Lương bác sĩ thú y là bao nhiêu? Ngành thú y dễ xin việc không?

1. Lương bác sĩ thú y là bao nhiêu?

Bác sĩ thú y là nghề có nhiều cơ hội phát triển, mang đến nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người. Hiện nay không có một con số cụ thể nào cho mức lương bác sĩ thú y, trung bình dao động trong khoảng từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng theo số liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn.

Tuy nhiên đó chỉ là con số mang tính chất tham khảo, bởi có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của bác sĩ thú y, đồng thời mức lương này cũng sẽ thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm chứ không hề cố định trong một khoảng.

Mức lương bác sĩ thú y hiện nay dao động trong khoảng từ 10 tới 15 triệu/người/tháng

Với những bác sĩ mới ra trường và chưa có nhiều kinh nghiệm, mức lương khởi điểm thường không cao, chỉ từ 5.000.000 - 7.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên khi đã có tay nghề và chứng minh được năng lực, mức lương này sẽ tăng dần theo thời gian, có thể lên đến 20.000.000 triệu đồng/tháng.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lương bác sĩ thú y

Như đã phân tích ở trên thì mức lương bác sĩ thú y cao hay thấp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chứ không hề có một mức cố định cho tất cả các vị trí. Việc đánh giá lương của nghề này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

2.1. Trình độ chuyên môn

So với một số ngành hoặc khối ngành khác thì yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với bác sĩ thú y không quá cao và khắt khe, nhiều cơ sở, doanh nghiệp chỉ yêu cầu ứng viên có bằng trung cấp y trở lên là được. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới mức lương bác sĩ thú y.

Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc trình độ chuyên môn không có tác động gì đến mức lương của bác sĩ thú y, mà trái lại còn ảnh hưởng rất lớn.

Theo khảo sát và nhiều nguồn thông tin mà chúng tôi tổng hợp được, cùng bắt đầu từ vị trí mới ra trường, chưa có quá nhiều kinh nghiệm nhưng mức lương của người có trình độ trung cấp thấp hơn (khoảng 6.000.000 đồng/tháng) so với người có trình độ đại học và tốt nghiệp các cơ sở uy tín (khoảng 8.000.000 đồng/tháng).

Chuyên môn là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng tới mức lương bác sĩ thú y

2.2. Kỹ năng nghề nghiệp

Bên cạnh trình độ chuyên môn thì kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp cũng ảnh hưởng rất lớn đến mức lương của bác sĩ thú y.

Đối với những người mới ra trường và chưa có nhiều kinh nghiệm, mức lương khởi điểm thường không cao, chỉ từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/tháng, bởi đây là nghề đòi hỏi khả năng thực hành thuần thục.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người e ngại và nản chí, không muốn tiếp tục theo đuổi nghề bác sĩ thú y.

Tuy nhiên đây là nghề chú trọng rất lớn vào thực tiễn chứ không chỉ đơn thuần là trình độ chuyên môn nên nếu tay nghề được cải thiện, mức lương cũng sẽ nhanh chóng tăng lên.

Với những người đã có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm trong nghề, có thể tự mình đảm nhiệm công việc như khám chính, điều trị bệnh hoặc phẫu thuật… mức lương sẽ cao hơn, dao động trong khoảng từ 7.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng.

Cuối cùng, đối với những người đã có tay nghề thuần thục (thường từ 5 năm kinh nghiệm trở lên) mức lương được trả có thể gấp hai, thậm chí là gấp ba lần, thường dao động trong khoảng từ 15.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng.

2.3. Nơi làm việc

Địa điểm làm việc cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức lương bác sĩ thú y, theo đó mức lương tại khu vực thành phố, trung tâm thường cao hơn so với các khu vực nông thôn, miền núi.

Mức lương khởi điểm cho bác sĩ thú y tại một số thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thường nằm trong khoảng từ 7.000.000 - 8.000.000 đồng. Tuy nhiên đối với khu vực nông thôn, miền núi hoặc tại các trang trại xa xôi mức lương khởi điểm thấp hơn rất nhiều, thậm chí chỉ bằng một nửa so với thành phố (dao động trong khoảng từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng/tháng).

Có sự chênh lệch lớn về mức lương giữa hai khu vực này như vậy là do nhiều yếu tố:

Mức sống của tại đô thị thường tốt hơn so với nông thôn, bởi vậy mà nhu cầu chăm sóc thú cưng, vật nuôi cũng sẽ cao hơn, cũng sẵn sàng chi ra một khoản lớn cho nhu cầu này,

Yếu tố trên cũng dẫn đến nhu cầu tuyển dụng ở khu vực thành phố thường sẽ tốt hơn. Đặc biệt nguồn thu nhập đến từ vật nuôi và thú cưng cũng là nguồn thu nhập chính của bác sĩ thú y.

Thậm chí mức lương giữa các quốc gia khác nhau cũng sẽ có sự chênh lệch nhất định.

Lương bác sĩ thú y cũng có thể bị ảnh hưởng bởi địa điểm, thành phố làm việc

Ví dụ tại Việt Nam, tuy thú y là một trong những chuyên ngành quan trọng của nông nghiệp nhưng mức độ quan tâm và mức lương của ngành nghề này cũng chưa quá cao so với thị trường chung.

Tuy nhiên ở một số quốc gia trên thế giới, đây lại là một ngành hot với mức lương vô cùng cao. Ví dụ như tại Mỹ đây là nghề có yêu cầu vô cùng cao với mức lương có thể lên đến 85.000.000 USD/năm. Đặc biệt cao nhất là 3 nghề bác sĩ nhãn khoa thú y (215.000 USD/năm), bác sĩ dinh dưỡng thú y (200.000 USD/năm) và bác sĩ giải phẫu thú y (183.000 USD/năm).

Hay tại Úc, mức lương của bác sĩ thú y cũng vô cùng cao, trung bình khoảng 64.600 AUD/năm, với những người có kinh nghiệm, có danh tiếng thì mức lương có thể lên đến 96.000 USD/năm.

2.4. Nhu cầu tuyển dụng của thị trường

Mức lương của bác sĩ thú y còn phụ thuộc cả vào nhu cầu tuyển dụng của thị trường. Đối với trường hợp nhu cầu tuyển dụng cao mà thị trường không đủ nguồn nhân lực thì mức lương của ngành này sẽ cao. Ngược lại nếu số lượng nhân sự trên thị trường đông đảo thì mức lương có thể sẽ thấp hơn.

Như vậy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của ngành thú y, biết được những điều này sẽ giúp cho bạn lên kế hoạch học tập và phát triển cho phù hợp để có thể nâng cao mức lương.

Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của bạn, chỉ cần bạn cố gắng, trau dồi chuyên môn và các kỹ năng cần có của một người bác sĩ thú y thì chắc chắn cơ hội việc làm và mức lương cũng sẽ rộng mở.

Nhu cầu tuyển dụng cao thì mức lương bác sĩ thú y cũng theo đó tăng lên

3. Ngành thú y có dễ xin việc không?

Ngoài mức lương bác sĩ thú y thì vấn đề ngành thú y có dễ xin việc không là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm hiện nay.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia HR thì thú y đang là ngành vô cùng “khát” nhân lực, nhu cầu tuyển dụng vô cùng cao nhưng nguồn nhân sự lại không có quá nhiều.

Mới đây trong ngày hội việc làm được tổ chức tại một trường đại học vào đầu tháng 6, có đến hơn 40 công ty tham gia tuyển dụng với hơn 2500 chỉ tiêu cho ngành Chăn nuôi và Thú y, thế nhưng số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể tham gia ứng tuyển chỉ vẻn vẹn hơn 200 sinh viên.

Điều này cho thấy thực trạng tuyển dụng của ngành thú y đang có sự chênh lệch rất lớn, nhu cầu tuyển dụng thì cao nhưng nguồn nhân lực có thể đáp ứng lại hạn chế, thậm chí là khan hiếm.

Tính đến thời điểm tháng 6 năm nay, cả nước hiện có hơn 16.000 người làm công tác thú y tại các địa phương, đây là con số vô cùng khiêm tốn khi mà nhu cầu tuyển dụng của ngành vẫn tăng lên hàng ngày.

Bởi vậy mà cơ hội việc làm của ngành thú y vô cùng rộng mở, theo thống kê thì khoảng 90% sinh viên ngành này có việc làm chỉ trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp. Bởi vậy mà bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi theo học ngành này.

4. Việc làm ngành thú y

Vừa là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao, khao khát nhân sự, thú y còn là ngành mang đến cho sinh viên cơ hội nghề nghiệp rộng mở ở nhiều vị trí khác nhau. Dưới đây là một số việc làm ngành thú y mà bạn có thể tham khảo:

4.1. Bác sĩ thú y

Đây là hướng đi mà đa số sinh viên hướng đến khi theo học ngành này. Bạn có thể làm việc tại nhiều cơ sở như phòng khám, bệnh viện thú y, các cơ quan Nhà nước có liên quan đến động vật và nghiên cứu hoặc thậm chí tự kinh doanh mở phòng khám, bệnh viện…

Mức lương của bác sĩ thú y cũng được đánh giá là ổn định và tăng dần theo kinh nghiệm.

Bác sĩ thú y là một trong những vị trí tiềm năng để phát triển

4.2. Giảng viên

Người học ngành thú y có đam mê về nghiên cứu, giảng dạy cũng có thể lựa chọn làm giảng viên tại các cơ sở đào tạo chuyên về thú y như trường đại học, cao đẳng hay trung cấp.

Công việc này sẽ phù hợp với những người có đam mê về học thuật, vừa có thể tiếp tục nghiên cứu về ngành thú y.

4.3. Kinh doanh các dịch vụ thú y

Đây là hướng đi mà trong nhiều năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến. Khác với suy nghĩ của nhiều người là làm tốt nghiệp ngành thú y thì phải trực tiếp thực hiện các công việc như khám, chữa bệnh, chăm sóc động vật hay nghiên cứu.

Có rất nhiều người dựa trên vào kiến thức của mình, nhận thấy nhu cầu từ thị trường và kết hợp với nhiều yếu tố khác để có thể thực hiện công việc kinh doanh như:

Kinh doanh thực phẩm và đồ dùng cho thú cưng

Kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

Kinh doanh dịch vụ chăm sóc, spa cho thú cưng

Mở phòng khám thú y

Mở đại lý phân phối cung cấp thức ăn gia súc, thuốc thú y, đồ dùng…

Bạn cũng có thể lựa chọn kinh doanh các dịch vụ thú y

4.4. Thực hiện công việc nghiên cứu

Người tốt nghiệp ngành thú y còn có thể thực hiện các công việc nghiên cứu như điều chế thuốc thú y, vaccine phòng bệnh, phát triển sản phẩm… tại các phòng thí nghiệm hay viện nghiên cứu.

Công việc này hiện nay có ở cả cơ sở tư nhân và cả cơ quan Nhà nước, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

4.5. Làm việc tại sở thú hoặc các khu bảo tồn động vật hoang dã

Người tốt nghiệp ngành thú y cũng có thể trở thành nhân viên chăm sóc cho động vật ở sở thú hoặc các khu bảo tồn động vật hoang dã. Công việc này phù hợp với những người có niềm yêu thích, đam mê về động vật và thiên nhiên.

Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi người làm việc phải có sự am hiểu và kiến thức sâu rộng về vấn đề này.

Trên đây chỉ là một vài công việc tiêu biểu của ngành thú y, có thể thấy ngành này mang đến rất nhiều cơ hội việc làm và phát triển cho người học nếu có mục tiêu và định hướng từ sớm. Nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành thú y nói riêng và việc làm ngành nông nghiệp nói chung trong những năm gần đây ngày càng lớn, bởi vậy mà nếu có ý định theo đuổi ngành này bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Bác sĩ thú ý cũng có thể cân nhắc làm việc trong các sở thú hoặc khu bảo tồn

Như vậy có thể thấy lương bác sĩ thú y khá ổn định và cũng có nhiều triển vọng để phát triển. Đừng quên tiếp tục theo dõi các bài viết của job3s để không bỏ lỡ những cơ hội việc làm hấp dẫn.