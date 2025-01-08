Hướng dẫn cách đặt tên file CV chuẩn và chuyên nghiệp

Bạn băn khoăn chưa biết cách đặt tên file CV để không bị mất điểm? Việc đặt tên file CV sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá được ít nhiều phong cách và sự chuyên nghiệp của bạn. Đặt tên khéo léo thì sẽ lọt vào mắt xanh của nhân sự công ty. Vậy thì chúng ta cùng đi tìm câu trả lời để đặt tên file phù hợp nhé!

1. Vì sao cần đặt tên file CV xin việc chuẩn?

Thực tế thì nhiều ứng viên xem nhẹ vấn đề này và đặt tên file CV cực kỳ qua loa, thiếu chuyên nghiệp. Chưa bàn đến nội dung, nhiều nhà tuyển dụng sẽ chú ý đến hình thức CV nhiều hơn.

Thao tác bắt buộc:

Hơn nữa, khi bạn tạo CV online trên các trang web hỗ trợ tìm việc, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên CV sau khi hoàn tất quá trình chỉnh sửa và điền thông tin. Đây là một thao tác bắt buộc mà bất cứ ứng viên nào cũng phải thực hiện. Đặt tên file CV xong, CV của bạn mới được lưu về hệ thống và gửi đến nhà tuyển dụng.

Đặt tên file CV là công việc quan trọng trước khi gửi đi (Nguồn: Internet)

Dễ nhận diện khi đính kèm nhiều file:

Ngoài ra, các CV bây giờ chủ yếu đều được gửi qua Email, thỉnh thoảng có đính kèm Thư xin việc, Hồ sơ xin việc, Đơn xin việc,... Lúc ấy, bạn cần biết cách viết email gửi CV và đặt tên file CV để nhà tuyển dụng dễ nhận diện và phân biệt với các loại tài liệu còn lại.

Đúng ý nhà tuyển dụng:

Bạn hãy thử đặt mình vào nhân sự khi phải xem rất nhiều CV, hàng chục, hàng trăm hồ sơ xin việc gửi về cùng một lúc. Họ sẽ mở CV nào trước? Khi bạn biết cách đặt tên cho CV thật chuẩn, CV của bạn sẽ lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng.

Dễ nhớ và thiện cảm:

Không những thế, tên CV ngắn gọn sẽ giúp nhân sự cảm thấy dễ nhớ và lúc bạn đến phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ nhớ ngay ra CV đó và có chút thiện cảm với bạn, để ý bạn nhiều hơn.

Chỉ thông qua một cái tên, nhà tuyển dụng có thể đánh giá sơ bộ về tính cách của ứng viên và mức độ quan tâm công việc. Nếu tên file CV ấy sơ sài, bạn có thể bị đánh giá là hời hợt, thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng nhà tuyển dụng, không coi trọng công việc mà bạn đang ứng tuyển.

2. Hướng dẫn cách đặt tên file CV thu hút

Từ những lỗi hay mắc vừa liệt kê ở trên, đến đây, chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm và mô-típ chung để các bạn cảm thấy việc đặt tên file CV diễn ra dễ dàng hơn.

Lỗi đặt sai tên file của CV (Nguồn: Internet)

Cách đặt tên file CV:

Dùng tên thật của bạn.

Ngắn gọn, trọng tâm.

Áp dụng đúng quy tắc chung để đặt tên cho một tập tin (file).

Dùng thêm cụm từ “CV” cho file.

Xóa các con số đánh dấu phiên bản.

Công thức đặt tên file CV chuẩn:

CV_TÊN ỨNG VIÊN_VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

CV - VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN - TÊN ỨNG VIÊN

Và với tên file CV tiếng Anh cũng tương tự như vậy:

CV - Full Name - Apply position

Ví dụ:

CV_Hoàng Ngọc Nhi_Nhân viên Kinh doanh

CV - Nguyễn Hồng Nhung - Nhân viên Marketing

Đặt tên file khi có quá nhiều ký tự:

Nếu tên bạn + tên vị trí công việc quá nhiều ký tự có thể viết tắt một số cụm từ và tên đệm để không bị thiếu thông tin. Giả sử, vẫn với 2 ví dụ ở trên, chúng ta bị giới hạn ký tự thì sửa lại như sau:

CV_Hoàng Ngọc Nhi_Nhân viên KD

CV - Nguyễn H.Nhung - Nhân viên Marketing

Nhưng nếu không bị giới hạn ký tự, khuyến khích bạn nên viết đầy đủ các chữ cái và dấu câu. Với công thức đặt tên như trên bạn cũng có thể áp dụng khi đặt tên CV doc và một số định dạng khác, không những cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà tuyển dụng, bạn còn tự tạo cho bản thân hình ảnh chuyên nghiệp, nghiêm túc trong mắt họ.

3. Những lỗi thường gặp trong cách đặt tên file CV

Nhiều bạn vẫn chủ quan nghĩ rằng việc đặt tên file khi download CV xin việc không có gì khó. Thế nhưng, nhiều bạn vẫn hay mắc các lỗi thường gặp như sau:

3.1. Lỗi viết sai chính tả, viết tắt

Điều tối kị nhất trong việc trình bày CV là viết sai chính tả, viết tắt. Bất cứ văn bản nào được gửi đến nhà tuyển dụng cũng phải quan tâm đến vấn đề câu chữ. Tốt nhất là khi viết CV online đầy đủ dấu câu, ngữ nghĩa và không dùng từ lóng.

Một số nhà tuyển dụng còn cẩn thận và khó tính đến mức để ý cả cách trình bày dấu chấm, dấu phẩy. Chẳng hạn: sau dấu chấm và dấu phẩy phải cách ra một khoảng trống rồi mới viết tiếp, không được ghi liền, hoặc là sau dấu chấm phải viết hoa, tên riêng viết hoa,...

Một số bạn còn không viết đúng tên công ty ứng tuyển, quên viết hoa tên riêng khiến cho nhà tuyển dụng cảm thấy khó chịu và không có mấy thiện cảm.

3.2. Tên file CV chung chung

Cách đặt tên file CV chung chung theo vị trí công việc ứng tuyển: CV nhân viên kinh doanh, CV nhân viên content marketing, CV kỹ thuật,... sẽ khiến nhà tuyển dụng không nhận biết được bạn là ai. Đến hôm phỏng vấn, họ cũng sẽ khó tìm lại CV hay hồ sơ của bạn vì trên CV làm gì có tên bạn.

Không nên đặt tên file CV đặt chung chung gây khó hiểu, dài dòng (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, một số bạn đặt tên CV có ký tự khá dài và khó hiểu hoặc nhiều bạn ghi tên CV quá trẻ con, chẳng khác gì những tên Email. Ví dụ: CV công chúa bong bóng, CV 123,... Đừng chèn thêm số hay ký hiệu vào tên file CV nhé.

3.3. Tên file CV viết mỗi tên người gửi

Một kiểu lỗi nữa cũng thường xuyên dễ gặp là tên file chỉ ghi tên người tạo CV. Có thể các bạn sẽ đặt mỗi tên của bản thân, như là: Trần Đức Minh, Nguyễn Kiều Trang,... Nếu đặt tên như thế này thì khá cụt và không đầy đủ.

Nếu bạn nộp CV xin việc qua Email cùng nhiều tài liệu khác, nhà tuyển dụng sẽ bị lẫn file do bạn không chú thích cụ thể đâu là CV. Mỗi lần tìm CV, họ lại mất công mở từng file riêng để kiểm tra và cảm thấy thật mất thời gian. Thế là vô hình chung bạn đã tự tạo điểm trừ cho mình rồi. Đừng đặt mỗi tên riêng của bạn khi tạo file CV và gửi nhà tuyển dụng nhé.

3.4. Tên file CV chỉ đính mỗi tên người nhận

Ngược hẳn với trường hợp ở trên, có một số bạn chỉ đặt tên CV theo tên người nhận là cách đặt tên file CV sai. Chẳng hạn: Kính gửi chị A _ Phòng Nhân sự, Gửi anh B - Bộ phận nhân sự,... Bạn có chắc chắn người nhận được CV này sẽ có tên và giữ chức vụ giống tên file bạn đã điền chứ?

Câu trả lời là chưa chắc rồi. Có thể người mà bạn liên hệ chỉ là một bên đại diện của phòng tuyển nhân sự chứ không phải là người phụ trách việc lọc hồ sơ ứng viên. Do đó, khá nhiều bạn đã mất điểm vì đặt tên theo công thức này.

Đặt tên file CV đúng tên (Nguồn: Internet)

Lỗi mắc cũng loanh quanh vấn đề không nêu tên người viết CV. Cần nhớ: tên người viết CV cần được đề cập trong CV để nhà tuyển dụng có thể biết bạn ở file nào. Thử tưởng tượng xem, từ file Thư xin việc, CV ứng tuyển, Sơ yếu lý lịch cứ ghi một cái tên giống hệt nhau: Kính gửi…, Kính gửi…, quả thật rất dễ gây ức chế cho người duyệt hồ sơ. Vì vậy, hãy tinh tế một chút trong những vấn đề này nhé.

4. Gửi CV bằng Email cần chú ý điều gì?

Đặt tên file CV cũng liên quan ít nhiều đến hình thức gửi CV qua email. Khi gửi CV bằng phương tiện Email, bạn cần lưu ý một số vấn đề như sau:

4.1. Điền chủ đề Email

Rất nhiều bạn thường xuyên bỏ qua chủ đề Email vì không hiểu phần này để làm gì hoặc không biết ghi như thế nào. Khi bạn gửi Email cho ai đó, Email ấy nên có tên để tăng sự chuyên nghiệp và kích thích người nhận đọc tin nhắn.

Nhớ điền tiêu đề mail khi gửi CV (Nguồn: Internet)

Vì nhiều nhà tuyển dụng đôi khi sẽ nghĩ đó là tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo nên sẽ vô tình bỏ qua. Họ sẽ chú ý bạn nhiều hơn nếu Email ấy là do ứng viên gửi đến.

Bạn có thể ghi chủ đề CV giống như cách đặt tên file CV. Hoặc bạn có thể điền cú pháp:

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ..._HỌ TÊN ỨNG VIÊN

Ví dụ:

Khi gửi CV thư ký - trợ lý bạn có thể điền chủ đề Email như sau:

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ TRỢ LÝ_HOÀNG NGỌC NHI

Tên chủ đề Email nên viết hoa để tăng tính thẩm mỹ về mặt hình thức. Đừng nhầm lẫn chủ đề giống với các câu văn soạn tin nhắn phía dưới. Chẳng hạn: “anh/chị cho em gửi CV ạ”. Trông không những thiếu chuyên nghiệp mà còn thể hiện bạn là người chưa sử dụng Email bao giờ.

4.2. Ghi chữ ký ở cuối Email

Để tăng sự thiện cảm, bạn nên tạo chân chữ ký cuối mỗi Email gửi CV xin việc. Không chỉ riêng Email gửi CV, bạn hãy áp dụng chữ ký cho tất cả các Email trao đổi với nhà tuyển dụng để họ tiện liên lạc với bạn.

Trong thanh công cụ của Email, nếu chịu khó tìm kiếm, bạn sẽ phát hiện thấy chức năng tự động cài Email để tiết kiệm thời gian gõ máy. Các thông tin trong chữ ký nên bao gồm: Họ và tên người gửi, Số điện thoại, Email. Có nhiều người vẫn chưa nhớ rõ Email của bạn dù bạn đã gửi tin nhắn cho họ, nên tốt nhất là hãy gửi cả thông tin Email trong chân chữ ký.

4.3. Gửi kèm các giấy tờ xin việc liên quan

Nếu nhà tuyển dụng chỉ yêu cầu gửi mỗi CV thì bạn chỉ cần gửi CV. Nhưng khuyến khích bạn hãy gửi thêm các giấy tờ liên quan, như là: đơn xin việc, bằng cấp, giấy chứng nhận đã tham gia các hoạt động ngoại khóa để tăng tính thuyết phục,...

Khi gửi CV có thể gửi kèm tài liệu liên quan để tăng tính thuyết phục (Nguồn: Internet)

Bạn có thể tách riêng từng file này giống CV hoặc gộp chung vào 1 file zip hoặc rar. Khi nhận được Email, họ chỉ cần giải nén là đọc được các thông tin còn lại. Từ cách bạn gộp file cũng đã cho thấy bạn là người rất am hiểu về các thủ thuật cơ bản của Tin học văn phòng rồi.

4.4. Để ý dung lượng file

Email có giới hạn về dung lượng nên các tập tin mà bạn đính kèm trong Email nên có dung lượng dưới 1 MB. Nếu quá dung lượng, bạn sẽ không thể gửi được Email. Bạn chỉ cần gửi CV và những tài liệu thật nổi bật, không cần phải nhồi nhét quá nhiều hoặc liệt kê hết tài liệu này đến tài liệu khác. Đến khi kéo file, nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy chán nản với một khối lượng thông tin đồ sộ.

Trên đây là gợi ý cách đặt tên file CV xin việc sao cho hợp lý và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Là chi tiết nhỏ nhưng nếu làm chỉn chu thì nhà tuyển dụng sẽ rất thích các ứng viên có tính cẩn thận và biết quan tâm công việc từ những chi tiết nhỏ nhất. Job3s chúc bạn nhận được kết quả tốt với các mẹo trên.