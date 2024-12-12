Bạn đang có dự định tìm một môi trường làm việc mới nhưng lại không biết cách viết đơn xin nghỉ việc tiếng Anh như thế nào để vẫn giữ mối quan hệ tốt với công ty. Một lá thư từ chức được viết chuyên nghiệp không chỉ để lại ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng mà còn thể hiện sự tôn trọng. Hãy cùng Job3s tìm hiểu cách viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh là gì qua bài viết dưới đây nhé!

1. Đơn xin nghỉ việc tiếng Anh là gì?

Đơn xin nghỉ việc tiếng Anh còn được gọi là Letter of resignation hoặc Farewell Letter. Đây sẽ là lá đơn được viết ra để gửi đến ban lãnh đạo của công ty hay người quản lý trực tiếp với mục đích xin thôi việc.

Tất nhiên, với mẫu đơn nghỉ việc bằng tiếng Anh thì ngôn ngữ chính sẽ là tiếng Anh thay vì tiếng Việt. Trong đơn, bạn hãy bày tỏ nguyện vọng xin được thôi việc ở hiện tại và kèm theo những lý do phù hợp để thuyết phục lãnh đạo dễ dàng chấp thuận. Thông thường, đơn xin việc sẽ được đánh máy trực tiếp và gửi trực tiếp đến người quản lý hay ban lãnh đạo phụ trách về nhân sự.

2. Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh

Dưới đây là một vài mẫu đơn xin nghỉ việc tiếng Anh, các bạn có thể tham khảo thêm và download nếu phù hợp với tình hình cụ thể của bạn.

Mẫu số 1

Mẫu đơn xin nghỉ việc để chuyển đổi nghề nghiệp được sử dụng khi một cá nhân quyết định rời bỏ công việc hiện tại và tìm một cơ hội mới phù hợp hơn. Trong đơn sẽ giải thích ngắn gọn lý do xin nghỉ, nhấn mạnh sự liên kết với các mục tiêu nghề nghiệp và những thách thức mới.

Dear [Employer's name], I hope this letter finds you well. I am writing to formally announce my resignation from my position as [Your position title] at [Company name]. My last day of work will be [Last working day, typically two weeks from the date of the letter]. After careful consideration, I have accepted a new opportunity that aligns with my career goals and offers new challenges. I am grateful for the support and guidance I have received from [Company name] and the wonderful team I have had the privilege to work with. I am committed to ensuring a seamless transition during my departure. Please let me know how I can best assist in transferring my responsibilities and training my successor. Thank you for understanding my decision, and I sincerely appreciate the opportunities provided to me during my time at [Company name]. Best regards,

[Your name]

Mẫu số 2

Thư từ chức liên quan đến gia đình được sử dụng khi một cá nhân cần ưu tiên trách nhiệm gia đình hơn công việc của họ. Trong đơn xin nghỉ việc tiếng Anh giải thích ngắn gọn về hoàn cảnh gia đình không lường trước được cần sự quan tâm và có mặt ngay lập tức của họ.

Dear [Employer's name], I am writing to notify you of my decision to resign from my position as [Your position title] at [Company name]. My last day of work will be [Last working day, typically two weeks from the date of the letter]. Due to unforeseen family circumstances, I must prioritize my responsibilities at home during this time. I am deeply grateful for the support and understanding I have received from [Company name] throughout my employment. I will make every effort to ensure a smooth handover of my duties and responsibilities before my departure. If there is anything specific I can do to assist in this process, please let me know. Thank you for your understanding and support during this challenging time. Sincerely,

[Your name]

Mẫu số 3

Mẫu đơn xin nghỉ việc tiếng Anh vì sức khỏe phải nêu rõ rằng quyết định từ chức dựa trên những lo ngại về sức khỏe. Các bạn nên tránh chia sẻ các chi tiết y tế nhạy cảm nhưng có thể bày tỏ rằng tình hình sức khỏe hiện tại và phải ưu tiên sức khỏe cũng như sự hồi phục của mình.

Dear [Employer's name], I hope this letter finds you well. It is with a heavy heart that I am writing to inform you of my decision to resign from my position as [Your position title] at [Company name]. My last working day will be [Last working day, typically two weeks from the date of the letter]. Over the past few months, I have been facing health challenges that have started to impact my ability to perform at my best. After careful consideration and consultation with medical professionals, it has become clear to me that I need to prioritize my health and well-being. I am deeply grateful for the support and understanding I have received from [Company name] during my tenure. The team has been incredibly supportive, and I have learned valuable skills and experiences that I will carry with me throughout my career. During my remaining time at the company, I am committed to facilitating a smooth transition of my responsibilities. I am ready to assist in training my successor and documenting the necessary processes to ensure a seamless handover. Thank you for your understanding and compassion during this challenging time. It has been an honor to be a part of the [Company name] family, and I leave with cherished memories and deep appreciation for the opportunities provided. Sincerely,

[Your name]

3. Cách viết đơn xin nghỉ việc tiếng Anh

Khi đến lúc rời bỏ công việc hiện tại và theo đuổi những cơ hội mới hoặc nghỉ ngơi thì một lá đơn xin nghỉ việc tiếng Anh luôn là điều cần thiết. Các bạn có thể tham khảo quy trình để viết thư từ chức bằng tiếng Anh một cách hiệu quả.

3.1. Tiêu đề

Không chỉ đơn xin nghỉ việc mà ở bất kỳ tờ đơn nào thì email nào cũng cần phải có câu dẫn và lời chào đến người mà bạn sẽ gửi. Với cấu trúc ở đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh có thể áp dụng câu: Dear Mr/ Mrs… (tên của giám đốc/ quản lý hoặc ban lãnh đạo của công ty muốn ứng tuyển).

3.2. Phần mở đầu

Ngay dòng đầu tiên, các bạn nên tránh việc diễn thuyết quá rườm rà mà hãy bắt đầu vào thẳng vấn đề mình muốn đề cập đến đó là xin nghỉ việc. Tham khảo ví dụ dưới đây:

Phần mở đầu tránh viết lan man và rườm rà mà đi thẳng vào vấn đề

3.3. Phần thân

Ở phần thân đơn, đây cũng là phần quan trọng nhất trong mẫu đơn xin nghỉ việc tiếng Anh. Lúc này bạn sẽ phải trình bày chi tiết và đầy đủ các vấn đề của bản thân với lý do tại sao xin nghỉ việc. Cụ thể với những ý như sau:

Bạn nên dùng những lời nhận xét, đánh giá tích cực về bản thân đến công việc, doanh nghiệp của bạn trong suốt quá trình làm việc.

Hãy nêu bật các lý do tích cực tạo sao bạn lại xin từ chức và luôn nhớ rằng, những lý do đó phải thật khách quan.

Đưa ra lời cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ và bàn giao công việc cho người kế nhiệm. Điều này thể hiện rằng bạn là người làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong công việc.

Trong phần thân hãy trình bày đầy đủ và chi tiết các lý do xin nghỉ việc

3.4. Phần kết

Khi kết thúc lá đơn xin nghỉ việc tiếng Anh của mình, bạn nên gửi lời cảm ơn và chúc những điều tốt đẹp đến đồng nghiệp và cấp trên của bạn.

Với sự tinh tế đó trong đơn xin nghỉ việc sẽ mang đến ấn tượng tốt khi cấp trên hay sếp đọc thư của bạn. Trong trường hợp bạn muốn quay lại công ty làm việc thì vẫn có thể được ưu tiên hơn vì thái độ chuyên nghiệp.

Kết thúc đơn hãy gửi lời cảm ơn và chúc những điều tốt đẹp đến cấp trên và mọi người

4. Mẫu câu tiếng Anh thường sử dụng trong đơn xin nghỉ việc

Ngoài cách viết được cung cấp ở trên, để có một đơn xin nghỉ việc tiếng Anh tốt thì bạn có thể sử dụng những câu viết dưới đây:

- My time spent working at the company has been incredibly valuable. (Thời gian tôi làm việc tại công ty là điều vô cùng quý giá).

- I recently got a fantastic opportunity to work in my hometown, where my parents live. It means a lot to me. (Gần đây tôi có một cơ hội tuyệt vời để làm việc tại quê nhà, nơi bố mẹ tôi sống. Điều này mang nhiều ý nghĩa với tôi).

- In the last three weeks at the company, I will always be willing and happy to assist in training my replacement. (Trong ba tuần cuối cùng tại công ty, tôi sẽ luôn sẵn lòng và vui vẻ hỗ trợ đào tạo người thay thế tôi).

- I want to thank the organization for the worthwhile opportunities and experiences I was given while working here. I'm hoping [tên công ty] keeps getting successful in the future. (Tôi muốn cảm ơn tổ chức vì những cơ hội và kinh nghiệm đáng giá mà tôi đã có được khi làm việc ở đây. Tôi hy vọng [tên công ty] sẽ tiếp tục thành công trong tương lai).

Những mẫu câu thường được sử dụng khi viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh (Nguồn: Internet)

5. Các lưu ý khi viết đơn nghỉ việc bằng tiếng Anh

Viết một lá đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh là một phần thiết yếu của quy trình, vì nó đóng vai trò như một thông báo chính thức cho công ty về ý định rời bỏ vị trí của bạn. Để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi, các bạn hãy tham khảo các lưu ý dưới đây khi viết đơn xin nghỉ.

5.1. Thời gian nghỉ việc

Khi bạn ghi rõ thời gian kết thúc công việc tại công ty thì người quản lý và bộ phận nhân sự nắm rõ tình hình dễ dàng hơn. Qua đó, họ sẽ sắp xếp bàn giao cũng như tuyển dụng nhân sự mới cho vị trí của bạn.

Nếu không ghi rõ ràng thì sẽ để lại những vấn đề không hề nhỏ. Cụ thể trong điều 40 Bộ Luật Lao Động Năm 2019, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo trước sẽ bồi thường các khoản tiền như:

Nửa tháng tiền lương theo như hợp đồng lao động đề cập

Khoản lương theo hợp đồng lao động cho các ngày không thông báo trước

Chi phí đào tạo nhân sự (trường hợp người lao động sử dụng kinh phí của công ty với mục đích đào tạo chuyên môn)

Không được nhận trợ cấp thôi việc

Một vài khoản khác mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động

5.2. Lý do nghỉ việc

Lý do trong đơn xin nghỉ việc tiếng Anh phù hợp sẽ giúp mối quan hệ với sếp sẽ tốt đẹp hơn. Từ đó sẽ chấp nhận cũng như tạo điều kiện thuận lợi để bạn có thể chấm dứt hợp đồng.

Lý do phù hợp đưa ra trong đơn xin nghỉ việc sẽ dễ được chấp thuận (Nguồn: Internet)

5.3. Bàn giao công việc

Không phải viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh hay tiếng Việt xong là bạn đã nghĩ bản thân hết trách nhiệm mà không còn động lực để hoàn thành những công việc đang dang dở. Chính vì điều đó sẽ làm bạn mất đi sự thiện cảm cũng như thái độ chuyên nghiệp trong công việc.

5.4. Ngôn từ lịch sự

Dù bạn xin nghỉ việc trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng không nên thể hiện thái độ bất mãn và sự thiếu tôn trọng trong đơn xin nghỉ việc. Thay vào đó, bạn nên dùng những ngôn từ lịch sjw và tinh tế trong quá trình viết đơn xin nghỉ việc của mình.

Những nội dung về cách viết một mẫu đơn xin nghỉ việc tiếng Anh trên đây, Job3s hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong quá trình làm đơn. Với sự tinh tế và lịch sự trong đơn, bạn có thể giữ được mối quan hệ tốt với sếp, quản lý hoặc đồng nghiệp của bạn cho dù bạn sắp rời công ty. Bằng cách tuân thủ những lưu ý này, bạn có thể đảm bảo rằng lá thư của mình chuyên nghiệp và tôn trọng.