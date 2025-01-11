Mẫu kịch bản telesale tài chính chuyên nghiệp, đột phá doanh thu lớn

1. Tầm quan trọng của kịch bản telesale tài chính

Kịch bản telesale tài chính là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công của các cuộc gọi tiếp thị. Các lý do mà doanh nghiệp nên xây dựng kịch bản chuyên nghiệp, rõ ràng là:

Tạo ấn tượng tốt cho khách hàng.

Hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu để đưa ra sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhất.

Tăng tỷ lệ chuyển đổi, thu thập được nhu cầu khách hàng.

Quản lý thời gian làm việc hiệu quả, đảm bảo mỗi cuộc gọi đều đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tạo sự nhất quán trong giao tiếp để truyền tải thông điệp, xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp.

Đào tạo nhân viên giúp họ nhanh chóng làm quen với phương pháp làm việc.

Kịch bản telesale tài chính là yếu tố quyết định sự thành bại của cuộc gọi tiếp thị

>>> Xem thêm: Telesale Là Gì? Mô Tả Công Việc, Mức Lương Và Cơ Hội Nghề Nghiệp

2. Các bước xây dựng kịch bản telesale tài chính chính xác

Xây dựng kịch bản telesale tài chính hiệu quả đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm/dịch vụ cũng như nhu cầu và tâm lý của khách hàng. Hướng dẫn từng bước lập kịch bản chuyên nghiệp bao gồm:

Bước 1: Xác định rõ mục tiêu cuộc gọi (giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, khảo sát, chăm sóc khách hàng hay đóng góp ý kiến).

Bước 2: Nghiên cứu đối tượng khách hàng mục tiêu (nghề nghiệp, sở thích, nhu cầu tài chính) và phân loại theo nhóm nhu cầu tùy chỉnh cho phù hợp.

Bước 3: Tạo lời chào mở đầu chuyên nghiệp, thân thiện và gây ấn tượng mạnh mẽ; đồng thời giới thiệu bản thân rõ ràng, ngắn gọn.

Bước 4: Nêu bật lợi ích của sản phẩm/dịch vụ dựa trên nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Bước 5: Xây dựng danh sách câu hỏi để khám phá nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Bước 6 : Chuẩn bị sẵn sàng cho những phản hồi thường gặp, sử dụng kỹ năng thuyết phục và đàm phán để giải quyết vấn đề theo hướng tích cực nhất.

Bước 7: Kết thúc cuộc gọi, tóm tắt nhanh các ý chính, hỏi khách hàng có thắc mắc nào không và cảm ơn khách hàng vì đã dành thời gian.

Bước 8: Ghi chép thông tin và phản hồi của khách hàng sau mỗi cuộc gọi để đánh giá hiệu quả của kịch bản.

Bước 9: Đào tạo đội ngũ telesale về kịch bản và kỹ năng giao tiếp.

Bước 10: Tối ưu lại kịch bản telesale tài chính dựa trên phản hồi của khách hàng và đồng nghiệp.

3. Kỹ năng của một nhân viên telesale tài chính

Để trở thành một nhân viên telesale tài chính giỏi, ngoài kỹ năng giao tiếp, bạn cần phải nắm bắt được tâm lý khách hàng. Đồng thời, việc ham học hỏi, tìm hiểu về sản phẩm/dịch vụ cũng là yếu tố cần thiết giúp bạn có nền tảng và tự tin hơn khi tư vấn.

Nghề telesale cần phải gọi điện và tiếp xúc với nhiều người để có thể tìm ra khách hàng tiềm năng. Do đó, việc gặp phải những khách hàng thô lỗ, thái độ thiếu tôn trọng là không thể tránh khỏi. Do đó, bạn cần có sự kiên trì, bền bỉ và tâm huyết với nghề mới có thể phát triển lâu dài.

Kỹ năng giao tiếp vô cùng quan trọng đối với người làm nghề telesale

3. Tâm lý của khách hàng khi nhận được cuộc gọi từ telesale tài chính

Khi nhận được cuộc gọi từ telesale tài chính, hành trình tâm lý của khách hàng tương đối phức tạp và đa dạng, phụ thuộc nhiều vào thời điểm cuộc gọi, nhu cầu và trải nghiệm. Một số phản ứng phổ biến nhất là:

Cảm thấy bất ngờ hoặc phiền toái.

Thận trọng và hoài nghi do sự gia tăng của các vụ lừa đảo.

Tâm lý hứng thú do cuộc gọi đáp ứng nhu cầu và mong muốn cá nhân.

Thờ ơ do không hài lòng với dịch vụ.

Cảm thấy được tôn trọng nếu nhân viên telesale bày tỏ sự thấu hiểu, lắng nghe.

4. Mẫu kịch bản telesale ngân hàng - tài chính chi tiết, ấn tượng

Các mẫu kịch bản telesale ngân hàng, tài chính chi tiết giúp bạn chinh phục tâm lý khách hàng và mang lại doanh thu cao cho doanh nghiệp, tổ chức. Tham khảo ngay dưới đây!

4.1. Mẫu kịch bản telesale thẻ tín dụng

Nhu cầu mua sắm tăng cao nên nhu cầu mở thẻ tín dụng của ngày càng nhiều. Do đó, bạn chỉ cần xây dựng kịch bản telesale thẻ tín dụng ấn tượng sẽ có thể thu hút được nhiều khách hàng đăng ký.

Lời chào Chào anh/chị, tôi là [tên], đại diện dịch vụ khách hàng của Ngân hàng [tên ngân hàng]. Anh/chị có đang bận không ạ, tôi chỉ mất vài phút để chia sẻ về một cơ hội tài chính có thể anh/chị quan tâm. Nắm bắt nhu cầu Chúng tôi nhận thấy anh/chị thường xuyên có những giao dịch tài chính và mua sắm trực tuyến. Tôi muốn hỏi anh/chị đã bao giờ nghĩ đến việc sử dụng một thẻ tín dụng có thể mang lại nhiều ưu đãi và tiện ích cho mình chưa ạ? Giới thiệu sản phẩm Ngân hàng [tên ngân hàng] vừa ra mắt thẻ tín dụng [tên thẻ] mới, được thiết kế riêng biệt để phục vụ nhu cầu mua sắm và giao dịch trực tuyến của anh/chị với nhiều ưu đãi như hoàn tiền lên đến 5% cho mọi giao dịch, cùng với đó là các dịch vụ bảo hiểm du lịch và hỗ trợ khách hàng 24/7. Gợi mở lợi ích của sản phẩm cho khách hàng Sử dụng thẻ [tên thẻ], anh/chị không chỉ tiết kiệm được một khoản đáng kể khi mua sắm online mà còn được hưởng các dịch vụ bảo hiểm và hỗ trợ đặc quyền. Ngoài ra, với hệ thống bảo mật tiên tiến, anh/chị có thể hoàn toàn yên tâm về mỗi giao dịch. Khai thác nhu cầu và đặt câu hỏi Anh/chị có thường xuyên mua sắm trực tuyến hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm du lịch không ạ? Tôi tin rằng thẻ [tên thẻ] sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Xử lý từ chối Tôi hiểu rằng anh/chị có thể đang sử dụng một sản phẩm tài chính khác nhưng liệu anh/chị có muốn so sánh và xem sản phẩm của chúng tôi mang lại lợi ích gì thêm không? Kết thúc Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian nghe tôi giới thiệu. Tôi sẽ gửi thông tin ngay. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!

Kịch bản telesale tài chính cần làm nổi bật lợi ích thẻ cho để thu hút khách hàng

4.2. Mẫu kịch bản telesale cho vay ngân hàng

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu vay vốn ngân hàng để sử dụng vào các mục đích thương mại. Do đó, bạn cần xây dựng kịch bản telesale cho vay ngân hàng chuyên nghiệp và lịch sự nhất như sau:

Lời chào Chào anh/chị, tôi là [tên], đến từ Ngân hàng [tên ngân hàng]. Anh/chị có vài phút để tôi chia sẻ về một cơ hội tài chính đặc biệt mà tôi tin rằng sẽ rất hữu ích cho anh/chị không ạ? Nắm bắt nhu cầu Anh/chị có bao giờ nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh hay cải thiện cuộc sống gia đình với một khoản vay vốn không? Với dịch vụ vay vốn của chúng tôi, anh/chị có thể thực hiện được ước mơ đó một cách dễ dàng. Giới thiệu sản phẩm Ngân hàng [tên ngân hàng] hiện đang cung cấp sản phẩm vay vốn với lãi suất cực kỳ ưu đãi, thủ tục nhanh chóng và đơn giản, giúp anh/chị tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng nhất. Gợi mở lợi ích của sản phẩm cho khách hàng Chỉ cần vài thủ tục đơn giản, anh/chị đã có thể vay được số tiền mong muốn với lãi suất thấp và thời gian vay linh hoạt. Đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình hỗ trợ tư vấn miễn phí để giúp anh/chị lập kế hoạch tài chính một cách tối ưu. Khai thác nhu cầu và đặt câu hỏi Tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn với chuyên viên tư vấn tài chính của chúng tôi để anh/chị được giải đáp mọi thắc mắc và tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm. Anh/chị nghĩ sao ạ? Xử lý từ chối Nếu khách hàng có vẻ do dự hoặc không quan tâm: “Tôi hiểu quý vị có thể cảm thấy chưa cần thiết lúc này, nhưng liệu anh/chị có muốn giữ lại thông tin để khi cần có thể liên hệ với chúng tôi không ạ? Kết thúc Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian cho tôi hôm nay. Dù anh/chị có quyết định như thế nào, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Anh/chị có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại này nếu cần thêm thông tin. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!

>>> Xem thêm: Học Tài Chính Ngân Hàng Ra Làm Gì? Những Thách Thức Trong Ngành Bạn Cần Phải Biết

4.3. Mẫu kịch bản telesale chứng khoán quốc tế

Chứng khoán đang là một trong những hình thức đầu tư sinh lời an toàn và hiệu quả. Bạn có thể mời gọi khách hàng trải nghiệm dịch vụ theo kịch bản telesale chứng khoán quốc tế dưới đây:

Lời chào Chào anh/chị, tôi là [tên], đại diện của Ngân hàng [tên ngân hàng]. Anh/chị có vài phút để tôi giới thiệu về một dịch vụ thanh toán quốc tế tiện lợi mà ngân hàng chúng tôi mới triển khai không ạ? Nắm bắt nhu cầu Anh/chị có thường xuyên mua sắm online từ các website quốc tế, du lịch nước ngoài, hay thanh toán cho các dịch vụ và sản phẩm từ nước ngoài không ạ? Giới thiệu sản phẩm Ngân hàng [tên ngân hàng] cung cấp dịch vụ chứng khoán quốc tế [tên dịch vụ], giúp anh/chị dễ dàng đầu tư sinh lời mà không phải lo lắng về tỷ giá hoặc phí giao dịch cao. Gợi mở lợi ích của sản phẩm cho khách hàng Với [tên dịch vụ], anh/chị không chỉ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi, tỷ giá cạnh tranh mà còn có thể tích điểm thưởng cho mỗi giao dịch. Hơn nữa, dịch vụ được bảo mật tối đa với công nghệ bảo mật hiện đại nhất. Khai thác nhu cầu và đặt câu hỏi Tôi tin rằng [tên dịch vụ] sẽ là giải pháp tài chính tuyệt vời cho anh/chị khi cần đầu tư chứng khoán quốc tế. Anh/chị có muốn tôi gửi thêm thông tin chi tiết qua email hoặc tổ chức một cuộc hẹn để trao đổi trực tiếp về dịch vụ này không? Xử lý từ chối Tôi hiểu quý khách có thể chưa cần đến dịch vụ này ngay lúc này. Tuy nhiên, anh/chị có muốn giữ thông tin để khi cần có thể liên hệ với chúng tôi không? Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Kết thúc Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian nghe tôi giới thiệu. Nếu anh/chị cần thêm bất kỳ thông tin nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúc anh/chị một ngày tốt lành và mong rằng sớm được phục vụ anh/chị.

Kịch bản telesale tài chính giúp chinh phục ngách chứng khoán quốc tế hiệu quả

4.4. Kịch bản telesale nhắc hạn tín dụng

Việc nhắc hạn tín dụng là một hành động tế nhị, cần xây dựng kịch bản telesale tài chính khôn khéo để tránh làm phật lòng khách hàng. Cụ thể:

Lời chào Chào anh/chị, tôi là [tên], đại diện của Ngân hàng [tên ngân hàng]. Tôi gọi để nhắc nhở anh/chị về khoản nợ tín dụng. Hệ thống bên tôi kiểm tra cho thấy anh/chị vẫn còn số tiền nợ tín dụng từ khoản vay mua đát. Anh/chị vui lòng kiểm tra và thanh toán đúng hạn để tránh phát sinh lãi suất cũng như các khoản phí khác. Khai thác nhu cầu và đặt câu hỏi Anh/chị có gặp bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng dịch vụ của [tên ngân hàng] không ạ? Kết thúc Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian lắng nghe. Nếu anh/chị cần thêm bất kỳ thông tin nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúc anh/chị một ngày tốt lành và mong rằng sớm được phục vụ anh/chị.

5. Lưu ý khi xây dựng kịch bản telesale tài chính

Để xây dựng kịch bản telesale tài chính hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Tìm hiểu thông tin khách hàng để đưa ra kịch bản telesale tài chính phù hợp nhất.

Tạo ấn tượng tốt trong lời chào.

Thể hiện sự quan tâm và lắng nghe khách hàng.

Trình bày sản phẩm/dịch vụ một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Tìm kiếm điểm chung giữa sản phẩm/dịch vụ và nhu cầu của khách hàng để tạo sự đồng cảm.

Tạo sự tin tưởng và thuyết phục khách hàng bằng cách giải đáp các thắc mắc liên quan.

Kết thúc cuộc gọi bằng lời cảm ơn và đưa ra phương thức liên lạc khi cần hỗ trợ.

Ghi chép lại các thông tin quan trọng để rút kinh nghiệm cho các cuộc gọi sau.

Kịch bản telesale tài chính cần chỉn chu để chốt sale hiệu quả

Việc phát triển kịch bản telesale tài chính không chỉ giúp tạo sự chuyên nghiệp, lịch sự mà còn tăng doanh thu, đồng thời xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Ngoài ra, quá trình thiết lập kịch bản chi tiết cũng giúp bạn hiểu hơn về nghề cũng như tâm lý của khách hàng tiềm năng.