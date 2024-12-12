Remote – làm việc từ xa là gì? Những điều cần biết để làm việc từ xa hiệu quả

Remote – làm việc từ xa là gì?

Ở thời điểm hiện tại, nhất là từ sau những ảnh hưởng của dịch Covid 19 thì khái niệm làm việc remote đã trở nên quá quen thuộc. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu bản chất của làm việc remote là gì?

Làm việc remote hay làm việc từ xa còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như remote work, work from home,... Đây là hình thức làm việc cho phép người lao động thực hiện công việc ở ngoài văn phòng làm việc của công ty, doanh nghiệp.

Đối với phương thức này, người lao động vẫn phải đáp ứng được khối lượng và hiệu quả công việc đã đặt ra. Và người lao động thường làm việc và giao tiếp chủ yếu qua máy tính hoặc các thiết bị viễn thông khác.

Làm việc từ xa đang dần trở thành xu hướng phổ biến

Khi làm việc từ xa, nhân viên có thể thoải mái lựa chọn nơi làm việc sao cho phù hợp với bản thân cũng như chính sách doanh nghiệp. Người lao động có thể làm việc tại nhà, tới văn phòng hay thậm chí là các quán cafe nếu muốn miễn là đảm bảo được khối lượng công việc đã được giao.

Có thể thấy rằng những năm gần đây, làm việc remote đang trở thành xu thế được nhiều người, nhất là các bạn trẻ đặc biệt yêu thích. Nó cho phép người lao động chủ động trong việc sắp xếp thời gian, công việc để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Theo thống kê từ các chuyên trang, tỷ lệ nhân viên làm việc từ xa những năm gần đây tăng cao một cách chóng mặt. Từ nghiên cứu của Global Workplace Analytics cho thấy có đến 25 – 30% trên tổng số người lao động lựa chọn làm việc remote vào năm 2021.

Còn theo Upwork - nền tảng tuyển dụng và cung cấp việc làm top đầu thế giới cũng công nhận rằng chỉ tính riêng tại Mỹ đã có tới hơn 25% lực lượng lao động chọn làm việc từ xa vào năm 2021. Và nghiễm nhiên con số này vẫn sẽ còn tăng trong những năm tiếp theo.

Số lượng người lao động chọn làm việc online ngày một cao

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu cho cả hai bên thì hình thức làm việc từ xa cũng được chia thành nhiều loại khác nhau. Cụ thể, có 3 hình thức chính gồm:

Remote fulltime hay làm việc từ xa toàn thời gian: Đây là hình thức bạn sẽ làm việc từ xa 100% trong suốt thời gian làm việc tại doanh nghiệp. Phương thức này đa phần được sử dụng cho các lao động làm việc cho các doanh nghiệp có trụ sở đặt tại nước ngoài.

Remote partime hay hình thức làm việc kết hợp giữa remote và trực tiếp tại văn phòng: Nhân viên sẽ làm việc luân phiên giữa văn phòng và từ xa. Đây cũng là hình thức khá phổ biến ở một số doanh nghiệp hiện nay.

Freelancer hay cộng tác viên của doanh nghiệp: Đây là hình thức làm việc mà bạn không phải là nhân sự chính thức tại các công ty. Bạn chỉ chịu trách nhiệm một số công việc nhất định, nhận order và thực hiện công việc đó từ xa.

Hiện nay, làm việc từ xa đang dần trở thành sự lựa chọn của rất nhiều người. Vậy đâu là lý do dẫn đến điều này? Và liệu làm việc remote có lợi ích gì mà lại nhanh chóng trở thành xu hướng? Hãy cùng theo dõi tiếp bài viết để có được câu trả lời nhé.

Lợi ích của làm việc từ xa

Một trong những lý do chính khiến làm việc từ xa trở thành xu hướng đầy sự bùng nổ trong những năm gần đây chính là vì lợi ích mà nó đem lại. Không chỉ người lao động mà cả doanh nghiệp cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích nếu áp dụng mô hình làm việc từ xa.

Lợi ích của việc áp dụng mô hình làm việc từ xa đối với doanh nghiệp

Không thể phủ nhận rằng, các doanh nghiệp cũng đang được hưởng những món lợi lớn từ việc áp dụng mô hình làm việc từ xa. Cụ thể như sau:

Có thể tận dụng tối đa nguồn nhân tài

Đây là một trong những lợi ích lớn nhất dành cho các doanh nghiệp. Áp dụng mô hình làm việc từ xa đồng nghĩa với việc xóa bỏ giới hạn về khoảng cách. Điều này cho phép các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn nhân tài đến từ bất kỳ nơi nào.

Làm việc từ xa cho phép doanh nghiệp tận dụng tối đa các nhân tài

Việc lựa chọn tuyển dụng nhân sự làm việc từ xa giúp doanh nghiệp có thể tìm kiếm nhân tài ở bất kỳ đâu. Họ có thể đến từ các quốc gia lân cận hay thậm chí là cả nửa vòng trái đất miễn là đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Tiết kiệm khá nhiều chi phí cho văn phòng làm việc

Lực lượng lao động từ xa tăng lên cũng có nghĩa số lượng nhân viên ngồi làm việc tại văn phòng sẽ giảm đi đáng kể. Những người đứng đầu có thể tối ưu hóa các chi phí, nhất là khoản chi phí cho hạng mục thuê văn phòng.

Thậm chí, nếu biết áp dụng mô hình làm việc từ xa linh hoạt thì các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn.

Tăng sự đa dạng và hòa nhập giữa người lao động

Mô hình làm việc từ xa chính là một trong những cách xóa bỏ rào cản về mọi mặt. Đây là cách giúp doanh nghiệp có thể tuyển dụng được nhân viên phù hợp nhất thay vì những định kiến hay suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức.

Bên cạnh đó, làm việc remote cũng đem đến nhiều cơ hội hơn cho những người lao động. Đặc biệt là với những người đang gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc cha mẹ hoặc con cái thì làm việc từ xa cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Nâng cao năng suất và hiệu quả công việc

Một lợi ích nữa mà doanh nghiệp có thể nhận được khi áp dụng mô hình này chính là nâng cao được năng suất và hiệu quả công việc. Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Becker Friedman tại Đại học Chicago, có tới 30% người lao động được hỏi cho rằng họ làm việc hiệu quả hơn khi làm việc remote.

Làm việc remote cũng giúp tăng năng suất và hiệu quả làm việc

Bên cạnh đó, McKinsey - một trong những công ty chuyên về quản trị toàn cầu cũng ước tính tới 20% nhân sự có thể làm việc hiệu quả hơn khi làm việc từ xa. Lý do được đưa ra chính là khi làm việc tại nhà, họ ít bị phân tâm hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Năng suất lao động của nhân sự tăng lên cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể đạt được cùng mục tiêu trong thời gian ngắn hơn. Đây cũng là điều mà các doanh nghiệp luôn tìm kiếm.

Lợi ích của việc áp dụng mô hình làm việc từ xa đối với người lao động

Không chỉ riêng doanh nghiệp có được lợi ích khi áp dụng mô hình này. Chính bản thân người lao động cũng được hưởng lợi. Vì thế nên đây nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều người lao động lựa chọn. Một số lợi ích phải kể đến như:

Giảm thiểu thời gian, chi phí cho quá trình di chuyển

Tại các thành phố lớn, mật độ dân số đông thì việc tắc đường vào các khung giờ tan tầm là điều tất yếu. Chính vì thế nên nếu làm việc tại văn phòng, nhân sự sẽ phải dành khoảng thời gian nhất định mỗi ngày cho việc di chuyển, đi lại.

Không những vậy, di chuyển trong điều kiện tắc đường cũng dễ khiến nhân sự cảm thấy mệt mỏi, bực tức. Điều này cũng khiến tâm trạng làm việc của người lao động bị ảnh hưởng ít nhiều.

Và giải pháp mà nhiều người lao động lựa chọn chính là làm việc remote. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà tâm lý nhân sự cũng thoải mái hơn. Từ đó năng suất lao động sẽ được tăng lên khá nhiều.

Người lao động có thể tiết kiệm thời gian và nhiều chi phí

Có thời gian và không gian làm việc linh hoạt

Làm việc từ xa cũng đồng nghĩa với việc người lao động được lựa chọn thời gian và không gian làm việc linh hoạt. Nhân sự có thể chọn những thời điểm mà họ làm việc hiệu quả nhất để dành cho công việc.

Bên cạnh đó, họ cũng có thể thay đổi môi trường làm việc để tìm những cảm hứng mới. Điều này cũng sẽ đem đến tâm lý thoải mái hơn cho người lao động, từ đó gia tăng hiệu quả cho công việc.

Tăng năng suất và hiệu quả trong quá trình làm việc

Một lợi ích dễ thấy nhất mà người lao động cảm nhận được khi làm việc từ xa chính là hiệu quả và năng suất công việc tăng cao. Họ có thể hoàn thành khối lượng của tương đương nhưng với thời gian ít hơn nếu làm việc từ xa.

Điều này chủ yếu đến từ việc hạn chế được sự phân tâm khi làm việc với đông người tại văn phòng. Chính vì thế mà nhân viên có thể nghiêm túc và tập trung hơn vào công việc.

Tạo cho nhân sự tâm lý thoải mái, hạnh phúc hơn khi làm việc

Lý do để nhiều người, nhất là những bạn trẻ lựa chọn làm việc remote chính là có được tâm lý thoải mái hơn. Họ sẽ không phải chịu sự gò bó như khi làm việc tại văn phòng công ty.

Giúp nhân viên cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn

Một nghiên cứu từ Owl cũng cho thấy rằng có tới 22% người lao động được hỏi cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm việc remote. Họ cũng cảm thấy bớt căng thẳng và có thể cân bằng cuộc sống tốt hơn. Điều này cũng là yếu tố giúp người lao động có thêm động lực và hạnh phúc hơn khi làm việc.

Có hàng loạt ưu điểm nhưng không thể phủ nhận rằng làm việc từ xa vẫn còn tồn tại một số nhược điểm. Nếu không khắc phục thì đây sẽ là lý do biến mô hình làm việc từ xa trở thành con dao hai lưỡi.

- Làm việc từ xa yêu cầu tính kỷ luật cao. Điều này có nghĩa nếu nhân sự làm việc từ xa nhưng không có tính kỷ luật thì hiệu quả công việc cũng sẽ giảm sút rất nhiều.

- Làm việc từ xa đem đến cơ hội để nhân sự ở mọi miền có thể làm việc cùng nhau. Thế nhưng đây cũng là khó khăn nếu cần trao đổi trực tiếp. Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ hiện nay thì khó khăn này đã được cải thiện khá nhiều.

- Ngoài ra thì làm việc remote cũng sẽ khiến nhân sự giảm mức độ tương tác với đồng nghiệp, cần học cách tự giải quyết khi gặp vấn đề và doanh nghiệp cũng gặp phải khó khăn khi quản lý nhân sự.

Tuy nhiên, nếu có thể khắc phục được những nhược điểm trên thì không khó để thấy rằng làm việc từ xa thực sự là một mô hình hiệu quả.

Làm thế nào cho hiệu quả cao nhất khi làm việc từ xa?

Trước những ưu điểm của mô hình này, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn áp dụng mô hình làm việc từ xa. Vậy phải làm thế nào để có được hiệu quả cao nhất khi lựa chọn làm việc remote?

Làm sao để làm việc remote có hiệu quả?

Chọn cho mình một không gian thích hợp nhất để làm việc

Làm việc từ xa có nghĩa là bạn sẽ có quyền chọn không gian làm việc cho chính mình. Bạn có thể ngồi tại bàn làm việc hay nằm dài trên giường, trên sofa để gõ máy tính mà không phải chịu sự đánh giá của bất kỳ ai.

Thế nhưng điều này lại cho thấy sự bất cập khi làm việc trong thời gian dài. Người lao động sẽ dễ bị phân tâm, dễ mất tập trung khi làm việc. Không chỉ vậy, tư thế không phù hợp cũng rất dễ khiến bạn mắc một số bệnh về xương sau thời gian dài duy trì như vậy.

Vì thế nên việc tìm một không gian thích hợp để làm việc là cực hợp lý. Đó có thể là một khu được setup riêng dành cho công việc trong căn nhà của bạn. Hoặc nó cũng có thể là một quán coffee với không gian phù hợp để bạn có thể thoải mái tìm ý tưởng.

Bên cạnh đó, dù là làm remote nhưng hãy tự mình đặt ra kỷ luật cho bản thân. Bạn cũng nên tránh xa những thứ nhiều cám dỗ như điện thoại, trò chơi điện tử hay đơn giản là các mạng xã hội để tập trung hơn vào công việc.

Tìm hiểu và chọn ra khung thời gian làm việc hiệu quả nhất để làm thời gian làm việc cố định

Một trong những điều giúp người lao động lựa chọn làm việc remote chính là sự linh động về mặt thời gian. Dù vậy, người lao động vẫn cần đặt ra những khung thời gian nhất định cho công việc.

Thời gian là yếu tố rất quan trọng khi làm việc từ xa

Bạn có thể tự tìm hiểu và xác định những khoảng thời gian dễ tập trung cao độ nhất trong ngày. Và đó cũng là khoảng thời gian mà bạn nên dành cho công việc để đảm bảo sự hiệu quả.

Bạn có thể không cần ngồi bàn làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều. Thay vào đó, hãy chọn những khung giờ mà bạn thực sự muốn dành nó cho công việc để có được hiệu quả lớn nhất.

Có những khoảng thời gian nghỉ ngơi trong quá trình làm việc

Một điều mà người lao động thường quên đi khi làm việc tại nhà chính là thời gian nghỉ ngơi. Rất nhiều người vì quá tập trung vào công việc mà quên đi thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế thì điều này không hề tốt chút nào.

Nó có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về cột sống, dễ tích mỡ bụng hay tình trạng đau dạ dày nếu tiếp diễn trong thời gian dài. Đó cũng là điều mà những ai lựa chọn “work from home” cũng nên đặc biệt lưu ý.

Nên chú ý xen kẽ các khoảng thời gian nghỉ khi làm việc

Bạn có thể đứng dậy, giải trí, thư giãn hoặc tập thể dục nhẹ sau thời gian nhất định ngồi làm việc. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế rất nhiều vấn đề về sức khỏe. bên cạnh đó, đây cũng là cách để người lao động nạp thêm năng lượng mới và có thêm nhiều sáng kiến hơn cho công việc.

Một nhân viên làm việc từ xa cần có gì?

Trước sự bùng nổ của xu hướng làm việc từ xa những năm gần đây, số lượng người lao động lựa chọn làm việc theo hình thức này tăng lên không ít. Vậy một nhân viên làm việc từ xa cần có gì?

Một không gian làm việc phù hợp và một khung thời gian tập trung hiệu quả

Như đã nói ở bên trên, không gian và thời gian làm việc là hai yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả công việc. Chính vì thế nên nếu chọn được một không gian phù hợp, làm việc trong khung thời gian nhất định thì kết quả đem lại là cực kỳ ấn tượng.

Khả năng quản lý và phân chia thời gian phù hợp

Làm việc tại nhà cũng đồng nghĩa với việc bạn không ngồi cạnh đồng nghiệp hay sếp của mình. Điều này khiến cho nhiều người thường xuyên quên mất các mốc thời gian quan trọng.

Chính vì thế nên nếu lựa chọn làm việc online, bạn phải trang bị cho mình khả năng quản lý và phân chia thời gian phù hợp. Hãy làm sao để hoàn thành được công việc trong thời gian cho phép nhưng không ảnh hưởng đến thời gian ăn uống, nghỉ ngơi của bản thân mình.

Khi làm việc từ xa, nhân viên nên trang bị các kỹ năng cần thiết để công việc được hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Giao tiếp là kỹ năng rất quan trọng trong công việc. Dù bạn có làm việc offline tại văn phòng hay remote từ xa thì đây vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới những công việc chung.

Đặc biệt, khi làm việc từ xa thì bạn sẽ không ở gần những đồng nghiệp của mình. Khi đó, việc giao tiếp lại càng trở nên quan trọng hơn cả. Nếu như không có khả năng giao tiếp và thiếu đi tinh thần làm việc nhóm thì hiệu quả đem lại của các công việc chung sẽ không cao.

Biết cách sử dụng và am hiểu công nghệ, nhất là những phần mềm phục vụ công việc

Làm việc từ xa thì thứ mà bạn tiếp xúc nhiều nhất không phải đồng nghiệp mà chính là máy móc, phần mềm và các tài liệu phục vụ công việc. Điều này đòi hỏi người lao động cần có khả năng sử dụng công nghệ ở mức nhất định để đảm bảo được chất lượng công việc.

Thậm chí, với các khối ngành liên quan đến công nghệ, viễn thông thì điều này lại càng quan trọng. Chính vì thế nên nếu dự định làm việc remote thì bạn nên chuẩn bị cho mình khả năng sử dụng phần mềm, ứng dụng và sự am hiểu nhất định về công nghệ.

Hãy trang bị khả năng sử dụng công nghệ để xử lý công việc

Khả năng cân bằng giữa công việc với cuộc sống

Làm việc remote cho phép người lao động có thể xử lý song song cả những công việc cá nhân và nhiệm vụ mà doanh nghiệp giao phó. Chính vì thế nên nếu như không có khả năng cân bằng thì sẽ rất khó để bạn có thể đảm bảo tiến độ và hiệu quả của công việc.

Vậy nên nếu đã lựa chọn làm việc remote, hãy trang bị và rèn luyện cho mình khả năng cân bằng giữa công việc với cuộc sống để đảm bảo không bên nào bị ảnh hưởng nhé.

Tìm kiếm và ứng tuyển việc làm từ xa ở đâu?

Trước làn sóng tìm kiếm và lựa chọn việc làm remote như hiện nay vấn đề tìm kiếm và ứng tuyển việc làm từ xa ở đâu cũng là điều được quan tâm rất lớn. Để thích ứng với sự thay đổi của thị trường, nhu cầu tuyển dụng nhân viên làm việc từ xa cũng tăng cao hơn.

Hiện nay, không khó để bắt gặp các doanh nghiệp lớn nhỏ, thậm chí là cả các tập đoàn đa quốc gia tuyển dụng nhân viên làm việc từ xa. Đối với những đơn vị này, bạn có thể theo dõi tin tức tuyển dụng tại các trang tin chính thống của doanh nghiệp và tiến hành apply.

Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn tìm kiếm việc làm trên các cộng đồng mạng xã hội chuyên chia sẻ về việc làm remote. Điều này giúp bạn tiếp cận được với khá nhiều doanh nghiệp nhưng cũng tồn tại nhiều vấn đề. Nhất là tình trạng lừa đảo khi tuyển dụng.

Ứng viên có thể tìm kiếm việc làm remote trên nhiều nền tảng khác nhau

Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ hiện nay thì số lượng nền tảng, website chuyên tuyển dụng không hề ít. Thậm chí có những website chuyên cung cấp các tin tuyển dụng remote như vLance, Upwork, Fiverr,...

Ngoài ra, các nền tảng tuyển dụng khác như Job3S cũng được đánh giá rất cao về chất lượng các công việc remote mà đơn vị này cung cấp. Đây cũng là lợi thế giúp người lao động có thêm sự lựa chọn để tìm được việc làm remote phù hợp nhất.

Một số câu hỏi xoay quanh làm việc remote bạn nên biết

Remote khác freelancer như thế nào?

Trong số các khái niệm liên quan đến làm việc từ xa thì remote và freelancer được quan tâm khá nhiều. Thậm chí không ít người nhầm lẫn hai khái niệm này. Vậy remote khác freelancer ở điểm nào?

Remote Freelancer Sự ràng buộc về mặt nghĩa vụ với doanh nghiệp - Vẫn là nhân viên chính thức của doanh nghiệp. - Chịu sự quản lý về tiến độ và hiệu quả công việc tương tự các nhân viên làm việc tại văn phòng. - Chỉ là cộng tác viên, có quyền tự quyết định với các dự án. - Không phải gò bó, rất ít khi bị giám sát quá trình làm việc bởi khách hàng. Quá trình tuyển dụng để làm việc cho doanh nghiệp - Quy trình tuyển dụng tương tự như nhân viên thông thường. - Thường kiểm tra nhiều yếu tố chuyên môn và diễn ra online là chính. - Thường phải cạnh tranh với nhiều freelancer khác. - Người được chọn thường sẽ là người đáp ứng yêu cầu với mức giá thấp nhất. Nghĩa vụ về thuế và các chế độ phúc lợi - Là nhân viên chính thức nên vẫn nhận được các chế độ phúc lợi tương tự như nhân viên làm việc trực tiếp tại văn phòng. - Tự thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm và không có chính sách phúc lợi

Remote là vị trí gì?

Một vị trí Remote được hiểu là bạn làm việc từ xa, không trực tiếp ngồi tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, bạn vẫn là một nhân viên chính thức của doanh nghiệp, được hưởng các chế độ theo đúng luật cũng như chính sách của công ty.

Điều khác biệt duy nhất chính là bạn làm việc từ xa, chủ động về thời gian và không gian làm việc thay vì ngồi trực tiếp tại văn phòng.

Tại sao phải làm việc từ xa?

Trên thực tế không có ai quy định rằng phải làm việc từ xa. Tuy nhiên, đây lại là một trong những cách giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của nền kinh tế cũng như xã hội.

Làm việc từ xa đem lại hàng loạt ưu điểm không chỉ cho người lao động mà còn cho cả doanh nghiệp. Dù còn tồn tại một vài nhược điểm nhưng đây thực sự là mô hình mà các doanh nghiệp nên cân nhắc.

Làm việc tại nhà có lợi ích gì?

Làm việc tại nhà hay làm việc remote đem lại hàng loạt lợi ích cho cả hai phía: Người lao động và người sử dụng lao động.

- Đối với người lao động, hình thức làm việc này giúp họ có thể tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Nhân sự có thể chủ động hơn trong việc chọn không gian, thời gian làm việc và gia tăng hiệu quả. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ dễ cân bằng giữa công việc với cuộc sống cũng như có được tâm lý thoải mái hơn khi cống hiến.

- Còn đối với người sử dụng lao động hay các doanh nghiệp, họ có thể tiết kiệm một khoản chi phí khá lớn cho việc thuê văn phòng. Ngoài ra, họ cũng có thể tận dụng tối đa nguồn nhân tài ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Một số thắc mắc xung quanh remote - làm việc từ xa

Tại sao lại nên làm việc ở văn phòng?

Dù làm việc remote đang dần trở thành xu hướng nhưng không thể phủ nhận rằng làm việc tại văn phòng vẫn luôn là sự lựa chọn an toàn hàng đầu. Vậy tại sao lại nên làm việc tại văn phòng?

- Hình thức này giúp doanh nghiệp quản lý nhân viên một cách sát sao hơn, dù là về thời gian hay hiệu quả công việc.

- Giúp đồng nghiệp dễ dàng hòa nhập, giao tiếp tốt hơn và đảm bảo mối quan hệ giữa các bộ phận, phòng ban.

- Tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi các vấn đề phức tạp mà khi làm việc từ xa không giải quyết được.

Work from home Jobs là gì?

Work from home Jobs hay được viết tắt là WFH, có nghĩa là các công việc làm tại nhà. Nếu ngược lại vài năm trước đây, WFH là cách để các doanh nghiệp thích ứng với điều kiện làm việc trong thời gian dãn cách. Còn ở thời điểm hiện tại, đây là cách để doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí, tận dụng tối đa nguồn nhân lực từ khắp mọi nơi để đảm bảo hiệu quả công việc.

Tổng kết

Bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về remote - làm việc từ xa cũng như các yếu tố liên quan. Hy vọng qua những thông tin này, bạn đọc sẽ hiểu hơn về lợi ích của mô hình làm việc từ xa, cách áp dụng hiệu quả cũng như những điều mà người lao động cần chuẩn bị khi dự định làm việc remote.