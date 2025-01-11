Những lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc ý nghĩa và xúc động

1. Tại sao nên gửi lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc?

Lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc cũng giống như một cách để bạn tạm biệt và cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình trong quá trình làm việc. Việc gửi lời chia tay họ sẽ giúp bạn:

Thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn đến đồng nghiệp vì đã luôn hỗ trợ bạn trong suốt thời gian làm việc cùng nhau.

Đây là cách để lại ấn tượng tích cực trong mắt đồng nghiệp và công ty bởi vì bạn rời đi không có nghĩa là bạn sẽ cắt đứt liên hệ hoàn toàn với mối quan hệ đồng nghiệp và cấp trên. Trong một số trường hợp, việc để lại ấn tượng tốt mà công ty đã mời bạn quay lại làm việc.

Lời chia tay cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của mỗi cá nhân khi đi làm.

Giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và sếp bởi biết đâu sau này bạn sẽ cần sự giúp đỡ từ họ.

Gửi lời chia tay đến đồng nghiệp thể hiện sự tôn trọng, biết ơn vì đã luôn hỗ trợ bạn trong công việc

2. Tổng hợp những lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc thú vị

Dưới đây là những lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc ý nghĩa giúp bạn dễ dàng gửi thông điệp chân thành này đến những người đồng nghiệp cũ.

2.1. Lời chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Việt

Tham khảo ngay một số lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc thể hiện sự vui vẻ, biết ơn để bạn lựa chọn:

Xin chào mọi người, hết hôm nay em sẽ chính thức nghỉ việc tại công ty. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và hỗ trợ em trong suốt thời gian qua. Em cảm thấy rất vui vì có cơ hội được làm việc cùng những người đồng nghiệp đầy tài năng và nhiệt huyết như mọi người.

Hôm nay là lần cuối em được cùng mọi người làm việc tại đây. Em rất trân trọng quãng thời gian được cộng tác cùng các anh/chị và các bạn. Em chúc mọi người luôn hoàn thành KPI cũng như gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Chào anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em tại công ty. Em cảm ơn anh chị vì đã luôn nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ em. Chắc chắn em vẫn còn nhiều thiết sót trong thời gian qua, mong nhận được sự bỏ qua từ anh chị. Em chúc anh chị sẽ luôn thành công trong công nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với em trong thời gian qua. Em chúc mọi người sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và cơ hội để đưa công ty ngày càng đi lên. Hẹn mọi người ở buổi hẹn gần nhất.

Em chào mọi người ạ. Hôm nay là ngày cuối em làm việc ở công ty, em xin có đôi lời nhắn nhủ trước khi chia tay anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn hỗ trợ em trong công việc cũng như đưa cho em nhiều lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Thời gian làm việc tại đây là một kỷ niệm tươi đẹp đối với em. Em chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt. Cảm ơn mọi người.

Để lại ấn tượng vui vẻ với đồng nghiệp bằng những lời chúc hài hước và đầy sự biết ơn

2.2. Lời chúc chia tay đồng nghiệp chuyển công tác

Xem ngay những lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc ngắn gọn, xúc tích thể hiện được tình cảm chân thành của bạn:

Cảm ơn bạn đã đồng hành và cùng chúng tôi đạt được những thành tựu tuyệt vời. Chúng tôi rất buồn vì phải chia tay bạn, chúc bạn ở nơi công tác mới tiếp tục phát huy tốt năng lực của bản thân và đạt được nhiều thành công mới.

Tạm biệt người đồng nghiệp tài năng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ bạn lắm. Chúc bạn ở công ty mới thật thành công và vui vẻ nhé.

Xin chào người đồng nghiệp thân yêu của tôi, người đã “vỗ béo” tôi với những bữa trà chiều trong suốt thời gian qua. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công nhé.

Cảm ơn bạn vì đã là một phần của team, chúng tôi trân trọng những đóng góp của bạn trong suốt thời gian qua. Chúc bạn tiếp tục công tác tốt và gặt hái thêm nhiều thành công mới cho bản thân nhé.

2.3. Lời chúc chia tay đồng nghiệp nghỉ hưu

Khi nhận những lời tạm biệt của đồng nghiệp về nghỉ hưu, bạn cũng nên dành lại cho họ những lời chúc chia tay ý nghĩa thể hiện sự trân trọng, quý mến:

Cảm ơn anh/chị đã đồng hành và gắn bó cùng công ty trong suốt thời gian qua. Chúc anh/chị luôn dồi dào sức khỏe và thật hạnh phúc nhé.

Cảm ơn và trân trọng những đóng góp của anh/chị trong suốt thời gian qua. Anh/chị sẽ là tấm gương cho mỗi nhân sự tại công ty học hỏi và noi theo. Chúc anh/chị có một thời gian nghỉ ngơi vui vẻ và hạnh phúc.

Chúng em rất vui khi được làm việc cùng anh/chị trong thời gian qua. Em cảm ơn những bài học quý báu mà anh/chị đã chia sẻ và dạy dỗ. Em tin rằng, đây sẽ là nền tảng vững chắc giúp chúng em thành công trên chặng đường sự nghiệp của mình. Em chúc anh/chị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình.

Thật may mắn khi có cơ hội làm việc cùng anh/chị – những bậc tiền bối trong ngành. Em cảm ơn anh/chị vì đã luôn hỗ trợ và chia sẻ cho chúng em những bài học và kinh nghiệm quý báu. Em chúc anh/chị sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Gửi những lời chúc tốt đẹp đến với đồng nghiệp nghỉ hưu để thể hiện sự trân trọng

2.4. Lời chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh

Sau đây là vài lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc bằng tiếng Anh bạn có thể tham khảo:

Wishing you all the best on your new journey. You’ll be missed, and your contributions will always be remembered. Farewell!

Dịch: Hy vọng bạn sẽ luôn hạnh phúc trên hành trình mới. Bạn và cả những đóng góp của bạn sẽ luôn được nhớ đến. Tạm biệt!

May your future endeavors be as bright and successful as your time with us. Goodbye, and best of luck in all your endeavors!

Dịch: Hy vọng những nỗ lực trong tương lai của bạn sẽ tỏa sáng và thành công như thời gian bạn đã làm việc ở đây. Tạm biệt và chúc bạn luôn may mắn trong sự nghiệp!

It’s hard to say goodbye to a fantastic colleague like you. Your positive energy will be greatly missed. Best wishes for the future!

Dịch: Thật khó để nói lời tạm biệt với một đồng nghiệp tuyệt vời như bạn. Năng lượng tích cực của bạn sẽ luôn được nhớ đến. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất ở tương lai!

As you embark on a new chapter, may it bring you joy, success, and fulfillment. Farewell, and may our paths cross again.

Dịch: Khi bạn bắt đầu một chương mới, hy vọng nó sẽ mang lại niềm vui, thành công và sự hài lòng cho bạn. Tạm biệt và hy vọng rằng sẽ gặp lại nhau trên con đường của chúng ta.

2.5. Lời chào tạm biệt đồng nghiệp là sếp

Nếu bạn muốn gửi lời chia tay đến đồng nghiệp khi nghỉ việc là sếp thì hãy xem ngay những lời cảm ơn dưới đây:

Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho em làm việc tại Công ty trong suốt thời gian qua. Chúc Công ty sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.

Em muốn bày tỏ lòng biết ơn anh chị vì đã luôn dìu dắt, hướng dẫn và chỉ bảo tận tình cũng như tạo cơ hội cho em trong suốt thời gian qua. Em sẽ nhớ anh chị và mọi người trong Công ty rất nhiều.

Em muốn gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất vì những chỉ bảo và sự hỗ trợ tận tình của anh chị đã dành cho em. Em sẽ giữ mãi kỷ niệm và lòng biết ơn trong lòng. Tạm biệt sếp.

Cho dù có rời đi thì em cũng sẽ không bao giờ quên những điều anh chị đã chỉ bảo em tận tình cho em. Cảm ơn anh chị rất nhiều.

Con đường phía trường còn nhiều chông gai và thử thách nhưng những bài học quý giá khi làm việc tại Công ty mà em đã nhận được từ anh chị sẽ còn đọng lại mãi mãi.

2.6. Thư chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc

Ngoài việc gửi những lời chúc trực tiếp hoặc qua email, bạn còn có thể tự viết thư tay để tặng cho đồng nghiệp thân thiết khi họ nghỉ việc qua gợi ý sau:

Bức thư thứ 1

Kính gửi đồng nghiệp thân yêu!

Khi những dòng chữ này đến tay các bạn, tôi cảm thấy nhớ về bạn với nhiều những kỷ niệm và những chặng đường chúng ta đã đi qua cùng nhau. Hôm nay, tôi viết những dòng này với một lòng biết ơn sâu sắc.

Thời gian làm việc tại đây không chỉ là những dự án, công việc mà còn là hành trình chúng ta đã chia sẻ. Nhìn lại tất cả, tôi thấy mình đã học hỏi được rất nhiều từ sự chăm chỉ và lòng nhiệt huyết từ bạn.

Hôm nay, khi bạn chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Bạn không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp này của tôi.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái thành công. Hẹn gặp lại bạn ở những bến đỗ mới trên hành trình của chúng ta.

Bức thư thứ 2

Kính gửi bạn đồng nghiệp thân mến!

Khi viết những dòng này, tôi đã không khỏi xúc động và nghẹn ngào. Cuộc sống đã tạo ra cơ hội để chúng ta gặp nhau và cùng nhau hoàn thành những mục tiêu trong sự nghiệp.

Với tinh thần đồng đội và sự giúp đỡ của mọi người, chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn và tôi luôn tự hào về những thành tựu mà chúng ta đạt được.

Cảm ơn bạn đã làm cho mỗi ngày làm việc của tôi thêm ý nghĩa và đáng nhớ. Hôm nay khi chia tay, tôi xin gửi đến bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng mỗi bước đi mới đều mang đến cho bạn nhiều thành công và cơ hội. Chúc bạn luôn hạnh phúc và hoàn thành được mọi mục tiêu trong tương lai.

Gửi tặng đồng nghiệp bức thư chia tay chứa đựng tình cảm chân thành

3. Gợi ý một số món quà tặng đồng nghiệp khi chia tay ý nghĩa

Không chỉ có những lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc mà vào ngày cuối cùng đi làm, bạn có thể gửi tặng đồng nghiệp những món quà lưu niệm ý nghĩa theo gợi ý sau:

Đồng hồ

Sách

Cốc, bình nước

Tranh

Sổ tay

Ví

Túi xách

Nước hoa

Album kỷ niệm

Dành tặng đồng nghiệp những món quà lưu niệm ý nghĩa

4. Những lưu ý khi gửi lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc

Sau khi đã tham khảo những lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc, bạn cũng cần chú ý một số điều sau để buổi tạm biệt được suôn sẻ, ý nghĩa:

4.1. Thời điểm gửi lời chúc

Hầu hết những lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc đều được gửi vào ngày làm cuối cùng khi bạn ở công ty. Lúc này, bạn có thể chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để mọi người tham dự và chia sẻ kỷ niệm.

4.2. Chọn văn phong phù hợp với đối tượng

Hãy thể hiện sự chuyên nghiệp trong lời chia tay của mình bằng cách lựa chọn văn phong sao cho phù hợp với đối tượng mà bạn muốn gửi đến. Nếu là cấp trên, bạn nên sử dụng từ ngữ lịch sự thể hiện sự kính trọng. Còn đối với đồng nghiệp là nữ thì nên chọn lọc ngôn từ tế nhị, tích cực.

Thể hiện sự chuyên nghiệp trong lời chia tay của mình bằng cách lựa chọn văn phong phù hợp

4.3. Hình thức gửi lời chúc

Thông thường, mọi người sẽ gửi lời chúc dưới hình thức trực tiếp, qua email hoặc những bức thư thay. Do đó, bạn có thể cân nhắc lựa chọn sao cho phù hợp với hoàn cảnh, mối quan hệ của mình và đồng nghiệp. Chẳng hạn, nếu bạn và đồng nghiệp là những người bạn bè thân thiết trong công ty thì có thể lựa chọn hình thức viết thư tay để thể hiện được tình cảm chân thành, bộc bạch được hết cảm xúc của mình.

Bỏ túi ngay những lời chia tay đồng nghiệp khi nghỉ việc ý nghĩa giúp bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với họ. Điều này có thể sẽ giúp ích được cho bạn trong tương lai nếu cần sự hỗ trợ từ họ.

