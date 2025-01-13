1. Tại sao cần xây dựng kịch bản telesale cho trung tâm tiếng Anh?

Một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh hấp dẫn, chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình tư vấn khách hàng. Điều này sẽ giúp các khách hàng hiểu rõ thông tin về khóa học và gia tăng tỷ lệ chốt sale. Dưới đây là những lợi ích của việc sử dụng kịch bản telesale giáo dục:

1.1. Giải tỏa áp lực về tâm lý cho nhân viên

Kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh được xem là giải pháp giúp giải tỏa áp lực về tâm lý cho nhân viên tư vấn, nhất là với những người mới bước chân vào nghề. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn gặp phải khách hàng có thái độ khó chịu, cáu gắt. Việc thiết kế sẵn kịch bản telesales sẽ giúp nhân viên tự tin giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Kịch bản telesale giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho nhân viên tư vấn

1.2. Đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng

Việc xây dựng sẵn kịch bản telesales giáo dục còn đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng qua những lần nhân viên gọi điện tư vấn. Đối với các khách hàng đã tham gia khóa học thì kịch bản tư vấn chăm sóc sau bán cũng góp phần xây dựng hình ảnh cho trung tâm.

1.3. Đồng nhất chất lượng cuộc gọi, thuyết phục khách hàng dễ dàng

Khi đã có kịch bản telesales giáo dục được xây dựng sẵn, nhân viên sẽ đi đúng định hướng của trung tâm đưa ra. Từ đó thuyết phục khách hàng qua cuộc gọi dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, kịch bản cũng đóng vai trò trong việc tạo ra sự đồng nhất về mặt chất lượng cho các cuộc gọi. Bởi sẽ có những nhân viên tư vấn xuất sắc nhưng cũng có các nhân viên còn hạn chế về mặt kỹ năng bán hàng.

1.4. Tạo sự chuyên nghiệp và tăng độ uy tín của trung tâm

Bằng việc xây dựng và sử dụng kịch bản telesales khóa học tiếng Anh có sẵn, trung tâm có thể tạo ra sự chuyên nghiệp cho hoạt động tư vấn qua điện thoại. Từ đó tăng độ uy tín và tạo dựng lòng tin đối với khách hàng.

1.5. Kịch bản sales trung tâm tiếng Anh hỗ trợ đào tạo nhân sự nhanh chóng

Việc lên một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh cuốn hút, ấn tượng sẽ giúp trung tâm đào tạo nhân sự mới nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bởi thông qua kịch bản, nhân viên mới sẽ nắm được định hướng để tư vấn cho khách hàng tốt nhất, tăng tỷ lệ chốt sale.

Việc đào tạo nhân viên mới sẽ hiệu quả hơn khi có kịch bản telesales tư vấn qua điện thoại

1.6. Nhân viên nắm bắt nhu cầu khách hàng để đưa ra chiến lược tiếp thị phù hợp

Khi đã có kịch bản telesale khóa học tiếng Anh được xây dựng sẵn, nhân viên sẽ hiểu được sở thích và các thắc mắc của khách hàng. Điều này có ý nghĩa trong việc hỗ trợ trung tâm đưa ra chiến lược tiếp thị phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng muốn hướng đến.

2. Kịch bản telesale trung tâm tâm tiếng Anh cần truyền tải những thông điệp gì?

Đối với ngành giáo dục, đặc biệt là bộ môn tiếng Anh, để có thể chốt sale thành công thì cần phải dựa trên nhu cầu học tập của khách hàng. Vì vậy, nội dung trong kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh cần truyền tải những thông điệp sau:

2.1. Giới thiệu các khóa học tiếng Anh hiện có tại trung tâm

Thông tin về các khóa học là một trong những nội dung quan trọng cần có trong kịch bản sale trung tâm tiếng Anh. Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về:

Loại khóa học tiếng Anh (Toeic, Toefl, Ielts, giao tiếp cấp tốc, tiếng Anh để ôn thi đại học, bằng B1 tiếng Anh,…).

Trình độ muốn đạt được của khách hàng.

Thời gian bắt đầu các khóa học.

Ngày khai giảng khóa học.

Lịch các buổi học.

Tiền học phí.

Hình thức học (online hay học offline cùng với đó là số lượng học viên trong một lớp hoặc học gia sư 1 kèm 1,…).

Giáo trình học tiếng Anh và kỳ vọng sau khóa học.

Cần tư vấn kĩ trình độ các khóa học tiếng Anh có tại trung tâm để khách hàng lựa chọn

2.2. Giới thiệu thông tin chi tiết về trung tâm

Hầu hết khách hàng đều đặc biệt quan tâm đến sự uy tín của trung tâm. Vì vậy, đây cũng là một trong những nội dung không thể thiếu trong kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh.

Một số câu hỏi mà khách hàng thường đặt ra cho nhân viên tư vấn như: Trung tâm có thực sự uy tín không? Thành lập năm nào? Có cam kết đầu ra và giúp học viên đạt số điểm như mong muốn hay không? Giáo viên tại trung tâm có thành tích tích hay kinh nghiệm như thế nào? Trung tâm có địa chỉ ở đâu?,...

2.3. Liệt kê những ưu điểm nổi bật của khóa học

Trong quá trình gọi điện cho khách hàng, bạn cần nhắc đến những ưu điểm nổi bật của khóa học mang lại cho học viên trong kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh bao gồm: Chi phí phải chăng, ưu đãi hấp dẫn, cam kết đầu ra, cung cấp các loại giáo trình và sách tham khảo tiếng Anh miễn phí cho người mất gốc,…

2.4. Tư vấn theo nhu cầu học tiếng Anh của khách hàng

Khi gọi điện cho khách hàng, bạn nên hỏi rõ hơn về tình hình cũng như mong muốn của khách hàng về khả năng tiếng Anh. Khi đã nắm được nhu cầu của khách hàng, telesale hãy tư vấn những gì mà khách hàng đang thực sự cần.

Điều này sẽ giúp tăng khả năng thuyết phục khách hàng mua khóa học. Ngoài ra, trung tâm còn đạt được kết quả kinh doanh cao hơn.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng là chìa khóa gia tăng tỷ lệ chốt sale thành công

3. Top 2 kịch bản telesale tư vấn tuyển sinh trung tâm tiếng Anh cuốn hút nhất

Nếu đang gặp khó khăn trong việc xây dựng kịch bản telesales trung tâm tiếng Anh, bạn có thể tham khảo một số mẫu sau đây:

3.1. Mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh phù hợp với học viên mới

Telesale: Xin chào bạn, mình gọi đến cho bạn từ Trung tâm tiếng Anh ABC. Mình có nhận được thông tin bạn đăng ký muốn tư vấn về kỹ năng giao tiếp.

Khách hàng: Đúng rồi ạ.

Telesale: Hiện tại, bên mình đang có gói học tiếng Anh giao tiếp online rất hữu ích dành cho người đi làm. Không biết bạn đã tìm hiểu được những thông tin gì về khóa học học rồi ạ?

Khách hàng: Mình chưa nhận được thông tin gì cả.

Telesales: Để bạn hiểu rõ hơn, mình xin phép chia sẻ với bạn về 4 điểm ưu điểm nổi bật của chương trình học này nhé.

Thời gian học linh hoạt, thoải mái.

Phương pháp học online mọi lúc, mọi nơi, giúp học viên tiết kiệm thời gian.

Học với 100% giáo viên bản ngữ.

Cam kết sau khóa học bạn sẽ nâng cao kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

Đặc biệt, đăng ký khóa học ngay hôm nay, bạn sẽ được giảm 50% học phí. Bạn đồng ý tham gia khóa học ngay hôm nay chứ ạ?

Nếu khách hàng từ chối, nhân viên hãy hẹn gọi lại vào hôm khác. Còn trường hợp khách hàng đồng ý, nhân viên xin thông tin để sắp xếp lớp học. Khi kết thúc cuộc gọi, bạn nói lời cảm ơn và lời chào. Đồng thời hãy giữ thái độ nhiệt tình và tận tâm cho đến khi khách hàng tắt máy.

3.2. Mẫu kịch bản sales trung tâm tiếng Anh cho học viên cũ

Telesale: Xin chào bạn D, mình gọi cho bạn từ Trung tâm tiếng Anh ABC. Sau 3 tháng học tại trung tâm, bạn thấy trình độ giao tiếp tiếng Anh của bản thân đã cải thiện nhiều chưa ạ? Bạn có thể dành vài chút chia sẻ cho mình được không?

Khách hàng: À, mình thấy khả năng giao tiếp của mình đã cải thiện nhiều hơn, phát âm cũng chuẩn hơn nè.

Telesale: Mình chúc mừng bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục cố gắng và phát huy để sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể tự tin giao tiếp hơn.

Khách hàng: Vâng, mình cảm ơn.

Telesale: Sau khi bạn hoàn thành khóa học này, bạn có thể giao tiếp cơ bản hằng ngày. Tuy nhiên, để cải thiện tốt cả 4 kỹ năng trong tiếng Anh và thuận lợi cho công việc của bạn sau này thì bạn nên học thêm chứng chỉ Toeic hoặc Ielts.

Sắp tới, bên mình sẽ có ưu đãi giảm 50% cho khóa học ôn thi Toeic và Ielts. Đặc biệt chương trình ưu đãi này chỉ dành cho học viên đang theo học tại trung tâm.

Mình thấy gói học này rất phù hợp với bạn và bạn cũng đã quen với các phương pháp giảng dạy trước đó. Vậy nên bạn hãy cân nhắc đăng ký sớm để có có cơ hội nhận ưu đãi nhé.

Khách hàng: Vâng để mình xem xét.

Telesale: Nếu có vấn đề thắc mắc về gói học này, bạn hãy liên hệ trung tâm để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn đã dành ít phút lắng nghe và trao đổi với mình. Chào bạn nhé.

Nhân viên cần giới thiệu khóa học tiếng Anh phù hợp với nhu cầu hiện tại của học viên cũ

3. Lưu ý khi xây dựng nội dung trong kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh

Để có thể xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh hiệu quả nhằm tạo sự ấn tượng đến với khách hàng thì bạn cần nắm rõ một số lưu ý dưới đây:

3.1. Xác định rõ mục đích và đối tượng học viên

Trước tiên, khi lên kịch bản sales trung tâm tiếng Anh, bạn cần phải xác định được mục đích cũng như đối tượng học viên mà mình muốn hướng đến. Có như vậy bạn mới có thể tư vấn cho họ chính xác, phù hợp và đúng trọng tâm nhất.

Hiện nay, tại các trung tâm Anh ngữ thường đưa ra một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh đặc trưng riêng do không phải trung tâm nào cũng đào tạo toàn bộ những kỹ năng và các loại chứng chỉ tiếng Anh. Vậy nên tùy vào hình thức đào tạo, loại chứng chỉ hay đối tượng học viên mà kịch bản tư vấn khách hàng qua điện thoại cũng thay đổi khác nhau.

3.2. Giọng nói truyền cảm, có thái độ lịch sự

Dù kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh của bạn được chuẩn bị kỹ lưỡng hay có hấp dẫn đến đâu song nó vẫn luôn cần được kết hợp với một chất giọng chắc chắn, nhẹ nhàng, dễ nghe cùng thái độ lịch sự. Đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng đối với người làm công việc tư vấn qua điện thoại tại trung tâm Anh ngữ.

Đối với khách hàng là sinh viên, bạn cần phải sử dụng âm sắc gần gũi, thân thiện. Còn với người đi làm, telesales hãy nói với giọng điệu chuyên nghiệp, rành mạch, tạo ấn tượng cho khách hàng.

Ngoài ra, bạn phải cố gắng phát âm thật chuẩn, thật hay khi nhắc đến các từ tiếng Anh để tạo lòng tin nơi khách hàng. Khi tư vấn khách hàng qua điện thoại, telesales giống như đại diện, là minh chứng rõ nhất về chất lượng đào tạo Anh ngữ tại trung tâm mình.

Nhân viên cần sở hữu chất giọng truyền cảm cùng thái độ lịch sự để thuyết phục khách hàng

3.3. Linh hoạt, chủ động biến hóa cuộc trò chuyện

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn một kịch bản telesales trung tâm tiếng Anh; thế nhưng bạn cần phải linh hoạt, chủ động biến hóa cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên nhất.

Đương nhiên trong thực tế sẽ xảy ra một số tình huống mà bạn không thể lường trước được. Vậy nên với kinh nghiệm cùng sự khéo léo của bản thân, hãy nhanh nhạy xử lý để kéo dài cuộc gọi và thuyết phục được khách hàng đăng ký khóa học.

Xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp là cách để nhân viên chuẩn bị trước cho mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình trao đổi với khách hàng. Hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn tạo được kịch bản tư vấn phù hợp, tăng cơ hội chốt sale và KPI cho công việc.

