Management là gì? Vai trò, chức năng và yêu cầu nghề nghiệp

1. Management là gì?

Management là vai trò quản lý thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo quy trình làm việc, hoạt động của đội ngũ nhân viên để đáp ứng các mục tiêu của công ty, doanh nghiệp. Mục tiêu chính của Management là hoạch định chiến lược và phân chia công việc một cách phù hợp, tạo ra môi trường lý tưởng để nhân viên làm việc hiệu quả và năng suất.

Định nghĩa Management là gì? Đây là vị trí quản lý trong doanh nghiệp

Management trong tiếng Việt có thể hiểu là vai trò cấp quản lý hoặc trưởng phòng. Với mỗi cơ cấu tổ chức, Management đóng vai trò là kim chỉ nam cho người lao động, gắn kết và thiết lập tinh thần nhiệt huyết và tập trung vào trọng tâm công việc của mình.

2. Vai trò của Management đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, vai trò của Management là gì? Management có thể được xem là đầu tàu, là “xương sống” của bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào. Vai trò của Management đối với doanh nghiệp chủ yếu sẽ gồm:

Hoạch định chiến lược và xây dựng hướng đi cho sự phát triển của doanh nghiệp dựa trên mục tiêu chung và thúc đẩy hiệu quả của mọi cá nhân trong doanh nghiệp cố gắng hoàn thiện mục tiêu đó.

Tạo ra sự đồng nhất về tinh thần và hành động giữa các thành viên, phối hợp với các nhà quản lý để tạo sự đồng thuận để cùng hướng tới mục tiêu chung.

Tạo nên môi trường làm việc và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thành viên và cả team, đảm bảo tiến trình công việc ổn định, hiệu quả và bền vững.

Quản lý, phối hợp và điều chỉnh các nguồn lực của doanh nghiệp như nhân sự, tài chính, vật liệu, tài liệu, thông tin… nhằm nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra một cách hiệu quả.

Dự đoán các yếu tố rủi ro và tìm phương án thay thế để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, tinh thần làm việc của các thành viên. Đồng thời hạn chế lãng phí tài nguyên về nguồn lực tài chính và nhân sự.

Ra quyết định chính xác và chịu trách nhiệm với mọi quyết định đã đưa ra trong hoạt động kinh doanh và quản lý hoặc bất kỳ hoạt động nào của tổ chức.

Tìm kiếm và giữ chân những nhân viên có trình độ chuyên môn cao để nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng công việc của cả đội.

Lắng nghe những chia sẻ, đóng góp từ nhân viên, khách hàng từ đó sửa đổi và giải đáp các vấn đề sao cho phù hợp.

Truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cá nhân giúp đội ngũ nhân viên phát triển kỹ năng và xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên với nhà quản lý. Từ đó, thúc đẩy tinh thần đồng đội, khả năng làm việc nhóm để tăng hiệu quả làm việc của team và hướng tới sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp.

Hiểu được vai trò của Management là gì, chính là cách để bạn vận hành tổ chức, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Management đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp

3. Chức năng của Management trong doanh nghiệp

Với vai trò quan trọng như vậy, chức năng của một Management là gì? Mỗi một công ty sẽ có quy mô và cơ cấu tổ chức khác nhau để phát huy hiệu quả kinh doanh. Các nhà quản lý trong một tổ chức cũng có thể phân chia thành nhiều các cấp từ thấp đến cao.

Tùy thuộc vào đặc điểm, loại hình và lĩnh vực hoạt động mà Manager sẽ có những chức năng riêng biệt, khác nhau. Nhìn chung, hầu hết các nhà quản lý hiện nay sẽ đều phải đảm nhiệm thực hiện các chức năng sau đây:

3.1. Lập kế hoạch

Ở vị trí Management yêu cầu khả năng lập kế hoạch, lựa chọn mục tiêu và định hướng cho cả team, để từ đó xác định chiến lược phù hợp; áp dụng và kết hợp với các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu.

Một nhà quản lý tài giỏi cũng cần phải có tầm nhìn xa trông rộng để hướng tổ chức đi đúng mục tiêu chung.

Management có chức năng lập kế hoạch, đưa ra chiến lược

3.2. Tổ chức thực hiện

Management sẽ cần biết phân loại công việc để giao phó cho đúng với người có khả năng và thế mạnh của họ. Việc tối ưu hóa tổ chức có thể giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí kinh doanh.

Trách nhiệm của người quản lý cần đảm bảo từng cá nhân trong tổ chức làm việc hài hòa với nhau, bao gồm việc thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên. Bên cạnh đó, Management cần có kỹ năng gắn kết tinh thần của mọi người và xử lý những vấn đề khúc mắc trong nội bộ giữa thành viên với nhau và giữa thành viên với công việc.

3.3. Lãnh đạo

Một Management cần biết cách tạo động lực cho nhân viên, truyền cảm hứng giúp mọi người tập trung vào mục tiêu chung. Management biết cách sử dụng tầm nhìn, tầm ảnh hưởng, khả năng thuyết phục và kỹ năng giao tiếp xuất sắc của mình vào công tác lãnh đạo.

3.4. Phát triển đội ngũ

Ngoài việc dẫn dắt đội nhóm hướng tới mục tiêu chung, các Management còn cần biết cách phát triển khả năng của nhân viên. Việc định hướng dựa vào khả năng của từng người, rồi huấn luyện và đào tạo bổ sung kỹ năng cho cấp dưới sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tiềm lực nhân sự. Điều đó giúp hiệu quả kinh doanh ngày càng nâng cao.

3.5. Đánh giá hoạt động

Management cần biết cách đặt mục tiêu phù hợp để tính toán hiệu suất của nhóm xem họ đã đi đúng hướng và phát huy hết khả năng của bản thân hay chưa. Đây là một chức năng vô cùng quan trọng để tránh làm lãng phí tài năng của nhân sự và nguồn lực của doanh nghiệp.

Đồng thời từ kết quả thực tiễn mà đúc rút được bài học và những kỹ năng cần bổ sung thêm cho đội nhóm trong thời gian tới.

4. Các vị trí của Management trong tổ chức

Trong tổ chức, doanh nghiệp, các vị trí của Management là gì? Thông thường, trong một tổ chức sẽ bao gồm 3 cấp quản lý, đi từ sơ cấp tới cao cấp. Mỗi cấp quản lý sẽ đảm nhận những vai trò khác nhau và các doanh nghiệp lớn có thể có nhiều Management ở cùng cấp độ quản lý.

Các leves phổ biến của vị trí Management

4.1. Management sơ cấp

Các Management sơ cấp sẽ chủ yếu nắm vai trò giám sát và định hướng các đội nhóm có quy mô nhỏ. Họ có thể có các chức danh như giám sát, giám đốc chi nhánh hoặc trưởng nhóm. Mục tiêu công việc của họ thường là từ chỉ đạo của các cấp quản lý trên.

Những cá nhân này thường ít ảnh hưởng đến chính sách của doanh nghiệp nhưng lại là người thường trực tiếp tương tác với người lao động nhất.

4.2. Management trung cấp

Vai trò của các Management trung cấp sẽ cần điều hành một hệ thống lớn hơn. Họ sẽ làm việc với các cấp quản lý dưới và các Management cao cấp để hướng tổ chức đạt tới mục tiêu và tăng năng suất của công ty. Ở cấp độ này, họ có thể là quản lý khu vực hoặc giám đốc chi nhánh.

4.3. Management cao cấp

Management cao cấp sẽ là người có vai trò điều hành chính và quyết định ảnh hưởng của họ đến toàn bộ tổ chức mặc dù họ thường không trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày của công ty. Ở vị trí này, Management có thể có thể giữ chức năng giám đốc điều hành (CEO) hoặc là thành viên trong ban giám đốc doanh nghiệp.

5. Cần làm gì để trở thành một Management chuyên nghiệp?

Yếu tố để trở thành nhà quản lý và kỹ năng cần có của Management là gì? Nếu bạn có định hướng, trở thành một Management, hãy trang bị cho mình những kỹ năng dưới đây:

5.1. Chuyên môn

Năng lực chuyên môn là nền tảng thiết yếu mà bất cứ Management cũng đều có. Những chứng chỉ cao cấp sẽ làm nổi bật các nhân và dễ dàng nhận được sự công nhận của nhà tuyển dụng hơn.

5.2. Kinh nghiệm

Bên cạnh nền tảng, bàn đạp của Management chính là kinh nghiệm. Thông thường một Management sẽ cần có kinh nghiệm từ 5 - 7 năm trong lĩnh vực liên quan. Đặc biệt là những người đã có kinh nghiệm trong quản lý và phát triển đội nhóm.

Doanh nghiệp có thể gặp rất nhiều rủi ro trong vận hành và kinh doanh nếu nhà quản lý thiếu đi kinh nghiệm chuyên môn và xử lý tình huống.

5.3. Khả năng lãnh đạo

Kỹ năng cần có của Management là gì? Một trong những kỹ năng không thể thiếu đối với mỗi Management đó là khả năng quản lý, lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.

Khả năng lãnh đạo giúp Management dễ dàng hiểu và nắm rõ năng lực của từng thành viên trong bộ phận mình phụ trách, để từ đó có hướng đi và sự phân công công việc một cách phù hợp. Từ đó đảm bảo hiệu quả công việc hoàn thành đúng hướng mục tiêu chung đã đề ra.

Để quản lý tốt và thăng tiến xa hơn, Management cần liên tục trau dồi và phát triển các kỹ năng như giao như quản lý thời gian, phân tích chiến lược, quản lý nhân sự…

Lãnh đạo, quản lý, hoạch định chiến lược... chính là kỹ năng cần có để trở thành của Management

5.4. Giao tiếp khéo léo

Kỹ năng truyền đạt, giao tiếp và ứng xử khéo léo sẽ giúp Management dẫn dắt đội nhóm hiệu quả hơn. Từ cách trình bày, truyền tải vấn đề, yêu cầu luôn cần rõ ràng, dễ hiểu, thấu đáo và có tính thuyết phục cao.

Đồng thời, sự động viên cũng là cách để Management truyền động lực và cảm hứng làm việc cho đội ngũ nhân viên. Bên cạnh đó, Management cũng cần biết cách ứng xử đúng mực với nhân sự và khách hàng một cách tinh tế.

5.5. Xây dựng mạng lưới mối quan hệ

Việc xây dựng mạng lưới quan hệ tốt trong và ngoài công ty không chỉ giúp Management có thêm cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Điều đó còn giúp doanh nghiệp, tổ chức tạo hình ảnh tốt đẹp trong mắt đối tác và khách hàng.

5.6. Tinh thần quyết đoán

Mỗi khi có yêu cầu hoặc các vấn đề cần xử lý, Management cần đưa ra quyết định quan trọng một cách chính xác và nhanh chóng. Thông thường, mỗi Management sẽ có quy trình và các xử lý tình huống của riêng mình.

Tuy nhiên, một Management giỏi là người biết lắng nghe và kết hợp ý kiến của của người khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

5.7. Tầm nhìn và khả năng quan sát

Một trong những kỹ năng cần có của Management là gì? Kỹ năng quan sát là yếu tố để Management có thể sớm nhìn nhận ra vấn đề và đề ra giải pháp phù hợp. Đồng thời, có thể giúp Management nhìn ra những cơ hội tiềm năng để từ đó vạch ra chiến lược phát triển.

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng tạo nên sự khác biệt của Management với các nhân viên lâu năm.

5.8. Công tư phân minh

Với mọi nhân sự cấp dưới, dù ở vị trí hay vai trò nào, Management cũng cần thể hiện sự tôn trọng và đối xử công bằng với tất cả mọi người, không thiên vị bất cứ ai. Như vậy, Management mới có thể tạo dựng uy tín, tiếng nói và niềm tin bản thân với nhân sự.

5.9. Chịu áp lực tốt

Management sẽ thường xuyên phải đối mặt với áp lực và nhiều thách thức khác nhau. Những lúc gặp tình huống khẩn cấp, Management cần biết cách bình tĩnh, tập trung để đưa ra quyết định chính xác và thông minh nhất. Đồng thời, đây cũng là cách để đội ngũ noi theo và có thêm động lực khi gặp các vấn đề khó khăn.

5.10. Xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Kỹ năng không thể thiếu của Management là gì? Vị trí Management đòi hỏi khả năng nhạy bén, linh hoạt không chỉ trong cách vận hành động nhóm mà còn cả những khi gặp sự cố, tình huống khó khăn. Để từ đó phân tích hình, tìm ra nguyên nhân, dự đoán vấn đề và cung cấp giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất.

Hầu hết những nhà quản lý sẽ đều cần những kỹ năng này. Việc năng rõ những yêu cầu của Management là gì sẽ là bước đầu để bạn đặt sắp xếp mục tiêu của mình.

Management là điều cần thiết cho sự thành công của bất kỳ tổ chức nào. Người quản lý giỏi sẽ là “thuyền trưởng” dẫn dắt đội nhóm đi đến thành công. Việc nắm vững những yêu cầu về vai trò, chức năng và khả năng của management là gì, sẽ là cách để bạn đặt ra định hướng phù hợp cho bản thân mình.