Học quan hệ công chúng ra làm gì? 4 lĩnh vực làm việc hot của ngành

1. Tìm hiểu sơ lược ngành quan hệ công chúng

Ngành quan hệ công chúng thường được gọi đơn giản là PR (Public Relations). Ngành học này sẽ cung cấp các kiến thức chuyên ngành giúp sinh viên có thể thực hiện các công việc liên quan đến khách hàng và cộng đồng, đến nhà đầu tư, đến truyền thông… Nhân viên quan hệ công chúng sẽ thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp, tổ chức với các đối tượng trên. Từ đó, thúc đẩy giá trị thương hiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm đến khách hàng.

Theo định nghĩa từ Viện IPRA - Viện PR thế giới, ngành PR là nỗ lực để thiết lập các kế hoạch kết nối và duy trì các mối quan hệ. Từ đó nâng cao sự hiểu biết giữa tổ chức và công chúng.

Trên thị trường hiện nay, định vị thương hiệu ngày càng quan trọng. Các doanh nghiệp ngày càng đề cao và tăng cường đội ngũ quan hệ công chúng. Trên thực tế, ngành này đã có từ rất lâu trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam thì đây vẫn là một ngành học mới mẻ, nhiều mơ hồ với các bạn trẻ. Học quan hệ công chúng ra làm gì vẫn là một vấn đề nhiều người băn khoăn.

Ngành quan hệ công chúng còn được gọi là PR, là một ngành nghề rất hot trong xã hội hiện đại

2. Học quan hệ công chúng ra làm gì? 4 lĩnh vực nghề nghiệp vô cùng hấp dẫn

Học quan hệ công chúng ra làm gì? Một sinh viên học PR mới ra trường có thể đảm nhận nhiều vị trí. Về cơ bản, ngành này cũng có rất nhiều môn học chuyên ngành khác nhau. Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được rèn giũa rất nhiều kiến thức lẫn kỹ năng thực tế. Sinh viên được đi kiến tập, thực tập và thực tế tại nhiều doanh nghiệp để hiểu sâu hơn về công việc.

Cụ thể, một sinh viên quan hệ công chúng sẽ hiểu biết đầy đủ các kiến thức sau:

Hiểu về cách sản xuất chương trình truyền thông.

Hiểu về các chương trình quan hệ công chúng.

Biết cách xây dựng, phát triển thương hiệu, lập kế hoạch cụ thể.

Biết viết, biên tập tin tức.

Biết cách đàm phán, được học về các kiến thức quản trị xung đột.

Biết cách tổ chức sự kiện theo quy trình.

Rèn luyện khả năng giao tiếp, nghệ thuật nói chuyện trước đám đông.

Với lượng kiến thức đa dạng như thế, học quan hệ công chúng ra làm gì có rất nhiều lựa chọn. Cụ thể, có 4 nhóm công việc mà bạn có thể cân nhắc khi ra trường:

2.1. Chuyên viên PR - Học quan hệ công chúng ra làm gì điển hình

Hiểu theo cách đơn giản nhất thì chuyên viên PR chính là chuyên viên truyền thông. Công việc chính của những người này là xây dựng hình ảnh cho tổ chức, doanh nghiệp. Mục tiêu công việc chính là quảng bá hình ảnh thương hiệu đến công chúng, đến các nhà đầu tư. Từ đó, giúp công chúng có thiện cảm hơn với công ty, đồng thời tăng tính nhận diện thương hiệu trong cộng đồng.

Một số công việc điển hình của chuyên viên PR:

Quan hệ báo chí

Quan hệ cộng đồng

Tổ chức sự kiện

Tổ chức truyền thông nội bộ

Nơi làm việc cũng rất đa dạng. Chuyên viên PR có thể làm tại các cơ quan và doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nước. Hoặc làm ở các tổ chức kinh tế, quốc tế. Các tổ chức xã hội, phi chính phủ cũng là một lựa chọn tốt. Đây là một chọn lựa phổ biến của học quan hệ công chúng ra làm gì mà các bạn nên lưu ý.

Chuyên viên PR là một lựa chọn học quan hệ công chúng ra làm gì phổ biến

2.2. Phóng viên, biên tập viên đa lĩnh vực

Học công chúng ra làm gì sẽ không còn là nỗi lo khi với các kiến thức trên nhà trường, bạn có thể đảm nhiệm vị trí phóng viên, biên tập viên. Đây là công việc thú vị, thích hợp với những bạn có óc sáng tạo, nhạy bén, yêu thích ngành báo chí truyền thông.

Ngoài chuyên ngành báo chí, chuyên ngành công nghệ công chúng cũng được đào tạo các nghiệp vụ báo chí liên quan. Những ai học ngành này ra trường có thể làm việc tại nhiều cơ quan như:

Các cơ quan báo chí và tạp chí

Các hãng thông tấn

Đài phát thanh

Đài truyền hình

Các kênh truyền thông

Các công ty Media

2.3. Học quan hệ công chúng ra làm gì? Chuyên viên phân tích và tư vấn

Nếu bạn thắc mắc học quan hệ công chúng ra làm gì thì đây cũng là một gợi ý hay. Một chuyên viên phân tích và tư vấn liên quan đến quan hệ công chúng được rất nhiều doanh nghiệp lớn săn đón. Công việc này đòi hỏi chuyên môn cao, khả năng phân tích sắc bén. Những vị trí và công việc cụ thể sẽ tùy từng doanh nghiệp, tuy nhiên về cơ bản sẽ gồm:

Chuyên viên tư vấn giải pháp quan hệ công chúng.

Trợ lý tư vấn quan hệ công chúng.

Các công việc cơ bản của một chuyên viên tư vấn và phân tích:

Phân tích, lập báo cáo, trình bày về môi trường truyền thông của đơn vị. Phân tích tình hình đối nội, đối ngoại của đơn vị, các giải pháp cải thiện nếu cần.

Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông, chiến lược tiếp cận công chúng trong kinh doanh.

Hỗ trợ phát triển đội ngũ nhân sự marketing, đưa các giải pháp kết hợp phòng marketing để thúc đẩy phát triển thương hiệu.

Ngoài làm việc trực tiếp tại các tập đoàn lớn, vị trí này thường sẽ làm việc tại các công ty chuyên về tư vấn, quản trị truyền thông doanh nghiệp. Tại các Bộ, Sở, Ban, Ngành liên quan đến truyền thông cũng tuyển dụng vị trí này rất nhiều.

Chuyên viên phân tích và tư vấn quan hệ công chúng cũng là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn

2.4. Cơ hội nghề nghiệp với giảng dạy, đào tạo

Một lựa chọn hấp dẫn không kém để bạn trả lời thắc mắc học quan hệ công chúng ra làm gì chính là nghiên cứu và giảng dạy. Nếu có đủ trình độ chuyên môn, hoặc là bạn sẽ được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp. Hoặc là bạn sẽ được mời về các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo ngành PR để đứng lớp. Tương lai của mảng giáo dục đào tạo vô cùng rộng mở với nhiều vị trí:

Nghiên cứu viên

Giảng viên

Trợ giảng

Nhà quản lý làm việc trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu về truyền thông và ngành quan hệ công chúng.

3. Tìm hiểu cơ hội việc làm , thị trường lao động ngành quan hệ công chúng

Mặc dù chỉ gói gọn trong một ngành học, nhưng sau khi tìm hiểu học quan hệ công chúng ra làm gì, chúng ta có thể thấy được cơ hội nghề nghiệp với ngành này vô cùng cao.

Sinh viên học xong và ra trường có thể đảm nhiệm rất nhiều công việc. Cơ hội cho ngành này vô cùng rộng mở. Vì Việt Nam là một quốc gia đang trên đà phát triển và có nền kinh tế trẻ, sôi động, cạnh tranh mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, các startup hình thành liên tục. Nhu cầu định vị thương hiệu, định vị thị trường cũng ngày càng tăng cao.

Không chỉ doanh nghiệp mới thành lập, những công ty lâu năm cũng phải từng ngày cải thiện truyền thông và quan hệ công chúng để giữ vững thế cạnh tranh của mình.

Chính vì vậy, học quan hệ công chúng, bạn sẽ không lo “đói việc làm”. Với điều kiện bạn phải thật nỗ lực trong suốt quá trình học tập. Vì đây là một công việc không hề đơn giản. Nó đòi hỏi người làm việc phải thực sự linh hoạt và có năng lực. Thị trường rộng mở, nhưng áp lực công việc cao. Nếu thiếu kỹ năng và kiến thức thì chắc chắn bạn sẽ rất khó trụ lại được với nghề.

Thị trường lao động ngành quan hệ công chúng rất rộng mở, sôi động

4. Thu nhập ngành quan hệ công chúng có cao không?

Ngoài vấn đề học quan hệ công chúng ra làm gì, mức thu nhập của nghề cũng được rất nhiều bạn trẻ quan tâm.

Có thể dễ dàng thấy được, quan hệ công chúng là một ngành hot. Nhu cầu tuyển dụng cao và liên tục, các đãi ngộ đưa ra cho ứng viên cũng không hề thấp. Trung bình với sinh viên mới ra trường, bạn có thể nhận được mức lương từ 10 - 12 triệu đồng. Nếu có kinh nghiệm hơn 1 năm, mức lương có thể từ 12 - 15 triệu đồng.

Ở cấp bậc cao như quản lý, giảng dạy, nhà nghiên cứu, mức thu nhập của ngành vô cùng ấn tượng. Điển hình như nhiều chuyên gia trong ngành truyền thông sẽ được không chỉ 1 trường đại học mời giảng dạy. Hoặc các quản lý trong các công ty tư vấn giải pháp truyền thông thu nhập cũng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

5. Các kỹ năng cần thiết nếu bạn muốn học ngành quan hệ công chúng

Học ngành quan hệ công chúng là một lựa chọn an toàn để mở rộng cơ hội tìm việc sau này. Tuy nhiên, đặc thù công việc của ngành này đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm. Do đó, bạn hãy đảm bảo bản thân mình có tố chất cần thiết của nghề cũng như có khả năng học hỏi và tích lũy các kỹ năng dưới đây:

Kỹ năng chuyên môn: Điều này thì các bạn có thể an tâm vì khi vào học bạn sẽ được đào tạo bài bản. Các chương trình giảng dạy ngành quan hệ công chúng đều có giáo trình chất lượng. Do đó, chắc chắn sau khi học xong bạn sẽ có đủ kiến thức để làm việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ: Đây là kỹ năng đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn học ngành quan hệ công chúng. Có thể nói, ngành này không phù hợp cho các bạn hướng nội. Công việc đòi hỏi bạn phải tiếp xúc nhiều người, cần có khả năng đối thoại, giao tiếp để xây dựng được các mối quan hệ cần thiết cho công việc.

Kỹ năng xử lý tình huống: Ngành quan hệ công chúng làm việc với con người là chủ yếu, và tất nhiên sẽ có rất nhiều tình huống phát sinh xảy ra. Bạn phải là người mềm dẻo, linh hoạt, ứng biến giỏi để có thể kịp thời xử lý các trường hợp khẩn cấp hay phát sinh.

Một số kỹ năng khác: Kỹ năng viết lách Kỹ năng “bắt trend” Kỹ năng tin học, ngoại ngữ Kỹ năng làm việc nhóm và cả làm việc độc lập Kỹ năng sáng tạo và đổi mới để phục vụ công việc.



Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng đặc biệt quan trọng của ngành quan hệ công chúng

Chúng ta đã tìm hiểu chi tiết vấn đề học quan hệ công chúng ra làm gì. Mỗi ngành học đều có những đặc thù riêng và cơ hội nghề nghiệp riêng. Sẽ không có gì đáng lo về một cơ hội công việc “trong mơ”. Chúc các bạn vững tin với nghề và đừng quên tham khảo thêm các thông tin nghề nghiệp hot tại job3s.ai