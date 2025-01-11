Mẫu đơn xin thôi việc của công nhân mới nhất 2024 được cập nhật đầy đủ, chính xác

Trước khi tìm hiểu những mẫu đơn xin thôi việc của công nhân hoặc những ngành nghề khác, hãy cùng xem một số trường hợp cần làm đơn thôi việc sau đây:

Không có cơ hội phát triển: Khi đang làm việc trong một môi trường mà bạn không nhìn thấy cơ hội thăng tiến dù bản thân rất nỗ lực thì nên chọn thôi việc. Vì mỗi cá nhân ai cũng muốn vươn lên và phát triển công việc của mình để cống hiến cũng như tăng thêm thu nhập trong tương lai.

Bị áp đặt định kiến: Sẽ rất khó để bạn phát triển khả năng của mình trong môi trường bị áp đặt. Do đó, khi thấy sếp của mình có suy nghĩ mặc định không muốn lắng nghe ý kiến của bạn thì nên chọn cho mình một môi trường khác tốt hơn.

Không có hứng thú với công việc: Trong cuộc sống hầu hết thời gian của bạn sẽ tập trung vào việc giải quyết công việc. Do đó, nếu bạn cảm thấy chán nản với công việc hiện tại của mình thì nên cân nhắc.

Nên xin nghỉ việc nếu bạn không tìm thấy cơ hội phát triển

2. Mẫu đơn xin thôi việc của công nhân và q uy trình các bước xin nghỉ việc đúng luật

Để xin nghỉ việc, người lao động cần tuân thủ quy trình sau:

2.1. Thông báo nghỉ

Khi muốn nghỉ việc, trước tiên bạn cần phải thông báo quyết định của mình với ban lãnh đạo, quản lý nhân sự của công ty. Thời gian báo cụ thể sẽ như sau:

Với những ai đã ký kết hợp đồng lao động với thời hạn từ 12 đến 36 tháng cần báo trước 30 ngày.

Với những hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng chỉ cần báo trước 2 ngày.

Với hợp đồng lao động không xác định thời hạn bạn cần báo trước 45 ngày.

2.2. Viết đơn xin nghỉ việc

Viết đơn xin nghỉ việc là bước tiếp theo trong quy trình mà bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn không hiểu rõ về cấu trúc của các đơn xin thì có thể tìm những mẫu đơn xin thôi việc của công nhân trên mạng. Sau khi viết đơn, bạn hãy chuyển đơn cho Quản lý xem xét và phê duyệt.

2.3. Đợi duyệt đơn xin nghỉ việc và thanh toán hợp đồng

Khi đã nộp mẫu đơn xin thôi việc của công nhân, ban quản lý sẽ có trách nhiệm xem xét, xác định tâm tư, nguyện vọng của nhân viên. Trong trường hợp vượt quá khả năng tự giải quyết các Quản lý cần phối hợp với phòng Nhân sự. Nếu vẫn không thể giải quyết được thì họ sẽ ký xác nhận vào đơn xin nghỉ rồi chuyển lại đơn này cho người muốn xin nghỉ việc.

Lưu ý: Quản lý, giám đốc nhân sự cần xem xét và trả lời cho người xin nghỉ việc với thời gian không quá 3 ngày.

2.4. Bàn giao công việc và tài sản

Nếu đã hoàn tất các đơn xin và nhận được phê duyệt, lúc này phòng nhân sự sẽ chịu trách nhiệm trong việc thanh lý hợp đồng cho các nhân viên. Quá trình thanh lý gồm những nội dung như:

Hoàn thành các công việc và bàn giao trước khi nghỉ việc.

Có biên bản bàn giao các công cụ thực hiện công việc cho bộ phận Quản lý.

Bản cam kết nghỉ việc.

Cuối cùng, bạn chỉ cần liên hệ với người xin việc để thực hiện các thủ tục thanh toán còn lại.

Tiến hành bàn giao công việc sau khi được duyệt đơn nghỉ

3. Mẫu đơn xin thôi việc mới nhất 2024

Dưới đây là một số mẫu đơn xin thôi việc của công nhân và các công việc khác mới nhất mà bạn có thể tham khảo thêm:

3.1. Mẫu đơn xin thôi việc của công nhân

Nếu bạn đang muốn tìm cho mình mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân may thì hãy lưu ngay các mẫu sau:

Mẫu đơn xin thôi việc 1

Mẫu đơn xin thôi việc 2

Mẫu đơn xin thôi việc 3

3.2. Mẫu đơn xin thôi việc của công chức, viên chức

Sau đây là một số mẫu đơn xin thôi việc của viên chức, công chức đơn giản, đầy đủ nội dung, bao gồm:

Mẫu đơn xin thôi việc cho công chức 1

Mẫu đơn xin thôi việc cho công chức 2

Mẫu đơn xin thôi việc cho công chức 3

3.3. Những lưu ý khi viết nội dung đơn xin nghỉ việc

Nếu đã có được mẫu đơn xin thôi việc của công chức phù hợp cho mình, hãy chú ý đến những thông tin sau:

Thời gian dự kiến nghỉ việc: Hãy đưa ra ngày dự kiến bạn sẽ nghỉ việc trong đơn để bộ phận Quản lý có thể đưa ra kế hoạch và chuẩn bị người thay thế.

Lý do nghỉ: Trong đơn bạn cần mô tả rõ ràng về lý do chính xác mà mình muốn thôi việc để Quản lý cân nhắc và xem xét yêu cầu của bạn đưa ra.

Kiểm tra quy định của hợp đồng lao động: Đảm bảo bạn đã nắm rõ các điều khoản và tuân theo đúng quy định của hợp đồng về thời gian thông báo nghỉ.

Ghi rõ ngày tháng: Cuối đơn bạn hãy ký tên của mình và ghi rõ ngày tháng làm đơn để xác nhận.

4. Những lý do xin nghỉ việc không mất lòng sếp

Trong mẫu đơn xin thôi việc của công nhân, bạn có thể điền một số lý do sau:

Cảm thấy bản thân khó hòa nhập với môi trường/văn hóa làm việc của công ty/doanh nghiệp.

Chuyển đến một địa điểm mới vì lý do thay đổi đời sống của cá nhân.

Mong muốn có cơ hội phát triển bản thân hơn nhưng lại không thấy cơ hội thích hợp ở công ty.

Muốn thay đổi mục tiêu nghề nghiệp ban đầu của bản thân.

5. Một số câu hỏi liên quan đến quy trình xin nghỉ việc

Ngoài việc tìm kiếm mẫu đơn xin thôi việc của công nhân nhiều người lao động cũng có những thắc mắc như:

5.1. Muốn nghỉ việc, người lao động phải báo trước bao nhiêu ngày?

Trường hợp muốn thôi việc ngoài viết mẫu đơn xin thôi việc của công nhân, bạn cần phải báo trước với ban Quản lý hay bộ phận nhân sự của công ty. Tuy theo vị trí mà bạn đang làm việc sẽ có thời gian báo thích hợp tương ứng, bao gồm:

Đối với công chức, viên chức: 30 ngày (nếu bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục làm việc), 3 ngày (không được bố trí đúng vị trí, bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, có thai, đau ốm)

Đối với người lao động bình thường: Với những người lao động thông thường ký kết hợp đồng với công ty sẽ phải thông báo trước với thời hạn quy định theo hợp đồng, 30 ngày (hợp đồng 12 - 36 tháng), 45 ngày (hợp đồng không thời hạn).

5.2. Nghỉ việc khi hợp đồng lao động thử việc chưa kết thúc có vi phạm hợp đồng lao động không?

Theo luật lao động, trong thời gian thử việc mỗi bên sẽ có quyền từ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không cần báo trước cũng không cần bồi thường. Vậy nên, nếu bạn nghỉ việc trong trường hợp này sẽ không vi phạm hợp đồng lao động.

Bạn có quyền từ bỏ hợp đồng trong thời gian thử việc

5.3. Nghỉ việc trong thời gian thử việc có được trả lương không?

Trong thời gian thử việc, nếu người lao động muốn nghỉ việc sẽ vẫn được trả lương. Mức lương được trả sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa công ty với người lao động. Tuy nhiên mức lương ít nhất phải bằng 85% lương thực tế cử vị trí công việc đó.

5.4. Đang mang thai nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, người lao động nữ mang thai khi nghỉ sẽ được hưởng chế độ thai sản. Thế nhưng, họ cần đáp ứng điều kiện là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con hay nuôi con.

5.5. Có được nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng không?

Ngoài đơn xin thôi việc của công chức, nhiều người lao động cũng khá hoang mang không biết có được xin nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng hay không. Thực tế, theo điều 35 Bộ luật Lao động 2019 người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp như: Bị ngược đãi, không được trả lương, mang thai, nghỉ hưu,...

5.6. Nghỉ việc không báo trước có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Theo luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, BH thất nghiệp và bàn giao cho người lao động. Do đó, dù nghỉ ngang hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì họ vẫn được chốt sổ BHXH và hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu đã đóng đủ thời gian.

Nghỉ việc không báo trước bạn vẫn có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp

5.7. Xin nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Song song với việc hiểu rõ các mẫu đơn xin thôi việc của công nhân, xin nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc không cũng là thắc mắc được nhiều người lao động đặt ra. Người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc nếu làm cho 1 người sử dụng lao động từ 12 tháng trở lên và hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

5.8. Khi nào thì được nghỉ việc không cần báo trước?

Những trường hợp người lao động có thể nghỉ việc mà không cần báo trước, bao gồm:

Không được bố trí ở vị trí công việc đúng theo thỏa thuận.

Trả lương không đúng thời hạn thậm chí không được trả lương.

Bị công ty ngược đãi, đánh đập hay có hành vi, lời nói nhục mạ.

Gặp phải tình huống bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Lao động nữ mang thai.

Đủ tuổi xin nghỉ hưu.

Người sử dụng lao động không cung cấp các thông tin một cách trung thực.

5.9. Nghỉ việc trước thời hạn được trả sổ BHXH và các giấy tờ khác không?

Theo luật lao động, dù bạn có nghỉ việc trước thời hạn thì công ty/doanh nghiệp cũng phải chốt sổ BHXH và trả lại cho người lao động. Bên cạnh đó, đơn vị sử dụng lao động phải trả đầy đủ các giấy tờ khác đã giữ của người lao động.

5.10. Các khoản tiền được nhận khi nghỉ việc đúng luật?

Nếu bạn đang có ý định nghỉ việc thì hãy lưu ngay các mẫu đơn xin thôi việc cho công nhân cùng các khoản tiền được nhận khi nghỉ đúng luật để đảm bảo quyền lợi của mình. Theo luật, người lao động sẽ được chi trả các khoản tiền như:

Tiền lương của những ngày làm chưa được thanh toán.

Tiền của các ngày nghỉ phép năm.

Tiền trợ cấp thất nghiệp.

Tiền trợ cấp thôi việc.

Tiền trợ cấp mất việc làm.

Nếu nghỉ việc đúng luật, bạn sẽ được nhận các khoản tiền hỗ trợ

5.11. Xin nghỉ việc nhưng công ty không duyệt xử lý thế nào?

Khi bạn đã làm đúng mẫu đơn xin thôi việc của công nhân và nộp đơn nhưng không được công ty duyệt thì bạn có thể nghỉ ngay. Tuy nhiên, bạn cần thông báo trước theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho mình. Ngoài ra, nếu bị công ty gây khó dễ bạn hãy khiếu nại đến Sở Lao động để được hỗ trợ.

Có thể thấy, để viết các mẫu đơn xin thôi việc của công nhân không quá khó. Bên cạnh tham khảo những mẫu này, người lao động cũng nên bỏ túi ngay một số thông tin câu hỏi liên quan để nắm rõ các quyền lợi cá nhân sau khi thôi việc.