Kỳ thi công chức có mấy vòng? Thủ tục thi công chức thế nào?

​​1. Kỳ thi công chức là gì?

Kỳ thi công chức là kỳ thi chọn lọc, đánh giá và tuyển chọn ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm việc tại cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy Nhà nước. Nếu đỗ kỳ thi công chức, thí sinh sẽ được xét vào biên chế và nhận lương từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Tùy từng đơn vị sẽ có bài thi hoặc quy trình tổ chức thi công chức khác nhau, đảm bảo tìm ra những ứng viên sáng giá và khả năng làm việc hiệu quả. Kỳ thi được tổ chức nghiêm ngặt đảm bảo công bằng, minh bạch, tạo cơ hội cho mọi công dân đủ điều kiện theo quy định nhà nước.

Mỗi năm thi công chức luôn là một trong những kỳ thi được quan tâm nhất

2. Điều kiện thi công chức

Để đăng ký tham gia thi công chức, công dân phải đáp ứng các điều kiện chung như sau:

Công dân đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự: Đảm bảo người đăng ký dự thi phải đủ tuổi và năng lực hành vi pháp luật.

Thí sinh phải là công dân Việt Nam, hiện đang cư trú tại Việt Nam: Điều khoản này đáp ứng yêu cầu ứng viên là công dân và có địa chỉ sinh sống hợp lệ tại Việt Nam.

Thí sinh đã đăng ký dự tuyển và có hồ sơ lý lịch rõ ràng: Tùy đơn vị, tổ chức sẽ có yêu cầu hồ sơ lý lịch khác nhau, thông thường yêu cầu khai chi tiết quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, thành tích, gia đình,...

Thí sinh dự thi phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

Người đăng ký dự thi phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Thí sinh phải đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, công việc.

Tùy từng cơ quan, vị trí công chức mà sẽ có quy trình và yêu cầu thi tuyển cụ thể. Tuy nhiên, quy trình cơ bản thường bao gồm công bố thông tin tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra năng lực, phỏng vấn và công bố kết quả.

Muốn tham dự kỳ thi công chức, ứng viên cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật

3. Lợi ích khi thi tuyển công chức

Ứng viên đăng ký công chức, nếu đỗ thì sẽ nhận về những lợi ích như sau:

Làm việc tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với năng lực của mình.

Hưởng lương, phụ cấp, chế độ khác theo quy định pháp luật.

Có công việc ổn định, ít chịu sự tác động của kinh tế thị trường.

Có lộ trình thăng chức, giao quyền tương xứng với nhiệm vụ rõ ràng. Nếu làm tốt hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo hoặc các vị trí cao hơn trong bộ máy Nhà nước.

Đóng góp lớn vào việc phát triển bộ máy hành chính Nhà nước.

Công chức là vị trí mà nhiều người đặt làm mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp của mình

4. Các vòng thi công chức theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Các vòng thi công chức hiện nay được quy định tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, kỳ thi công chức sẽ bao gồm hai vòng, mỗi vòng sẽ có nội dung riêng biệt như sau:

4.1. Vòng 1 kiểm tra kiến thức và năng lực chung

Về hình thức thi, bài thi vòng 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và diễn ra trên máy tính. Trong trường hợp cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, bài thi sẽ tiến hành trên giấy.

Về nội dung thi, chia thành ba phần:

Phần I: Thi kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi, thi trong 60 phút. Mục đích của phần thi này là để đánh giá mức độ hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó là các kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ,...

Phần II: Thi ngoại ngữ, gồm 30 câu hỏi diễn ra trong 30 phút. Tùy thuộc vị trí ứng tuyển, ứng viên được lựa chọn một trong năm ngôn ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc và ngôn ngữ khác theo quy định).

Phần III: Thi tin học, gồm 30 câu hỏi trong 30 phút. Nội dung bài thi phụ thuộc vào yêu cầu, kiến thức chuyên môn của vị trí làm việc.

Trong một số trường hợp nhất định, ứng viên được miễn thi ngoại ngữ và tin học, bạn nên tìm hiểu quy định của nghị định hoặc của cơ quan, tổ chức nhà nước. Nếu thí sinh trả lời đúng trên 50% tổng số câu hỏi, bạn sẽ được vào vòng 2.

Để có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi công chức, thí sinh cần ôn tập thật kỹ cho từng vòng thi

4.2. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Về hình thức thi

Cơ quan, tổ chức hay đơn vị tổ chức tuyển dụng được quyền chủ động quyết định hình thức thi là phỏng vấn, thi viết, hoặc kết hợp phỏng vấn và viết.

Về nội dung

Nội dung bài thi tập trung kiểm tra kiến thức chủ trương, đường lối Đảng, chính sách và pháp luật của ngành, lĩnh vực ứng tuyển, kỹ năng thực thi công vụ.

Thông thường, thời gian thi phỏng vấn diễn ra trong 30 phút, bao gồm cả thời gian chuẩn bị là không quá 15 phút. Còn với hình thức thi viết, không tính thời gian chép đề là 180 phút. Thí sinh cần tuân thủ thời gian quy định, đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Thang điểm chung cho bài thi vòng 2 này là 100 điểm, nếu kết hợp phỏng vấn và viết thì tỷ lệ điểm do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định. Tuy nhiên, đảm bảo tổng số điểm của hai bài vẫn là 100.

Một số cơ quan công chức có yêu cầu đặc thù về hình thức, nội dung, thời gian hay thang điểm bài thi, cần thống nhất ý kiến với Bộ Nội Vụ. Đồng thời công khai minh bạch trên các nền tảng của đơn vị tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền khác.

Ngoài bài thi kiến thức chung, công chức còn phải vượt qua vòng thi kiến thức chuyên môn

5. Ai được miễn thi công chức?

Quy định hiện nay không có trường hợp thí sinh được miễn toàn bộ phần thi công chức, chỉ có quy định về việc miễn một phần thi. Phần được miễn thường là phần thi ngoại ngữ hoặc tin học, nếu thí sinh dự thi đã đáp ứng các điều kiện về kiến thức, năng lực theo quy định.

Đối với trường hợp miễn thi ngoại ngữ, ứng viên được miễn thi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Đã có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, bằng này phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn so với trình độ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí dự tuyển, được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài, đồng thời được công nhận ở Việt Nam.

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số nếu dự tuyển vào vị trí công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Đối với trường hợp miễn thi tin học, thí sinh dự tuyển sẽ được miễn thi phần này nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên đối với chuyên ngành về tin học hoặc chuyên ngành về công nghệ thông tin.

Như vậy, thí sinh chỉ có thể được miễn một số phần thi trong kỳ thi tuyển công chức nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định chứ không được miễn toàn bộ quá trình thi.

Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên sẽ có nhiều lợi thế khi tham dự kỳ thi công chức

Mặc dù không được miễn phần thi nghiệp vụ chuyên môn nhưng thí sinh dự tuyển hoàn toàn có thể được ưu tiên cộng điểm.

Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, bao gồm điểm ưu tiên và đối tượng được cộng điểm ưu tiên. Bảng dưới đây sẽ nêu chi tiết các điểm và đối tượng được áp dụng:

Đối tượng Quy định ưu tiên Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Thương binh, người hưởng chính sách. + 7.5 điểm vào kết quả thi của vòng 2. Người dân tộc thiểu số. + 5 điểm vào kết quả thi của vòng 2. Sĩ quan quân đội. Sĩ quan công an. Quân nhân chuyên nghiệp phục viên Người công tác cơ yếu chuyển ngành. Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị. Tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, kèm điều kiện phong quân ham sĩ quan dự bị hoặc đã đăng ký ngạch sĩ quan sự bị. Con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự. + 2,5 điểm vào kết quả thi của vòng 2. Người hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Đội viên thanh niên xung phong

Từ bảng quy định trên có thể thấy, người dự thi tuyển hoặc xét tuyển chỉ được cộng điểm ưu tiên khi có kết quả vòng 2. Điều này đảm bảo quyền lợi, mức độ ưu tiên cho đối tượng có công, hoàn cảnh đặc biệt hoặc có đóng góp tích cực trong xã hội.

6. Thông tin và lịch thi công chức xem ở đâu?

Thông tin và lịch thi công chức thường được các đơn vị niêm yết tại trụ sở, cổng thông tin hoặc các địa điểm thuận lợi cho tất cả mọi người có thể dễ dàng theo dõi, nắm bắt thông tin.

Sau đây là một số website của từng ngành, ứng viên có nhu cầu xem thông tin khóa thi và lịch thi tuyển tại đây:

Tổng cục thuế: https://gdt.gov.vn/wps/portal

Kiểm toán Nhà nước: https://www.sav.gov.vn/

Tổng cục hải quan: https://www.customs.gov.vn/

Tòa án tối cao: https://www.toaan.gov.vn/

7. Có kết quả trúng tuyển sau bao lâu?

Thời gian thông báo kết quả trúng tuyển hiện nay đang được quy định tại Điều 15 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Theo Điều 17 Nghị định 24/2010/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thời gian thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức như sau:

Sau khi kết thúc quá trình chấm thi theo quy định, chậm nhất 5 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo kết quả người đứng đầu để phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Sau khi kết quả được tuyển dụng, trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm phê duyệt kết quả, kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo công khai tại trụ sở. các trang hoặc cổng thông tin điện tử để người dự tuyển có thể dễ dàng theo dõi.

Kết quả của kỳ thi công chức sẽ được công khai niêm yết để thí sinh dễ dàng tra cứu

8. Một số câu hỏi về kỳ thi công chức

Trong quá trình tìm hiểu về kỳ thi công chức, chúng tôi nhận thấy thí sinh có rất nhiều thắc mắc về vấn đề này. Dưới đây là một số câu hỏi thường thấy liên quan đến kỳ thi công chức.

8.1. Một năm tổ chức thi công chức mấy lần?

Pháp luật hiện nay không quy định thời gian tổ chức thi tuyển công chức, việc tổ chức kỳ thi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Nhu cầu tuyển dụng của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Vị trí làm việc của cơ quan tuyển dụng, đơn vị trực thuộc cơ quan.

Chỉ tiêu biên chế.

Nhìn chung, tùy từng ngành, cơ quan, tổ chức sẽ có kế hoạch tổ chức thi tuyển vào thời gian khác nhau. Thông thường, các kỳ thi công chức cách nhau từ 3 tháng đến 1 năm, áp dụng trong một cơ quan tuyển dụng.

Số lượng đợt thi công chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như nhu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị

8.2. Bằng thạc sĩ có phải tham gia kỳ thi không?

Hiện nay không có quy định về việc miễn thi công chức đối với trưởng hợp ứng viên có bằng thạc sĩ. Do đó, người có bằng thạc sĩ vẫn phải tham gia dự thi hoặc xét tuyển như bình thường.

Chỉ trong một số trường hợp, tùy thuộc vào nhu cầu và quy chế tuyển sinh của đơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan Nhà nước, ứng viên có bằng thạc sĩ có thể được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển.

Người có bằng thạc sĩ vẫn phải tham dự kỳ thi công chức như bình thường

8.3. Lệ phí thi là bao nhiêu?

Lệ phí thi công chức phụ thuộc vào số lượng ứng viên của từng đợt, theo đó:

Mức phí 500.000 VNĐ/người: Dưới 100 ứng viên.

Mức phí 400.000 VNĐ/người: 100 - 500 ứng viên.

Mức phí 300.000 VNĐ/người: Trên 500 ứng viên.

Lệ phí thi công chức sẽ phụ thuộc vào số lượng thí sinh tham dự kì thi

8.4. Hồ sơ thi công chức

Để đăng ký tham gia thi tuyển công chức, thí sinh cần chuẩn bị bộ hồ sơ nộp cho cơ quan, tổ chức tuyển dụng. Thông thường, giấy tờ cần cung cấp gồm có:

Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Ảnh thẻ.

Đơn dự thi công chức.

Giấy khám sức khỏe.

Giấy tờ tùy thân.

Minh họa phiếu dự tuyển công chức thuế

Kỳ thi công chức là kỳ thi quan trọng với những ai muốn hoặc đang công tác tại cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp. Để vượt qua 2 vòng thi, thí sinh không chỉ cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tại vị trí ứng tuyển, mà còn đảm bảo các điều kiện chung do pháp luật quy định.