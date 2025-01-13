1. Lễ tân nhà hàng là gì?

Lễ tân nhà hàng là những người tiếp xúc với khách hàng đầu tiên khi họ đặt chân đến nhà hàng. Vì thế, họ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng tốt với khách hàng và sẽ ảnh hưởng đến các trải nghiệm dùng bữa tại nhà hàng. Ngoài ra, họ còn là đầu mối tiếp nhận mọi ý kiến, nhu cầu, thông tin,… của các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống hay tổ chức sự kiện tại nhà hàng đó.

Lễ tân nhà hàng được xem là bộ mặt của nhà hàng

Bên cạnh đó, trách nhiệm và công việc của lễ tân nhà hàng đã được mở rộng hơn bao gồm công việc phục vụ trực tuyến, tư vấn món ăn, dịch vụ qua điện thoại, báo cáo lại công việc cho quản lý và những công việc khác. Hiện nay, ngành nghề này đang có nhu cầu tuyển nguồn nhân lực lớn kèm theo mức lương hấp dẫn.

2. Mô tả công việc lễ tân nhà hàng

Khi tìm hiểu thông tin về lễ tân nhà hàng, giới trẻ cũng muốn tìm hiểu thêm về công việc của lễ tân nhà hàng là gì. Dưới đây là mô tả chi tiết về nhiệm vụ của lễ tân nhà hàng mà bạn cần biết:

2.1. Tiếp nhận yêu cầu đặt bàn của khách và quản lý số lượng khách

Ngày nay, việc đặt bàn trước cho dịch vụ ăn uống ngày càng dễ dàng hơn bao giờ hết. Khách có thể đặt bàn qua số điện thoại, trang web của nhà hàng, app ăn uống, fanpage, email,... Vì thế, nhân viên lễ tân nhà hàng cần kiểm tra và tổng hợp các thông tin từ mọi nguồn để biết chính xác số lượng khách hàng và số lượng bàn còn trống, ngày và thời gian mà khách hàng sẽ tới.

Giải đáp lễ tân nhà hàng là làm gì giúp bạn biết được lễ tân cần phải quản lý yêu cầu đặt bàn của khách

Từ đó, lễ tân sẽ báo lại với quản lý, bộ phận phục vụ, bộ phận bếp,... để mọi người chuẩn bị trước. Ngoài ra, lễ tân cũng cần phải xác nhận lịch lại với khách để khách không quên lịch hoặc đến muộn.

2.2. Đón tiếp khách hàng tại và sắp xếp bàn trống

Đây là một trong những yêu cầu công việc khi làm ở vị trí lễ tân nhà hàng. Theo đó, bạn cũng cần lưu ý những điều sau để hoàn thành chỉn chu công việc:

Nhân viên lễ tân cần phải ăn mặc chỉnh chu, nở nụ cười lịch sự và chủ động mở cửa giúp khách hàng khi họ bước vào trong nhà hàng. Điều này sẽ tạo nên sự đẳng cấp và chuyên nghiệp của nhà hàng trong mắt khách.

Với những khách hàng đã đặt bàn trước, lễ tân nhà hàng chỉ cần xác nhận thông tin và đưa khách vào bàn. Các món ăn được khách đặt trước sẽ được báo cáo cho bộ phận bếp để họ chuẩn bị sẵn và tránh để khách chờ lâu.

Với các khách hàng chưa đặt bàn trước, nhân viên lễ tân cần nắm rõ tình trạng bàn trống để chủ động thông báo lại với khách. Sau đó là mời khách ngồi vào bàn, giới thiệu menu của nhà hàng và tiếp nhận yêu cầu của khách.

Đón tiếp khách là một phần trong bảng mô tả công việc lễ tân nhà hàng

2.3. Điều phối khu vực sảnh lễ tân

Đây là nhiệm vụ của lễ tân nhà hàng cơ bản, đòi hỏi nhân viên phải bao quát chung toàn sảnh. Vì quầy lễ tân thường đặt cạnh cửa ra vào, tại sảnh, nơi mà khách hàng tiếp xúc đầu tiên, nên nhân viên lễ tân phải chịu trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, sắp xếp các đồ vật sạch sẽ như: Điện thoại, sổ ghi chép, máy tính, menu,…

Đối với lễ tân nhà hàng làm việc theo ca thì cần bàn giao thông tin khách hàng, giấy tờ, thẻ hoạt động, sổ ghi chép,…rõ ràng cho các nhân viên khác ca.

Khi phát sinh sự cố khách hàng phàn nàn hay đóng góp ý kiến, nhân viên lễ tân sẽ khéo léo giải thích cho khách.

Báo cáo công việc định kỳ tới các quản lý cao hơn. Bộ phận lễ tân thường được khuyến khích đưa ra các ý kiến đóng góp thường xuyên để nâng cao chất lượng của nhà hàng.

Chào đón khách và dẫn khách đến vị trí bàn còn trống.

Tiếp nhận yêu cầu đặt bàn trước và sắp xếp chỗ ngồi cho khách.

Trả lời tất cả thắc mắc của khách về thực đơn và các chương trình khuyến mãi.

Thu tiền dùng bữa từ các khách hàng.

Bạn sẽ nắm rõ được các nhiệm vụ đặc thù khi tìm hiểu công việc lễ tân nhà hàng là gì

3. Các kỹ năng cần thiết của lễ tân nhà hàng

Ngoài các nhiệm vụ của lễ tân nhà hàng cần thực hiện, bạn cũng cần biết thêm một số kỹ năng mà nhà tuyển dụng yêu cầu đối với ngành nghề này để chuẩn bị tốt hơn.

Giao tiếp hiệu quả: Lễ tân nhà hàng cần có khả năng giao tiếp rành mạch và dễ hiểu. Bên cạnh đó, nhân viên cần lắng nghe các nhu cầu của khách và giải quyết các vấn đề khiếu nại của họ một cách bình tĩnh và hiệu quả.

Kỹ năng ứng xử: Lễ tân cần giữ thái độ niềm nở và nhiệt tình với khách hàng. Bên cạnh đó, bạn cần ăn mặc gọn gàng, cử chỉ chuyên nghiệp để làm hài lòng khách.

Kỹ năng kiến thức: Lễ tân cần có kiến thức về menu, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của nhà hàng. Ngoài ra, bạn cũng cần có kiến thức cơ bản về ẩm thực để tư vấn cho khách.

Kiến thức về văn hóa: Lễ tân nhà hàng cần có kiến thức văn hóa để giao tiếp với các khách hàng đến từ các nước khác nhau.

Kỹ năng quản lý thời gian: Bạn cần có khả năng tổ chức và quản lý công việc để đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

Kỹ năng tin học văn phòng: Lễ tân nhà hàng cần có khả năng sử dụng các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint.

Nhiệm vụ của lễ tân nhà hàng đòi hỏi các kỹ năng quản lý thời gian và công việc tốt

4. Mức lương lễ tân nhà hàng là bao nhiêu?

Bên cạnh các mô tả công việc lễ tân nhà hàng thì mức lương lễ tân nhà hàng cũng là vấn đề khiến nhiều người tò mò. Theo đó, mức lương của vị trí công việc lễ tân nhà hàng phụ thuộc vào một số điều kiện, cụ thể như sau:

Loại nhà hàng:

Nhà hàng cao cấp: Lương từ 8 triệu - 15 triệu đồng/tháng.

Nhà hàng bình dân: Lương từ 5 triệu - 8 triệu đồng/tháng.

Kinh nghiệm làm việc:

Lễ tân nhà hàng có kinh nghiệm: Lương từ 7 triệu - 12 triệu đồng/tháng.

Lễ tân mới vào nghề: Lương từ 5 triệu - 7 triệu đồng/tháng.

Trình độ học vấn:

Lễ tân có trình độ học vấn cao: Lương trên 10 triệu.

Lễ tân có trình độ học vấn thấp: Lương từ 6-7 triệu trở lên.

Ngoài ra, mức lương của ngành này còn bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của thành phố lớn, nhỏ mà bạn đang sinh sống và làm việc.

Lương lễ tân nhà hàng sẽ tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ

5. Cách quản lý đội ngũ lễ tân nhà hàng hiệu quả

Các nhà hàng thường chú trọng tới việc quản lý bộ phận này một cách hiệu quả để đạt được hiệu suất công việc tốt nhất. Vì thế, nhà hàng cần đặt ra các hệ thống, quy trình có tính hướng dẫn và chuẩn mực dành cho nhân viên bằng cách:

Tạo bộ kỹ năng tiêu chuẩn dành cho lễ tân nhà hàng gồm các nghiệp vụ, công việc và trách nhiệm tại nhà hàng.

Tuyển dụng nhân viên dựa trên các quy trình vận hành nhà hàng một cách thực tế và cởi mở để đáp ứng nhu cầu của nhà hàng và mong muốn của lễ tân. Nhờ thế mà lễ tân sẽ gắn bó lâu dài với công việc.

Quản lý cần lắng nghe ý kiến nhân viên bằng cách lắng nghe, theo sát nhân viên của mình. Ngoài ra, nhà hàng nên liên tục đào tạo nghiệp vụ lễ tân khách sạn, kiểm tra và nâng cấp năng lực của nhân sự.

Sử dụng các phần mềm quản lý lễ tân nhà hàng chuyên nghiệp để quản lý ca làm, doanh thu và các chỉ số đánh giá khác một cách hiệu quả hơn.

Nhà hàng cần lập những quy tắc để dễ quản lý đội ngũ lễ tân nhà hàng

6. Học ngành gì, trường gì để làm lễ tân nhà hàng?

Để trở thành một lễ tân nhà hàng tài giỏi và chuyên nghiệp, bạn có thể theo học một số ngành sau:

Ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn:

Đây là ngành học có thể đào tạo bạn thành lễ tân nhà hàng với các kiến thức chuyên môn về quản lý, nghiệp vụ lễ tân, kỹ năng ứng xử, giao tiếp,...

Một số trường đào tạo uy tín:

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đại học Hoa Sen

Đại học Quốc tế Sài Gòn

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Để làm lễ tân nhà hàng, bạn có thể học ngành quản trị khách sạn- nhà hàng hoặc du lịch

Ngành Du lịch:

Ngành du lịch cung cấp kiến thức về du lịch, các nền văn hóa khác nhau, nghiệp vụ lữ hành,… giúp bạn trở thành lễ tân nhà hàng am hiểu về ẩm thực và giao tiếp được với các khách hàng khác nhau.

Một số trường đào tạo uy tín:

Đại học Văn Lang

Đại học Hoa Sen

Đại học Nguyễn Tất Thành

7. Xu hướng ngành lễ tân nhà hàng 2024

Ngành lễ tân nhà hàng trong năm 2024 vẫn là xu hướng trên thị trường à không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cụ thể như:

Cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng:

Sử dụng dữ liệu của khách hàng để tạo ra các trải nghiệm cá nhân hóa, ví dụ như chào đón khách bằng tên, gợi ý món ăn theo sở thích, v.v.

Ứng dụng công nghệ để trong quy trình đặt chỗ và thanh toán.

Tạo ra các chương trình khuyến mãi hướng đến từng khách hàng cụ thể.

Tăng cường sử dụng công nghệ:

Sử dụng hệ thống quản lý (PMS) để quản lý chỗ ngồi, thanh toán, tra cứu thông tin khách hàng, v.v.

Ứng dụng các thiết bị di động như máy tính bảng để ghi nhận lịch đặt chỗ, máy in hóa đơn di động, v.v.

Sử dụng chatbot và trí tuệ nhân tạo để trò chuyện với khách hàng 24/7.

Nâng cao kỹ năng mềm:

Lễ tân cần có khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cấp trên.

Lễ tân cần có kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng để đảm bảo sự hài lòng của khách.

Tập trung vào sự an toàn:

Áp dụng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe cho khách và nhân viên, chẳng hạn như cung cấp nước rửa tay, v.v.

Đào tạo nhân viên về các quy trình phòng chống cháy nổ.

Phát triển bền vững:

Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng và nước.

Trên đây là một số thông tin về lễ tân nhà hàng và giải đáp các câu hỏi như lễ tân nhà hàng là gì, mô tả công việc lễ tân nhà hàng,... mà bạn cần nắm rõ trước khi quyết định theo đuổi. Thông qua các thông tin thêm về lương lễ tân nhà hàng và nhiệm vụ của lễ tân nhà hàng, bạn sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn về tâm lý lẫn kiến thức khi dấn thân vào ngành này tốt hơn.