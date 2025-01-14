1. Vì sao cần phải chuẩn bị lời chào khi mới vào nhóm công ty?

“Bạn không bao giờ có lại cơ hội thứ hai để tạo nên ấn tượng ban đầu” là câu nói đúng với mọi tình huống. Đừng bao giờ chủ quan, lơ là trong việc chuẩn bị lời chào, lời giới thiệu bản thân trong ngày đầu gia nhập tập thể.

Chúng có thể khiến bạn trở nên đáng ghét hoặc cực kỳ đáng yêu trong mắt các đồng nghiệp, người làm chung team . Trước khi cấp trên hay mọi người nhìn nhận ra năng lực chuyên môn của mình, bạn cần tạo cảm giác thiện cảm cho họ.

Điều này góp phần giúp bạn ít gặp khó khăn hơn trong suốt quá trình làm việc tại môi trường mới này. Sẽ có người giúp đỡ bạn, hướng dẫn bạn và thậm chí tạo cơ hội để bạn phát huy thế mạnh của bản thân.

Ngoài ra, khi khiến đồng nghiệp yêu quý bởi lời chào chân thành, ấn tượng, mỗi ngày đi làm của bạn cũng dễ thở hơn. Bạn sẽ không phải áp lực với những ánh mắt soi mói mỗi ngày, thoải mái, tự tin hoàn thành các trách nhiệm được giao.

Lời chào khi mới vào nhóm công ty rất quan trọng cần chuẩn bị kỹ lưỡng

2. Một số mẫu lời chào khi mới vào nhóm công ty hay giúp bạn ghi điểm 10 tối đa

Dưới đây là một số mẫu lời chào khi mới vào nhóm công ty độc đáo, súc tích nhưng ấn tượng. Bạn có thể tham khảo nếu vẫn còn loay hoay chưa biết giới thiệu bản thân như thế nào trong ngày đầu làm tân binh:

2.1. Lời chào trực tiếp

Mẫu 1:

“Xin chào mọi người, em là Trà, là thành viên mới của phòng kế toán công ty chúng ta. Em đã được nghe nói rất nhiều về năng suất làm việc nổi bật của cũng như sự dễ thương của phòng mình. Em rất vui khi được trở thành một “mảnh ghép” và có cơ hội được học hỏi nhiều hơn từ mọi người ạ. Em xin cảm ơn!”

Mẫu 2:

“Chào mọi người, mình là Linh, vừa gia nhập vào bộ phận Marketing của công ty chúng ta. Ấn tượng đầu tiên của mình là phòng mình toàn trai xinh gái đẹp, làm việc thì hiệu suất cao. Mình rất hào hứng được đồng hành cũng mọi người bắt đầu hành trình mới ở đây. Hy vọng được học hỏi nhiều cũng như nhận được sự giúp đỡ từ mọi người nhé, cảm ơn mọi người!”

2.2. Lời chào qua văn bản tin nhắn, email

Mẫu 1 (lời chào trong các nhóm Zalo, Facebook. Skype,...):

“Chào đại gia đình, mình là Huyền Thương, thành viên mới vừa được kéo vào nhóm chat chung của công ty. Mình đảm trách nhiệm vụ ở vị trí chuyên viên thiết kế. Rất vui khi được hợp tác và đồng hành cùng mọi người. Thời gian sắp tới, trong môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ, hy vọng rằng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành, mình cảm ơn!

Mẫu 2 (lời chào khi mới vào nhóm công ty bằng email):

“Thân gửi lời chào đến tất cả thành viên tại bộ phận nghiên cứu thị trường, công ty XYZ!

Em là Thu Xuân, nhân viên mới của phòng nghiên cứu thị trường chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tiên gia nhập nhóm, em xin gửi lời chào chân thành nhất đến toàn tập thể. Em rất vui và vinh dự khi được trở thành một mảnh ghép của phòng chúng ta.

Trong thời gian tới, có lẽ em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn để bắt đầu công việc mới. Hy vọng mọi người có thể chỉ bảo em nhiều hơn, hỗ trợ em để em hoàn thành tốt công việc được giao ạ.

Em chúc các anh chị một ngày mới tốt lành, luôn đạt chỉ tiêu sếp giao ạ! Em xin cảm ơn!”

Lời chào khi mới vào nhóm công ty ấn tượng có thể giúp bạn ghi điểm thiện cảm tuyệt đối

3. Khi giới thiệu bản thân, chào hỏi cần lưu ý những gì?

Để lời chào khi mới vào nhóm công ty của bạn trở nên “nặng ký”, có sức ảnh hưởng hơn, bạn cần chú ý:

3.1. Thái độ luôn chân thành, thân thiện

Có rất nhiều cách chào hỏi hoa mỹ, hấp dẫn, thu hút người nghe hiệu quả. Thế nhưng, thái độ là yếu tố quyết định giúp dẫn dắt những lời nói đó vào sâu trong lòng người.

Bạn nên giữ cho mình một thái độ ôn hòa, nhã nhặn, chân thành, không hấp tấp, vội vàng, đặc biệt hãy luôn tươi cười. Điều này sẽ làm cho mọi người cảm thấy bạn gần gũi, dễ làm quen hơn.

3.2. Hạn chế tối đa sử dụng từ ngữ tiêu cực

Có thể, ngày đầu tham gia vào nhóm làm việc mới sẽ khiến bạn căng thẳng và nhạy cảm hơn bình thường. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà buộc miệng nói ra những từ ngữ tiêu cực, khó nghe.

Chúng sẽ khiến ấn tượng ban đầu của bạn trong mắt mọi người vô cùng xấu xí, tùy tiện. Ngoài ra, bạn cũng nhớ đừng thêm những từ ngữ có quá nhiều nghĩa tiêu cực như “không chắc chắn”, “thiếu may mắn”,... vào lời chào. Vì như vậy chỉ thể hiện bạn là người thiếu tự tin và e dè, khó gần gũi.

3.3. Tuyệt đối không khoe khoang, khoác lác

Khi mở đầu lời chào, bạn chỉ nên giới thiệu những thông tin cần thiết, tránh nói những điều khoe khoang, khoác lác. Có thể bạn muốn thêm thắt vài câu thú vị để gây ấn tượng nhưng chỉ nên dừng lại ở mức hài hước, nhẹ nhàng.

Sẽ không ai muốn nghe một người mới toanh nói mình tài giỏi như thế nào, khoa trương về bản thân ra sao trước họ. Thành thật, chân thành vẫn luôn là lời nói dễ cảm mến nhất.

3.4. Chuẩn bị sẵn nội dung trước khi thực hành

Đứng trước một tập thể, lại là người mới, khó tránh bạn sẽ có phần bối rối, lúng túng, băn khoăn. Vì thế, nếu được bạn hãy tạo điều kiện chuẩn bị trước nội dung lời chào khi mới vào nhóm công ty thật kỹ lưỡng.

Điều này vừa giúp bạn tự tin hơn khi nói chuyện vừa đảm bảo một phần giới thiệu, chào hỏi ngắn gọn mà đầy đủ. Bạn sẽ không phải nói lan man, dông dài vừa thiếu thông tin vừa mất thời gian làm việc chính của mọi người.

3.5. Biết lắng nghe và quan sát mọi người

Đừng chỉ chăm chăm thể hiện về bản thân mình trong ngày đầu đến làm việc tại vị trí mới. Bạn hãy luôn để tâm lắng nghe từng người, tập trung vào họ để cho thấy sự tôn trọng của một người mới.

Bạn cũng đừng quên quan sát mọi người, để ý cử chỉ của họ để phần nào nhìn ra tính cách và biết cách ứng xử với họ sao cho phù hợp trong quá trình làm việc, hợp tác với nhau sau này.

Phần chào hỏi cần thể hiện được sự chân thành của bạn trước mọi người

4. Hướng dẫn cách gửi lời chào trong ngày đầu gia nhập tập thể

Có 2 cách gửi lời chào trong ngày đầu mới vào nhóm của công ty, hoặc qua tin nhắn, email hoặc trực tiếp. Điều này còn tùy theo tính chất công việc, môi trường làm việc đặc trưng của từng cơ quan, tổ chức.

Sau đây, job3s sẽ hướng dẫn bạn chào hỏi sao cho thật phù hợp, ấn tượng theo từng hoàn cảnh, bạn hãy tham khảo ngay:

4.1. Lời chào khi mới vào nhóm công ty qua email, tin nhắn

Hiện tại, đa phần các công ty đều sử dụng các công cụ online để thuận tiện hơn trong vấn đề trao đổi công việc. Khi bắt đầu vào vị trí mới, bạn sẽ được cấp trên thêm vào nhóm của công ty, chẳng hạn như Zalo, Facebook, Skype, Line,...

Hoặc, một số môi trường làm việc có quá đông thành viên, thường xuyên làm việc với nhau qua email. Vậy thì lúc này bạn cần có một quá trình chào hỏi bằng văn bản, tin nhắn với người mới.

Điều này sẽ giúp họ biết được bạn là ai, đang giữ chức danh gì và dễ dàng liên lạc về sau khi cần thiết. Việc nhắn tin bằng văn bản rất khó nhận ra cảm xúc, thái độ thật sự của người soạn thảo.

Do vậy, bạn phải ngôn hành cẩn thận hơn, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp hơn, tránh thoải mái quá mức. Cụ thể, bạn phải viết rõ ràng, có lời chào và lời cảm ơn đầy đủ, tránh viết tắt hay dùng ký hiệu đặc biệt.

4.2. Lời chào trực tiếp trước mọi người

Lời chào khi mới vào nhóm công ty trực tiếp trước mọi người là lời chào khá phổ biến trong mọi văn hóa làm việc. Đối với dạng lời chào này, bạn không cần quá nghiêm túc như lời chào trên văn bản, tin nhắn, email.

Thế nhưng nếu không khéo chuẩn bị, bạn sẽ rất dễ gặp cảm xúc bối rối, bỡ ngỡ, thậm chí là lỡ lời. Nếu không hoạt ngôn, bạn chỉ cần nói đúng, đủ các thông tin, không dông dài tránh trường hợp ấp úng.

Bạn cũng có thể ghi sẵn những nội dung muốn nói rồi tự luyện tập tại nhà để màn “chào sân” thêm phần chỉn chu. Đương nhiên như ở trên có đề cập, bạn nên thể hiện sự chân thành, trung thực và vui vẻ với mọi người xung quanh.

Tùy theo hình thức chào hỏi cần có những lưu ý riêng

5. Những tips quan trọng khác giúp ngày đầu tiên vào nhóm công ty của bạn tốt đẹp hơn

Ngoài những lời chào khi mới vào nhóm công ty, bạn cũng đừng quên chú trọng hơn trong một số điều sau. Chúng sẽ giúp cho buổi “ra mắt” đầu tiên của bạn thêm phần tốt đẹp hoàn hảo:

Bạn hãy luôn đến đúng giờ hoặc tốt nhất là đến sớm hơn một chút để chứng tỏ mình coi trọng công việc, đồng nghiệp.

Trong ngày đầu tiên vào công ty mới, bạn tránh ăn mặc quá nổi bật, gây sự chú ý, nhưng cũng đừng xem nhẹ nó. Bạn có thể trang điểm nhẹ nhàng, lịch sự thể hiện sự chuyên nghiệp, chỉn chu để tạo thiện cảm tốt với mọi người.

Là thành viên mới gia nhập team, đôi lúc bạn sẽ không thể tiếp nhận toàn bộ thông tin tại nơi làm việc. Lúc này hãy ghi chú lại vào một quyển sổ tay nhỏ, nhất là những nội quy của nhóm. Điều đó sẽ giúp bạn ít sai sót hơn, thể hiện thái độ chân thành hơn.

Khi cần giúp đỡ, bạn đừng ngại mở miệng, nhưng phải với thái độ thật chân thành, chừng mực. Điều gì có thể tìm hiểu, bạn hãy tự mình thực hiện, tránh việc làm phiền và làm ảnh hưởng xấu đến công việc của họ.

Mặc khác, bạn nên dùng bữa cùng đồng nghiệp để tạo nên sự gắn kết với họ tốt hơn trong những ngày mới vào nhóm. Bạn có thể cân nhắc mời họ một buổi ăn để thể hiện sự chân thành, đồng thời cũng là kéo gần khoảng cách với họ, hiểu thêm về văn hóa công ty.

Đặc biệt, bạn nên nhớ rằng là người mới, bạn cần tránh xa thị phi, chỉ tập trung cho công việc. Bạn có thể tán dóc vui vẻ với mọi người nhưng nhớ đừng làm mất lòng bất kỳ cá nhân nào.

Cuối cùng, bạn hãy luôn chủ động nhận lỗi khi làm sai trong ngày đầu đi làm, gia nhập nhóm làm việc. Điều đó cho thấy bạn chân thành, trung thực và có ý chí cầu tiến. Như vậy mọi người vừa có thể bỏ qua vừa sẵn lòng giúp đỡ bạn nhiều hơn.

Đến đúng giờ chuẩn bị lời chào thể hiện sự tôn trọng công việc, đồng nghiệp

Bất kể bạn vừa mới bắt đầu đi làm hay đã có kinh nghiệm ở nhiều công ty và chuẩn bị di chuyển đến một bộ phận mới, thì phần giới thiệu, chào hỏi với người cũ vẫn là phần quan trọng, nhất định không được xem nhẹ. Hy vọng rằng, những lời chào khi mới vào nhóm công ty trên giúp bạn có thêm nhiều gợi ý mới mẻ và hữu ích.

Bạn hãy tự tin thể hiện tài năng, chuyên môn của mình, tuy nhiên lưu ý rằng, sự chân thành, thái độ tích cực sẽ dễ dàng tạo được ấn tượng ban đầu hơn hẳn. Chúc bạn sẽ là một tân binh được nhiều đồng nghiệp yêu quý, khởi đầu công việc thật suôn sẻ, thuận lợi.

