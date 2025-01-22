Học xã hội có những ngành nào? Chuyên gia phân tích xu thế và cơ hội việc làm

1. Tổng quan chung về khối xã hội

Để có thể trả lời được câu hỏi học xã hội có những ngành nào, bạn cần có hiểu biết cơ bản về khái niệm này. Hệ thống giáo dục của Việt Nam được phân loại theo các ban cơ bản gồm ban A, ban B, ban C và ban D. Theo sự phân chia này, khối xã hội sẽ bao gồm ban C và ban D liên quan đến khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật

Cụ thể, người theo học khối xã hội sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu về các yếu tố có tầm ảnh hướng trong xã hội, biết về những giá trị văn hoá có ý nghĩa đối với dân tộc cũng như lịch sử của loài người từ thuở sơ khai. Ngoài ra, học sinh quyết định chọn khối xã hội sẽ được tìm hiểu về các khía cạnh liên quan đến đời sống tinh thần của con người như âm nhạc và nghệ thuật.

Khối xã hội bao gồm ban C và ban D

2. Khối xã hội gồm những môn nào?

Sau khi đã có cái nhìn tổng quan về khối xã hội, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc học xã hội có những ngành nào, khối này gồm những môn nào.

Khối Xã hội sẽ bao gồm 9 môn học chính là Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công dân và Khoa học xã hội. Ngoài ra, tại một số trường sẽ có các môn ngoại ngữ như tiếng Anh, Đức, Pháp, Nga,... Dựa vào các môn học này, có thể thấy các khối thi liên quan đến ban xã hội gồm khối C và khối D. Từng khối thi sẽ có những tổ hợp khác nhau. Cụ thể:

Tổ hợp môn khối C:

C00: Văn – Sử – Địa.

C19: Văn – Sử – GDCD.

C20: Văn – Địa – GDCD.

Tổ hợp môn khối D:

D14: Văn – Sử – tiếng Anh.

D15: Văn – Địa – tiếng Anh.

D41: Văn – Địa – tiếng Đức.

D42: Văn – Địa – tiếng Nga.

D43: Văn – Địa – tiếng Nhật.

D44: Văn – Địa – tiếng Pháp.

D45: Văn – Địa – tiếng Trung.

D78: Văn – Khoa học xã hội – tiếng Anh.

D79: Văn – Khoa học xã hội – tiếng Đức.

D80: Văn – Khoa học xã hội – tiếng Nga.

D81: Văn – Khoa học xã hội – tiếng Nhật.

D82: Văn – Khoa học xã hội – tiếng Pháp.

D83: Văn – Khoa học xã hội – tiếng Trung.

Tổ hợp C00 gồm 3 môn thi là Văn – Sử – Địa

3. Học xã hội có những ngành nào?

Nếu đã biết khối xã hội có những môn nào, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về học xã hội có những ngành nào để có lựa chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp với bản thân. Theo đó, khối này gồm nhiều ngành khác nhau và được phân chia theo từng nhóm đó là:

3.1. Ngành Luật – Nhân văn

Đáp án đầu tiên cho câu hỏi học xã hội có những ngành nào đó chính là ngành Luật - Nhân văn. Sinh viên chọn ngành này sẽ được cung cấp các kiến thức liên quan đến pháp luật, tư pháp, quản lý nhà nước. Đồng thời, bạn sẽ nắm được kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề pháp lý, đạo đức và chính trị trong xã hội.

3.2. Nhóm ngành Truyền thông – Báo chí

Nhóm ngành này bao gồm các kiến thức liên quan đến truyền thông đại chúng, báo chí, xuất bản, quảng cáo, truyền thông trực tuyến,… Sinh viên theo học sẽ có hiểu biết sâu rộng về các phương tiện truyền thông và cách sử dụng chúng để truyền tải thông điệp, tạo ảnh hưởng, tương tác với khán giả.

3.3. Nhóm ngành Văn hóa

Tìm hiểu về việc học xã hội có những ngành nào, bạn có thể lựa chọn nhóm ngành Văn hóa. Khi theo ngành học này, sinh viên sẽ có cái nhìn khái quát về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, tôn giáo, tâm lý học, xã hội học, đa văn hóa và quản lý văn hóa. Từ đó, bạn sẽ hiểu sâu hơn về các giá trị lịch sử và nghệ thuật đang tồn tại.

3.4. Nhóm ngành Sư phạm

Sư phạm là một trong những nhóm ngành hot nhất của khối xã hội. Nhóm ngành này tập trung vào việc đào tạo và phát triển những kỹ năng, kiến thức, năng lực cần thiết để trở thành một giáo viên hoặc nhà giáo dục.

Nhóm ngành sư phạm được nhiều bạn trẻ ưa chuộng

3.5. Nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

Đây là nhóm ngành chủ đạo của khối Xã hội được nhiều bạn trẻ quan tâm trong những năm gần đây.Sinh viên học trong nhóm ngành này sẽ được học các kiến thức về quản lý dịch vụ khách hàng, kinh doanh, marketing, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, kiến thức về văn hoá, lịch sử và địa lý du lịch, kỹ năng mềm liên quan đến làm việc với khách hàng và các kỹ năng khác liên quan đến ngành du lịch – nhà hàng – dịch vụ.

3.6. Nhóm ngành Quản lý Nhà nước

Nếu đang loay hoay tìm kiếm thông tin để giải đáp thắc mắc học xã hội có những ngành nào, bạn có thể tham khảo thông tin về nhóm ngành Quản lý Nhà nước. Ngành này tập trung vào việc đào tạo và phát triển các kỹ năng, kiến thức và năng lực cần thiết để làm việc trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ có quan hệ với Nhà nước.

3.7. Nhóm ngành Ngôn ngữ

Đây là một trong những nhóm ngành đào tạo về ngôn ngữ, văn học và văn hoá của các nước trên thế giới, tập trung vào việc phát triển các kiến thức, kỹ năng quan trọng cho sinh viên, giúp họ trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa.

Một số ngành nổi bật đó là: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật Bản,…

3.8. Nhóm ngành An ninh – Cảnh sát

Đáp án tiếp theo cho câu hỏi học bên xã hội có những ngành nào đó là An ninh - Cảnh sát. Nhóm này bao gồm các ngành cụ thể như cảnh sát hình sự, an ninh mạng, quản lý an ninh, quân đội, phòng cháy chữa cháy,…

Sinh viên trong nhóm này sẽ được đào tạo về các kỹ năng như tình báo, pháp luật, cảnh sát hình sự, kỹ thuật điều tra, phân tích dữ liệu, quản lý tội phạm,… Ngoài ra, bạn cũng được học cách sử dụng các công cụ và thiết bị đảm bảo an ninh, bao gồm cả thiết bị mạng và các công nghệ tiên tiến.

Ngành an ninh - cảnh sát được đào tạo những kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu

4. Các trường đại học xét tuyển sinh khối xã hội

Ngoài việc bỏ túi những luận giải chi tiết của chuyên gia về học xã hội có những ngành nào, bạn cũng nên tìm hiểu về các trường đại học xét tuyển sinh khối xã hội. Nhờ đó, bạn sẽ có được cái nhìn toàn diện và sâu sắc nhất về mạng lưới giáo dục Việt Nam và chọn được ngôi trường phù hợp với năng lực, sở thích cũng như điều kiện cá nhân của bản thân.

Theo đó, hầu hết các trường đại học, học viện đều xét tuyển khối xã hội bởi nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ trong các lĩnh vực như giáo dục, quản lý nhà nước, truyền thông, du lịch, dịch vụ,... đòi hỏi rất cao. Một số cái tên đứng trong danh sách hàng đầu các trường tuyển sinh khối xã hội gồm:

Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Ngoại thương.

Học viện Ngoại giao.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đại học Luật TP.HCM.

Đại học Sư phạm TP.HCM.

Đại học Văn hóa TP.HCM.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cái tên nằm trong top đầu các trường tuyển sinh ngành xã hội

5. Làm sao để chọn đúng chuyên ngành khi theo học khối xã hội?

Việc hiểu rõ học xã hội có những ngành nào là cơ sở để bạn có thể tin rằng, chọn đúng chuyên ngành là điều không hề khó. Có thể khẳng định, xác định đúng ngành, nghề trước khi bước vào cánh cổng đại học sẽ giúp bạn rút ngắn khoảng cách đến với thành công. Để làm được điều này, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Xác định mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng: Hãy liệt kê công việc mà bạn muốn làm để từ đó chọn được chuyên ngành phù hợp.

Nghiêm túc đánh giá bản thân: Tự đặt và trả lời câu hỏi, kiến thức, kỹ năng và tính cách của bạn có phù hợp với ngành đó hay không.

Xem xét nhu cầu xã hội: Bạn cần có những nghiên cứu, đánh giá về xu hướng xã hội để chọn cho mình hướng đi đúng đắn nhất.

Lựa chọn cơ sở đào tạo: Một cơ sở đào tạo tốt sẽ giúp bạn yên tâm học tập, có được kiến thức, kĩ năng tốt và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

6. Những tố chất cần có nếu muốn thi vào khối xã hội

Để biết mình có phù hợp với khối xã hội hay không. Bạn phải hiểu rõ học xã hội có những ngành nào, nó phù hợp với những người có tính cách, thói quen, sở thích như thế nào. Đáp ứng những yêu cầu dưới đây chứng tỏ bạn rất phù hợp với ngành nghề này:

Là người sống tình cảm, có khả năng cảm nhận và hiểu biết sâu sắc về người khác.

Có khả năng giao tiếp.

Niềm hăng say với công việc.

Đam mê với lịch sử, văn hóa, và quan tâm đến bản sắc dân tộc.

Là người có tính nghệ sĩ, suy nghĩ tích cực, yêu cuộc sống và cái đẹp.

Nếu bạn là người sống tình cảm và có khả năng giao tiếp tốt nên lựa chọn khối xã hội để con đường sự nghiệp được thành công

7. Dự báo những nghề thuộc khối Xã hội bùng nổ trong năm tới

Cùng chúng tôi khám phá những nghề “hot” nhất khối Xã hội để tìm được đáp án cho câu hỏi học khối xã hội có những ngành nào.

7.1. Nghề Luật

Đây là ngành nghề có sức hút với các bạn sinh viên, theo học ngành luật bạn có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn như: Luật sư, công tố viên, nhân viên hỗ trợ pháp luật, chuyên viên pháp chế, quản lý phát lý doanh nghiệp,...

Những công việc liên quan đến ngành Luật được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, khả năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề. Mức lương của ngành này khá hấp dẫn, dao động từ 15 - 30 triệu đồng/tháng.

7.2. Du lịch

Việt Nam là quốc gia phát triển về du lịch, chính vì thế, đây là ngành "hot" đem đến tiềm năng về việc làm, lương thưởng cho người học khối xã hội. Khi học ngành du lịch, bạn có thể làm các công việc như: Hướng dẫn viên du lịch, tổ chức sự kiện, quản lý truyền thông, quản lý du lịch, quản lý văn hóa và di sản.

Mức lương của ngành du lịch sẽ dao động trong khoảng 15 - 17 triệu đồng.

Hướng dẫn viên du lịch là ngành có mức thu nhập hấp dẫn

7.3. Ngành tâm lý học

Tìm hiểu về học xã hội có những ngành nào giúp bạn hiểu rằng tâm lý là ngành học vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người. Bằng chứng là đã có rất nhiều hệ quả đáng buồn từ việc ảnh hưởng đến tâm lý. Tốt nghiệp ngành tâm lý bạn có thể làm việc ở các ngành nghề như: Nhà tâm lý học, tư vấn gia đình, tư vấn giáo dục, tư vấn sự nghiệp.

Mức lương của ngành tâm lý học cũng rất hấp dẫn, tùy vào năng lực và kỹ nghiệm, sẽ dao động khoảng 10 - 30 triệu đồng/tháng.

7.4. Giáo dục

Trong các ngành khối xã hội, giáo dục là nghề ổn định, mang sứ mệnh quan trọng đối với con người, sự phát triển của xã hội. Khi tốt nghiệp, bạn có thể làm các công việc như: Giáo viên, giảng viên đại học, quản lý giáo dục, nghiên cứu giáo dục.Mức lương của ngành giáo dục từ 5 - 15 triệu đồng.

Những thông tin trên đây chính là câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất giúp bạn trả lời được câu hỏi học xã hội có những ngành nào để từ đó có cái nhìn tổng quan nhất về nghề nghiệp trong tương lai để có sự lựa chọn và quyết định đúng đắn nhất.