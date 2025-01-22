Khối B gồm những ngành nào? Top 5 ngành hot, không lo thất nghiệp

1. Khối B gồm những môn học nào?

Trước khi tìm hiểu khối B gồm những ngành nào, khối B gồm tổ hợp các môn Toán học, Hoá học và Sinh học.

Khối B gồm tổ hợp các môn Toán học, Hoá học và Sinh học​

Hiện nay, khối B đã được mở rộng, bao gồm các môn học khác như Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý,... Dưới đây là một số tổ hợp môn học trong khối B:

B01: Toán, Sinh học, Lịch sử

B02: Toán, Sinh học, Địa lí

B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân

B05: Toán, Sinh học, Khoa học xã hội

Toán, Sinh học, Khoa học xã hội B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

2. Khối B gồm những ngành nào?

Khi nói đến khối B, hầu hết mọi người thường nghĩ học để trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, khối B đã phát triển với đa dạng các ngành nghề, nhiều lựa chọn cho sinh viên. Để hiểu rõ hơn về khối B gồm những ngành nào, hãy cùng xem bảng dưới đây nhé!

Nhóm ngành Tên ngành Nhóm ngành Y - Dược Y khoa

Y dự phòng

Y cổ truyền

Y tế công cộng

Dược học

Điều dưỡng

Răng - Hàm - Mặt

Dinh dưỡng

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật phục hồi chức năng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật phục hình răng Nhóm ngành Thú y Thú y

Dịch vụ thú y

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi Nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp Chăn nuôi

Bảo vệ thực vật

Lâm nghiệp đô thị

Bất động sản

Công nghệ sinh học

Khoa học cây trồng

Khuyến nông

Du lịch sinh thái

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Lâm học

Lâm sinh

Khoa học môi trường

Quản lý tài nguyên môi trường

Quản lý đất đai Nhóm ngành Sư phạm - Sư phạm kỹ thuật Sư phạm hóa

Sư phạm sinh

Sư phạm khoa học tự nhiên

Tâm lý học

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khoa học môi trường

Kỹ thuật nữ công

Quản lý tài nguyên và môi trường Nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật cấp thoát nước

Nhóm ngành Kỹ thuật

Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ thực phẩm

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ sinh học

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Bảo hộ lao động

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Nhóm ngành Kinh tế - Ngân hàng Kinh tế đầu tư

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Quản lý dự án Nhóm ngành Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật công nghệ Hải dương học

Khoa học môi trường

Kỹ thuật y sinh

Khoa học chế biến món ăn

Công nghệ Sinh học

Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực

Đảm bảo chất lượng và ATTP

Công nghệ vật liệu

Khoa học thủy sản

Khoa học Vật liệu

Hóa học

Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực

Công nghệ chế biến Thủy hải sản

Địa chất học Nhóm ngành Tâm lý học Tâm lý học

Tâm lý giáo dục

3. Cách chọn ngành phù hợp cho khối B

Khối B với sự đa dạng và tiềm năng phát triển của các ngành học, mở ra nhiều cơ hội cho học sinh theo đuổi đam mê và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, dù chọn thi khối B gồm những ngành nào, học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng một số yếu tố sau:

Đánh giá khả năng của bản thân

Để bắt đầu chọn lựa ngành nghề phù hợp, bạn cần đánh giá khả năng của mình một cách cẩn thận. Hãy xem xét liệu bạn có đủ năng lực và kỹ năng để thực hiện công việc trong khối B gồm những ngành nào?

Khối B gồm những ngành nào​?

Sở thích cá nhân

Sở thích cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn ngành nghề. Hãy xem xét sở thích của bạn và xem nó có thể trở thành nguồn thu nhập không. Từ đó, bạn có thể liệt kê ra các ngành nghề phù hợp với mình để lựa chọn và đánh giá.

Tìm hiểu về nhu cầu của xã hội

Bên cạnh khả năng và sở thích cá nhân, khi lựa chọn ngành nghề, bạn cũng cần tìm hiểu về nhu cầu của xã hội. Nếu khối B gồm những ngành nào không phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thì tỷ lệ thất nghiệp có thể rất cao.

Bên cạnh khả năng và sở thích cá nhân, bạn cũng cần tìm hiểu về nhu cầu của xã hội

Phát triển bản thân

Đầu tư trau dồi và phát triển bản thân là bước quan trọng để tạo ra cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Đặc biệt, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 4.0, việc tiếp cận kiến thức mới và kỹ năng mới trở nên dễ dàng hơn, giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

4. Các trường đại học tuyển sinh khối B chất lượng nhất

Ngoài tìm hiểu khối B gồm những môn nào và ngành nào, việc lựa chọn trường đại học uy tín là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số trường đại học tuyển sinh khối B chất lượng nhất, được đông đảo học sinh và phụ huynh tin tưởng:

Lựa chọn trường đại học uy tín là vô cùng quan trọng

Khu vực Tên trường Khu vực miền Bắc Học viện Quân Y

Đại học Y Hà Nội

Học viện Y Học Cổ Truyền Việt Nam

Đại học Y Dược Thái Bình

Đại học Y Thái Nguyên

ĐH Quốc Gia Hà Nội

Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đại học Công Nghệ Đông Á

Đại học Y Hải Phòng

Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Đại học Hải Phòng

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Đại học Dân Lập Hải Phòng

Đại học Thái Bình

Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Đại học Thăng Long

Đại học Hải Dương

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Đại học Hùng Vương

Đại học Đại Nam

Đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội

Đại học Dân Lập Đông Đô

Đại học Sư Phạm Hà Nội

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Đại học Nguyễn Trãi

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

Đại học Dân Lập Phương Đông

Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Đại học Mỏ Địa Chất

Đại học Hạ Long

Đại học Thủ Đô Hà Nội

Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương Khu vực miền Trung Đại học Phan Châu Trinh

Đại học Quảng Bình

Đại học Đà Nẵng

Đại học Tây Nguyên

Đại học Vinh

Đại học Y Dược Huế

Đại học Quảng Nam

Đại học Quang Trung

Đại học Quy Nhơn

Đại học Sư Phạm Huế

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Khoa Công Nghệ Đà Nẵng

Đại học Yersin Đà Lạt

Đại học Y Khoa Vinh

Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận Khu vực miền Nam ĐH Quốc Gia TPHCM

Đại học Sư Phạm TPHCM

Đại học Y Dược TPHCM

Trường Cao đẳng Dược TPHCM

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM

Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM

Đại học Công Nghiệp TPHCM

Đại học Quốc Tế Miền Đông

Đại học Tài Nguyên Môi Trường TPHCM

Đại học Hùng Vương TPHCM

Đại học Mở TPHCM

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Quốc Tế Hồng Bàng

Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại học Văn Hiến

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại học Y Dược Cần Thơ

Đại học An Giang

Đại học Xây Dựng Miền Tây

Đại học Sài Gòn

Đại học Đồng Nai

Đại học Bình Dương

Đại học Bạc Liêu

Đại học Công Nghệ Đồng Nai

Đại học Cửu Long

Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Đại học Lạc Hồng

Đại học Công Nghệ Miền Đông

Đại học Tây Đô

Đại học Văn Lang

Đại học Nam Cần Thơ

Đại học Thủ Dầu Một

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Võ Trường Toản

5. Những ngành nghề triển vọng trong khối B

Lựa chọn khối B gồm những ngành nào, học sinh sẽ có cơ hội theo đuổi những ngành nghề hot, đáp ứng nhu cầu cao của thị trường lao động và mang lại thu nhập ổn định trong tương lai.

5.1. Bác sĩ

Bác sĩ luôn là một trong những ngành nghề hàng đầu mà sinh viên khối B gồm những ngành nào thường mơ ước, với điểm thi đầu vào cao và tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt. Chương trình đào tạo bác sĩ kéo dài từ 6 đến 7 năm.

Bác sĩ luôn là một trong những ngành nghề hàng đầu

Đặc biệt, nghề bác sĩ có tiềm năng công việc cao, mức lương hấp dẫn và được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, để thành công trong ngành này, bạn cần có đam mê, tâm huyết và sức khỏe tốt.

5.2. Công nghệ sinh học

Đây là lĩnh vực sử dụng kiến thức sinh học và các quy trình công nghệ để tạo ra các sản phẩm hữu ích cho con người hoặc tăng cường hiệu suất sản phẩm.

Công nghệ sinh học bao gồm nhiều ngành khác nhau

Công nghệ sinh học bao gồm nhiều ngành khác nhau như: ứng dụng trong y học và dược phẩm, nông nghiệp và chăn nuôi, sản xuất các sản phẩm sinh học, xử lý ô nhiễm môi trường, và bảo quản thực phẩm,...

5.3. Sản xuất, chế biến thực phẩm

Việt Nam với nền kinh tế nông nghiệp phát triển, do đó, ngành sản xuất và chế biến thực phẩm đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên khối B. Đây là một ngành yêu cầu am hiểu và kinh nghiệm, nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, bảo quản chúng sau khi thu hoạch và quản lý chăn nuôi.

Ngành sản xuất và chế biến thực phẩm đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn

5.4. Nhà tâm lý học

Khi xã hội phát triển, áp lực trong cuộc sống ngày càng gia tăng đối với con người. Do đó, các vấn đề về tâm lý như trầm cảm, rối loạn cảm xúc, tự kỷ cũng ngày càng được chú ý nhiều hơn. Đây là lý do tại sao ngành tâm lý học trở thành một ngành nghề triển vọng đối với sinh viên khối B. Tâm lý học là một ngành yêu cầu kinh nghiệm, hiểu biết sâu về hành vi và cảm xúc của con người.

Tâm lý học là một ngành yêu cầu kinh nghiệm, hiểu biết sâu

5.5. Thú y

Ngành thú y được dự đoán sẽ mang lại mức lương hấp dẫn cho sinh viên khối B. Thú y là ngành học về các kỹ năng lâm sàng nhằm chăm sóc và điều trị cho động vật. Nó bao gồm cả việc kiểm soát và điều trị các bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật.

Ngành thú y được dự đoán sẽ mang lại mức lương hấp dẫn

6. Những ai phù hợp học khối B?

Khối B là một trong những khối thi phổ biến với nhiều ngành học, thu hút đông đảo học sinh lựa chọn. Tuy nhiên, ngoài việc tìm hiểu khối B gồm những ngành nào, học sinh cần hội tụ một số yếu tố sau:

Khối B có nhiều môn học với lượng kiến thức lớn, đòi hỏi học sinh phải có khả năng ghi nhớ

Có khả năng tư duy logic, khoa học: Các môn học thuộc khối B gồm những ngành nào đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy logic, khoa học để hiểu và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

Có khả năng ghi nhớ tốt: Khối B có nhiều môn học với lượng kiến thức lớn, đòi hỏi học sinh phải có khả năng ghi nhớ tốt để tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế.

Có khả năng học tập độc lập: Việc học tập các môn học thuộc khối B cần sự chủ động và tích cực của học sinh.

Có niềm yêu thích với các môn học khoa học tự nhiên: Khối B tập trung vào các môn học khoa học tự nhiên như Toán, Sinh học, Hoá học, Vật lý... Do đó, học sinh cần có niềm yêu thích với các môn học này để tạo hứng thú trong quá trình học tập.

Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng: Việc lựa chọn khối B gồm những ngành nào cần xuất phát từ định hướng nghề nghiệp cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành bác sĩ, bạn cần lựa chọn thi khối B để theo học ngành Y khoa.

Sau khi tìm hiểu Khối B gồm những ngành nào, bạn có thể nhận thấy khối này mở ra nhiều cơ hội cho học sinh lựa chọn ngành học theo sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp. Hãy tự tin, nỗ lực hết mình và theo đuổi đam mê, bạn sẽ gặt hái được thành công trên con đường chinh phục tri thức và phát triển bản thân khi theo học khối B.