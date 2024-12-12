Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân là văn bản trình bày ngắn gọn lý do xin thôi việc để được bộ phận nhân sự phê duyệt. Vậy để viết mẫu đơn xin nghỉ việc cho công nhân lịch sự thì bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây để cập nhập một số mẫu phổ biến.

1. Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân

Gợi ý 3 mẫu đơn xin nghỉ việc được sử dụng phổ biến nhất dưới đây:

Mẫu số 1

Mẫu đơn xin nghỉ việc này trình bày đơn giản, ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp. Thông thường, mẫu đơn xin nghỉ việc cho công nhân không đòi hỏi quá nhiều thông tin, chủ yếu người xem muốn biết ngày chính thức nghỉ và lý do bạn thôi việc.

Mẫu đơn xin thôi việc đơn giản

Tải mẫu số 1

Mẫu số 2

Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân dưới đây có nội dung trình bày rõ ràng và chi tiết hơn. Bên cạnh những thông tin quan trọng của công nhân, mẫu đơn này còn liệt kê chi tiết những công việc đã được bàn giao theo đúng nhiệm vụ của mình trước khi thôi việc.

Viết đơn xin nghỉ việc công nhân ngắn gọn

Tải mẫu số 2

Mẫu số 3

Khác với hai mẫu đơn xin nghỉ việc trên, mẫu đơn này chú trọng vào nội dung chuyên nghiệp và lịch sự hơn. Bên cạnh đó, cách sử dụng từ ngữ cũng như diễn đạt ấn tượng, khiến người xem cảm thấy không khó chịu khi xem nội dung này.

Mẫu đơn xin nghỉ việc công nhân chi tiết

Tải mẫu số 3

Ngoài các mấu trên, Job3s còn tổng hợp các mẫu đơn xin việc viết tay cho công nhân. Bạn có thể tham khảo để có sự lựa chọn cho mình.

2. Cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân khéo léo

Một mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân đầy đủ và chuyên nghiệp phải bao gồm 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Mỗi một phần được trình bày cụ thể như sau:

2.1. Phần mở đầu

Bất kì lá đơn nào, phần mở bài đều phải trình bày Quốc ngữ và Tiêu ngữ được trình bày chính xác theo tiêu chuẩn. Tiếp theo đó là tên mẫu đơn, bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau: “ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC” hoặc “ĐƠN XIN THÔI VIỆC”. Cả hai phần nội dung này đều phải sử dụng định dạng căn giữa.

Sau đó, bạn phải điền thông tin người nhận, có thể là Ban giám đốc, Phòng Hành chính nhân sự của công ty bạn. Cuối cùng, là phần thông tin cá nhân của bạn, bao gồm họ tên, vị trí công việc và bộ phận công tác.

Những thông tin quan trọng phần mở đầu khi trình bày đơn xin thôi việc

2.2. Phần nội dung

Đây là phần nội dung chính của mẫu đơn xin nghỉ việc công nhân. Vì vậy, khi viết đơn xin nghỉ việc, bạn cần viết thời gian xin nghỉ, lý do và người đã bàn giao công việc.

Khi viết đơn xin nghỉ việc, lý do là yếu tố quyết định sự chấp thuận của Phòng Nhân sự hay Ban giám đốc cho bạn được thôi việc. Do đó, bạn nên lựa chọn những lý do chính đáng nhất để dễ dàng thuyết phục Ban giám đốc hoặc Phòng Nhân sự.

Phần nội dung chính phải đảm bảo trình bày được lý do và thời gian thôi việc

2.3. Phần kết

Khi viết phần kết bài cho mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân, bạn nên trình bày lòng biết ơn vì công ty đã tạo điều kiện, môi trường cho bạn học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, bạn đừng quên nhấn mạnh mong muốn Ban giám đốc hoặc Phòng Hành chính nhân sự giải quyết đơn xin thôi việc của bạn. Cuối cùng là lời cảm ơn chân thành, ghi rõ ngày tháng năm và chữ ký người viết đơn kèm họ và tên rõ ràng.

Bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn chấp thuận đơn thôi việc trong phần kết bài

3. Gợi ý lý do xin nghỉ việc cho công nhân

Khi viết đơn xin nghỉ việc, việc quan trọng nhất là lý do nghỉ việc. Một lý do thuyết phục, nhằm không làm mất lòng sếp và duy trì mối quan hệ là thế nào? Phân biệt lý do chính đáng và không chính đáng để có cách viết khéo léo!

Lý do chính đáng Lý do không chính đáng Không phù hợp với văn hoá công ty.

Thay đổi nơi ở.

Thiếu cơ hội phát triển và thăng tiến.

Có cơ hội việc làm tốt hơn tại nơi khác.

Thay đổi mục tiêu nghề nghiệp hoặc hướng đi mới.

Đi học và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nghỉ hưu. Không hài lòng với công việc hiện tại.

Vì mối quan hệ cá nhân, chẳng hạn như chia tay người yêu.

Không hoà đồng với đồng nghiệp.

Không hài lòng với lịch làm việc của công ty.

Áp lực từ gia đình, chẳng hạn bố bắt nghỉ việc.

Không thích cấp trên hoặc môi trường làm việc.

Lý do nghỉ việc hợp lý và chấp nhận được:

4. Quy trình xin nghỉ việc đúng luật

Mỗi một doanh nghiệp có thể có những quy trình xin nghỉ việc hoặc thôi việc khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp thường dựa vào quy trình xin nghỉ việc theo luật lao động dưới đây:

Bước 1: Thông báo cho quản lý của bạn về quyết định này => Quản lý hướng dẫn xin nghỉ việc chi tiết.

Bước 2: Viết đơn xin nghỉ dựa vào mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân và nộp đơn theo yêu cầu.

Bước 3: Trong thời gian đợi xét duyệt đơn, tiếp tục đảm nhiệm vị trí công việc đến khi có thông báo chính thức.

Bước 4: Khi mẫu đơn được phê duyệt, đến phòng nhân sự làm thủ tục thanh toán hợp đồng để chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Bước 5: Khi nhận quyết định chính thức thôi việc, tiến hành bàn giao công việc và tài sản doanh nghiệp cho người liên quan.

Thời gian phê duyệt đơn xin nghỉ việc tùy thuộc vào thời hạn hợp đồng (Nguồn: Internet)

5. Điền mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân cần lưu ý gì?

Trong khi viết mẫu đơn xin nghỉ việc công nhân, tham khảo một số mẹo giúp bạn tạo ấn tượng tốt dưới đây:

Gửi lời cảm ơn

Bất kỳ lý do xin nghỉ việc nào thì công ty sẽ cảm thấy khó chịu vì phải tuyển dụng và đào tạo lại nhân viên. Trong lá đơn, bạn nên gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp đã tạo điều kiện trong suốt quá trình làm việc.

Ngắn gọn, trang trọng

Khi trình bày, nên diễn đạt một cách lịch sự, nghiêm túc và cách dùng từ xưng hô văn minh để bày tỏ lòng biết ơn với công ty. Ngoài ra, đơn xin nghỉ việc được xem là một văn bản hành chính. Do đó, khi viết đơn xin nghỉ việc bạn nên tuân thủ các quy tắc, quy định văn bản hành chính.

Tuy nhiên, đừng quá chú trọng vào cách viết mà quên đi nội dung cần trình bày trong mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân. Nội dung trong phần đơn này chỉ cần đầy đủ ý và tập trung vào ý chính là được, không cần viết quá dài dòng. Điều này sẽ khiến lá đơn của bạn lan man hơn.

Các lưu ý khác

Bạn có thể ứng tuyển vào doanh nghiệp khác trước khi nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, bạn không nên tiết lộ thông tin bạn đã tìm kiếm công việc mới trước khi nhận quyết định thôi việc. Bởi vì, điều này sẽ khiến lá đơn của bạn sẽ không được chấp thuận theo đúng thời gian.

Bên cạnh đó, trước khi có quyết định chính thức, bạn nên làm một buổi tiệc nho nhỏ để chia tay đồng nghiệp đồng hành với bạn trong thời gian qua. Ngoài ra, bạn nhớ hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình trước khi bàn giao công việc lại cho người khác.

Sử dụng văn phong lịch sự để bày tỏ sự tôn trọng với người xem

6. Câu hỏi thường gặp về việc xin nghỉ của công nhân

Trong quá trình làm việc hay chuẩn bị xin nghỉ việc, các công nhân hay người lao động thường có một số thắc mắc về luật lao động như sau:

6.1. Khi nào người lao động được nghỉ việc không cần báo trước?

Theo khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước nếu thuộc các trường hợp:

Người lao động không được bố trí công việc, địa điểm làm việc đã thỏa thuận trước đó.

Công nhân không được trả đủ lương hoặc trả lương theo đúng thời hạn.

Người lao động bị ngược đãi, đánh đập, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.

Công nhân bị quấy rối tình dục tại doanh nghiệp.

Lao động nữ đang trong thời gian dưỡng thai, sinh con với trường hợp có giấy xác nhận của cơ sở có thẩm quyền.

Người lao động đến độ tuổi nghỉ hưu theo luật lao động quy định.

Người sử dụng lao động khai báo thông tin không trung thực.

6.2. Thủ tục xin nghỉ việc đúng quy định là thế nào?

Thông thường, thủ tục xin nghỉ việc của công nhân sẽ được trải qua các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn xin nghỉ việc với cơ quan, phòng ban có thẩm quyền.

Trong trường hợp nộp mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân, người lao động phải báo trước ít nhất 30 ngày với lao động đã xác định thời hạn. Hay ít nhất 03 ngày với thời hạn hợp đồng dưới 12 tháng và 45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn.

Bước 2: Bàn giao công việc với bộ phận quản lý.

Sau khi mẫu đơn được đồng ý, người lao động hay công nhân sẽ bàn giao công việc, bao gồm hướng dẫn cách thực hiện, quy trình và cách xử lý công việc theo nhiệm vụ.

Bước 3: Làm việc với phòng nhân sự để giải quyết chế độ lương thưởng.

Khi công việc đã được bàn giao xong, người lao động sẽ đến bộ phận nhân sự để được giải quyết các khoản lương thưởng trong thời gian làm việc tại công ty.

Trước khi nộp đơn xin nghỉ việc phải thông báo với quản lý cập nhật thông tin

Hiện nay, nhà tuyển dụng hay bộ phận nhân sự rất quan tâm đến nội dung các mẫu đơn. Dù là đơn xin việc hay mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân, cách trình bày thể hiện sự tôn trọng với người xem. Hiểu được điều đó, Job3s đã cập nhập các mẫu đơn mới nhất để bạn tham khảo. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn trang bị được kiến thức cần thiết.