Kiến tập là gì? Hướng dẫn tìm nơi kiến tập mà sinh viên nào cũng phải biết

1. Kiến tập là gì?

Kiến tập là một hoạt động trong chương trình đào tạo của các trường đại học giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc công việc thực tế ngay từ khi ngồi trên giảng đường. Phần lớn trong thời gian kiến tập, sinh viên chỉ quan sát cách làm để rút ra kinh nghiệm cho bản thân và học hỏi những công việc cơ bản.

Thời gian kiến tập thường diễn ra từ 2 - 4 tuần, tại các doanh nghiệp liên quan đến nghề nghiệp tương lai hoặc chuyên ngành mà sinh viên đang học tập.

Kiến tập là cơ hội để sinh viên hun đúc ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp, đồng thời cũng là cơ hội để người học đưa ra những đánh giá, định hướng rõ ràng hơn trong tương lai, xác định xem mình có phù hợp với công việc đó hay không.

Nhiều sinh viên hiện nay vẫn không biết kiến tập là gì

2. Vì sao sinh viên cần đi kiến tập?

Rất nhiều trường đại học, cao đẳng hiện nay đưa hoạt động kiến tập vào trong chương trình học tập tại trường, thậm chí coi đây là một trong những điều kiện để sinh viên được xét tốt nghiệp.

Biết được lợi ích của kiến tập là gì bạn sẽ hiểu vì sao hoạt động này gần như trở thành nội dung bắt buộc ở nhiều người đại học.

Nguyên nhân là bởi kiến tập cho phép sinh viên trực tiếp tham gia giải nghiệm một phần hoặc toàn bộ các khâu của công việc, điều mà những tiết lý thuyết và thực hành ở trường chưa có đủ điều kiện để giúp sinh viên trải nghiệm.

Dưới đây là một số lợi ích mà kiến tập mang lại:

Là cơ hội để sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế tại tổ chức hoặc doanh nghiệp, có cơ hội va chạm với những tình huống thực tế, từ đó biết cách vận dụng kiến thức đã học để xử lý công việc cũng như giải quyết vấn đề phát sinh.

Phát triển kỹ năng chuyên môn là điều không thể thiếu trong giai đoạn kiến tập, sinh viên có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Xây dựng mối quan hệ trong lĩnh vực, ngành nghề ngay tại nơi kiến tập, giúp bạn trau dồi vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc.

Tìm hiểu sâu hơn về ngành nghề mà bản thân đang theo học, bạn được làm thực tế, khám phá ra các khía cạnh mà lý thuyết khó có thể mang lại. Đồng thời, sinh viên cũng xác định được tính phù hợp của công việc với bản thân, mức độ đam mê với nghề.

Nâng cao khả năng cạnh tranh trong tương lai, nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao ứng viên có kinh nghiệm thực tế, áp dụng được kiến thức vào công việc.

Phần lớn các trường đại học hiện nay, đặc biệt với các ngành yêu cầu nhiều kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ như sư phạm, báo chí hay ngành y, kiến tập là một phần không thể thiếu, là bước đệm cho kỳ thực tập diễn ra thuận lợi và cơ hội công việc hấp dẫn trong tương lai. Vậy nên, đừng ngần ngại tham gia kỳ kiến tập trong chương trình đào tạo.

Biết được kiến tập là gì bạn sẽ biết đây là cơ hội tốt để sinh viên trau dồi kinh nghiệm về công việc

3. Hướng dẫn cách tìm nơi kiến tập

Để tìm cho mình nơi kiến tập uy tín, bạn có thể tham khảo một số mẹo như sau:

Thông qua người quen: Hãy bắt đầu từ những mối quan hệ thân thiết, đây là cách đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Bạn có thể nhờ bạn bè, anh chị khóa trên hoặc gia đình để tìm kiếm nơi kiến tập, là người đã trực tiếp trải qua hoạt động này nên chắc chắn họ sẽ đưa cho bạn những lời khuyên hữu ích.

Thông qua giảng viên: Các giảng viên tại trường đại học, cao đẳng thường có mối quan hệ rộng rãi với các công ty, thậm chí một số giảng viên còn là chủ doanh nghiệp. Vậy nên, bạn có thể nhờ đến thầy cô giáo của mình để xin nguồn ứng tuyển kiến tập, hoặc trực tiếp kết nối với các công ty. Thông qua sự giới thiệu của giảng viên, bạn có nhiều cơ hội để tìm được nơi kiến tập tốt hơn, công việc uy tín và tránh bị lừa đảo.

Website tuyển dụng: Tuy nhu cầu tuyển dụng kiến tập sinh không quá nhiều nhưng bạn cũng đừng nên bỏ qua các trang web tuyển dụng, ví dụ như job3.vn. Trang tuyển dụng sẽ có những thanh công cụ tìm kiếm, giúp bạn phân loại và chọn lọc vị trí phù hợp. Đặc biệt ở thời đại công nghệ số như hiện nay, tìm việc trên các nền tảng trực tuyến sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn,

Khoa/Trường học: Một số khoa sẽ có danh sách liên kết với các nhà tuyển dụng, sinh viên nếu không có nhu cầu kiến tập ở đơn vị bên ngoài có thể đăng ký, nhận hỗ trợ giới thiệu từ khoa.

Để tìm cho mình nơi kiến tập phù hợp, bạn cần chuẩn bị nhiều hơn kiến thức chuyên ngành, bao gồm thái độ tốt, mục tiêu và mong muốn bản thân. Đây là những yếu tố đảm bảo thời gian kiến tập của bạn diễn ra trơn tru, ghi điểm với công ty.

Chọn được nơi kiến tập phù hợp sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm

4. Những lưu ý khi đi kiến tập

Vậy những lưu ý trong quá trình kiến tập là gì, đây là điều mà không phải sinh viên nào cũng biết.

Dưới đây là một số lưu ý giúp hoạt động kiến tập của bạn diễn ra thuận lợi và đạt được kết quả như mong đợi:

4.1. Tuân thủ quy định

Dù không phải nhân viên chính thức của công ty, bạn vẫn cần tuân thủ đầy đủ các quy định về trang phục, giờ giấc, tác phong,... Những hành động nhỏ đều quyết định đến điểm số, khả năng bạn tiếp tục cộng tác với doanh nghiệp sau thời gian kiến tập.

4.2. Không ngừng quan sát và học tập

Biết được kiến tập là gì bạn sẽ biết thời gian kiến tập không quá dài, công việc chủ yếu của bạn chỉ là quan sát và học tập cách làm.

Dù bạn không trực tiếp tham gia vào công việc nhưng đừng vì thế mà lơ là. Nếu chịu khó quan sát thì ngay cả việc học theo nhân viên chính thức của công ty cũng mang đến nhiều kinh nghiệm hữu ích cho sau này, giúp bạn xử lý công việc sao cho hợp lý và đạt hiệu quả cao.

4.3. Tạo dựng mối quan hệ

Ngoài việc quan sát học tập kinh nghiệm, kiến tập cũng mang đến cho bạn cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc thực sự tại một công ty hoặc tổ chức. Bạn cần tranh thủ thời gian kết nối với mọi người xung quanh.

Họ có thể là người hướng dẫn của bạn, hoặc đơn giản là tiền bối, hoặc thực tập sinh. Đây là những người sẽ cho bạn lời khuyên giá trị về học tập, công việc ở thời điểm hiện tại lẫn tương lai.

Những lưu ý trên sẽ giúp bạn hoàn thành kỳ kiến tập, đạt mức điểm cao trong học phần, từ đó gợi mở cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, hay gần hơn là nơi thực tập tốt vào năm cuối.

Biết được kiến tập là gì bạn sẽ hiểu vì sao các giảng viên thường khuyên sinh viên tích cực tham gia kiến tập

5. Kiến tập bao lâu thì có lương?

Trong phần Kiến tập là gì?, khái niệm kiến tập đã được làm rõ, rằng đây là hoạt động quan sát và học hỏi từ doanh nghiệp. Vì kiến tập sinh không trực tiếp tham gia làm việc, chưa tạo ra giá trị cho công ty nên đa phần sẽ không được trả lương.

Thậm chí, một số sinh viên khi đi kiến tập còn cần chi trả một khoản phí để công ty, tổ chức chấp nhận dạy nghề. Tuy nhiên, mức phí không quá cao và thường được khoa, nhà trường hỗ trợ một phần hoặc hoàn toàn.

Chỉ có rất ít trường hợp sinh viên khi đi kiến tập được trả lương hoặc hỗ trợ kinh phí, hầu hết những trường hợp này đều là sinh viên vô cùng xuất sắc, làm việc theo chế độ của nhân viên chính thức/nhân viên thử việc hoặc trực tiếp tạo ra giá trị cho công ty.

Hầu hết khi đi kiến tập, sinh viên sẽ không có lương hoặc được hỗ trợ kinh phí

6. Sinh viên có nên đi kiến tập không?

Sinh viên, đặc biệt với những người xác định gắn bó lâu dài ngành nghề, cần tham gia kỳ kiến tập để biết các áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Đồng thời, dưới sự hướng dẫn và trực tiếp trải nghiệm, bạn sẽ nâng cao và phát triển kỹ năng chuyên môn sâu và rộng hơn.

Kiến tập cũng là cơ hội vàng để bạn trải nghiệm công việc thực sự, được tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa khi làm sai hoặc chưa đúng, giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể gặp phải trong tương lai, tăng khả năng ứng biến và xử lý tình huống.

Bởi vậy bạn hãy trân trọng những cơ hội kiến tập có được trong thời gian sinh viên, bởi nó sẽ là tiền đề để hỗ trợ công việc cho bạn sau này.

Sinh viên nên đi kiến tập để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình

7. Sự khác nhau giữa thực tập và kiến tập là gì?

Đều là các hoạt động liên quan đến thực hành, nằm trong chương trình học tại các trường Đại học, cao đẳng nên không ít người nhầm lần thực tập và kiến tập, mặc dù hai hoạt động này hoàn toàn khác nhau.

Vậy sự khác nhau giữa thực tập và kiến tập là gì. Cùng theo dõi chi tiết dưới đây:

Kiến tập Thực tập Mô tả công việc Quan sát, học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm của cán bộ nhân viên trong công ty, cơ quan hoặc tổ chức. Tham gia vào các công việc đơn giản, tiếp nhận dần các nhiệm vụ nâng cao phù hợp với chuyên ngành và mong muốn. Thời gian và số lần diễn ra Kiến tập thường diễn ra trong 2 - 4 tuần, chia thành nhiều đợt trong chương trình học hoặc tùy theo kế hoạch đào tạo của khoa. Chỉ có 1 lần dành cho sinh viên năm cuối, kéo dài từ 2 - 6 tháng. Một số sinh viên muốn tích lũy kinh nghiệm, kiến thức sâu có thể bắt đầu thực tập sớm và lâu hơn thời gian nêu trên. Cơ hội trở thành nhân sự chính thức Hạn chế do thời gian kiến tập tương đối ngắn, kiến thức lẫn kỹ năng chưa thực sự hoàn chỉnh. Cơ hội cao nếu năng lực làm việc tốt, đảm bảo bằng cấp chuyên ngành lẫn kiến thức chuyên môn. Mức lương Phần lớn không có lương Có lương hoặc không lương. Đa phần lương rất ít hoặc chỉ mang tính hỗ trợ.

Nhìn chung, kiến tập và thực tập đều là hoạt động học việc của sinh viên song tính chất giữa chúng có những điểm khác biệt nhất định. Bạn cần hiểu rõ từng loại hình để tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp với kiến thức, năng lực cá nhân, tối ưu thời gian ứng tuyển.

Hiểu được kiến tập là gì sẽ giúp bạn ý thức được những lợi ích mà hoạt động này mang lại, từ đó trân trọng hơn từng cơ hội kiến tập. Đặc biệt hãy chú ý tìm nơi kiến tập uy tín để có thể học được những kiến thức hữu ích.