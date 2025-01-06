Lương Gross và net là gì? Nên chọn lương Gross hay lương NET

1. Lương Gross và net là gì?

Việc hiểu rõ lương gross và net gì sẽ giúp bạn đảm bảo được quyền lợi của mình khi tham gia vào thị trường lao động.

Định nghĩa lương Gross và net là gì?

1.1. Lương Gross là gì?

Lương gross, hay lương gộp, đại diện cho tổng thu nhập của người lao động, không chỉ bao gồm lương cơ bản mà còn các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng và thậm chí cả các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Những nguồn thu nhập tạo nên lương gross gồm:

Lương Cơ Bản: Số tiền nhận được định kỳ, phản ánh vị trí, chức danh, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

Các Khoản Trợ Cấp, Phụ Cấp: Tiền bổ sung ngoài lương cơ bản, giúp bù đắp các chi phí phát sinh như tiền ăn, tiền đi lại và tiền tăng ca.

Hoa Hồng: Tiền thưởng dựa trên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các Khoản Đóng Bảo Hiểm Bắt Buộc: Bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Khoản tiền phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm của người lao động Việt Nam năm 2022 lần lượt là BHXH (8%), BHTN (1%), BHYT (1.5%).

Lương gross thường là cơ sở tính toán cho lương net, tức là lương thực nhận của người lao động, trong các hợp đồng lao động. Điều này giúp tạo nên cái nhìn tổng thể về bảng lương và làm rõ sự minh bạch trong quy trình thanh toán lương.

1.2. Lương net là gì?

Lương net trong tiếng Anh là Net incom, là số tiền thực nhận của nhân viên sau khi đã trừ đi các khoản phí như bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân. Lương net có lợi hoặc không lợi bằng lương gross tùy thuộc vào cách hiểu và suy nghĩ cá nhân từng người.

Trước khi tham gia vào thị trường lao động, bạn cần nắm rõ về 2 loại lương gross và net là gì, sự khác nhau giữa chúng để thương lượng mức lương phù hợp với nhà tuyển dụng.

2. Cách tính lương Gross và NET là gì?

Cách tính lương gross và net là một trong những yếu tố quan trọng để phân biệt lương Gross với lương NET. Đây cũng là cơ sở để tính toán mức thu nhập cá nhân và đảm bảo quyền lợi của bản thân trong quá trình làm việc.

Cách tính lương Gross và NET là gì?

2.1. Cách tính lương Gross

Lương Gross = Lương net + Tiền bảo hiểm bắt buộc + Thuế TNCN (nếu có) + Phí công đoàn + Thưởng/Hoa hồng (nếu có)

2.2. Cách tính lương NET

Lương net = Lương Gross - (Tiền bảo hiểm bắt buộc + Thuế TNCN (nếu có) + Phí công đoàn)

Trong đó, các khoản phí khấu trừ được tính như sau:

Tiền bảo hiểm bắt buộc gồm: bảo hiểm xã hội 8%, bảo hiểm thất nghiệp 1%, bảo hiểm y tế 1,5%

Phí công đoàn: 1%

Thuế thu nhập cá nhân: Thuế TNCN = (Tổng thu nhập - Khoản khấu trừ) * Thuế suất

Những người lao động có thu nhập từ 11 triệu đồng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc này phụ thuộc vào những khoản được giảm trừ, miễn thuế theo quy định của Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14.

Để đơn giản hóa quy trình tính toán thuế TNCN, bạn có thể tham khảo Biểu thuế suất lũy tiến từng phần hoặc áp dụng phương pháp rút gọn theo Phụ lục: 01/PL-TNCN được Ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

3. Cách phân biệt lương Gross và net là gì?

Hiểu được cụ thể những điểm khác biệt giữa lương Gross và Net là gì sẽ giúp bạn lựa chọn mức lương phù hợp với mong muốn cá nhân, job3s sẽ cung cấp thông tin chi tiết dưới đây:

Yếu tố Lương Gross Lương Net Khái niệm Tổng thu nhập của người lao động, bao gồm cả các khoản khấu trừ bắt buộc. Mức lương sau khi đã khấu trừ các khoản bắt buộc. Cách tính Lương Gross = Lương net + Tiền bảo hiểm bắt buộc + Thuế TNCN (nếu có) + Phí công đoàn + Thưởng/Hoa hồng (nếu có) Lương Net = Lương Gross - (Tiền bảo hiểm bắt buộc + Thuế TNCN (nếu có) + Phí công đoàn) Ưu điểm Người lao động có thể chủ động tính toán khoản thu nhập của mình. Người lao động không lo các vấn đề tiền lương bị giảm hoặc khấu trừ như lương Gross Nhược điểm Người lao động cần hiểu và nắm rõ công thức tính lương Gross để tránh những hiểu nhầm không đáng có Trách nhiệm đóng bảo hiểm lúc này sẽ chuyển từ người lao động sang doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức đóng và mức hưởng không cao, từ đó có thể ảnh hưởng quyền lợi bảo hiểm của người lao động. Do đó, quản lý lương net đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận để đảm bảo rằng quyền lợi thực tế của người lao động không bị ảnh hưởng và doanh nghiệp vẫn đảm bảo năng lực tài chính cần thiết cho bảo hiểm nhân viên.

4. Nên nhận lương gross hay net thì có lợi hơn?

Dù nhận lương Net hay lương Gross, yêu cầu quan trọng nhất là bạn vẫn phải đảm bảo yêu cầu công việc của bản thân. Hiểu rõ lương Gross và Net là gì sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Theo lý thuyết, lựa chọn lương gross hay lương net không ảnh hưởng đến số tiền thực nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, người lao động nhận lương net có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với người lao động nhận lương gross.

Nhận lương Gross hay lương Net thì có lợi hơn

Người nhận lương net có thể đối diện với việc đóng bảo hiểm ở mức thấp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và các trợ cấp khác như thai sản, ốm đau, lương hưu, v.v.

Việc doanh nghiệp đóng bảo hiểm theo lương net có thể giúp giảm chi phí nhân sự đáng kể, điều này đang được nhiều doanh nghiệp triển khai.

Mặc dù lựa chọn lương gross có thể khiến người lao động cảm thấy mất mát, nhưng lại đảm bảo quyền lợi cá nhân tốt hơn, do đó nên chọn lương gross.

Tự tính toán khoản đóng bảo hiểm và thuế khi nhận lương gross giúp quản lý thu nhập chính xác và đảm bảo mức đóng bảo hiểm ở mức cao. Điều này là cơ sở để bảo vệ quyền lợi và tạo ra một tương lai tài chính ổn định.

5. Những lưu ý khi nhận lương net mà bạn cần biết

Khi chọn lương net, bạn sẽ nhận được mức lương thực tế đã thỏa thuận từ đầu. Tuy nhiên, việc này đi kèm với nhiều rủi ro, đặc biệt nếu công ty không đóng bảo hiểm trên toàn bộ số lương của bạn. Để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn cần chú ý đến những điểm sau:

Khi chọn nhận lương Net anh không nên bỏ qua những lưu ý sau

Thỏa thuận rõ ràng về mức đóng bảo hiểm: Mức lương đóng bảo hiểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bạn trong các trường hợp ốm đau, bệnh tật, thai sản và nghỉ phép khác. Nên đặt câu hỏi và làm rõ về mức đóng bảo hiểm từ đầu khi thảo luận về lương với công ty.

Kiểm tra định kỳ lịch sử đóng bảo hiểm hàng tháng: Điều này giúp bạn tránh tình trạng công ty kê khai lương thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng VssID để quản lý và kiểm tra thông tin mua bảo hiểm của bạn hàng tháng.

Việc lựa chọn lương Gross và net sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng công ty và khả năng, cũng như mong muốn của người lao động. Để đảm bảo quyền lợi thu nhập của mình, người lao động nên tìm hiểu kỹ về cách tính lương Gross và net là gì và các khoản khấu trừ bắt buộc như bảo hiểm và thuế thu nhập để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.