Học ngôn ngữ Anh ra làm gì? Đánh giá những ngành nghề tiềm năng nhất 2024

1. Ngành ngôn ngữ Anh là gì?

Trước khi tìm hiểu học ngôn ngữ Anh ra làm gì, bạn cần biết ngành ngôn ngữ Anh tiếng Anh là gì. Nhiều người đã biết ngành này có tên tiếng Anh là English Studies, đây là ngành học chuyên về nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh giúp sinh viên có thể nắm vững và giao tiếp tiếng Anh thành thạo.

Ngành này mang đến nhiều cơ hội cho các bạn trẻ mong muốn được làm việc trong môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp đến từ nước ngoài.

Chương trình đào tạo của ngành ngôn ngữ Anh cung cấp cho bạn những kiến thức bổ trợ về các lĩnh vực khác như kinh tế, tài chính, quan hệ quốc tế, xuất nhập khẩu cùng các kiến thức chung và chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước, con người của quốc gia sản sinh ra tiếng Anh hay những quốc gia nói tiếng Anh.

Hiện nay ngành ngôn ngữ Anh sẽ được đào tạo phương pháp học tập bằng tiếng Anh với 4 kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết thành tạo và cả nghiên cứu về văn hóa, con người, văn học của các quốc gia sử dụng tiếng Anh trên thế giới.

Ngành ngôn ngữ Anh là ngành học chuyên về nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh

2. Các chuyên ngành của ngành Ngôn ngữ Anh

Để hiểu rõ hơn về học ngôn ngữ Anh ra làm gì, bạn cần nắm được các chuyên ngành của ngành học này bởi nó sẽ quyết định nghề nghiệp tương lai của bạn sau khi ra trường.

2.1. Tiếng Anh thương mại

Theo học chuyên ngành tiếng Anh thương mại, bạn sẽ được đào tạo kiến thức về tiếng Anh chuyên sâu về các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại. Ngoài ra, bạn còn được đào tạo các kỹ năng quan trọng như: kỹ năng truyền thông và giao tiếp, năng lực hợp tác, quản lý, kỹ năng thuyết trình, đàm phán,...

2.2. Tiếng Anh biên – phiên dịch

Với chuyên ngành tiếng Anh biên - phiên dịch, bạn sẽ được đào tạo kiến thức về ngôn ngữ Anh chuyên sâu như từ vựng, ngữ pháp, văn phong, văn hóa, văn minh ở những quốc gia đang sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh.

Bên cạnh các kiến thức về chuyên môn, bạn còn được trau dồi thêm các kỹ năng như biên - phiên dịch, vốn ngữ pháp chuyên ngành, thuật ngữ cơ bản về những lĩnh vực đặc thù.

2.3. Tiếng Anh sư phạm

Theo đuổi chuyên ngành tiếng Anh sư phạm, ngoài những kiến thức về tiếng Anh như ngữ pháp, từ vựng để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, bạn còn được trang bị thêm những kiến thức về tâm lý giáo dục ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học.

Tiếng Anh sư phạm cung cấp cho bạn các kiến thức về tiếng Anh để phục vụ việc giảng dạy

Xem thêm: Phát Thanh Viên Học Ngành Gì? Hiểu Đúng Về Ngành Phát Thanh Viên

3. Học ngôn ngữ anh ra làm gì?

Nếu bạn đang thắc mắc học ngôn ngữ Anh ra làm gì thì hãy tham khảo ngay một số công việc với mức lương hấp dẫn dưới đây:

3.1. Giảng dạy tiếng Anh

Sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, bạn có thể tham gia giảng dạy hoặc làm công tác quản lý tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tại các trung tâm ngoại ngữ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự đăng ký mở trung tâm giảng dạy tiếng Anh cho riêng mình.

3.2. Biên - phiên dịch

Học ngôn ngữ Anh ra làm gì là một trong những câu hỏi được nhiều bạn trẻ quan tâm. Với trình độ dịch thuật và thành thạo các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Anh, bạn có thể trở thành một biên - phiên dịch viên, trợ lý, giáo viên,...trong các công ty về lĩnh vực dịch thuật, công ty truyền thông, phòng công chứng hoặc làm nghề dịch tự do.

3.3. Tiếng Anh thương mại

Với tấm bằng cử nhân ngôn ngữ Anh, bạn có thể đảm nhiệm các vị trí như chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên phòng nhân sự, chuyên viên phòng kinh doanh, trợ lý, thư ký,...tại các công ty hoặc tập đoàn thương mại, dịch vụ trong nước hoặc quốc tế.

3.4. Truyền thông quốc tế

Dành cho các bạn thắc mắc học ngôn ngữ Anh ra làm gì thì sau khi tốt nghiệp ngành này, bạn có thể làm việc tại các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, cơ quan đại diện của nước ngoài, văn phòng chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ,...

Học ngôn ngữ Anh ra bạn có thể làm việc tại các cơ quan đại diện của nước ngoài

4. Có nên theo học ngành ngôn ngữ Anh không?

Qua thông tin học ngôn ngữ Anh ra làm gì, nhiều bạn băn khoăn về việc có nên theo học ngành này không hoặc những lý do tại sao không nên học ngành ngôn ngữ Anh.

Sinh viên khi theo học ngành này sẽ được rèn luyện thành thạo 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết để phục vụ cho quá trình học tập và công việc trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể lựa chọn làm ở nhiều vị trí công việc khác nhau: Biên dịch viên, phóng viên, phiên dịch viên, chuyên viên cho ngành truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số ngành có liên quan như giáo viên, giảng viên, trợ giảng, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Mức lương sinh viên ngành ngôn ngữ Anh sau khi ra trường được đánh giá là khá cao, dao động từ 9 - 15 triệu đồng/tháng. Tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm làm việc mà mức lương này có thể được nâng lên đến 24 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn.

Từ những thông tin trên có thể thấy, ngành Ngôn ngữ Anh mang lại cơ hội việc làm rất tốt và mức lương hấp dẫn để bạn không còn lăn tăn về việc học ngôn ngữ Anh ra làm gì. Tuy nhiên, trước khi quyết định lựa chọn có nên theo học ngành ngôn ngữ Anh hay không, bạn cũng cần cân nhắc thêm về sở thích và công việc tương lai mình mong muốn.

Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh sẽ được trang bị đầy đủ 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

5. Những ai phù hợp với ngành ngôn ngữ Anh?

Sau khi đã biết học ngôn ngữ Anh ra làm gì, bạn hãy lưu ý thêm những tiêu chí sau để xem bản thân có phù hợp với ngành học này hay không.

5.1. Yêu thích ngôn ngữ

Nếu bạn yêu thích ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt thì bạn cực kỳ phù hợp để theo học ngành ngôn ngữ Anh. Tiếng Việt sẽ giúp cho quá trình theo học chuyên ngành này trở nên thăng hoa hơn nhờ có sự so sánh, phân tích và đối chiếu giữa hai ngôn ngữ. Nhờ đó, bạn có thể tìm ra được những điều thú vị để tăng thêm động lực học tập.

5.2. Thích đọc

Đọc sách là kỹ năng giúp bạn nâng cao vốn từ vựng, học hỏi được các cách lập luận và cải thiện khả năng viết lách. Một người sử dụng ngôn ngữ điêu liệu chắc chắn phải chăm đọc. Nếu thấy bản thân có sở thích đọc mọi thứ thì khả năng cao bạn sẽ tỏa sáng và có nhiều cơ hội trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh.

Đọc là kỹ năng quan trọng giúp bạn nâng cao vốn từ khi học ngoại ngữ

5.3. Thích kể chuyện

Không cần phải quá quan tâm đến việc văn viết hay văn nói, chỉ cần bạn là người luôn muốn được giải tỏa cảm xúc hay chia sẻ đến mọi người những câu chuyện của mình thì ngôn ngữ Anh là công cụ hỗ trợ bạn thực hiện được điều đó.

Ngành học này sẽ đưa ra cho bạn những bí quyết kể chuyện sao cho lôi cuốn người nghe hay viết làm sao cho ấn tượng, thậm chí còn có thể áp dụng khi bạn sử dụng tiếng Việt.

Xem thêm: Báo Chí Tiếng Anh Là Gì? Những Thuật Ngữ Báo Chí Tiếng Anh Chỉ Dân Trong Ngành Biết

6. Những trường nào đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Anh?

Song song với việc tìm hiểu học ngôn ngữ Anh ra làm gì, bạn cũng cần biết một số trường đào tạo chuyên ngành này để lựa chọn theo học cho phù hợp.

6.1. Trường tại Việt Nam

Hiện nay tại Việt Nam có các trường Đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh uy tín dưới đây:

Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội:

Đây là một trong những ngôi trường đào tạo các chuyên ngành ngôn ngữ hàng đầu tại khu vực miền Bắc, trong đó có cả ngành ngôn ngữ Anh. Sau khi theo học tại trường, bạn sẽ có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa của các nước sử dụng tiếng Anh,...

Trường Đại học Hà Nội:

Đây là cơ sở giáo dục chuyên về giảng dạy và nghiên cứu về 11 ngôn ngữ khác nhau. Tại trường, ngành ngôn ngữ Anh sẽ có thời gian đào tạo 4 năm với 2 định hướng chính là biên - phiên dịch và giảng dạy.

Khi theo học tại trường, bạn sẽ có cơ hội để tiếp cận với các chương trình nước ngoài tiên tiến, được công nhận bởi các trường đại học chất lượng như Đại học Dublin (Cộng hòa Ailen), Đại học Lancashire (Anh Quốc).

Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo với 11 chuyên ngành ngôn ngữ

Trường Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Bắc):

Đây là ngôi trường mơ ước của nhiều bạn học sinh tại Việt Nam. Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của Đại học Ngoại Thương tập trung vào đào tạo và phát triển năng lực tiếng Anh; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp ở lĩnh vực kinh doanh, thương mại và kiến thức chuyên sâu về kinh tế, thương mại.

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam:

Tại Học viện Ngoại Giao khi theo học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, bạn sẽ được trang bị kiến thức khá rộng về tiếng Anh, văn học, văn hóa, lý thuyết biên - phiên dịch, các kiến thức bổ trợ về Quan hệ quốc tế. Nhờ đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đạt được trình độ nghiệp vụ tốt để hoạt động và công tác có hiệu quả.

6.2. Một số trường nổi tiếng thế giới

Tham khảo ngay một số trường Đại học nổi tiếng thế giới có đào tạo ngành ngôn ngữ Anh dưới đây:

Đại học Quốc gia Úc.

Đại học Harvard.

Đại học California - Berkeley.

Đại học Yale.

Đại học Stanford.

Đại học Brown.

Đại học Vanderbilt.

Đại học Rice.

Việc tìm hiểu học ngôn ngữ Anh ra làm gì sẽ giúp bạn nắm được chi tiết thông tin về ngành học này để cân nhắc lựa chọn theo học. Qua đó, lựa chọn đúng ngành học cũng đem đến cho bạn nhiều cơ hội việc làm tốt với mức lương hấp dẫn.