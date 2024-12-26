HR admin là gì? Tổng hợp những thông tin cần biết về công việc của HR admin

1. HR admin là gì?

HR admin là gì? HR admin hay còn được gọi là HR Administrator, là nhân viên quản trị hành chính nhân sự. Đây là công việc rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây. HR admin có nhiệm vụ tìm kiếm, tuyển dụng các ứng viên tiềm năng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có trách nhiệm triển khai và phát triển chính sách nhân lực phù hợp với văn hóa công ty.

Đồng thời HR admin còn là vị trí đảm nhận các công việc liên quan đến giấy tờ, thủ tục và hồ sơ liên quan đến người lao động và dữ liệu doanh nghiệp.

Do đó, HR admin phải có những tố chất, chuyên môn liên quan đến con người, có nghiệp vụ tốt cũng như kỹ năng tổ chức quản trị nhân lực ổn định nhằm góp phần xây dựng cơ cấu doanh nghiệp.

HR admin là nhân viên quản trị hành chính nhân sự

2. Công việc của HR admin là gì?

Công việc của HR admin là gì? Công việc của HR admin chủ yếu xoay quanh nhân sự công ty và các công việc hành chính khác. Đây là công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cũng như khả năng chịu áp lực để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Một trong những công việc của HR admin là lên kế hoạch tuyển dụng

Tùy thuộc vào quy mô nhân sự của doanh nghiệp, công việc của HR admin sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, một số đầu việc chính mà HR admin phải làm bao gồm:

Lên kế hoạch tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp thông qua trình tự các bước lọc hồ sơ CV, phỏng vấn, phổ biến các thủ tục và chính sách liên quan trong công ty cho ứng viên.

Quản lý hợp đồng lao động, bảo hiểm, phụ cấp cũng như thực hiện các chính sách đãi ngộ cho công nhân viên theo quy định pháp luật cũng như nội quy lao động của công ty.

Giảm sát cũng như đánh giá chất lượng nhân sự làm việc tại công ty thông qua hệ thống KPIs hoặc hiệu suất công việc của nhân viên. Từ đó, có những đề xuất tăng lương, thưởng hoặc luân chuyển nhân sự một cách hợp lý.

Đưa ra những chính sách đãi ngộ nhân viên phù hợp để nhân viên gắn bó lâu dài, đặc biệt là những nhân viên giỏi.

Xây dựng bảng tính lương , đồng thời thanh toán lương hàng tháng cho người lao động.

Giải đáp các thắc mắc về chính sách của công ty cho cán bộ công nhân viên.

Thiết lập văn hóa tổ chức, triển khai các hoạt động teambuilding nhằm gắn kết nhân sự công ty, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.

Công việc của HR admin là gì? Công việc của HR admin liên quan trực tiếp đến nhân sự công ty

3. Làm thế nào để trở thành HR admin?

Như đã đề cập trong khái niệm HR admin là gì, để trở thành một HR admin bạn cần có kiến thức chuyên môn cũng như những kỹ năng cần thiết. Những tố chất ứng viên cần có để trở thành nhân viên quản trị hành chính nhân sự là:

3.1. Trình độ chuyên môn

Một trong những yêu cầu đối với HR admin là trình độ chuyên môn và kiến thức chuyên ngành. Các doanh nghiệp thường ưu tiên nhân sự tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực. Điều này thể hiện được ứng viên đã có những kiến thức nền tảng trong công tác nhân sự. Hiểu biết về kiến thức hành chính, doanh nghiệp giúp HR admin đưa ra những phương án phù hợp với định hướng công ty cũng như người lao động.

Bên cạnh đó, HR admin cũng phải trang bị đầy đủ những kiến thức về pháp luật lao động cũng như kiến thức chuyên ngành liên quan để đảm bảo quá trình làm việc được thực hiện theo đúng quy định, từ đó mang lại hiệu quả công việc.

HR admin cần trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn

3.2. Kỹ năng tổ chức, quản lý, giải quyết vấn đề

Là vị trí làm việc trực tiếp với nhân viên và người lao động. Do đó kỹ năng tổ chức và quản lý nhân sự là những tố chất HR admin phải có. Thông thường, trong quá trình lao động những xung đột về quyền và nghĩa vụ lao động liên quan đến lương thưởng, phúc lợi nhân viên là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy, HR admin cần có kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng có hiệu quả. Điều này nhằm đảm bảo môi trường làm việc được lành mạnh, đảm bảo nội bộ đoàn kết, phát triển công ty.

3.3. Kỹ năng giao tiếp

Đóng vai trò là cầu nối gắn kết nhân viên với doanh nghiệp, do đó kỹ năng giao tiếp là điều HR admin cần thiết phải có. Một HR admin có kỹ năng giao tiếp tốt không chỉ góp phần hỗ trợ công tác tuyển dụng được dễ dàng, mà còn giúp cho người lao động gắn bó với công ty lâu dài, thể hiện hình ảnh công ty qua cuộc phỏng vấn ứng viên cũng như giải quyết các vấn đề về nhân sự.

HR admin cần có kỹ năng giao tiếp tốt

3.4. Thành thạo các phần mềm nhân sự

Trong thời đại số hóa hiện nay, HR admin phải biết cách sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ quản lý nhân sự. Điều này giúp họ tối ưu hóa các nhiệm vụ cần làm, hỗ trợ giảm bớt thời gian làm việc cũng như phân bổ nguồn lực được tốt hơn. Đối với các công ty, doanh nghiệp tập đoàn lớn, việc ứng viên HR Admin sử dụng thành thạo các phần mềm quản trị nhân sự rất lợi thế, là một điểm cộng lớn trong tuyển dụng.

3.5. Kỹ năng đa nhiệm

HR Admin được ví là cỗ máy đa di năng tại doanh nghiệp. Vì vậy, sở hữu kỹ năng đa nhiệm giúp người làm quản trị hành chính nhân sự vừa đảm bảo tiến độ công việc vừa giải quyết ổn thỏa các công việc phát sinh.

Một HR admin có thể vừa giải quyết vấn đề vừa không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc luôn được nhà tuyển dụng đánh giá cao. Các công ty, doanh nghiệp luôn mong muốn có những nhân viên đa nhiệm.

Doanh nghiệp luôn cần HR admin có khả năng đa nhiệm

4. Cơ hội thăng tiến và thu nhập của HR admin

Cùng với HR admin là gì, nhiều người còn quan tâm đến lộ trình phát triển của ngành này. Nhìn chung, ngành HR cũng giống như những ngày nghề khác đi từ vị trí thấp đến cao trong quá trình tích lũy kinh nghiệm. Dưới đây là lộ trình phát triển thường thấy của 1 nhân viên HR admin:

- HR Intern: Thực tập sinh nhân sự

- HR Staff/ HR admin: Nhân viên nhân sự/ Quản trị nhân sự

- HR Executive: chuyên viên nhân sự

- HR Manager: Trưởng phòng nhân sự

- HR Director: Giám đốc nhân sự

Lộ trình thăng tiến của HR admin rất rõ ràng

Với những vị trí khác nhau như vậy, mức thu nhập của HR admin nói riêng và ngành HR nói chung cũng sẽ có sự thay đổi tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm cũng như quy mô doanh nghiệp.

Mức lương khởi điểm cho HR admin mới ra trường là 7 - 8 triệu đồng. Mức lương trung bình giao động của vị trí này là 10 -12 triệu đồng. Đối với công ty lớn, HR admin có kinh nghiệm lâu năm, mức thu nhập sẽ từ 25 triệu thậm chí là 30 triệu đồng. Có thể thấy, đây là công việc rất hấp dẫn với cơ hội thăng tiến rõ ràng, do đó ngành quản trị nhân lực nói chung đang được rất nhiều bạn trẻ theo học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

5. Phân biệt HR admin và HR Manager

HR admin và HR manager là hai vị trí quen thuộc trong ngành HR. Tuy nhiên nhiều người thường nhầm lẫn hai vị trí này hoặc cho rằng đây là một khái niệm chung. Do đó, nắm bắt được HR admin là gì giúp bạn phân biệt được với khái niệm HR manager.

Như đã đề cập ở trên, HR manager có vị trí cao hơn HR admin, HR admin chịu sự quản lý của HR manager. Trong đó, HR manager là người quản lý bộ phận nhân sự, thường tập trung chủ yếu vào việc lên chiến lược, kế hoạch tổng thể của việc sử dụng nhân sự một cách phù hợp, hợp lý. HR admin sẽ là người thực hiện các công việc hành chính và chiến lược mà HR manager đề ra.

Phân biệt HR admin với HR Manager

Trên đây là những thông tin cơ bản về HR admin là gì? Công việc của HR admin và các tố chất mà người làm quản trị hành chính nhân sự cần có. Hi vọng với những thông tin trên, bạn sẽ có cái nhìn cụ thể hơn cũng như có những định hướng phù hợp với công việc này. Để tìm kiếm các công việc về HR admin, hãy truy cập ngay vào job3s.ai - nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm miễn phí ích hợp hơn 20 loại AI hoàn toàn miễn phí. Hàng nghìn cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn đang chờ bạn.