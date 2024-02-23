Horeca là gì? Tiềm năng phát triển Horeca tại thị trường Việt Nam

1. Khái niệm Horeca là gì?

Kênh Horeca là gì? Trong tiếng Anh là từ viết tắt của Hotel - Restaurant - Catering. Đây là một thuật ngữ chuyên môn thường được sử dụng trong các ngành nghề kinh doanh như cung cấp thực phẩm, đồ uống,...

Kênh Horeca được hiểu là kênh phân phối sản phẩm thường được sử dụng chủ yếu trong các nhà hàng - khách sạn. Tại kênh phân phối này, khách hàng có thể tìm thấy mọi mặt hàng về nguyên liệu nấu ăn, thiết bị nội thất gia dụng, thực phẩm ăn uống,... Đây được xem là kênh đắc lực có khả năng kết nối với các tệp khách hàng tiềm năng, nhằm xúc tiến các hoạt động mua bán sản phẩm.

Để có thể phát triển ổn định trên kênh Horeca, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ được quy trình, cách thức hoạt động bán hàng trên kênh. Từ đó, đơn vị có thể lựa chọn ra những sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng, mang lại lợi nhuận cao.

Horeca là gì? Horeca là từ viết tắt của Hotel - Restaurant - Catering

2. Horeca hoạt động như thế nào?

Để hiểu rõ hơn Horeca là gì, bạn cũng nên tìm hiểu về cách thức hoạt động của kênh này. Kênh Horeca bao gồm nhiều tổ hợp khác nhau, nhưng lưu hành phổ biến và được các doanh nghiệp ứng dụng nhiều nhất đó là 2 tổ hợp: Hotel - Restaurant - Catering và Hotel - Restaurant - Cafe.

2.1. Tổ hợp Hotel - Restaurant - Catering

Đây là tổ hợp được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ của nhà hàng - khách sạn và các dịch vụ ăn uống. Ngoài cung cấp các sản phẩm dịch vụ ăn uống, dịch vụ tổ chức tiệc cưới, chỗ ở theo yêu cầu của khách hàng tại nhà hàng, khách sạn thì tổ hợp này còn cung cấp các dịch vụ tổ chức tiệc cưới, tiệc hội ngộ,...

2.2. Tổ hợp Hotel - Restaurant - Cafe

Tổ hợp này có vai trò cung cấp các dịch vụ của nhà hàng - khách sạn - quán cafe. Đây là mô hình kinh doanh phổ biến được sử dụng tại các nhà hàng, khách sạn hiện nay mà bạn có thể gặp bất cứ đâu.

Tổ hợp Hotel - Restaurant - Cafe bao gồm các dịch vụ cà phê ở trong các nhà hàng, khách sạn để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.

Tổ hợp Hotel - Restaurant - Cafe bao gồm các dịch vụ của khách sạn - nhà hàng - quán cafe

3. Kênh bán hàng Horeca là gì?

Horeca được biết đến như một kênh phân phối các loại sản phẩm sử dụng trong ngành Nhà hàng - Khách sạn. Người dùng có thể mua được mọi sản phẩm mà mình cần, bao gồm: Thiết bị công nghệ, nguyên liệu nấu ăn, đồ uống, thiết bị điện tử, đồ nội thất,...

Kênh phân phối được chia ra làm loại trong ngành F&B và FMCG:

On - Premise/On - Trade : Khách hàng đến điểm kinh doanh và sử dụng tại chỗ.

Off - Premise/On - Trade: Không sử dụng tại chỗ

Trong đó, Horeca là một phần của kênh On - Premise. Để kênh Horeca phát triển ổn định và bền vững, bạn cần phải nắm rõ quy trình tổ chức bán hàng của kênh. Tiếp theo là lựa chọn nhóm sản phẩm phù hợp với từng phân khúc bán hàng được tạo trên kênh. Sau khi đã lựa chọn được sản phẩm, chủ doanh nghiệp cần phải xây dựng chính sách bán hàng và đào tạo đội ngũ nhân viên để bắt đầu triển khai bán hàng.

Kênh phân phối khách hàng đến địa điểm kinh doanh và sử dụng tại chỗ

4. Phân khúc khách hàng kênh Horeca là gì?

Tuỳ thuộc vào ngành hàng mà bạn đang kinh doanh hay quy mô kinh doanh của nhà hàng - khách sạn mà có những phân khúc khách hàng khác nhau. Dưới đây là những phân khúc khách hàng phổ biến trên kênh Horeca:

4.1. Kênh Horeca theo truyền thống và hiện đại

Kênh Horeca truyền thống thường được áp dụng cho các nhóm khách hàng ở các ngành dịch vụ như: Quán bar, quán ăn, vũ trường,... Kênh Horeca hiện đại sẽ bao gồm tất cả các mô hình kinh doanh còn lại.

4.2. International Account (Expats) và Local Account

Phân tách nhóm nhân sự quản lý tệp khách hàng trong nước và nhóm nhân sự thị trường nước ngoài quản lý tệp khách hàng quốc tế được nhiều doanh nghiệp hiện nay lựa chọn để phân khúc khách hàng trên kênh Horeca.

Nhóm nhân sự phụ trách thị trường quốc tế (International Account) sẽ nắm bắt được phân khúc khách hàng ở nhiều nước khác nhau, biết được nhu cầu của họ để có thể dễ dàng phân phối các dịch vụ sao cho phù hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nhóm nhân sự quản lý tệp khách hàng trong nước (Local Account) sẽ am hiểu được tất cả các nét văn hoá đặc trưng của từng vùng miền và có thể đáp ứng được các nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

4.3. Key Account và Account

Một số doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng hình thức Key Account và Account để phân khúc khách hàng. Với mô hình chuỗi Key Account sẽ cung cấp những chính sách bán hàng, giao hàng và hình thức thanh toán tách biệt.

5. Tiềm năng phát triển Horeca tại Việt Nam

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của nhà hàng - khách sạn - resort trên nhiều tỉnh thành cả nước đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Horeca. Theo một báo cáo của tổng cục du lịch cho thấy nước ta hiện có 25.600 cơ sở lưu trú nhỏ lẻ, 119 khách sạn 5 sao, 261 khách sạn 4 sao và trên 490 khách sạn 3 sao.

Do đó mà nhu cầu hàng hoá, dịch vụ của kênh Horeca rất cao. Đặc biệt tại các thành phố du lịch lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... Khách du lịch đến những nơi này thường có nhu cầu cao với các dịch vụ hiện đại, vì vậy đã mang đến tiềm năng phát triển lớn cho các tổ hợp Horeca phổ biến.

Đặc biệt, khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam thường muốn được trải nghiệm văn hoá và không gian sống của người Việt. Đây chính là cơ hội tốt mà các doanh nghiệp đang kinh doanh kênh Horeca tại Việt Nam nên tận dụng để phát triển.

Tuy nhiên, tâm lý của các doanh nghiệp Horeca Việt Nam là chuộng hàng ngoại và khách hàng chưa thực sự tin tưởng vào chất lượng hàng Việt. Họ e ngại các rủi ro có thể gặp phải do phân khúc khách du lịch quốc tế thường có yêu cầu rất cao về mặt chất lượng.

Trước xu thế thắt chặt chi tiêu của các nhà hàng - khách sạn thì việc chuyển sang tìm kiếm các đối tác Horeca Việt Nam đang được đẩy mạnh. Với ưu thế là chi phí nhân công rẻ nên dễ dàng trong khâu vận chuyển, từ đó các sản phẩm của Việt nam đang dần được ưa chuộng hơn.

Mặt khác, chất lượng của các sản phẩm cũng ngày càng tốt hơn. Nhất là sự am hiểu văn hoá nước nhà nên các sản phẩm, dịch vụ trong nước tốt hơn rất nhiều so với doanh nghiệp nước ngoài.

Như vậy, các sản phẩm của doanh nghiệp trong nước ngày càng được ưa chuộng tại các nhà hàng, khách sạn lớn chính là dấu hiệu cho thấy tiềm năng phát triển vô cùng tốt của kênh Horeca tại Việt Nam.

Tiềm năng phát triển kênh Horeca tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ

6. Cơ hội việc làm lĩnh vực Horeca

Không chỉ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ mà kênh Horeca còn mang đến cho bạn nhiều việc làm tốt với mức lương vô cùng hấp dẫn:

6.1. Một số vị trí công việc ngành Horeca là gì?

Một số vị trí công việc ngành Horeca thường xuyên được các doanh nghiệp tuyển dụng:

Nhân viên Sales Horeca

Giám sát bán hàng kênh Horeca

Trưởng kênh Horeca

Nhân viên phát triển thị trường kênh Horeca

Giám đốc phát triển thị trường kênh Horeca

Trưởng bộ phận kinh doanh kênh Horeca

Các công việc hấp dẫn trong ngành Horeca

6.2. Mức lương ngành Horeca có cao không?

Mức lương ngành Horeca sẽ phụ thuộc vào vị trí công việc mà bạn đảm nhận và nơi bạn làm việc:

Cấp bậc nhân viên: 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Cấp giám sát, trưởng nhóm : 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Cấp quản lý, điều hành: Từ 15 triệu đồng/tháng trở lên.

Như vậy có thể thấy mức lương ngành Horeca sẽ ngày càng cao khi bạn đảm nhận các chức vụ cao hơn. Đồng thời, mức lương cao hay thấp còn phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm làm việc của mỗi người.

6.3. Kỹ năng cần thiết khi làm việc trong ngành Horeca là gì?

Các kỹ năng cần thiết khi làm việc trong ngành Horeca là gì? Để có thể hoàn thành tốt công việc được giao và thành công trong ngành Horeca thì bạn cần phải trang bị cho mình những kỹ năng sau:

Kỹ năng tổ chức công việc giúp bạn không bỏ sót việc và hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

Phong cách làm việc chuyên nghiệp

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng thích nghi

Kỹ năng quan sát

Nếu bạn yêu thích công việc trong ngành Horeca thì bạn có thể tham khảo trang web tuyển dụng trực tuyến uy tín là job3s để tìm được việc làm mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm việc làm qua các group tuyển dụng, group ngành Horeca trên mạng xã hội Facebook hoặc tìm việc làm thông qua các diễn đàn và các mối quan hệ của bạn.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc Horeca là gì? Đồng thời bạn cũng nhận biết được tiềm năng và vai trò to lớn của kênh Horeca đối với ngành nhà hàng - khách sạn. Nếu bạn đang làm việc trong ngành Horeca thì hãy lập một kế hoạch hành động phù hợp để có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.