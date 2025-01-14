Hướng dẫn viết mẫu CV Biên - Phiên dịch chuyên nghiệp chinh phục nhà tuyển dụng

1. Mẫu CV Biên - Phiên dịch bao gồm những nội dung gì?

Muốn CV của mình trở nên ấn tượng, trước tiên bạn cần biết 1 bản CV Biên - Phiên dịch có những nội dung cơ bản nào, từ đó mới có thể sáng tạo và làm cho nó trở nên nổi bật.

Khi tìm hiểu về CV Biên - Phiên dịch, bạn cần quan tâm đến 2 yếu tố là cấu trúc và nội dung.

Về cấu trúc:

CV Biên - Phiên dịch có cấu trúc không quá khác biệt so với một chiếc CV thông thường, bao gồm:

Phần thông tin cá nhân ở phần đầu.

Phần kinh nghiệm làm việc ở vị trí trung tâm và dễ nhìn nhất.

Font chữ cơ bản, dễ đọc.

Giữa các phần của nội dung CV cần có các khoảng cách hợp lý.

Về nội dung:

Một bản CV Biên - Phiên dịch sẽ bao gồm các nội dung sau:

Tiêu đề của CV.

Tóm tắt về mục tiêu nghề nghiệp: 3 - 4 dòng ngắn gọn nhằm xác định mục tiêu nghề nghiệp bao gồm mục tiêu ngắn và dài hạn, những mục tiêu này nên phù hợp với định hướng của nghề Biên - Phiên dịch.

Kinh nghiệm làm việc: Tóm tắt các mốc thời gian của từng công việc và khái quát chi tiết các nhiệm vụ đã từng thực hiện, kết quả công việc và thành tựu đạt được.

Học vấn: Bao gồm thông tin về cơ sở đào tạo, chuyên ngành đào tạo, điểm trung bình học tập và các loại chứng chỉ, thành tích đạt được.

Kỹ năng tích lũy được trong quá trình làm việc.

Một số thông tin khác.

Về cơ bản, cấu trúc của 1 bản CV Biên - Phiên dịch không có quá nhiều điểm khác biệt so với một bản CV thông thường. Điểm khác biệt nằm ở việc bạn sáng tạo, sắp xếp và điền các thông tin của mình sao cho hấp dẫn nhất với nhà tuyển dụng.

Một mẫu CV Biên - Phiên dịch có cấu trúc đầy đủ

2. Hướng dẫn viết CV Biên - Phiên dịch

Việc viết CV Biên - Phiên dịch không hề khó, chỉ cần bạn chú ý là có thể làm tốt. Nếu đây là lần đầu tìm việc trong ngành Biên - Phiên dịch hoặc lo lắng không biết CV của mình đã chuẩn trong mắt nhà tuyển dụng hay chưa, có thể tham khảo cách hướng dẫn cách điền mẫu CV dưới đây:

Đối với phần thông tin cá nhân:

Việc điền thông tin ở mục này chắc chắn sẽ không làm khó bạn, chỉ cần cung cấp đầy đủ một số nội dung cơ bản để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng liên hệ, bao gồm:

Họ tên

Năm sinh

Vị trí công việc hiện tại

Email

Số điện thoại

Địa chỉ

Trang web về công việc/blog (nếu có)

Ví dụ:

Nguyễn Thanh Lâm (Biên dịch viên)

Năm sinh: 21/06/1997

Số điện thoại: 0921061997

Email: [email protected]

Địa chỉ: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối với phần mục tiêu nghề nghiệp

Muốn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, ở phần này bạn nên tìm hiểu trước về định hướng của công ty, sau đó cân nhắc xem có phù hợp với mục tiêu của mình hay không. Nếu phù hợp với định hướng mà bạn muốn phát triển, hãy viết ngắn gọn từ 3 - 5 câu, chú ý sử dụng các tính từ và động từ gần với định hướng của vị trí tuyển dụng.

Ở phần này cần chú ý viết đầy đủ cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Như vậy sẽ giúp cho nhà tuyển dụng nhận định bạn là người phù hợp, có thể làm việc lâu dài.

Ví dụ: Với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Biên dịch, đã có chứng chỉ HSK 6, tôi tin mình có thể đảm nhiệm công việc biên dịch viên tại nhà xuất bản. Mục tiêu trong ngắn hạn của tôi là tiếp tục nỗ lực để trở thành trưởng nhóm biên dịch. Mục tiêu dài hạn là có thể phát triển sự nghiệp tại vị trí cao hơn hoặc ở nước ngoài.

Đối với phần kinh nghiệm làm việc

Ở phần này, ứng viên nên liệt kê các công việc có liên quan đến vị trí hiện tại đang ứng tuyển. Hãy dùng 1 - 2 gạch đầu dòng để mô tả rõ công việc từng đảm nhận, đặc biệt hãy chỉ rõ mình đã làm việc trong lĩnh vực nào và sử dụng ngôn ngữ nào.

Ứng viên cũng nên sắp xếp các công việc làm gần đây nhất lên trên để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng theo dõi.

Ví dụ:

Công ty A | Tháng 6/2023 - hiện tại

Phiên dịch tài liệu, email, biên bản họp và thông số kỹ thuật của sản phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.

Viết tài liệu theo yêu cầu của cấp trên bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Phiên dịch Việt - Anh trong các cuộc họp với đối tác, khách hàng bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Đối với phần học vấn và bằng cấp

Là một trong các nghề mang tính đặc thù, đòi hỏi ứng viên phải có chuyên môn tốt, do đó nhà tuyển dụng sẽ vô cùng chú ý đến thông tin học vấn và bằng cấp trong CV của bạn. Ứng viên nên cung cấp thông tin này lên phía trên của CV, bao gồm đầy đủ nội dung sau:

Tên trường/cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Thời gian theo học

Điểm trung bình toàn khóa

Các thành tích/giải thưởng đạt được trong quá trình học (nếu có)

Đối với phần kỹ năng

Kỹ năng được xem là một trong những yếu tố giúp cho CV của bạn trở nên nổi bật hơn. Bởi vậy ở phần này cần lựa chọn từ 4 - 6 kỹ năng tốt nhất để thêm vào. Chú ý hãy lựa chọn những kỹ năng có liên quan đến ngành nghề hoặc vị trí ứng tuyển.

Dưới đây là cách viết kỹ năng trong mẫu CV phiên dịch mà bạn có thể tham khảo:

Am hiểu và sử dụng thành thạo công cụ và phần mềm dịch thuật trên Internet.

Thành thạo tin học văn phòng.

Am hiểu về văn hóa của châu Á, từng thực tập tại Đại sứ quán Hàn Quốc.

Có khả năng thuyết trình trước đám đông.

Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Đối với phần chứng chỉ

Chứng chỉ cũng là một trong những yếu tố giúp ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Đặc biệt đối với ngành Biên - Phiên dịch thì chứng chỉ này càng quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn có thể thêm thông tin của chứng chỉ ngoại ngữ đã hoàn thành hoặc chứng chỉ liên quan đến ngành nghề.

Ví dụ:

Đối với vị trí phiên dịch viên trong công ty truyền thông, bạn có thể tham khảo cách ghi chứng chỉ như sua:

HSK 5

IELTS 8.0

The Fundamental of Digital Marketing Certificate

Đối với phần thông tin tham chiếu

Nhiều nhà tuyển dụng có thói quen kiểm tra tính chính xác, trung thực của những thông tin mà ứng viên cung cấp trong CV. Do đó dù không bắt buộc nhưng nếu có thông tin của người tham chiếu, CV Biên - Phiên dịch của bạn sẽ trông chỉn chu và hoàn thiện hơn.

Ở phần này, dù đơn giản nhưng ứng viên vẫn cần chú ý để đảm bảo có đầy đủ các thông tin sau:

Họ tên của người tham chiếu

Vị trí/chức vụ

Số điện thoại/email liên hệ công việc

Cách viết CV của ngành phiên dịch không hề phức tạp

3. Một số lưu ý khi viết CV Biên - Phiên dịch

Trong quá trình viết CV Biên - Phiên dịch, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau để giảm thiểu lỗi sai và tăng khả năng trúng tuyển:

Nên nộp thêm hoặc đính kèm CV bằng ngôn ngữ thứ 2

Ngôn ngữ chính là một trong những điểm có tính cạnh tranh vô cùng cao trong ngành Biên - Phiên dịch. Do đó nếu đính kèm hoặc gửi thêm 1 CV bằng ngôn ngữ thứ 2 bên cạnh tiếng Việt sẽ giúp cho CV của bạn trở nên ấn tượng hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý là CV này chỉ nên là CV phụ đính kèm, bởi không phải nhà tuyển dụng nào cũng có thể hiểu được những gì bạn thể hiện trong CV.

Đính kèm thêm Portfolio

Biên - Phiên dịch là một trong những nghề mà bạn rất khó để thể hiện toàn bộ nội dung sản phẩm trong 1 bản CV bởi dung lượng thường tương đối dài hoặc khó thể hiện trên giấy. Trong trường hợp này, bạn có thể đính kèm chúng trong portfolio, vừa không làm ảnh hưởng đến dung lượng của CV vừa giúp cho nhà tuyển dụng có cái nhìn toàn diện về toàn bộ quá trình làm việc của bạn.

Sử dụng thêm một bản CV bằng ngoại ngữ khác sẽ giúp bạn ghi điểm ấn tượng

Kiểm tra thật kỹ CV trước khi gửi để đảm bảo không bị sai chính tả

Biên - Phiên dịch là một trong các ngành cực kỳ khắt khe về chính tả, đòi hỏi ứng viên phải chỉn chu, chính xác từ những điều nhỏ nhất. Bởi vậy hãy đảm bảo CV của bạn được trình bày logic, đẹp mắt và tuyệt đối không có sai sót nào.

Thêm vào CV kinh nghiệm hoặc kỹ năng không liên quan

Như đã chỉ ra ở phần hướng dẫn viết, đối với kinh nghiệm và kỹ năng, bạn không nên ôm đồm và cho quá nhiều thông tin vào đó, tránh tình trạng làm loãng và nhiễu loạn dữ liệu. Đặc biệt với phần kỹ năng, bạn hãy lựa chọn các kỹ năng thực sự có liên quan và dễ dàng chứng minh được.

