Mức lương kế toán tổng hợp cao không? Yếu tố tác động đến thu nhập của vị trí này

1. Mức lương kế toán tổng hợp

Mức lương kế toán tổng hợp tương đối cao so với những vị trí kế toán khác vì họ cần phải có kiến thức và kỹ năng toàn diện về tất cả các lĩnh vực kế toán. Theo khảo sát, mức lương trung bình của kế toán tổng hợp dao động từ 15 - 30 triệu đồng/tháng, cao hơn so với mức lương trung bình của kế toán thuế, kế toán kho, kế toán chi phí...

Theo đó, vị trí kế toán tổng hợp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin tài chính nên mức lương của họ cao hơn so với những bộ phận kế toán khác. Ngoài ra, còn có một số yếu tố tác động đến mức lương của kế toán tổng hợp bao gồm:

Kinh nghiệm làm việc:

Mới ra trường: 8 - 10 triệu đồng/tháng.

1 - 3 năm kinh nghiệm: 10 - 15 triệu đồng/tháng.

3 - 5 năm kinh nghiệm: 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Trên 5 năm kinh nghiệm: 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Trình độ học vấn:

Cao đẳng: Mức lương dao động từ 8 triệu đến 15 triệu đồng/tháng.

Đại học: Mức lương dao động từ 12 triệu đến 25 triệu đồng/tháng.

Thạc sĩ: Mức lương dao động từ 20 triệu đến 35 triệu đồng/tháng.

Vị trí công việc:

Kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp nhỏ: Mức lương dao động từ 10 triệu đến 18 triệu đồng/tháng.

Kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp vừa: Mức lương dao động từ 15 triệu đến 25 triệu đồng/tháng.

Kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp lớn: Mức lương dao động từ 20 triệu đến 35 triệu đồng/tháng.

Kế toán trưởng: Mức lương dao động từ 25 triệu đến 50 triệu đồng/tháng.

Lưu ý: Mức lương kế toán tổng hợp tại khu vực thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) có thể sẽ cao hơn so với các khu vực khác.

Mức lương kế toán tổng hợp cao hay thấp còn phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc

2. Tìm hiểu công việc của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là vị trí đóng vai trò quan trọng trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Chính vì vậy, rất nhiều người quan tâm đến mức lương kế toán tổng hợp bao nhiêu hay họ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như thế nào. Kế toán tổng hợp sẽ thực hiện các công việc cụ thể như:

Ghi chép, phản ánh số liệu tài chính:

Ghi chép sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Cập nhật số liệu tài chính vào hệ thống phần mềm kế toán.

Lập các báo cáo tài chính theo kỳ (tháng, quý, năm) như báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, thuyết minh báo cáo tài chính.

Xử lý các nghiệp vụ thuế:

Khai báo và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế với cơ quan thuế.

Cập nhật các văn bản pháp luật về thuế mới nhất.

Quản lý công nợ:

Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Thu hồi công nợ quá hạn thanh toán.

Lập các báo cáo về tình hình công nợ.

Hỗ trợ các bộ phận khác:

Cung cấp số liệu tài chính cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý.

Tham gia vào các hoạt động kiểm tra nội bộ của doanh nghiệp.

Thực hiện công việc chung theo yêu cầu của cấp trên.

Công việc của kế toán tổng hợp chủ yếu là ghi chép, phản ánh số liệu tài chính

3. Kế toán tổng hợp có vai trò gì?

Mức lương của kế toán tổng hợp khá cao bởi vai trò của họ trong doanh nghiệp cũng rất lớn. Do đó, họ phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch của thông tin tài chính, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin tài chính chính xác, đầy đủ, kịp thời : Kế toán tổng hợp là người thu thập, tổng hợp và phân tích các số liệu tài chính, từ đó cung cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời để ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh.

Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật: Kế toán tổng hợp có trách nhiệm thực hiện các công việc kế toán theo quy định của pháp luật và thuế. Từ đó đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của sổ sách, báo cáo tài chính.

Quản lý hiệu quả chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp : Kế toán tổng hợp có vai trò theo dõi, quản lý chi phí, công nợ, dự phòng, từ đó giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả chi phí, tăng lợi nhuận.

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ lập các báo cáo tài chính, từ đó giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra định hướng phát triển phù hợp.

Kế toán tổng hợp có vai trò quản lý hiệu quả chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

4. Những yếu tố tác động đến mức lương kế toán tổng hợp

Mức lương kế toán tổng hợp cao hay thấp còn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như:

Năng lực và trình độ chuyên môn:

Trình độ học vấn: Kế toán có trình độ đại học sẽ có mức lương khởi điểm cao hơn so với kế toán trung cấp hoặc cao đẳng.

Kinh nghiệm làm việc : Kế toán có nhiều kinh nghiệm làm việc sẽ có mức lương cao hơn so với kế toán mới ra trường.

Chứng chỉ chuyên môn: Kế toán có chứng chỉ chuyên môn như CPA, ACCA sẽ có mức lương cao hơn so với kế toán không có các loại chứng chỉ này.

Kỹ năng chuyên môn: Kế toán có kỹ năng chuyên môn tốt, thành thạo phần mềm kế toán, am hiểu luật thuế sẽ có mức lương cao hơn so với kế toán có kỹ năng yếu.

Loại hình và quy mô doanh nghiệp:

Loại hình doanh nghiệp : Doanh nghiệp nước ngoài thường có mức lương cao hơn so với doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn thường có mức lương cao hơn so với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quy mô doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quy mô lớn thường có mức lương cao hơn so với doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Vị trí địa lý:

Mức sống : Mức lương kế toán ở các thành phố lớn thường cao hơn so với các tỉnh lẻ.

Nhu cầu thị trường lao động: Nhu cầu thị trường lao động cao đối với vị trí kế toán tổng hợp sẽ dẫn đến mức lương cao hơn.

Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận cao: Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có lợi nhuận cao thường có mức chi trả lương cho nhân viên cao hơn so với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có lợi nhuận thấp.

Yêu cầu chuyên môn cao : Ngành nghề kinh doanh có yêu cầu chuyên môn cao đối với vị trí kế toán tổng hợp sẽ dẫn đến mức lương cao hơn.

Kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp: Kế toán có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình, đàm phán sẽ có mức lương cao hơn so với kế toán có kỹ năng giao tiếp yếu.

Kỹ năng làm việc nhóm: Kế toán có khả năng làm việc nhóm tốt, hòa đồng, thích nghi với môi trường làm việc sẽ có mức lương cao hơn so với kế toán có kỹ năng làm việc nhóm yếu.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương kế toán tổng hợp như: giới tính, độ tuổi, ngoại ngữ,...

Năng lực và trình độ chuyên môn là yếu tố tác động đến mức lương kế toán tổng hợp

5. Cơ hội việc làm và thăng tiến cho nghề kế toán

Nghề kế toán là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam hiện nay. Theo dự báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến năm 2025, cả nước sẽ thiếu hụt khoảng 1 triệu lao động trong lĩnh vực kế toán. Do đó, cơ hội việc làm ngành kế toán là rất rộng mở.

Các bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí sau:

Kế toán tổng hợp : Là vị trí chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh, hạch toán, kiểm soát và báo cáo các hoạt động tài chính, kinh tế của doanh nghiệp. Đặc biệt lương của kế toán tổng hợp cũng khá cao.

Kế toán thuế : Là vị trí chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến thuế như khai thuế, thanh toán thuế, lập báo cáo thuế,...

Kế toán kho : Vị trí này đòi hỏi họ phải chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho, bao gồm việc nhập kho, xuất kho, kiểm kê hàng hóa,...

Kế toán ngân hàng Đây là vị trí mà bạn cần chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch ngân hàng như thu chi tiền mặt, chuyển khoản,...

Kiểm toán viên : Là vị trí chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tính chính xác, hợp pháp của sổ sách, báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Nghề kế toán cũng là một trong những ngành nghề có cơ hội thăng tiến tốt. Tuy nhiên bạn cần nỗ lực và trau dồi không ngừng, các bạn có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như:

Trưởng phòng kế toán : Là người quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính (CFO): Là người chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp.

Tổng giám đốc điều hành (CEO): Vị trí lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp, có thể đảm nhiệm bởi những người có trình độ chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể lựa chọn theo hướng giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc trở thành chuyên gia tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm và thăng tiến đối với nghề kế toán rất lớn

6. Kinh nghiệm tăng thu nhập cho kế toán tổng hợp

Tăng thu nhập cho bản thân là mong muốn chính đáng của mỗi người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Đối với nghề kế toán tổng hợp, việc gia tăng thu nhập có thể đạt được thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Nâng cao trình độ chuyên môn:

Tham gia các khóa học: Bạn nên nâng cao nghiệp vụ kế toán, cập nhật các quy định mới về kế toán và thuế, học thêm các khóa học chuyên sâu về lĩnh vực kế toán bạn quan tâm.

Lấy chứng chỉ kế toán quốc tế: CPA, ACCA,... là những chứng chỉ uy tín, giúp bạn khẳng định năng lực chuyên môn và có cơ hội thăng tiến cao hơn. Tham gia các hội nhóm chuyên ngành kế toán: Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi từ những người đi trước, mở rộng mối quan hệ trong ngành.

Cải thiện kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp : Việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng thuyết trình, đàm phán để có thể trình bày công việc một cách thuyết phục cho ban lãnh đạo từ đó đạt được mục tiêu đề ra.

Kỹ năng làm việc nhóm: Nếu bạn mong muốn có mức lương kế toán tổng hợp cao hơn thì hãy rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm tốt. Khả năng hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp sẽ giúp hoàn thành tốt công việc chung.

Kỹ năng quản lý thời gian: Công việc kế toán tổng hợp đòi hỏi sự chính xách cao vì thế bạn cần rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Việc quản lý thời gian hiệu quả sẽ giúp bạn có thể sắp xếp công việc hợp lý, hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng công việc.

Thay đổi môi trường làm việc:

Tìm kiếm cơ hội làm việc ở các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia : Mức lương kế toán tổng hợp ở những công ty này thường cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tìm kiếm cơ hội việc làm ở các công ty có mức lương cao hơn: Nếu bạn cảm thấy mức lương kế toán tổng hợp hiện tại không xứng đáng với năng lực của bản thân, hãy tìm kiếm cơ hội việc làm ở những công ty có mức lương cao hơn.

Làm việc freelance:

Kế toán theo giờ : Cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ họ với các công việc như hạch toán, báo cáo tài chính, nộp thuế,...

Chuyên gia tư vấn thuế: Tư vấn cho các doanh nghiệp về các vấn đề thuế, giúp họ tuân thủ luật thuế và tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.

Giảng viên kế toán: Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của bạn bằng cách giảng dạy các khóa học kế toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Khởi nghiệp kinh doanh:

Mở công ty kế toán: Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, bạn có thể mở công ty kế toán để tự làm chủ và có cơ hội thu nhập cao hơn.

Cung cấp dịch vụ kế toán online: Cung cấp dịch vụ kế toán online cho các doanh nghiệp là một xu hướng mới hiện nay và có tiềm năng phát triển lớn.

Có thể nhận thấy rằng, mức lương kế toán tổng hợp tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, để có được mức lương cao và thu nhập ổn định, các bạn đừng quên trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của bản thân phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng.