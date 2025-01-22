Khối B gồm những ngành nào? Top 5 ngành hot, không lo thất nghiệp

CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Khối B là một trong những khối thi phổ biến trong kỳ thi THPT Quốc gia, gây nhiều thắc mắc cho học sinh về khối B gồm những ngành nào. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và nhu cầu ngày càng cao của xã hội, các ngành học thuộc khối B luôn có vị trí quan trọng và đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước. Hãy cùng job3s tìm hiểu những ngành hot thuộc khối B để có định hướng đúng đắn khi lựa chọn ngành học.
1. Khối B gồm những môn học nào?

Trước khi tìm hiểu khối B gồm những ngành nào, khối B gồm tổ hợp các môn Toán học, Hoá học và Sinh học.

Hiện nay, khối B đã được mở rộng, bao gồm các môn học khác như Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý,... Dưới đây là một số tổ hợp môn học trong khối B:

  • B01: Toán, Sinh học, Lịch sử
  • B02: Toán, Sinh học, Địa lí
  • B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
  • B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
  • B05: Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
  • B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

2. Khối B gồm những ngành nào?

Khi nói đến khối B, hầu hết mọi người thường nghĩ học để trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, khối B đã phát triển với đa dạng các ngành nghề, nhiều lựa chọn cho sinh viên. Để hiểu rõ hơn về khối B gồm những ngành nào, hãy cùng xem bảng dưới đây nhé!

Nhóm ngành Tên ngành
Nhóm ngành Y - Dược
  • Y khoa
  • Y dự phòng
  • Y cổ truyền
  • Y tế công cộng
  • Dược học
  • Điều dưỡng
  • Răng - Hàm - Mặt
  • Dinh dưỡng
  • Kỹ thuật hình ảnh y học
  • Kỹ thuật phục hồi chức năng
  • Kỹ thuật xét nghiệm y học
  • Kỹ thuật phục hình răng
Nhóm ngành Thú y
  • Thú y
  • Dịch vụ thú y
  • Chăn nuôi thú y
  • Chăn nuôi
Nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  • Chăn nuôi
  • Bảo vệ thực vật
  • Lâm nghiệp đô thị
  • Bất động sản
  • Công nghệ sinh học
  • Khoa học cây trồng
  • Khuyến nông
  • Du lịch sinh thái
  • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
  • Lâm học
  • Lâm sinh
  • Khoa học môi trường
  • Quản lý tài nguyên môi trường
  • Quản lý đất đai
Nhóm ngành Sư phạm - Sư phạm kỹ thuật
  • Sư phạm hóa
  • Sư phạm sinh
  • Sư phạm khoa học tự nhiên
  • Tâm lý học
  • Công nghệ thực phẩm
  • Công nghệ kỹ thuật môi trường
  • Khoa học môi trường
  • Kỹ thuật nữ công
  • Quản lý tài nguyên và môi trường
Nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng
  • Công nghệ kỹ thuật môi trường
  • Kỹ thuật cấp thoát nước
  • Nhóm ngành Kỹ thuật
  • Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm
  • Công nghệ kỹ thuật môi trường
  • Công nghệ thực phẩm
  • Quản lý tài nguyên và môi trường
  • Công nghệ sinh học
  • Công nghệ kỹ thuật hóa học
  • Bảo hộ lao động
  • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Nhóm ngành Kinh tế - Ngân hàng
  • Kinh tế đầu tư
  • Kinh tế nông nghiệp
  • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
  • Quản lý dự án
Nhóm ngành Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật công nghệ
  • Hải dương học
  • Khoa học môi trường
  • Kỹ thuật y sinh
  • Khoa học chế biến món ăn
  • Công nghệ Sinh học
  • Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực
  • Đảm bảo chất lượng và ATTP
  • Công nghệ vật liệu
  • Khoa học thủy sản
  • Khoa học Vật liệu
  • Hóa học
  • Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực
  • Công nghệ chế biến Thủy hải sản
  • Địa chất học
Nhóm ngành Tâm lý học
  • Tâm lý học
  • Tâm lý giáo dục

3. Cách chọn ngành phù hợp cho khối B

Khối B với sự đa dạng và tiềm năng phát triển của các ngành học, mở ra nhiều cơ hội cho học sinh theo đuổi đam mê và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, dù chọn thi khối B gồm những ngành nào, học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng một số yếu tố sau:
Đánh giá khả năng của bản thân

Để bắt đầu chọn lựa ngành nghề phù hợp, bạn cần đánh giá khả năng của mình một cách cẩn thận. Hãy xem xét liệu bạn có đủ năng lực và kỹ năng để thực hiện công việc trong khối B gồm những ngành nào?

  • Sở thích cá nhân

Sở thích cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn ngành nghề. Hãy xem xét sở thích của bạn và xem nó có thể trở thành nguồn thu nhập không. Từ đó, bạn có thể liệt kê ra các ngành nghề phù hợp với mình để lựa chọn và đánh giá.

  • Tìm hiểu về nhu cầu của xã hội

Bên cạnh khả năng và sở thích cá nhân, khi lựa chọn ngành nghề, bạn cũng cần tìm hiểu về nhu cầu của xã hội. Nếu khối B gồm những ngành nào không phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thì tỷ lệ thất nghiệp có thể rất cao.

  • Phát triển bản thân

Đầu tư trau dồi và phát triển bản thân là bước quan trọng để tạo ra cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Đặc biệt, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 4.0, việc tiếp cận kiến thức mới và kỹ năng mới trở nên dễ dàng hơn, giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

4. Các trường đại học tuyển sinh khối B chất lượng nhất

Ngoài tìm hiểu khối B gồm những môn nào và ngành nào, việc lựa chọn trường đại học uy tín là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số trường đại học tuyển sinh khối B chất lượng nhất, được đông đảo học sinh và phụ huynh tin tưởng:

Khu vực Tên trường
Khu vực miền Bắc
  • Học viện Quân Y
  • Đại học Y Hà Nội
  • Học viện Y Học Cổ Truyền Việt Nam
  • Đại học Y Dược Thái Bình
  • Đại học Y Thái Nguyên
  • ĐH Quốc Gia Hà Nội
  • Đại học Sư Phạm Thái Nguyên
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội
  • Đại học Kinh Tế Quốc Dân
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  • Đại học Công Nghệ Đông Á
  • Đại học Y Hải Phòng
  • Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
  • Đại học Hải Phòng
  • Đại học Kiến Trúc Hà Nội
  • Đại học Công Nghiệp Hà Nội
  • Đại học Dân Lập Hải Phòng
  • Đại học Thái Bình
  • Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
  • Đại học Thăng Long
  • Đại học Hải Dương
  • Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
  • Đại học Hùng Vương
  • Đại học Đại Nam
  • Đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội
  • Đại học Dân Lập Đông Đô
  • Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Đại học Nguyễn Trãi
  • Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
  • Đại học Dân Lập Phương Đông
  • Đại học Điều Dưỡng Nam Định
  • Đại học Mỏ Địa Chất
  • Đại học Hạ Long
  • Đại học Thủ Đô Hà Nội
  • Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

Khu vực miền Trung
  • Đại học Phan Châu Trinh
  • Đại học Quảng Bình
  • Đại học Đà Nẵng
  • Đại học Tây Nguyên
  • Đại học Vinh
  • Đại học Y Dược Huế
  • Đại học Quảng Nam
  • Đại học Quang Trung
  • Đại học Quy Nhơn
  • Đại học Sư Phạm Huế
  • Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
  • Khoa Công Nghệ Đà Nẵng
  • Đại học Yersin Đà Lạt
  • Đại học Y Khoa Vinh
  • Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận
Khu vực miền Nam
  • ĐH Quốc Gia TPHCM
  • Đại học Sư Phạm TPHCM
  • Đại học Y Dược TPHCM
  • Trường Cao đẳng Dược TPHCM
  • Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
  • Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM
  • Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM
  • Đại học Công Nghiệp TPHCM
  • Đại học Quốc Tế Miền Đông
  • Đại học Tài Nguyên Môi Trường TPHCM
  • Đại học Hùng Vương TPHCM
  • Đại học Mở TPHCM
  • Đại học Nông Lâm TPHCM
  • Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Đại học Văn Hiến
  • Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Đại học An Giang
  • Đại học Xây Dựng Miền Tây
  • Đại học Sài Gòn
  • Đại học Đồng Nai
  • Đại học Bình Dương
  • Đại học Bạc Liêu
  • Đại học Công Nghệ Đồng Nai
  • Đại học Cửu Long
  • Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
  • Đại học Lạc Hồng
  • Đại học Công Nghệ Miền Đông
  • Đại học Tây Đô
  • Đại học Văn Lang
  • Đại học Nam Cần Thơ
  • Đại học Thủ Dầu Một
  • Đại học Tôn Đức Thắng
  • Đại học Võ Trường Toản

5. Những ngành nghề triển vọng trong khối B

Lựa chọn khối B gồm những ngành nào, học sinh sẽ có cơ hội theo đuổi những ngành nghề hot, đáp ứng nhu cầu cao của thị trường lao động và mang lại thu nhập ổn định trong tương lai.

5.1. Bác sĩ

Bác sĩ luôn là một trong những ngành nghề hàng đầu mà sinh viên khối B gồm những ngành nào thường mơ ước, với điểm thi đầu vào cao và tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt. Chương trình đào tạo bác sĩ kéo dài từ 6 đến 7 năm.

Đặc biệt, nghề bác sĩ có tiềm năng công việc cao, mức lương hấp dẫn và được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, để thành công trong ngành này, bạn cần có đam mê, tâm huyết và sức khỏe tốt.

5.2. Công nghệ sinh học

Đây là lĩnh vực sử dụng kiến thức sinh học và các quy trình công nghệ để tạo ra các sản phẩm hữu ích cho con người hoặc tăng cường hiệu suất sản phẩm.

Công nghệ sinh học bao gồm nhiều ngành khác nhau như: ứng dụng trong y học và dược phẩm, nông nghiệp và chăn nuôi, sản xuất các sản phẩm sinh học, xử lý ô nhiễm môi trường, và bảo quản thực phẩm,...

5.3. Sản xuất, chế biến thực phẩm

Việt Nam với nền kinh tế nông nghiệp phát triển, do đó, ngành sản xuất và chế biến thực phẩm đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên khối B. Đây là một ngành yêu cầu am hiểu và kinh nghiệm, nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, bảo quản chúng sau khi thu hoạch và quản lý chăn nuôi.

5.4. Nhà tâm lý học

Khi xã hội phát triển, áp lực trong cuộc sống ngày càng gia tăng đối với con người. Do đó, các vấn đề về tâm lý như trầm cảm, rối loạn cảm xúc, tự kỷ cũng ngày càng được chú ý nhiều hơn. Đây là lý do tại sao ngành tâm lý học trở thành một ngành nghề triển vọng đối với sinh viên khối B. Tâm lý học là một ngành yêu cầu kinh nghiệm, hiểu biết sâu về hành vi và cảm xúc của con người.

5.5. Thú y

Ngành thú y được dự đoán sẽ mang lại mức lương hấp dẫn cho sinh viên khối B. Thú y là ngành học về các kỹ năng lâm sàng nhằm chăm sóc và điều trị cho động vật. Nó bao gồm cả việc kiểm soát và điều trị các bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật.

6. Những ai phù hợp học khối B?

Khối B là một trong những khối thi phổ biến với nhiều ngành học, thu hút đông đảo học sinh lựa chọn. Tuy nhiên, ngoài việc tìm hiểu khối B gồm những ngành nào, học sinh cần hội tụ một số yếu tố sau:

  • Có khả năng tư duy logic, khoa học: Các môn học thuộc khối B gồm những ngành nào đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy logic, khoa học để hiểu và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.
  • Có khả năng ghi nhớ tốt: Khối B có nhiều môn học với lượng kiến thức lớn, đòi hỏi học sinh phải có khả năng ghi nhớ tốt để tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế.
  • Có khả năng học tập độc lập: Việc học tập các môn học thuộc khối B cần sự chủ động và tích cực của học sinh.
  • Có niềm yêu thích với các môn học khoa học tự nhiên: Khối B tập trung vào các môn học khoa học tự nhiên như Toán, Sinh học, Hoá học, Vật lý... Do đó, học sinh cần có niềm yêu thích với các môn học này để tạo hứng thú trong quá trình học tập.
  • Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng: Việc lựa chọn khối B gồm những ngành nào cần xuất phát từ định hướng nghề nghiệp cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành bác sĩ, bạn cần lựa chọn thi khối B để theo học ngành Y khoa.

Sau khi tìm hiểu Khối B gồm những ngành nào, bạn có thể nhận thấy khối này mở ra nhiều cơ hội cho học sinh lựa chọn ngành học theo sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp. Hãy tự tin, nỗ lực hết mình và theo đuổi đam mê, bạn sẽ gặt hái được thành công trên con đường chinh phục tri thức và phát triển bản thân khi theo học khối B.

