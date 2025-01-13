Lưu ngay Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Lễ Tân Khách Sạn Phổ Biến

1. Những câu hỏi phổ biến khi đi phỏng vấn lễ tân khách sạn

Để vượt qua vòng phỏng vấn lễ tân khách sạn hiệu quả, bạn hãy bỏ túi ngay cho mình những câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn phổ biến nhé!

1.1. Những câu hỏi phỏng vấn

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn lễ tân mà bạn cần lưu ý để chuẩn bị trước câu trả lời trau chuốt nhất.

Hãy giới thiệu về bản thân bạn:

Đây chính là câu hỏi gây ấn tượng với nhà tuyển dụng ngay từ đầu. Hãy chắc rằng bạn sẽ giới thiệu tổng quát về bản thân như tên tuổi, chuyên ngành ở trường, kinh nghiệm và nguyện vọng công việc của bạn trong tương lai nhé!

Giới thiệu về bản thân là một trong những câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn phổ biến

Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?

Hãy nghiêm túc nghĩ về 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu của bạn, kèm theo hướng giải quyết, khắc phục của bạn cho những điểm chưa tốt. Nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy ấn tượng hơn nếu cách giải quyết của bạn cho họ thấy bạn có đầy đủ kỹ năng có liên quan đến ngành lễ tân.

Vì sao bạn chọn công ty chúng tôi?

Hãy đọc kỹ bản mô tả công việc và kết hợp cùng với điểm mạnh, chuyên môn của bạn để nhà tuyển dụng thấy được bạn sẽ là ứng viên thích hợp nhất đối với vị trí của họ.

Mức lương mong muốn của bạn là bao nhiêu?

Bạn có thể tìm hiểu mức lương trung bình cho ngành này trên thị trường là bao nhiêu, sau đó đưa ra mức lương tương ứng với khả năng của mình. Đồng thời, bạn cần tránh việc đề xuất quá cao nếu bạn mới ra trường nhé!

Giới thiệu về bản thân là một trong những câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn phổ biến

Vì sao bạn lại nghỉ việc ở công ty cũ?

Đừng dại dột mà nói những lý do như bạn có bất đồng quan diểm với sếp hay đồng nghiệp cũ bởi nó sẽ khiến nhà tuyển dụng có ấn tượng không mấy tốt đẹp. Theo đó, bạn hãy trả lời những lý do tế nhị hơn như bạn đang tìm môi trường mới để phát triển và công ty đang ứng tuyển là điểm đến phù hợp cho bạn.

Xem thêm: Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết Về Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn

2.2. Một số câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn

Ngoài câu hỏi cá nhân trong buổi phỏng vấn thường gặp, bạn cũng cần tìm hiểu và chuẩn bị kĩ càng những thông tin liên quan trực tiếp đến vị trí ứng tuyển lễ tân khách sạn. Điều này không chỉ giúp bạn để lại ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng mà còn giúp tăng khả năng trúng tuyển ngay từ lần đầu phỏng vấn.

Những câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn bạn có thể tham khảo bao gồm:

Bạn có thoải mái khi chào đón và giải đáp thắc mắc cho khách hàng không?

Đây chính là một trong những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn lễ tân khách sạn nhất. Người phỏng vấn muốn biết về khả năng ứng xử của bạn trong tình huống bất kỳ.

Phỏng vấn lễ tân khách sạn là cách để nhà tuyển dụng cho thấy thái độ của bạn khi phục vụ khách hàng

Bạn sẽ xử lý như thế nào khi gặp một vị khách thô lỗ?

Đây là câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn khó nhằn để đánh giá thái độ và EQ của bạn. Vì thế, bạn hãy chia sẻ 2 hoặc 3 giải pháp mà bạn sẽ sử dụng để giải quyết tình huống này.

Ví dụ: “Nếu tôi gặp một vị khách thô lỗ, tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh và hình ảnh chuyên nghiệp. Sau đó, tôi sẽ hỏi khách hàng về những điều khiến họ khó chịu hay cần quan tâm là gì và cố gắng giải quyết theo hướng thấu hiểu và hữu ích. Tôi sẽ thông báo cho khách rõ ràng về các chính sách của khách sạn và giải thích lý do cho họ. Nếu cần, tôi sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng pháp lý để đảm bảo an toàn cho những vị khách khác và đồng nghiệp xung quanh.

Bạn sẽ làm gì khi phải xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc?

Nhân viên lễ tân khách sạn thường làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Vì vậy, khi trả lời câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn này, bạn có thể dùng cách sắp xếp các nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên bằng một danh sách tỉ mỉ.

Ngành lễ tân khách sạn yêu cầu bạn cần xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc

Đâu là ví dụ về thời điểm bạn đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ khách hàng?

Câu hỏi này trong vòng phỏng vấn lễ tân khách sạn sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá xem bạn có khả năng xử lý tình huống khéo léo ra sao và có thể nỗ lực hơn khi là nhân viên trong khách sạn của họ. Vì thế, hãy chuẩn bị kĩ càng câu trả lời của bạn để làm nổi bật các kỹ năng công việc mà bạn đã có trước đó bao gồm kỹ năng giao tiếp, lắng nghe thấu hiểu, khả năng nắm rõ tình hình địa phương,...

Bạn sẽ làm gì nếu thấy một nhân viên khác hành xử không đúng mực?

Nhà tuyển dụng sẽ dễ dàng đánh giá khả năng báo cáo hành vi sai lầm của bạn qua câu hỏi này. Bạn cần phải cho họ thấy rằng bản thân hiểu tầm quan trọng trong việc báo cáo hành vi không phù hợp ra sao.

Bạn hiểu rõ về khu vực địa phương ở đây như thế nào?

Người phỏng vấn đặt câu hỏi này để xem liệu bạn có bất kỳ kiến thức về địa phương hay cảnh quan thiên nhiên hữu ích cho khách hay không. Vì thế, bạn cần phải thực hiện nghiên cứu về các điểm đến hấp dẫn ở đó cùng giá cả khi cần thiết.

Hiểu rõ về địa phương là một trong những yêu cầu phổ biến khi bạn phỏng vấn lễ tân khách sạn

Bạn sẽ làm gì để cải thiện sự hài lòng của khách hàng?

Trong câu trả lời phỏng vấn này, hãy giải thích từng bước bạn sẽ thực hiện để cải thiện các dịch vụ của khách hàng trong khách sạn. Đồng thời, bạn cũng cần thể hiện tinh thần sẵn sàng làm việc với các nhân viên khác để thực hiện hóa các thay đổi này.

Theo bạn, đâu là những tố chất và kỹ năng cần thiết cho ngành này?

Khi trả lời câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn này, bạn nên tham khảo qua mô tả công việc của vị trí ứng tuyển bởi đây là những yêu cầu mà doanh nghiệp muốn bạn làm như: khả năng ngoại ngữ, cách ứng xử, thái độ, kỹ năng giao tiếp,...

Kỹ năng quan trọng nhất của lễ tân khách sạn là gì?

Kỹ năng giao tiếp và thành thạo các ngoại ngữ được đánh giá là kỹ năng rất quan trọng, đặc biệt là Tiếng Anh.

Nhiệm vụ của lễ tân khách sạn là gì?

Nhân viên lễ tân khách sạn thường làm rất nhiều công việc khác nhau, bao gồm công việc check-in, check-out, đặt phòng và hướng dẫn khách về các nội quy của khách sạn. Ngoài ra, nhân viên phải xử lý các trường hợp khẩn cấp trong sảnh chính của khách sạn.

Đâu là những khó khăn bạn thường gặp phải khi làm ngành này?

Qua câu hỏi trong vòng phỏng vấn lễ tân khách sạn này, nhà tuyển dụng muốn biết bạn có gặp khó khăn gì trong công việc và cách thức vượt qua khó khăn đó như thế nào.

Kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của bạn như thế nào?

Ngoài kiến ​​thức về ngoại ngữ, bạn cần chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy cách bạn giao tiếp ngoại ngữ tốt ra sao.

Điều gì làm bạn nổi bật so với các ứng viên khác?

Nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu thêm về trình độ của bạn và những gì bạn có thể làm để đóng góp cho khách sạn. Hãy lập danh sách tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của bạn trong vai trò này và giải thích lý do tại sao điều đó lại quan trọng đối với vị trí này.

3. Những câu hỏi phỏng vấn lễ tân bằng tiếng Anh cần chuẩn bị

Không chỉ ghi nhớ câu hỏi bằng tiếng Việt, việc chuẩn bị và nắm rõ cách thức phỏng vấn lễ tân bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn tạo ấn tưởng nổi bật trước nhà tuyển dụng và có cơ hội trúng tuyển vào những khách sạn quốc tế lớn.

Bạn có thể tham khảo một số câu hỏi bằng tiếng Anh thường được nhà tuyển dụng lựa chọn trong buổi phỏng vấn như:

1. Tell us about your experience in customer service in the hospitality industry.

2. Why did you choose receptionist as your career?

3. Why do you want to work in our hotel?

4. What is the most important skill that for receptionist?

5. What would you do if a guest complaint about our hotel’s service?

6. How will you convince an unsatisfied guest?

7. Why should we choose you?

8. How do you handle difficult challenging situations at the hotel?

9. How proficient are you in using hotel management software and reservation systems?

11. How do you handle phone calls and emails at the front desk?

12. Can you provide examples of how you can handle guest complaints and resolve the issues effectively?

13. How can you handle emergencies and security-related situations at the hotel?

Hiểu rõ về địa phương là một trong những yêu cầu phổ biến khi bạn phỏng vấn lễ tân khách sạn

Xem thêm: Trưởng Phòng Nhân Sự Là Gì? Vị Trí Quan Trọng Hàng Đầu Trong Doanh Nghiệp

4. Kinh nghiệm phỏng vấn lễ tân khách sạn

Bên cạnh những câu hỏi trong phỏng vấn lẽ tân khách sạn, một số kinh nghiệm phỏng vấn lễ tân khách sạn mà bạn cần lưu ý như:

Chuẩn bị CV và các chứng chỉ có liên quan đến nghề lễ tân.

Chọn trang phục gọn gàng, thanh lịch, tránh màu qua tối hoặc có họa tiết trẻ con.

Kiểu tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, thuận mắt.

Đến phỏng vấn sớm 10 - 15 phút.

Luôn nở nụ cười trên môi.

Chân thành và trung thực khi phỏng vấn.

Chuyên nghiệp trong cung cách, tác phong.

Đừng quá đề cao cái tôi cá nhân và nói những điều quá riêng tư.

Chuẩn bị CV và tác phong chuyên nghiệp khi đi phỏng vấn lễ tân khách sạn

Trên đây là tất tần tật những gì bạn cần biết về phỏng vấn lễ tân khách sạn mà job3s muốn giới thiệu đến bạn. Mong rằng bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ câu trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn lễ tân bằng Tiếng Anh cùng kinh nghiệm phỏng vấn lễ tân khách sạn trơn tru nhất để có được một công việc vừa ý nhé!