Kinh doanh thương mại là gì? Tương lai rộng mở với thu nhập rủng rỉnh

1. Kinh doanh thương mại là gì?

Để có thể có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường thì những người kinh doanh cần hiểu rõ về khái niệm kinh doanh thương mại là gì. Từ đó có thể lên kế hoạch và các chiến lược để thúc đẩy quá trình kinh doanh hiệu quả.

Kinh doanh thương mại là sự kết hợp tài chính, kỹ năng và sáng tạo để mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, với mục đích tạo ra lợi nhuận. Ngoài việc mua bán hàng hóa, nó còn bao gồm các hoạt động như quảng cáo, tổ chức hội chợ, đại lý, và các dịch vụ logistics. Mục tiêu cuối cùng là mở rộng thị trường, mang lại giá trị cho khách hàng và tạo thu nhập cho doanh nghiệp.

2. Ngành kinh doanh thương mại gồm chuyên ngành nào?

Khi tìm hiểu về kinh doanh thương mại là gì bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành nghề này. Từ đó có thể nắm bắt được những chuyên ngành mà mình theo học.

Kinh doanh thương mại được biết đến là một ngành nghề đào tạo chuyên sâu về những kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm của thương mại nội địa cũng như quốc tế. Kinh doanh thương mại gồm những chuyên ngành như: Quản lý bán hàng, Marketing, phân tích tài chính và quản lý thị trường,...

Bên cạnh những kiến thức về chuyên ngành, thì người học còn được đào tạo và rèn luyện các kỹ năng mềm để nâng cao khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và quản lý thời gian hiệu quả. Điều này giúp họ tự tin hơn, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong môi trường làm việc đầy thách thức và cạnh tranh.

3. Học kinh doanh thương mại ra làm gì?

Song song với việc tìm hiểu kinh doanh thương mại là gì, thì nhiều người cũng có cùng thắc mắc học kinh doanh thương mại ra làm gì. Dưới đây là một số công việc phổ biến sau khi học xong.

3.1. Chuyên viên dịch vụ khách hàng

Đặc điểm của nghề này là khai thác, tìm hiểu thông tin cũng như nhu cầu sử dụng hàng hóa và dịch vụ khách hàng.

Mức lương: Đối với sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm thì mức lương ở khoảng 6-9 triệu/ tháng. Khi đã có năng lực chuyên môn khả năng quản lý tốt thì có cơ hội thăng tiến đến vị trí cao hơn, lương sẽ dao động khoảng 20 - 25 triệu/ tháng.

Ưu điểm: Ngành chuyên viên dịch vụ khách hàng có hàng loạt cơ hội tiếp cận, gặp gỡ nhiều người khác nhau. Từ đó có thể phát triển kỹ năng giao tiếp và ứng xử, tạo nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Nhược điểm: Đòi hỏi tính kiên nhẫn và am hiểu sâu sắc về sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp.

3.2. Quản lý xuất nhập kho

Tiếp đến, cùng tìm hiểu lĩnh vực xuất nhập kho trong kinh doanh thương mại là gì. Cụ thể, công việc này sẽ đòi hỏi bạn phải nắm bắt rõ quy trình xuất, nhập và tồn kho của các mặt hàng mà doanh nghiệp cung cấp. Đồng thời chịu trách nhiệm về việc đảm bảo hàng hóa không bị thất thoát lẫn hư hỏng.

Mức lương: Dao động trong khoảng 7 - 9 triệu/ tháng đối với những người mới ra trường đang học việc. Mức lương sẽ tăng dần theo thâm niên và kỹ năng chuyên môn sẽ ở khoảng 10 - 20 triệu/ tháng tùy năng lực quản lý.

Ưu điểm: Có nhiều cơ hội để học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Có thể phát triển kỹ năng về quản lý và tổ chức.

Nhược điểm: Đòi hỏi sự chịu khó, tính cẩn thận và chú ý cao đến từng chi tiết. Nhiều áp lực từ việc đảm bảo và chịu trách nhiệm về hàng hóa.

3.3. Ngành quản lý kinh doanh

Quản lý kinh doanh là lên kế hoạch và phát triển các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp để hoàn thành được những mục tiêu đề ra trước đó.

Mức lương: Đối với sinh viên mới ra trường thì lương khởi điểm khoảng 8- 12 triệu/ tháng. Khi có cơ hội thăng tiến lên quản lý cấp cao, giám đốc kinh doanh thì lương có thể đạt từ 30 - 50 triệu/ tháng.

Ưu điểm: Có nhiều cơ hội cho sinh viên mới ra trường khi có nhiều lĩnh vực thuộc ngành quản lý kinh doanh, phù hợp với nhiều vị trí kế toán, nhân sự, bán hàng,... Có thể tự khởi nghiệp khi nắm được nguyên tắc quản lý kinh doanh để có thể duy trì và phát triển.

Nhược điểm: Khi học ngành quản lý kinh doanh bắt buộc phải chuyên tâm học hành và nhanh nhạy trong việc tiếp thu kiến thức cũng như giao tiếp ứng xử. Chịu đựng được mọi áp lực và có khả năng xử lý các tình huống linh hoạt.

3.4. Chuyên viên thu mua

Một trong những vấn đề nhiều người tìm hiểu kinh doanh thương mại là gì do mong muốn theo học ngành thu mua của lĩnh vực này. Đây sẽ là người có trách nhiệm thu mua hàng hóa/ dịch vụ cho doanh nghiệp. Đồng thời lập kế hoạch cung ứng và giám sát quy trình giao cũng như chất lượng của hàng hóa. Công việc này được xem là một trong những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.

Mức lương: Lương khởi điểm đối với những người mới vào nghề khoảng 8 -10 triệu/ tháng và sẽ tăng khoảng 15 - 20 triệu/ tháng tùy vào kinh nghiệm chuyên môn cũng như hiệu suất làm việc.

Ưu điểm: Công việc này mở ra nhiều cơ hội phát triển kỹ năng đàm phán và quản lý kế hoạch. Có thể tiếp cận và tương tác với nhiều đối tác và nhà cung cấp để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và phát triển bản thân.

Nhược điểm: Cần có chuyên môn xem xét và đánh giá những rủi ro. Áp lực khi đảm bảo việc đàm phán thành công.

4. Có nên học kinh doanh thương mại không?

Tìm hiểu về kỹ lưỡng về kinh doanh thương mại là gì sẽ giúp bạn nhận biết được những lợi ích khi học ngành này. Trong thời buổi phát triển kinh tế như hiện nay, ngành nghề thuộc khối kinh doanh thường được nhiều quan tâm. Bởi đây là ngành học mở ra nhiều cơ hội làm việc phong phú với mức lương ổn định.

Khi học ngành kinh doanh thương mại, sinh viên sẽ được đào tạo nhiều các kỹ năng công việc thực tế như quản trị bán hàng, quản lý thị trường, xuất nhập kho,... Các công việc của ngành kinh doanh thương mại giữ vai trò quan trọng trong việc phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, sinh viên có thể tự tin vào ngành học mình đã chọn.

5. Những ai phù hợp với ngành kinh doanh thương mại?

Qua việc tìm hiểu kinh doanh thương mại là gì và những đặc điểm của ngành, bạn có thể biết được mình có phù hợp với ngành nghề này không. Kinh doanh đòi hỏi sự nhạy bén và thực sự phù hợp với những người có tố chất như:

Đam mê kinh doanh: Sự yêu thích và ham muốn làm chủ trong lĩnh vực kinh doanh là yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua áp lực và thách thức của ngành này.

Kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt: Kỹ năng giao tiếp tốt là yếu tố quan trọng để tương tác với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

Năng động và thích thử thách: Ngành này đòi hỏi sự linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong môi trường kinh doanh đa dạng.

Tính cẩn trọng và chi tiết: Những người có tính cẩn trọng và chi tiết thường phù hợp với lĩnh vực kinh doanh thương mại. Điều này sẽ giúp họ quản lý quy trình kinh doanh tốt hơn.

Năng động và sáng tạo: Người có tố chất sáng tạo và năng động hợp với lĩnh vực kinh doanh thương mại. Linh hoạt và sáng tạo sẽ giúp ích trong việc giải quyết vấn đề, thách thức trong kinh doanh.

6. Top những trường đào tạo kinh doanh thương mại

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, kinh doanh thương mại là một trong số ngành học được nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn. Hiện nay có rất nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành kinh doanh thương mại, bao gồm.

6.1. Tại Việt Nam

Một số trường đại học hàng đầu tại Việt Nam đào tạo chính quy ngành quản trị kinh doanh như:

Trường đại học Ngoại thương (Foreign Trade University) tại Đống Đa, Hà Nội.

Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (University of Economics and Finance - Ho Chi Minh City) ở Bình Thạnh. TP.HCM.

Trường đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University) ở Đống Đa, Hà Nội.

Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (University of Economics - Ho Chi Minh City) ở quận 3, TP.HCM.

Trường đại học Quốc gia Hà Nội (Hanoi National University) ở Cầu Giấy, Hà Nội.

6.2. Trên thế giới

Danh sách các trường đào tạo ngành kinh doanh nổi tiếng trên thế giới bao gồm:

Trường Stanford University tại Mỹ.

Trường Massachusetts Institute of Technology ở Mỹ.

Trường University of Oxford tại Anh quốc.

Trường London Business School tại Anh quốc.

Trường University of Cambridge tại Anh quốc

Trường Harvard University ở Mỹ.

Trường University of Chicago tại Hoa Kỳ.

Trường Northwestern University tại Hoa Kỳ.

7. Dự báo xu hướng ngành kinh doanh thương mại trong 3 - 5 năm tới

Trong lĩnh vực kinh doanh, việc đón đầu xu hướng để đưa ra những kế hoạch và chiến lược kinh doanh mới rất cần thiết để thành công. Việc nắm được ngành kinh doanh thương mại là gì sẽ giúp bạn nhận định được xu hướng kinh doanh trong 3 - 5 năm tới.

7.1. Sự phát triển của nền thương mại điện tử

Với sự gia tăng của mua sắm trực tuyến và các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Alibaba, eBay, các doanh nghiệp thương mại truyền thống cũng như các doanh nghiệp mới sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển kinh doanh trên internet. Điều này mở ra cơ hội cho sinh viên học hỏi và tham gia vào việc khởi nghiệp trực tuyến.

7.2. Đổi mới trong chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục trở nên linh hoạt hơn và đáp ứng nhanh chóng hơn với sự biến đổi của thị trường. Các công nghệ như IoT và blockchain sẽ được sử dụng để tối ưu hóa quy trình chuỗi cung ứng, từ việc theo dõi và quản lý hàng tồn kho đến việc vận chuyển và giao hàng.

7.3. Phát triển các ứng dụng công nghệ hiện đại

Ngành Kinh doanh thương mại sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ sự phát triển của công nghệ. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (Machine Learning), blockchain và Internet of Things (IoT) sẽ ngày càng được tích hợp để tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng cường khả năng dự đoán và phân tích dữ liệu.

Nắm bắt được kinh doanh thương mại là gì sẽ là tiền đề quan trọng giúp bạn hiểu biết sâu sắc về ngành nghề này. Từ đó đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp cho tương lai của mình.