Top 10 trường đào tạo ngành Kiểm toán tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH KIỂM TOÁN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Ngoại Thương Hà Nội Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán A00 27,8 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 27,3 Đại học Kinh tế Quốc dân Kiểm toán A00, A01, D01, D07 27,79 24.000.000 VNĐ/năm Học viện Tài chính Kế toán (theo định hướng ICAEW) A01, D01, D07 35,7 (Tiếng Anh hệ số 2) 50.000.000 VNĐ/năm Học viện Ngân hàng Kiểm toán A00, A01, D01, D07 26,5 25.000.000 - 26.500.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Ngoại Thương TP.HCM Kế toán A00, A01, D01, D07 28,2 25.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế TP.HCM Kiểm toán A00, A01, D01, D07 26,5 27.200.000 VNĐ/năm Đại học Ngân hàng TP.HCM Kế toán A00, A01, D01, D07 25,29 10.557.000 VNĐ/học kỳ Đại học Tài chính – Marketing Kế toán A00, A01, D01, D96 25,00 28.000.000 VNĐ/năm Đại học Công Nghiệp TP.HCM Kiểm toán A00, A01, D01, D96 27,00 32.850.000 VNĐ/năm Miền Trung Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Kiểm toán A00, A01, D01, D90 25,25 35.000.000 VNĐ/năm

1. Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Đại học Ngoại Thương luôn nằm trong top đầu trong danh sách khi tìm kiếm ngành kiểm toán học trường nào

Đại học Ngoại Thương Hà Nội (FTU) nổi tiếng với chất lượng giảng dạy ngành kiểm toán bài bản, chất lượng. Trường chú trọng triển khai phương pháp đào tạo phù hợp với yêu cầu thị trường lao động 4.0, đồng thời đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại khóa và tư vấn tâm lý cho sinh viên. Nếu còn băn khoăn kiểm toán học trường nào, FTU là một lựa chọn đáng xem xét.

Năm 2024, FTU duy trì các phương thức tuyển sinh đại học chính quy như năm 2023, bao gồm 4 phương thức : xét tuyển thí sinh đạt giải, thí sinh thuộc hệ chuyên, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả thi tốt nghiệp, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp, xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực và xét tuyển thẳng.

Đối với ngành kiểm toán, điểm chuẩn năm 2024 là 27,8 cho tổ hợp A00 và 27,3 cho các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07. Chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành này khá cạnh tranh, với 100 sinh viên được phân bổ đều cho các phương thức xét tuyển. Học phí dao động từ 22.000.000 đến 25.000.000 VNĐ mỗi năm học.

Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: https://ftu.edu.vn

2. Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học NEU là một trong những trường đào tạo khối ngành kinh tế hàng đầu miền Bắc

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) được thành lập vào ngày 25/01/1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Sau hơn 60 năm phát triển, NEU khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Trường thuộc nhóm đại học trọng điểm quốc gia, luôn được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy và môi trường học tập hiện đại.

Năm 2024, NEU tuyển sinh theo 3 phương thức chính: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi THPT và xét tuyển kết hợp. Quy mô tuyển sinh đạt 7.000 sinh viên, mang đến cơ hội rộng mở cho thí sinh muốn theo học ngành kiểm toán tại đây.

Đối với ngành kiểm toán, điểm chuẩn năm 2024 là 27,79 cho các tổ hợp A00, A01, D01, D07, thuộc nhóm điểm cao so với mặt bằng chung. Chỉ tiêu tuyển sinh giới hạn ở mức 120 thí sinh, tạo tính cạnh tranh cao. Học phí năm 2024 được công bố ở mức 24.000.000 VNĐ/năm. Với chương trình đào tạo chất lượng và phương thức xét tuyển đa dạng, NEU là một lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm hiểu kiểm toán học trường nào.

Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: https://www.neu.edu.vn

3. Học viện Tài chính

Học viện Tài chính (AOF) là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về tài chính, kế toán và kiểm toán tại Việt Nam

Học viện Tài chính (AOF) nổi bật với chương trình đào tạo thực tiễn, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp và tổ chức tài chính không chỉ trong nước mà còn ở phạm vi quốc tế. Chất lượng giảng dạy của trường luôn được đảm bảo và nâng cao qua từng năm. Bên cạnh đó, danh tiếng của Học viện cũng đã được xây dựng và phát triển vững chắc trong suốt hơn 20 năm qua kể từ khi thành lập, tạo dựng niềm tin và sự tín nhiệm từ cộng đồng học thuật cùng các nhà tuyển dụng..

Năm 2024, Học viện Tài chính tuyển sinh 4.500 sinh viên với 5 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp bằng cấp tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp, cùng phương thức xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điểm chuẩn ngành kiểm toán năm 2024 là 35,7 (tiếng Anh hệ số 2) với tổ hợp xét tuyển A01, D01, D07. Chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế có chỉ tiêu tuyển sinh lên đến 1.280 sinh viên. Học phí năm 2024 được công bố ở mức 50.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://hvtc.edu.vn

4. Học viện Ngân hàng

Với hơn 60 năm lịch sử, Học viện Ngân hàng đã có chỗ đứng nhất định trong danh sách trường đào tạo ngành kiểm toán

Học viện Ngân hàng (Banking Academy of Vietnam – BAV) là một trong những cơ sở đào tạo tài chính – ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Thành lập năm 1961, trường có bề dày lịch sử trong giảng dạy và nghiên cứu. Trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Ngân hàng mang đến môi trường học tập chuyên sâu, thực tiễn cao, phù hợp với những ai muốn theo đuổi ngành kiểm toán.

Năm 2024, Học viện Ngân hàng tuyển sinh 3.514 chỉ tiêu trên 30 chương trình đào tạo. Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, tối thiểu 50% chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi THPT, giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển.

Điểm chuẩn ngành kiểm toán trong năm 2024 là 26,5 điểm, được áp dụng cho các tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, D01, D07. Kiểm toán là một trong những ngành học mới của Học viện Tài chính và được đặc biệt chú trọng trong năm nay với chỉ tiêu tuyển sinh tăng thêm 200 chỉ tiêu so với năm trước. Học phí trong năm 2024 dao động từ 25.000.000 - 26.500.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 12 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Website: https://www.hvnh.edu.vn

5. Đại học Kinh tế TP.HCM

Đại học Kinh tế TP.HCM là một trong những trường xuất hiện nhiều lượt tìm kiếm nhất khi tra kiểm toán học trường nào

Thành lập ngày 27/10/1976, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là trường đại học đầu tiên trong lĩnh vực này, góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục kinh tế. Với uy tín và truyền thống lâu đời, UEH thu hút sự quan tâm của sinh viên cũng như nhận được sự tin tưởng từ phía doanh nghiệp. Chương trình đào tạo ngành kiểm toán tại UEH được xây dựng chuyên sâu, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên phát triển kỹ năng vững chắc.

Năm 2024, UEH tuyển sinh 7.900 chỉ tiêu, tăng 100 chỉ tiêu so với năm trước. Trường giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển, bao gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo phương thức riêng của UEH. Điều này mang lại nhiều cơ hội cho thí sinh muốn theo học ngành kiểm toán tại UEH.

Điểm chuẩn ngành kiểm toán năm 2024 là 26,50 với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07. Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành là 200 sinh viên. Học phí dao động khoảng 27.200.000 VNĐ/năm, phù hợp với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại của trường. Nếu đang tìm hiểu kiểm toán học trường nào, UEH là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc.

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM

Website: https://www.ueh.edu.vn

6. Đại học Ngoại Thương TP.HCM - Ngành kiểm toán

Trường Đại học Ngoại thương không chỉ có danh tiếng ở miền Bắc mà còn khẳng định vị thế tại miền Nam với chất lượng đào tạo vượt trội

Trường Đại học Ngoại Thương TP.HCM (FTU HCM) được thành lập vào ngày 16/7/1993, là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và kiểm toán. Chương trình đào tạo ngành kiểm toán tại FTU HCM không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn trang bị kỹ năng thực tiễn giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập vào môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Về tuyển sinh năm 2024, FTU HCM giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển, bao gồm: xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực và chứng chỉ năng lực quốc tế, cùng xét tuyển thẳng. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 4150 sinh viên tại ba cơ sở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.

Ngành kiểm toán tại FTU HCM xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, D07, D00. Điểm chuẩn năm 2024 là 28,2 với học phí khoảng 25.000.000 VNĐ/năm. Với chương trình đào tạo chất lượng, đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm và cơ hội việc làm rộng mở, FTU HCM là một trong những trường đáng cân nhắc khi tìm kiếm câu trả lời cho kiểm toán học trường nào.

Địa chỉ: số 15, đường D5, P25. Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://cs2.ftu.edu.vn

7. Đại học Ngân hàng TP.HCM

Nếu đang tìm hiểu ngành kiểm toán học trường nào, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) được thành lập ngày 16/12/1976, là một trong những trường công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương trình đào tạo tại HUB được đánh giá cao nhờ kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng thực tiễn. Những buổi thực hành thực tế là cơ hội để sinh viên tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, tạo nền tảng vững chắc để bước vào thị trường lao động.

Về tuyển sinh năm 2024, HUB dự kiến tuyển 4.366 sinh viên thông qua 5 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng, xét thành tích học tập THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào của trường, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ kết hợp phỏng vấn (chỉ áp dụng cho chương trình đại học quốc tế). Mô hình tuyển sinh đa dạng giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có năng lực phù hợp.

Ngành Kế toán tại HUB xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, D01, D07 với điểm chuẩn năm 2024 là 25,29. Chương trình đào tạo cung cấp nền tảng vững chắc về kế toán, đồng thời mở ra cơ hội làm việc trong lĩnh vực kiểm toán. Học phí trung bình khoảng 10.557.000 VNĐ/học kỳ, phù hợp với điều kiện của nhiều sinh viên.

Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

Website: https://hub.edu.vn

8. Đại học Công Nghiệp TP. HCM

Khi được hỏi ngành kiểm toán học trường nào chắc chắn không thể thiếu trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM (IUH) luôn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên, đồng thời đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất nhằm phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Sinh viên theo học tại đây không chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết mà còn có cơ hội thực hành thực tế tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, IUH có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều công ty, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến và môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Nếu đang tìm hiểu kiểm toán học trường nào, IUH là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Về tuyển sinh năm 2024, IUH dự kiến tuyển 8.000 sinh viên với 4 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (10% chỉ tiêu), xét điểm thi tốt nghiệp THPT (50%), xét học bạ lớp 12 (25%) và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (15%). Cách tuyển sinh đa dạng tạo điều kiện cho nhiều thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào ngành kiểm toán.

Ngành Kiểm toán tại IUH xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, D01, D96 với điểm chuẩn năm 2024 là 27,00. Chương trình đào tạo trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành giúp sinh viên có nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán. Học phí của khối ngành kinh tế tại IUH hiện nay là 32.850.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, P4, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://iuh.edu.vn

9. Đại học Tài chính – Marketing

Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) là một trong những cơ sở đào tạo có uy tín trong ngành kiểm toán - kế toán

Với gần 50 năm thành lập, trường Đại học Tài chính – Marketing đã xây dựng được danh tiếng và ngày càng khẳng định vị thế trong ngành. Ngành Kế toán tại UFM cung cấp hai chuyên ngành: Kế toán tổng hợp và ngành kiểm toán, giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán. Bên cạnh nền tảng lý thuyết, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại nhiều địa điểm ở TP. HCM cũng là điểm mạnh của UFM.

Trong năm 2024, UFM tuyển khoảng 4.400 sinh viên, đồng thời mở thêm 3 ngành mới, trong đó có ngành Kiểm toán. Đây là ngành học có tiềm năng cao trong thời đại kinh tế số và toàn cầu hóa. Trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học sinh có kết quả học tập tốt, xét học bạ, xét điểm kỳ thi V-SAT, xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Về điểm chuẩn, ngành Kế toán trong năm 2024 lấy mức 25,00 và được áp dụng cho các tổ hợp xét tuyển bao gồm A00, A01, D01 và D96. Đây là một ngành học được nhiều thí sinh quan tâm với yêu cầu xét tuyển cao, phản ánh sự cạnh tranh và nhu cầu về nhân lực chất lượng trong lĩnh vực này. Mức học phí hiện tại của ngành Kiểm toán là 28.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 778 Nguyễn Kiệm, P4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Website: https://ufm.edu.vn

10. Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Khi tìm kiếm “kiểm toán học trường nào ở miền Trung, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng luôn đứng top đầu trong danh sách

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (DUE) được thành lập năm 1994 theo Nghị định số 32/CP của Chính phủ. Với hơn 30 năm phát triển, trường đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu khu vực miền Trung, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và kiểm toán. Trường có môi trường học tập hiện đại, giảng viên giàu kinh nghiệm và chương trình đào tạo cập nhật theo xu hướng quốc tế.

Năm 2024, Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tuyển sinh với tổng 3.325 chỉ tiêu, áp dụng 5 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét tuyển riêng và xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Sự đa dạng trong phương thức xét tuyển giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có năng lực phù hợp.

Ngành Kiểm toán tại DUE có điểm chuẩn năm 2024 là 25,25 với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D90. Đây là ngành thu hút nhiều sự chú ý của các thí sinh cũng như có mức cạnh tranh cao, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về những ứng viên có chuyên môn cao trong lĩnh vực kiểm toán và tài chính. Học phí ngành Kiểm toán của trường được công bố ở mức 35.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, P.Bắc Mỹ Phú, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Website: https://due.udn.vn

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp thắc mắc kiểm toán học trường nào và cung cấp thông tin hữu ích về các trường đào tạo uy tín. Nếu điểm thi THPT của bạn từ 25 - 28, đây là mức điểm phù hợp để xét tuyển vào ngành Kiểm toán tại nhiều trường đại học chất lượng. Để tìm hiểu thêm về nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm trong ngành kiểm toán, hãy truy cập Job3s.ai để cập nhật thông tin chi tiết.