Ngày nay, không quá khó để tìm kiếm những mẫu CV ngành luật dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc trong thời kỳ thực tập. Tuy nhiên, làm thế nào để thiết kế một mẫu CV tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng?Tham khảo bài viết dưới đây để cập nhập một số thông tin cần thiết để thiết kế CV đẹp.

1. Thông tin về ngành luật

Hiện nay, nền kinh tế đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ với sự mở rộng kinh doanh toàn cầu. Nhờ đó, cơ hội phát triển của các bạn sinh viên, cử nhân ngành luật cũng trở nên đa dạng với nhiều lựa chọn. Bởi vì, các nhân viên, chuyên gia về pháp luật đóng vai trò như là cố vấn viên cho doanh nghiệp.

1.1. Triển vọng ngành luật

Trong số các lĩnh vực, ngành nghề, thì luật có tiềm năng phát triển cao. Bởi vì, ngày nay, những bạn tốt nghiệp ngành luật không chỉ còn làm trong cơ quan nhà nước, chẳng hạn như tòa án, viện kiểm soát,... Mà bạn cũng có thể hoạt động trong hầu hết các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hơn nữa, dịch vụ luật sư cũng trở nên khá phổ biến trên thị trường Việt Nam. Từ đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp luật sư tư nhân phát triển để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh đó, cũng tạo ra cơ hội cho những bạn theo đuổi ngành luật thể hiện bản thân mình.

Theo nghiên cứu và thống kê của Job3s, riêng Việt Nam đang cần bổ sung nhân sự cho ngành luật hơn 18,000 người, 2000 công chứng viên, 300 thẩm tra viên. Trong đó, ngành luật kinh tế là một lĩnh vực hiện đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng và có nhu cầu tuyển dụng khá cao.

Ngành luật sư là một lĩnh vực hiện đang có nhu cầu tìm kiếm ứng viên cao (Nguồn: Internet)

1.2. Yêu cầu nhà tuyển dụng với ngành luật

Ngành luật là một trong những ngành đòi hỏi và yêu cầu về kiến thức chuyên môn khá cao. Cũng vì đây là lĩnh vực liên quan đến vấn đề pháp lý nên cần có độ chính xác và có kiến thức cao. Do đó, nhà tuyển dụng cũng đề ra yêu cầu cho ứng viên thời gian thử việc tối đa 60 ngày, tùy theo năng lực của nhân viên.

Ứng viên luật cần thường xuyên trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng liên quan đến ngành luật. Ngoài ra, ứng viên phải có khả năng xử lý tốt những tình huống liên quan đến doanh nghiệp hoặc cuộc sống.

Bạn cần nắm bắt yêu cầu của ngành luật để đưa ra những kỹ năng cần thiết trong CV

2. 3 Mẫu CV ngành luật chuẩn

Việc tạo mẫu CV xin việc ngành luật không còn quá khó đối với những bạn trẻ hiện nay. Nhờ có những mẫu CV được thiết kế sẵn trên nhiều trang website giúp các bạn tự tạo cho mình một kiểu dáng phù hợp.

2.1. Mẫu CV ngành luật hiện đại

Hầu hết các bạn có xu hướng tạo các mẫu cv xin việc ngành luật với thiết kế và kiểu dáng hiện đại để thu hút khách hàng. CV ngành luật hiện đại sẽ có kiểu dáng, thiết kế bắt mắt hơn các mẫu khác. Màu sắc cũng được lựa chọn đa dạng, có thể phối màu để tạo điểm nhấn, phù hợp với từng nhu cầu của bạn. Hơn nữa, bố cục cv khá rõ ràng để nhà tuyển dụng có thể đọc thông tin cần thiết.

CV xin việc ngành luật hiện đại, bắt mắt với nội dung rõ ràng (Nguồn: Internet)

2.2. Mẫu CV ngành luật truyền thống

Mẫu CV truyền thống luôn là những kiểu dáng không bao giờ bị lãng quên theo thời gian. Bởi đây là mẫu CV theo phong cách đơn giản, được sử dụng một màu sắc cố định, hầu hết là màu trắng tối giản. Bố cục thường được chia ra làm đôi, một bên là thông tin cá nhân, bên còn lại điền các thông tin cần thiết. Hơn nữa, mẫu CV xin việc ngành luật truyền thống thường chú trọng vào nội dung hơn hình thức.

Tham khảo mẫu CV ngành luật truyền thống (Nguồn: Internet)

2.3. Mẫu CV ngành luật phong cách

Đây là mẫu CV được thiết kế theo ngành nghề, lĩnh vực mà đang muốn tìm kiếm. Hơn nữa, mẫu CV này có thiết kế cũng khá hiện đại, bố cục rõ ràng theo từng thông tin với đa dạng màu sắc. Tuy nhiên, với mẫu CV ngành luật phong cách sẽ được chia ra 2 gam màu phù hợp với nhu cầu từng người, đó là gam màu nổi và màu pastel.

Mẫu CV dành cho ngành luật thiết kế phong cách tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3. CV ngành luật gồm những gì ?

Tuy hầu hết các mẫu CV đều cần có những thông tin hay bố cục khá giống nhau, nhưng để tạo CV miễn phí ngành luật ấn tượng thì không thể thiếu những thông tin sau:

Thông tin cá nhân

Đây là phần bạn cần điền đầy đủ thông tin của bạn, bao gồm: họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, giới tính. Hơn nữa, phần này sẽ cung cấp cho nhà tuyển dụng thông tin liên hệ của bạn nên cần đảm bảo tính chính xác. Ngoài ra, các phần thông tin không được viết tắt, hay viết biệt danh. Để tránh điền những thông tin sai sót, Job3s sẽ gợi ý cho bạn cách viết CV đúng chuẩn dưới đây:

Phần giới thiệu trong CV không được sai địa chỉ liên lạc

Học vấn

Về phần học vấn trong mẫu CV xin việc ngành luật, bạn nên đưa những thông tin, chứng chỉ học liên quan đến lĩnh vực ngành luật bạn đang ứng tuyển, không nên ghi ra cấp bậc học đã quá xa và không có sự liên quan.

Liệt kê học vấn cấp bậc cao nhất và liên quan

Mục tiêu

Cách tốt nhất để tạo CV xin việc ngành luật ấn tượng trong phần mục tiêu bạn nên ghi rõ mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn của bạn hướng đến. Lưu ý, không nên ghi mục tiêu quá chung chung tạo cho nhà tuyển dụng cảm thấy bạn không có tiềm năng trong tương lai.

Kỹ năng

Trong phần kỹ năng, bạn nên điền những kỹ năng liên quan, hỗ trợ cho ngành luật. Bởi vì, nhà tuyển dụng đòi hỏi những ứng viên ngành luật phải có sự nhạy bén trong cách xử lý tình huống. Chính vì vậy, để ghi điểm với nhà tuyển dụng, bạn nên bổ sung các kỹ năng liên quan đến yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng ngành luật còn quan tâm đến kỹ năng cứng và kỹ năng mềm bổ trợ cho luật sư. Chẳng hạn một số kỹ năng cứng như sau: các khóa học về luật dân sự, luật tố tụng, bổ sung kiến thức về tâm lý học,... Ngoài ra, các kỹ năng mềm liên quan đến ngành luật như: tư duy phản biện, lắng nghe và thấu hiểu khách hàng,...

Kỹ năng sẽ giúp nhà tuyển dụng hiểu hơn về năng lực của bạn

Kinh nghiệm làm việc

Nhà tuyển dụng thường quan tâm đến kinh nghiệm của ứng viên trong mẫu CV ngành luật. Chính vì vậy, bạn nên ghi rõ kinh nghiệm của mình đã từng làm việc liên quan đến lĩnh vực luật. Tuy nhiên, đối với những CV ngành luật cho sinh viên mới ra trường hay thực tập sinh chưa có kinh nghiệm. Thì ứng viên có thể thay thế kinh nghiệm bằng những hoạt động xã hội hay giai đoạn thực tập.

Gợi ý cách viết kinh nghiệm làm việc ngành luật, bạn có thể tham khảo:

Kinh nghiệm giúp nhà tuyển dụng đánh giá sự phù hợp của bạn

Thông tin khác

Ngoài những thông tin cần có bắt buộc bên trên. Bạn có thể thêm vào sở thích liên quan bổ trợ cho ngành nghề của bạn hoặc chứng chỉ mà bạn có các giấy chứng nhận hỗ trợ trong lĩnh vực hay kỹ năng về ngành luật.

CV xin việc ngành luật đầy đủ thông tin cần thiết (Nguồn: Internet)

4. CV ngành luật cho sinh viên mới ra trường

Đối với những bạn sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm liên quan đến ngành luật. Để tạo mẫu CV ngành luật cho sinh viên mới ra trường ghi điểm với nhà tuyển dụng, bạn có thể tham khảo cách viết CV sau đây:

Về phần thông tin cá nhân, bạn nên điền đầy đủ nội dung cần thiết, chính xác và rõ ràng.

Về mục tiêu nghề nghiệp với những bạn mới ra trường cần lưu ý cách viết nội dung không quá cao so với khả năng. Bạn có thể điền mục tiêu liên quan đến lĩnh vực luật vào CV, chẳng hạn như tinh thần học hỏi, hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao kiến thức chuyên môn, cam kết gắn bó lâu dài,...

Mẫu CV dành cho sinh viên mới ra trường (Nguồn: Internet

5. 3 Lời khuyên giúp CV bạn ấn tượng

Nếu bạn mong muốn thiết kế mẫu CV xin việc ngành luật ấn tượng, không thể nào bỏ qua những lời khuyên của các chuyên gia dưới đây:

Làm nổi bật giá trị bản thân

Giá trị bản thân được thể hiện qua trình độ chuyên môn, kỹ năng, hiệu suất và hiệu quả công việc của bạn. Đây là những thông tin mà nhà tuyển dụng quan tâm, chú ý khi nhìn vào CV của bạn.

Không sử dụng chung một mẫu CV

Đối với mỗi lĩnh vực, bạn nên sử dụng mẫu CV ngành luật phù hợp, bởi mục đích đầu tiên của CV là cung cấp thông tin cho nhà tuyển dụng. Vì vậy từng lĩnh vực, vai trò của công việc, bạn nên cung cấp những thông tin liên quan và hỗ trợ cho ngành đó.

Viết ngắn gọn, đi vào trọng tâm

Điểm gây chú ý cho nhà tuyển dụng là nội dung CV xin việc ngành luật cần ngắn gọn, nhưng đầy đủ thông tin chính xác. Thiết kế CV không nên quá 2 trang giấy, nội dung không đi quá xa so với công việc bạn đang muốn hướng đến.

Thiết kế mẫu CV ngắn gọn, rõ ràng thu hút người đọc (Nguồn: Internet

6. Câu hỏi thường gặp khi viết CV xin việc ngành luật

Trong quá trình thiết kế mẫu CV ngành luật lần đầu tiên, chắc hẳn bạn không tránh khỏi thắc mắc. Dưới đây sẽ giải đáp một vài câu hỏi được nhiều bạn đặt ra khi tạo CV xin việc.

Nên để ảnh như thế nào trong CV?

Bạn nên lựa chọn những kiểu ảnh hiển thị từ vai trở lên và khuôn mặt phải rõ ràng để nhà tuyển dụng có thể nhận biết bạn là ai. Hơn nữa, bạn nên lựa chọn hình ảnh với trang phục lịch sự, kín đáo.

Có nên ghi tuổi vào CV không?

Thông thường, trong phần thông tin bạn đã điền đầy đủ ngày tháng năm sinh. Qua đó, nhà tuyển dụng có thể biết được bạn bao nhiêu tuổi nên bạn không cần ghi tuổi của mình vào CV.

Mẫu CV xin việc đơn giản về nhân viên pháp chế (Nguồn: Internet)

Trên đây, Job3s đã tổng hợp những mẫu CV ngành luật mới nhất với đa dạng mẫu thiết kế cho bạn tham khảo. Hy vọng với nội dung bài viết trên sẽ giúp bạn ghi điểm, tạo ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng.