ngoài ra, Marketing thuộc nhóm các ngành dễ kiếm việc làm nhất hiện nay. Cơ hội việc làm đa dạng từ các vị trí nhân viên marketing, sales marketing, đến digital marketing và content marketing. Dữ liệu thống kê cho thấy ngành này cần đến hàng nghìn lao động mỗi năm và cơ hội phát triển sự nghiệp là rất lớn.

Bên cạnh đó, học Marketing giúp bạn phát triển nhiều kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lãnh đạo và ngoại ngữ. Những kỹ năng này là chìa khóa cho sự thành công trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau.

Từ những thông tin trên có thể thấy Marketing là một trong những ngành nghề HOT nhất hiện nay, mang lại cơ hội việc làm tốt và mức lương hấp dẫn trong tương lai. Vì vậy, nếu bạn còn băn khoăn không biết có nên học Marketing không, học Marketing ra làm gì, lương cao hay thấp thì những thông tin trên sẽ giúp bạn đưa ra đánh giá khách quan.

6. Danh sách trường Đại học đào tạo ngành Marketing tốt nhất

Sau khi tìm hiểu học Marketing ra làm gì, nếu có ý định theo học ngành Marketing nhưng chưa biết nên chọn trường Đại học nào thì bạn có thể tham khảo danh sách các trường đứng đầu dưới đây:

Đại học RMIT

Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU

Trường Đại học FPT Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM

Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP. HCM

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM,...

Việc tìm hiểu học Marketing ra làm gì sẽ giúp bạn định hướng ngành học và nghề nghiệp trong tương lai. Qua đó, bạn sẽ đưa ra đánh giá khách quan về việc có nên học ngành Marketing hay không, đồng thời dễ dàng thiết lập lộ trình học Marketing để đảm bảo mang lại thành tích học tập tốt nhất, mở ra cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn sau khi tốt nghiệp.