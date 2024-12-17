Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc công ty viết tay và không mất lòng

1. Lý do phải viết đơn xin nghỉ việc công ty viết tay

Việc viết đơn xin nghỉ việc công ty viết tay là cách tôn trọng đồng nghiệp và cấp trên, đây như một lời thông báo cho họ biết về quyết định của bạn và giúp họ có thời gian chuẩn bị và tìm người thay thế. Hơn nữa, đây cũng là hành động tuân thủ quy định, chính sách của công ty.

Mặt khác, đơn xin nghỉ việc công ty viết tay cũng là một phần trong hồ sơ cá nhân và tiểu sử làm việc của bạn. Nếu bạn muốn duy trì một hồ sơ chuyên nghiệp và cung cấp thông tin đầy đủ về quá trình làm việc của mình, việc viết đơn xin nghỉ việc là vô cùng quan trọng.

Viết đơn xin nghỉ việc để làm đẹp lòng hai bên (Nguồn: Internet)

2. Đơn xin nghỉ việc viết tay là gì?

Đơn xin nghỉ việc viết tay là một tài liệu văn bản, do chính người lao động tự viết tay để thông báo ý định nghỉ việc tới công ty hoặc nhà tuyển dụng. Viết tay sẽ thể hiện sự chân thành và nghiêm túc nên bạn sẽ dễ được ban giám đốc phê duyệt hơn.

Tuy nhiên, có thể có các quy định khác nhau về việc nộp đơn xin nghỉ việc tại mỗi công ty. Một số công ty yêu cầu đơn xin nghỉ việc đi kèm với đơn nghỉ việc điện tử hoặc mẫu đơn được công ty cung cấp. Điều quan trọng là bạn nên kiểm tra chính sách và quy định nội bộ của công ty để đảm bảo việc nộp đơn nghỉ việc của bạn đáp ứng đúng quy định.

3. Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất

Các mẫu đơn xin việc viết tay sẽ thể hiện con người bạn. Do đó, hãy viết sao để nhà tuyển dụng thấy được tấm lòng của bạn nhưng vẫn phải đủ những thông tin cần thiết cho lý do nghỉ việc chính đáng.

Mẫu số 1

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay cơ bản (Nguồn: Internet)

Mẫu số 2

Đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất (Nguồn: Internet)

Mẫu số 3

Đơn viết tay xin nghỉ việc mẫu số 3 (Nguồn: Internet)

4. Cách viết đơn xin nghỉ việc viết tay

Khác với mẫu có sẵn, đơn xin nghỉ việc công ty viết tay cần đảm bảo đúng các thứ tự ưu tiên, quan trọng nhất là mục lý do xin nghỉ việc. Dưới đây là cách viết loại đơn này, mời bạn tham khảo.

4.1. Xác định rõ lý do xin nghỉ việc

Nếu lý do bạn mơ hồ, mông lung nhà tuyển dụng sẽ nghĩ bạn muốn tăng lương hoặc thăng chức gây ảnh hưởng đến thời gian lá đơn bạn cần được phê duyệt. Do đó, bạn cần xác định rõ lý do xin nghỉ việc để tránh những hiểu lầm không đáng có nơi công sở.

4.2. Thông báo nghỉ việc đúng thời điểm

Thời điểm tốt nhất bạn nên gửi đơn xin nghỉ việc là trước 2 tuần cho đến ngày chính thức nghỉ. Bởi trong thời gian này, bạn sẽ cần bàn giao lại các công việc đang làm dở, phía công ty cũng có thời gian tìm người thay thế và cũng thể hiện bạn là người có trách nhiệm trong công việc.

Gửi email nghỉ việc đúng thời gian quy định (Nguồn: Internet)

4.3. Nêu lý do viết đơn

Cho dù bạn không hài lòng về chế độ công ty cũng như đồng nghiệp thì bạn cũng không nên đưa lý do này vào đơn xin nghỉ việc công ty viết tay. Hãy khéo léo lấy một lý do để giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa cả bạn và nhà tuyển dụng cũng như đồng nghiệp. Tuy nhiên, lý do cần thực sự rõ ràng, thể hiện mong muốn dứt khoát rời công ty.

Lý do viết đơn nghỉ việc rất chi tiết và chân thành (Nguồn: Internet)

4.4. Đưa ra mong muốn giúp đỡ doanh nghiệp

Dù nghỉ việc nhưng bạn hãy thể hiện bản thân mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp lúc họ cần để xây dựng mối quan hệ với họ. Trong thời buổi kinh tế khó khăn thì việc bạn có nhiều mối quan hệ sẽ rất tốt cho con đường sự nghiệp của bạn cũng như thu nhập.

4.5. Gửi lời cảm ơn

Một lời cảm ơn chân thành sẽ giúp bạn gây thiện cảm với nhà tuyển dụng hơn một lời cảm ơn sáo rỗng. Hơn nữa đây cũng là cách có thể giúp bạn có được một cơ hội làm việc tốt trong tương lai nhờ gợi ý từ những nhà tuyển dụng.

5. Những lý do xin nghỉ việc không gây mất lòng

Trong đơn xin nghỉ việc công ty viết tay, phần khó nhất chính mục lý do. Bởi viết như thế nào để vừa giữ hình ảnh của bản thân vừa không gây mất lòng sếp thực sự không dễ. Sau đây Job3s sẽ gợi ý đến bạn một số lý do xin nghỉ việc chính đáng.

5.1. Lý do nghỉ việc chính đáng

Có rất nhiều lý do chính đáng mà bạn có thể đề cập để được lòng cấp trên cũng như không để lại ấn tượng xấu trong mắt họ ví dụ như:

Chuyển nơi ở mới

Về quê lấy chồng nên chuyển công tác về quê

Thay đổi định hướng nghề nghiệp

Không còn cơ hội để phát triển và học hỏi

Đi du học

Nghỉ hưu

Nghỉ việc văn phòng để kinh doanh tự do

Vấn đề sức khỏe

5.2. Lý do nghỉ việc không chính đáng

Bạn cân nhắc không nên sử dụng những lý do không chính đáng dưới đây để bảo vệ danh dự và hình ảnh của bản thân trong mắt nhà tuyển dụng nhé:

Mẹ bắt nghỉ việc

Chia tay người yêu

Không hòa đồng với mọi người trong công ty

Ghét sếp, ghét trưởng nhóm

Lịch làm việc của công ty quá nhiều

Lý do nghỉ việc không chính đáng đều sẽ bị từ chối ngay lập tức (Nguồn: Internet)

6. Lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc công ty viết tay

Thông thường, với các đơn nghỉ việc đã có form sẵn bạn chỉ cần điền vào các mục cơ bản là tờ đơn hoàn thiện và được phê duyệt. Thế nhưng, với đơn xin nghỉ việc công ty viết tay, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Sử dụng giấy A4 để viết

Chỉ được sử dụng 1 màu mực

Bố cục rõ ràng, khoa học

Không tẩy xóa, viết sai chính tả

Không trình bày nội dung nói xấu đồng nghiệp, sếp trong công ty

Ngôn ngữ chuyên nghiệp, lịch sự

Cân nhắc, kiểm tra đơn một cách kỹ càng trước khi gửi

Bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn đến sếp, đồng nghiệp

Đơn xin nghỉ việc chuẩn đã được ban tuyển dụng phê duyệt (Nguồn: Internet)

Lưu ý, nếu bạn viết đơn xin nghỉ việc viết tay, hãy đảm bảo rằng bạn giữ lại một bản sao hoặc chụp ảnh đơn xin trước khi nộp. Điều này giúp bạn có bằng chứng nếu trong tương lai có điều gì cần đến thì bạn sẽ có bằng chứng để đưa ra.

7. Quy trình xin nghỉ việc đúng luật

Nếu bạn tự ý nghỉ việc mà không có bất cứ một hành động nào theo đúng quy định của công ty và pháp luật, bạn sẽ phải chịu những hậu quả bất lợi theo hợp đồng lao động. Do vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng nên thực hiện nguyện vọng nghỉ việc của mình theo đúng quy trình như sau:

Bước 1: Thông báo nghỉ việc

Bạn cần thông báo bạn có ý định nghỉ việc cho quản lý hoặc trường phỏng tuyển dụng của công ty đang làm việc trong thời gian từ 14 đến 45 ngày trước khi có thông báo chính thức nghỉ việc.

Bước 2: Gửi đơn

Cùng lúc bạn thông báo nghỉ việc bạn sẽ hoàn thành lá đơn xin nghỉ việc công ty viết tay để gửi cho Quản lý trực tiếp. Bạn chú ý đọc kỹ hợp đồng lao động trước khi gửi đơn đi để đúng với các điều khoản trong hợp đồng.

Bước 3: Đơn được xét duyệt

Sau khi bạn gửi lá đơn cho Quản lý trực tiếp thì bạn cần chờ họ xét duyệt trong vòng 3 ngày. Phòng nhân sự sẽ tiếp tục gửi lá đơn của bạn đến Ban giám đốc để xin chữ ký phê duyệt cho bạn nghỉ theo quy định.

Bước 4: Thanh lý hợp đồng

Trong thời gian chờ đợi ngày nghỉ việc chính thức, bạn cần bàn giao công việc, các biên bản có đính kèm mẫu theo quy định, bản cam kết nghỉ việc,... và thanh lý hợp đồng lao động để chấm dứt quyền và nghĩa vụ khi bạn còn làm việc cho công ty.

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động chung (Nguồn: Internet)

Bước 5: Nghỉ việc

Sau khi hợp đồng lao động của bạn được thanh lý, bạn sẽ chính thức nhận được Quyết định nghỉ việc do Giám đốc ký.

Bước 6: Thanh toán những chế độ còn lại

Phòng Hành chính nhân sự sẽ có trách nhiệm hoàn thiện các khoản phụ cấp, lương thưởng của bạn tính cho đến ngày bạn nghỉ việc.

Vừa rồi là một số mẫu đơn xin nghỉ việc công ty viết tay và gợi ý cách viết đúng theo quy định pháp luật mà Job3s muốn tặng những bạn đã, sắp và sẽ có ý định nghỉ việc. Hy vọng bạn có một lá đơn “đẹp lòng” cả đôi bên, có một tâm hồn thật tốt đến vượt qua chặng đường sắp tới của cuộc đời mình.