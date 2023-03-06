Không thể bỏ qua việc đề cập đến hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch - một phần quan trọng để hiểu về nguồn gốc, giá trị và ảnh hưởng của mỗi cá nhân. Hoàn cảnh gia đình không chỉ là nền tảng vững chắc mà chúng ta đứng trên, mà còn thể hiện tình yêu thương, sự hỗ trợ và sự phát triển của mỗi thành viên trong gia đình. Tham khảo bài viết ngay sau đây để hoàn thành bộ hồ sơ như ý nhé.

1. Thông tin cơ bản hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch

1.1. Hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch là gì?

Hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch là phần thông tin chi tiết về thành viên trong gia đình, bao gồm trạng thái nghề nghiệp và hoạt động của mỗi người và mô tả rõ thành phần gia đình thuộc loại gì.

Nói chung, mọi thứ có liên quan sẽ được liệt kê trong bản khai thông tin hoàn cảnh gia đình. Thông thường, chúng ta sẽ phải khai báo sơ yếu lý lịch 3 đời trong nhà.

1.2. Vai trò của hoàn cảnh gia đình sơ yếu lý lịch

Dựa trên kinh nghiệm của một nhà tuyển dụng, hoàn cảnh gia đình có vai trò quan trọng và cần thiết:

Xác thực thông tin: Cung cấp thông tin chính xác về thành viên và trạng thái gia đình, giúp xác minh tính chân thực của hồ sơ.

Cung cấp thông tin chính xác về thành viên và trạng thái gia đình, giúp xác minh tính chân thực của hồ sơ. Hiểu rõ về ứng viên: Hiểu rõ về giá trị, đạo đức và phẩm chất ứng viên thông qua môi trường gia đình.

Hiểu rõ về giá trị, đạo đức và phẩm chất ứng viên thông qua môi trường gia đình. Đánh giá sự ổn định: Cho thấy khả năng duy trì ổn định trong công việc.

Hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch (Nguồn: Internet)

>> Xem thêm: Bỏ túi ngay cách viết Sơ yếu lý lịch tiếng Trung chuyên nghiệp

2. Cách viết hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch

Hoàn cảnh gia đình là một trong những phần chính của bản sơ yếu lý lịch. Phần này thường là phần khai báo thứ hai sau thông tin cá nhân của người làm hồ sơ. Dưới đây Job3s hướng dẫn bạn khai hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch:

2.1. Thông tin căn bản

Ở hầu hết các mẫu sơ yếu lý lịch của nước ta hiện nay, phần hoàn cảnh gia đình bạn sẽ phải điền các thông tin như sau:

Họ tên cha và mẹ.

Tuổi: Ghi rõ số tuổi tại thời điểm viết hồ sơ.

Nghề nghiệp: Ghi công việc hiện tại của cha và mẹ.

Trong phần này, bạn chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản về thân nhân. Đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến hoàn cảnh gia đình.

2.2. Cách ghi phần "Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?"

Mục khai thời điểm trước cách mạng Tháng (CMTT) ở phần hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch dựa trên thông tin về tình hình hoàn cảnh và hoạt động của cha mẹ. Khi trả lời, cần tuân theo những nguyên tắc sau:

Nếu từng tham gia hoạt động CMTT: Đề cập rõ chức vụ, đơn vị làm việc và nơi tham gia hoạt động.

Đề cập rõ chức vụ, đơn vị làm việc và nơi tham gia hoạt động. Nếu chưa sinh ra trước thời kỳ CMTT: Ghi "Chưa sinh".

Ghi "Chưa sinh". Nếu có hoạt động khác trước thời kỳ CMTT: Trình bày chi tiết về chức vụ, thời gian và địa điểm tham gia hoạt động đó.

Trình bày chi tiết về chức vụ, thời gian và địa điểm tham gia hoạt động đó. Nếu tham gia nghĩa vụ quân sự: Cung cấp thông tin chi tiết như đã hướng dẫn trước đó.

Phần khai báo nhân thân trong sơ yếu lý lịch

2.3. Khai báo phần "Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?"

Thông tin về gia đình trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp cũng cần cung cấp tương tự như phần trước cách mạng Tháng 8. Thông tin này hữu ích để xác định tiểu sử chính trị và đảm bảo bạn là người lao động an toàn, đáp ứng các yêu cầu công việc.

2.4. Ghi mục "Từ năm 1995 đến nay làm gì? Ở đâu?"

Đây gần như là phần chính của mỗi cá nhân có tên trong danh sách khai báo hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch của bạn. Điền đầy đủ nghề nghiệp, cơ quan, nhà máy, công ty người thân bạn làm việc từ năm 1995 đến nay.

2.5. Các phần khác

Các phần khác trong hoàn cảnh sơ yếu lý lịch bạn chỉ cần cung cấp các thông tin: Họ tên, tuổi, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, trình độ chính trị. Chúng ta chỉ cần ghi đúng thông tin của nhân thân là được.

Mẫu hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch các phần khác (Nguồn: Internet)

2.6. Trình tự khai báo thông tin trong hồ sơ lý lịch

Thông thường trình tự khai báo mục hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch sẽ được định hướng bằng mẫu có sẵn, chúng ta chỉ cần điền theo thứ tự. Nếu bạn dùng mẫu sơ yếu lý lịch tự khai, hãy sắp xếp sẽ từ người lớn tuổi nhất trong gia đình bạn đến những người nhỏ tuổi hơn.

Với người chưa có gia đình:

Ông bà > Cha mẹ > Các anh chị và em của người khai.

Với người đã có gia đình:

Vợ (chồng) của người khai > Bố, mẹ, anh chị em > Các con của người khai.

3. Lưu ý khi viết hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch

Vậy bạn cần lưu ý những gì khi viết hoàn cảnh gia đình trong bản sơ yếu lý lịch:

Thông tin tuyệt đối chính xác so với giấy tờ đã được cơ quan nhà nước kiểm định, cấp phép.

Điền đầy đủ thông tin người thân, tránh thiếu sót.

Điền năm sinh cho những người chưa sinh hoặc chưa có khả năng nhận thức.

Kiểm tra và sửa lỗi chính tả, lỗi form ngay sau khi viết.

Không nhồi nhét không cần thiết hay phàn nàn nhằm tạo cảm giác dễ đọc và hiểu.

Trung thực khi viết hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch (Nguồn: Internet)

Tìm hiểu bài viết liên quan:

>> Mách bạn cách nộp hồ sơ xin việc giao hàng nhanh hiệu quả nhất

Và trên đây là toàn bộ những gợi ý của Job3s về việc viết hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch sau nhiều năm làm công tác tuyển dụng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn khi ứng tuyển vào một doanh nghiệp hoặc cần gửi sơ yếu lý lịch cho trường, đảng nhé.​

Các câu hỏi liên quan đến cách ghi hoàn cảnh gia đình

Hoàn cảnh gia đình là gì

Hoàn cảnh gia đình là phần trong Sơ yếu lý lịch đòi hỏi bạn phải cung cấp thông tin về gia đình của mình

Có những loại hoàn cảnh gia đình nào

Có 3 loại hoàn cảnh gia đình chính: Hoàn cảnh gia đình hạnh phúc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoàn cảnh gia đình đặc biệt