Tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh chuyên nghiệp mới nhất

CEO Tony Vũ Thứ Tư, 04/12/2024
Đã quá cũ với những mẫu đơn xin việc viết bằng tay như ngày trước, với việc sử dụng các mẫu đơn xin việc có dán ảnh ngay trên job3s.ai sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian mà lại đúng chuẩn. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh chuyên nghiệp nghiệp nhất ngay nhé.
1. Vì sao lại phải sử dụng mẫu đơn xin việc có dán ảnh

Đơn xin việc có thể hiểu là thư ứng tuyển, xin việc, tiếng Anh là Job Application. Nó thường được đi kèm với CV trong hồ sơ xin việc của bạn khi bạn ứng tuyển vào vị trí nào đó trong công ty. Đơn xin việc sẽ trình bày khái quát về bản thân cũng như mong muốn, nguyện vọng của bạn khi tham gia ứng tuyển vị trí bất kỳ.

Nhìn chung thì mẫu đơn xin việc có dán ảnh không có gì khác so với đơn xin việc thông thường. Các bạn sẽ đính kèm thêm ảnh của mình vào góc trái đơn xin việc, thường kích thước ảnh là 4x6 hoặc 3x4. Nhưng tại sao lại nên dùng mẫu đơn xin việc có dán ảnh, bạn đã biết lý do chưa?

Tham gia ứng tuyển cũng giống như lúc bạn tham gia một cuộc thi vậy, có người thắng có người thua, bởi vậy ai cũng muốn trông mình thật xuất sắc. Nhưng nếu bạn chỉ nộp cho nhà tuyển dụng một chiếc CV trơ trọi thì sẽ khiến họ ít chú ý tới bạn hơn. Những nhà tuyển dụng chuyên nghiệp thường có thói quen đọc đơn xin việc của ứng viên trước khi đọc các loại giấy tờ khác, nên nếu bạn không chuẩn bị một đơn xin việc đúng nghĩa thì bạn không có điểm ở phần này rồi. Ứng viên cũng phải chuẩn bị thật chi tiết, chỉnh chu mọi hồ sơ để có thể tạo thiện cảm với nhà tuyển dụng.

Viết đơn xin việc có dán ảnh
Một mẫu đơn xin việc có dán ảnh sẽ cho nhà tuyển dụng biết bạn là gì, họ có thể rõ ràng về khuôn mặt bạn trước khi bạn đến phỏng vấn. Nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng với bạn hơn những mẫu đơn xin việc không có mặt mũi. Đây là một trong những cách giúp bạn nổi bật hơn các ứng viên khác ngay vòng đầu tiên.

Việc có một mẫu đơn xin việc thể hiện mong muốn của bạn vào vị trí tại công ty. Nên nếu không có đơn xin việc thì nhà tuyển dụng không biết bạn có thực sự muốn trở thành một thành viên của họ hay không. Bên cạnh đó đơn xin việc cũng giúp bạn khái quát bản thân, thể hiện kỹ năng của mình trước nhà tuyển dụng.

Xem thêm: Mẫu CV xin việc phổ thông gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Lợi thế của đơn xin việc có dán ảnh
Khi bạn tải một mẫu đơn xin việc có dán ảnh ngoài cho thấy bản thân chuyên nghiệp, đồng thời cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian của bản thân hơn.

2. Nội dung trong mẫu đơn xin việc có dán ảnh

Một mẫu đơn xin việc có dán ảnh ngoài việc thêm ảnh vào góc bên trái thì chúng có có Quốc hiệu và Tiêu ngữ như mẫu đơn xin việc thông thường. Sau đó chúng sẽ gồm những phần dưới đây:

- Tên đơn xin việc được viết hoa tất cả các chữ cái, căn giữa.

- Phần kính gửi Công ty, doanh nghiệp, nhà máy, cơ quan, tổ chức mà mình muốn ứng tuyển. Đây là bước bạn thể hiện sự tôn trọng với họ, có thể sử dụng các đại từ nhân xưng như Ông/Bà, quý công ty,... Chú ý đừng viết sai tên công ty nếu bạn không muốn bị “gameover” lập tức, nó thể hiện bạn có thực sự quan tâm đến công ty, vị trí bạn ứng tuyển không đấy.

Hãy viết đúng tên công ty nếu không muốn bị loại
- Phần mở đầu: Bạn sẽ cung cấp các thông tin cá nhân của mình như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email,... Nhớ kiểm tra kỹ càng phần này, nếu bạn viết sai và doanh nghiệp không thể liên lạc được với bạn thì bạn sẽ mất đi cơ hội việc làm một cách đáng tiếc.

- Phần nội dung:

+ Nội dung đầu tiên bạn sẽ viết trong phần này là vị trí bạn ứng tuyển, phòng ban bạn muốn vào.

+ Tiếp theo đó là lý do tại sao bạn biết đến công việc này.

+ Bạn có thể khái quát kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân để cho nhà tuyển dụng thấy bạn là ứng cử viên tiềm năng và sáng giá. Phần này hãy ghi thật ngắn gọn và xúc tích, tránh thổi phồng bản thân, nhà tuyển dụng sẽ không thích một người tự phụ đâu. Ví dụ bạn là ứng tuyển nhân viên kinh doanh, hãy thể hiện mình có tài ăn nói, hoạt ngôn, kinh nghiệm chốt đơn bán hàng lớn…

+ Kỹ năng về ngôn ngữ cũng cần được nhắc đến nếu bạn nói được trên hai thứ tiếng. Điểm cộng lớn cho bạn dù bạn ứng tuyển vào vị trí nào.

+ Nếu lý do tại sao bạn ứng tuyển vị trí này. Đây là phần bạn thể hiện suy nghĩ và mong muốn của mình đến nhà tuyển dụng. Bạn có thể nói mong muốn làm ở vị trí này để phát triển bản thân, có thêm kinh nghiệm, vị trí mong muốn trong tương lai.

- Phần kết thúc:

+ Đây là lúc bạn thể hiện mong muốn mãnh liệt nhất với vị trí ứng tuyển, hứa hẹn sẽ cống hiến hết sức và thực hiện đúng nội quy của công ty nếu được nhận.

+ Trước khi kết thúc lá đơn xin việc có dán ảnh, hãy gửi lời cảm ơn đến họ vì đã đọc đơn cũng như một phép lịch sự đến họ. Cái kết ấn tượng sẽ tạo ra một cuộc gặp gỡ mới đấy.

3. Lợi thế của mẫu đơn xin việc có dán ảnh

Đơn xin việc có dán ảnh sẽ thể hiện thông tin đầy đủ, rõ ràng nhất về bạn cho nhà tuyển dụng. Chưa kể những công việc có yêu cầu ngoại hình như vị trí việc làm lễ tân, tiếp thị, việc làm tiếp viên hàng không, PG,... mà bạn có một khuôn mặt sáng giá thì nhà tuyển dụng sẽ cho bạn điểm cộng ngay thôi.

Tăng tỉ lệ thành công nhờ đơn xin việc có dán ảnh
Một mẫu đơn xin việc có ảnh và không có ảnh sẽ tạo ra điều khác biệt trong cuộc chiến cạnh tranh việc làm. Nên nếu không muốn để mất một nghìn phần trăm nào thì bạn nên dùng mẫu đơn xin việc có dán ảnh.

4. Những chú ý khi viết mẫu đơn xin việc có dán ảnh

Lưu ý khi viết đơn xin việc có dán ảnh
Bạn cũng nhận thấy rằng việc sử dụng một mẫu đơn xin việc có dán ảnh có tầm quan trọng như thế nào rồi đúng không? Vậy bạn cần lưu ý gì khi viết mẫu đơn này:

- Trên mạng có rất nhiều mẫu đơn xin việc có dán ảnh cho bạn lựa chọn, nhưng hãy chỉ chọn mẫu đơn phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển thôi nhé.

- Ngoài việc sử dụng mẫu đơn có sẵn, bạn có thể tự tạo cho mình một mẫu đơn xin việc của riêng mình.

- Hãy thật trung thực khi nói về bản thân. Nên đảm bảo mọi thông tin trong đơn xin việc là chính xác và không bị thổi phồng quá lên. Nếu tinh ý thì nhà tuyển dụng có phát hiện bạn nói dối và lập tức đưa bạn vào danh sách đen.

- Ảnh sử dụng trong đơn xin việc nên là ảnh thẻ có phông xanh hoặc trắng, chuẩn bị cẩn thận, tránh những ảnh selfie vì trông nó không nghiêm túc chút nào. Chọn ảnh có thời gian chụp gần đây, không make up hay photoshop quá khác biệt.

Sử dụng đúng loại ảnh cho đơn xin việc
- Nhớ kiểm tra lỗi chính tả, lỗi đánh máy hay lỗi phông, bất cứ thứ gì có thể hủy hoại buổi gặp mặt giữa bạn và nhà tuyển dụng. Sẽ thật đáng tiếc nếu chỉ vì những điều này mà bạn mất đi cơ hội việc làm.

- Cuối cùng, ngoài đơn xin việc thì hãy chú trọng cả những giấy tờ khác để thông tin của bạn đến tay nhà tuyển dụng thật hoàn hảo. Tìm hiểu thật kỹ thông tin nhà tuyển dụng để “gãi đúng chỗ ngứa” của họ cũng rất quan trọng đấy.

>> Xem thêm: Cách Viết Hoàn Cảnh Gia Đình Trong Sơ Yếu Lý Lịch

Trên đây là những thông tin khái quát mà timviec365.net cung cấp, mong rằng việc tải mẫu đơn xin việc có dán ảnh giúp ích cho công việc tương lai của bạn.

